Tía Zelmira: Ya está la lista de invitados a la Fiesta de Negro

17 de noviembre de 2023, 9:30 AM

El próximo lunes 20 de noviembre, aquí en Teletica.com, se divulgará la primera versión de los invitados a la famosa Fiesta de Negro, el reencuentro más esperado de la farándula nacional.



En el enlace que se pondrá al alcance de los usuarios, podrán consultar y descargar el listado completo de los convocados a la festividad, que se realizará en la discoteca Mood, ubicada en el Paseo Colón, el próximo lunes 4 de diciembre, a partir de las 7 p. m.



Para tomar en cuenta:



Si su nombre aparece en esta lista, es suficiente para asistir. No se enviarán invitaciones físicas ni virtuales. Para asistir, aparte de estar enlistado, debe vestir completamente de negro y llevar un juguete nuevo, sin envolver, no bélico o libros para niños cuyo valor sea igual o mayor a los ¢10.000 (diez mil colones). Quienes no cumplan con estos requisitos no podrán ingresar.



Tras una pausa de siete años —la última fue en 2016—, regresa esta actividad cuyo fin es generar noticia y actividad propia de quienes trabajan en el área del entretenimiento y, muy importante, recolectar juguetes y libros para niños de diversas comunidades del país.



Creada en 1998, esta gala rápidamente se convirtió en la reunión por excelencia de la farándula. Antes de eso, los medios — y secciones— no tenían mayor posibilidad de obtener información y fotografías de aquel grupo. Entonces surgió la Fiesta de Negro como una necesidad de la columna Tía Zelmira de tener material de la denominada “avioneta set”, porque aquí no hay jet set como en otras urbes.



Aparte de los juguetes, en esta edición de 2023 se incluirá la opción de llevar libros para escolares, ojalá con dibujos, para entregarlos el próximo curso lectivo en los sectores de Parrita y Quepos, donde voluntarios han identificado a grupos de estudiantes sin posibilidad de practicar la lectura por falta de libros apropiados.



En estos días los organizadores y productores de la actividad han estado elaborando la lista. Se tomó el listado de la última convocatoria, se eliminaron algunos nombres y se incluyeron nuevos talentos. Hay periodistas, presentadores, cantantes, músicos, productores, animadores, empresarios y otros profesionales del sector.



Acorde con las tendencias en comunicación, a la renovada lista se ha incorporado el nombre de influencers, blogueros, creadores de contenido y otros comunicadores en las redes sociales y en las distintas plataformas.



En cuanto a Mood, se trata de la disco más grande y más moderna del país. Ubicado en el céntrico Paseo Colón, es un edificio de tres pisos con amplios salones, con modernos equipos de iluminación, sonido y animación de alta tecnología. Además, hay varios ambientes como barras, pistas de baile y salas especiales.



La Fiesta de Negro regresa renovada por todos lados, por dentro y por fuera, con el firme propósito de seguir siendo el encuentro por excelencia de la gente buena de la farándula, sin olvidar la máxima de dar para recibir y una forma de hacerlo es donando juguetes para una Navidad más feliz y libros para leer mejor.