Tía Zelmira: Viva una experiencia ABBA

Por Rogelio Benavides / b[email protected].

Cumpleañeros

Tengo un saludo muy especial para la atleta, empresaria y reina de belleza, Devy González Jáen, funcionaria del Banco Popular, quien celebra su cumpleaños este viernes 24 de abril. Otros cumpleañeros de la semana son la periodista Katherine Robinson (cumple el 25 de abril), el doctor Luis Kaver (25), la fisioterapeuta Adriana Cordero (25), el periodista Renger Infante (25), la empresaria Gabriela Villalobos (26), la modelo Yiyi Bolaños (26), la animadora Karla Bermúdez (27), la profesora María Antonieta Córdoba (27), el comentarista deportivo Leonardo Cordero (27), el empresario Paul André Tinoco (27), el modelo Edd Roz (28), el productor y bailarín Kristopher Taylor (29), la cañerita Maryan Medrano (29), el empresario Johnny Araya Monge (29), el humorista Edson Picado (29), el empresario Scott Brannon (29), el periodista Cristian Williams (29), el periodista Isaac Lobo (30) y la abogada Carolina Castro (30). Felicidades.

Adriana Cordero, licenciada en Fisioterapia y especialista en posoperatorios de cirugías estéticas, cumple años el próximo 25 de abril.

Viva una experiencia ABBA





Tras el rotundo éxito de las funciones realizadas el pasado mes de marzo, donde se agotaron sus entradas y a petición de muchas personas que se quedaron sin la oportunidad de disfrutar del espectáculo, la producción de Experiencia ABBA habilitó funciones para este viernes 24 y el sábado 25 de abril.



Experiencia ABBA es un montaje teatral inmersivo que combina música en vivo, baile, teatro, interacción y un ambiente festivo. Durante la velada, los asistentes se sumergen en un escenario cuidadosamente ambientado que recrea una taberna griega, donde actores y cantantes interpretan en vivo los grandes éxitos de ABBA, fusionando coreografías, humor y momentos teatrales.





La experiencia incluye interacción directa con el público, karaoke, concursos y otras dinámicas que convierten la noche en una verdadera celebración. Además, los asistentes podrán disfrutar de deliciosos platillos mientras la velada culmina con una gran fiesta en la que todos estarán invitados a cantar y bailar al ritmo de los clásicos de la banda sueca.



La producción reúne a un elenco de cuatro cantantes, diez bailarines y un presentador, quienes guiarán al público a lo largo de una experiencia de aproximadamente dos horas llenas de música, actuaciones y momentos participativos. En estas dos funciones extras de abril, el espectáculo se realizará en el Salón Kaopakowe del Museo de los Niños, un espacio acondicionado para brindar mayor comodidad y resguardo ante posibles inclemencias del tiempo. Además, se contará con la participación de la reconocida actriz, bailarina y cantante Isabel Guzmán Payés, quien tendrá a cargo un bloque del espectáculo inspirado en el musical y la película Mamma Mia.



Las entradas tienen un valor de ¢25.000 por persona e incluyen un bocadillo. Pueden adquirirse a través de la página miboleteria.org o en la boletería física del Museo de los Niños. Las funciones se realizarán el viernes 24 de abril a las 7:00 p. m. y el sábado 25 de abril a las 6:00 de la tarde.

El montaje cuenta con un elenco de cuatro cantantes, diez bailarines y un presentador.



Menos gritos más batalla





La semana anterior comenté que Batalla de Karaoke se había ganado todas las medallas y auguré que el espacio sería un éxito absoluto de audiencia, como ya lo es. En la jornada del domingo 19 de abril, confirmé mis sospechas, esa propuesta de Teletica Formatos es probablemente más exitosa de lo que ellos imaginaron.



Debo subrayar que aunque me pareció que todo estuvo bien, algunos televidentes consideraron que había muchos gritos y gritones. Entonces los productores tomaron nota y le bajaron los decibles a la producción, a los participantes y a la emisión.



En esta oportunidad vi en el estudio a figuras e influencers como Diego Bravo, Kattya Granados —mamá de Keyla Sánchez—, Luis Miguel “Venenito” Rojas, quien vino desde Pérez Zeledón; Mariana Uriarte, Majo Ulate (cada vez más guapa) y a la bonita presentadora Melania Villalta, quien andaba una cinta en el pecho porque va para un concurso de belleza internacional.



Vi a la influencer y en empresaria Gigi Garita y al famoso Antonio Portuguez. Saludé nuevamente a la actriz y presentadora Dylanna Mora, quien está ahora con toda la leche Borden. También andaba la ex Miss Costa Rica, Fabiana Granados, con su esposo, el chef José Salom; en la misma mesa estaba la empresaria Alejandra Díaz, quien tiene una compañía de fumigación y vende pijamas que maquila en Colombia; después de conversar con esta bikina, no supe si decirle que me fumigara o me empijamara.



En el puesto de controles estaba Paula Picado, directora general de Teletica Formatos, con el productor Ricardo Cervantes; siguiendo sigilosamente cada detalle; con ellos estuvo como invitada, la doctora Vannesa Fumero, quien cada día está más guapa y solicitada. También nos atendió en forma generosa Mario Nájera, Gerente de Voz Institucional, quien está atento a los requerimientos de la prensa.



Vi muy movido al creador de contenido Alex Alvarado, quien trabaja para la producción, de Batalla de Karaoke, transmitiendo en directo para Teletica Entretenimiento. Detrás de la barra Imperial, saludé a René Barboza, el zar del karaoke y al animador Kemwell Solís. La animación principal, a cargo de Ítalo Marenco y Keyla Sánchez, estuvo a la altura de la emoción generada por los karaokeros.

Keyla Sánchez está en el lugar indicado. Este programa le sienta bien.

Ya les había dicho que me gusta esta producción porque realmente conecta a los presentes y a televidentes con una verdadera fiesta karaokera, uno realmente experimenta las mismas sensaciones que cuando va a un bar o restaurante donde también hay karaoke.





En las mesas ponen artículos para la animación como micrófonos, luces, serpentinas, sombreros, sombrerones para que todos se involucren y hagan feo, o bonito. También reparten cerveza con hielo y tequila pelado, apenas para enjuagar la garganta y no desafinar.



Otro detalle es que en el centro de la mesa, en el primer programa pusieron una cacerola de madera con semillas para picar, pero todo el mundo metía mano y aquello no parecía muy sano, en cambio, en esta segunda gala, pusieron bolsas individuales de semillas de marañón de la marca Selva, que estaban buenísimas.



En esta Batalla de karoke todo está bien calculado y finamente realizado. La magia es especial y la diversión es real y total. Este programa se parece mucho a nosotros, a los ticos, a los fiesteros. La gente canta, grita y realmente creen que lo hacen bien, de eso se trata, ese es el secreto del karaoke, cantar aunque no se logre afinar, pero sin asustar.



Segundo ganador





Josué Arce se convirtió en el gran favorito de la jornada, al recibir el mayor respaldo del público, asegurando su pase directo a la final y llevándose además, un premio de 500 mil colones.



Como les comenté, la segunda emisión reafirmó que el formato va más allá de una competencia musical: es un escenario donde las historias personales se convierten en protagonistas y la música en un vehículo de conexión real con el público.



De acuerdo con el periodista Bernal Fonseca Solano, del departamento de Voz Institucional, de Canal 7, desde el arranque, la noche estuvo marcada por interpretaciones intensas y una audiencia activa que, con sus votos, tuvo nuevamente en sus manos la decisión final. Cada presentación dejó ver que, más que voces, lo que sube a ese escenario son vivencias, sueños y motivos profundamente personales.

Dylanna Mora estaba feliz en el balcón de Borden.

Participantes como Priscilla Sánchez emocionaron al llevar al escenario su vocación de servicio, demostrando cómo la música también puede sanar. La juventud de Josué Arce y Tania Solís aportó frescura y energía, evidenciando una nueva generación de talentos que busca abrirse camino con autenticidad.



Historias como la de Brandon Gutiérrez, quien honra el legado de su padre y encuentra en su abuela su mayor inspiración, conectaron de forma especial con el público, recordando que detrás de cada canción hay un motor emocional que trasciende la interpretación.



Asimismo, figuras como Geovanny Brenes, Jocelyn Araya y Bryan Campos reflejaron el peso de la herencia familiar en la música, mientras que participantes como Natasha Alfaro, Sofía Hernández y Roberto Montero llevaron al escenario experiencia, seguridad y una conexión directa con la audiencia.



A lo largo de la gala, el público no solo acompañó: participó activamente, cantó, reaccionó y votó, consolidando uno de los pilares del formato: la interacción directa como elemento clave de la competencia.



Con una mezcla de talento emergente, historias auténticas y momentos de alta energía, Batalla de Karaoke continúa posicionándose como una propuesta de entretenimiento familiar que conecta desde lo humano.



Al cierre de la noche, Josué Arce se convirtió en el gran favorito del público, asegurando su pase directo a la final y llevándose además un premio de 500 mil colones. Su presentación destacó por una conexión genuina con la audiencia, combinando seguridad en el escenario con una interpretación que logró sostener la atención de principio a fin.

Josué Arce fue el ganador de la segunda gala.

ExpoMúsica 2026 será el próximo mes



La música en Costa Rica tendrá un nuevo punto de encuentro. Se trata de ExpoMúsica 2026 que llega como la actividad más importante del país dedicada a la industria musical. La iniciativa reunirá a músicos, academias, tiendas especializadas, lutieres, productores, marcas y apasionados de la música.





La actividad será los días 30 y 31 de mayo de 2026, en el Centro de Eventos Pedregal, con una propuesta abierta a todo público. ExpoMúsica nace con el propósito de impulsar, visibilizar y conectar el ecosistema musical costarricense, creando un espacio donde convergen la educación, la tecnología, el comercio y la cultura.





Los asistentes podrán disfrutar de exhibición de instrumentos musicales y tecnología, participación de las principales tiendas y marcas del país, presencia de lutieres y especialistas, academias de música, presentaciones en vivo en múltiples tarimas, charlas, talleres y experiencias interactivas.





Entre sus principales atractivos destaca el museo interactivo “Mundo de Colores”, una experiencia dedicada a la vida y obra musical de José Capmany. ExpoMúsica contará con dos experiencias diferenciadas: Zona de expositores con acceso gratuito, abierta a todo público y la Zona de conciertos, con presentaciones de destacados artistas nacionales, exclusiva para mayores de edad, a un precio accesible.





La zona de exposición está diseñada como un espacio inclusivo y familiar, donde tanto músicos profesionales como aficionados puedan explorar, aprender y disfrutar. ExpoMúsica representa una oportunidad clave para marcas y empresas del sector, brindando visibilidad, networking y contacto directo con miles de asistentes. ExpoMúsica es más que una feria: es una experiencia que celebra la música como lenguaje universal y motor cultural.

Los asistentes podrán disfrutar de exhibición de instrumentos musicales.

Salsa con Anthony Colón





El reconocido cantante Anthony Colón presentará una noche para salseros, el próximo jueves 30 de abril, en Venue Cheers, en Lindora. Para este concierto, tendrán tres categorías de VIP, una sección Gold y una general.





Las entradas se podrán adquirir en ticketapp. La encargada de abrir el concierto será la Orquesta Nacional Son Mayor. Los seguidores del salsero podrán escuchar y corear canciones como Hasta el Sol de hoy, Hechizo de Luna, Si tuviera tus ojos y En las nubes interpretadas por Colón, quien ha puesto su voz a las melodías que más han sonado en la salsa. La suya es una voz clara e inconfundible, según comentó Roger Céspedes, productor del concierto.





Anthony Colón, nació en Filadelfia, Estados Unidos, pero creció y se formó en Puerto Rico, donde se estableció junto a su familia cuando tenía la edad de ocho años. De adulto, ya plenamente convertido en cantante profesional, cuando se formó la orquesta de Edgar Joel, inició la etapa en que hizo cuatro grabaciones.





Quienes deseen más información sobre el concierto del próximo jueves, pueden solicitarla por medio del teléfono 8827-8637.

Anthony Colón es un auténtico salsero.



Te tengo un vieras





Vieras que en la sala desde donde se transmite Batalla de Karaoke me llamó la atención la presencia de la influencer, creadora de contenido y empresaria Gigi Garita, de la marca “La osa perezosa”, quien disfrutó al máximo la experiencia karokera. Su mesa, según supe, fue una de las más animadas de la noche. A Gigi la acompañaron Antonio Portuguez, Jessi Rodríguez y Alejandro Castro, un grupo bastante joven, pero muy animado.

Antonio Portuguez y Gigi Garita.



Vieras que en la Batalla de karoke saludé a un amigo que tenía rato de no ver porque se había perdido en el espacio sideral o se lo había tragado la tierra, pero algo lo había ocultado de estas redes. Sí, entre los invitados por la producción esa noche, estaba el famoso periodista Luis Miguel “Venenito” Rojas Ceciliano, polémico creador de contenido y uno de los mejores reporteros de espectáculos que he conocido.





A Venenito lo vi en un puro vacilón con el periodista Álex Alvarado, la Dj Ash, Karla “Eduviges” Murillo y la guapísima animadora y reina de belleza Melania Villalta. Esa noche, al final del programa, cuando quise saludar a Luis Miguel ya iba casi por el Cerro de la Muerte, destino a su querido Pérez Zeledón; se fue antes porque tenía que conducir solo y no quería que se le hiciera tarde en aquellas alturas de Buena Vista.





Pues resulta que, aunque ustedes no lo crean, Venenito, quien durante algún tiempo se dedicó a la enfermería, está cursando el segundo año de Psicología Clínica en la Universidad Latina. Aunque está dedicado enteramente a sus compromisos académicos universitarios, le ayuda a sus padres en los negocios que tienen allá en el Valle de El General. La verdad es que nos alegró saludar a Luis Miguel pues se trata de una persona inteligente, educada y muy divertida.

Álex Alvarado, Eduviges, Melania Villalta y Luis Miguel “Venenito” Rojas.

Vieras que entre las cosas que más llamaron mi atención en Batalla de Karaoke fue ver a Álex Alvarado, Diego Bravo y Luis Miguel “Venenito” Rojas, tomándose una foto, pensé que Dios los crea y el Diablo los junta, como decían antes.





¿Pero, por dónde va el cuento? Hace unos años, para una fiesta de disfraces Álex Alvarado se disfrazó —según él— de Keyla Sánchez y para hacerlo, imprimió una foto de Keyla y una botella de guaro, en alusión a un accidente automovilístico que tuvo en su momento la popular y querida animadora.





Aquel gesto encendió a Keyla y a su mamá Kattia Granados, quienes le dijeron hasta de lo que iba a morir y que no podría sobrevivir. Pero como el tiempo todo lo cura, Álex Alvarado ha cambiado y, aunque sigue muy activo en sus redes y en las de Teletica Entretenimiento, ahora es más comedido, más juicioso y más maduro también.





Por ejemplo, cuando empezó la temporada de este nuevo espacio de Teletica, donde se tiene que topar a Keyla, él la buscó, le ofreció disculpas, se dieron un abrazo y a trabajar que aquí nunca pasó nada, como tiene que ser. Sin embargo, le quedaba pendiente a Álex hacer lo mismo con doña Kattia.

Álex Alvarado es muy solicitado por el público.

Entonces el domingo anterior, Álex Alvarado la abordó, se presentó, fueron al parqueo —a conversar— y le comentó la situación que los tenía distanciados sin conocerse y, con humildad, el muchacho se disculpó. “Yo le dije a Keyla que usted tenía toda la razón de estar molesta, de haberse comportado conmigo como se comportó, cuando hice lo del disfraz, porque así son las mamás: mi mamá también me defiende a capa y espada y ella hubiese reaccionado igual, si me hubieran hecho algo similar.





Quiero ofrecerle mi más sincera y sentida disculpa, yo no puedo regresar en el tiempo y no disfrazarme de Keyla, pero de cara al presente y al futuro si puedo cambiar y es lo que he venido haciendo desde hace unos cinco años, es un cambio de contenido completamente diferente. Ahora saco lo positivo de la farándula con chismecito picón, pero muy respetuoso. Hoy reconozco que lo del disfraz de Keyla fue irrespetuoso y, por eso, le ofrezco mis más sinceras disculpas.





Keyla me dijo que agradecía que tomara el tiempo de disculparme, le pareció que fui humilde, me dijo que ese capítulo ya ella lo había dejado pasar, pero que valoraba muchísimo que yo me tomara el tiempo para saludarla, para disculparme y aclarar las cosas. A la vez me dijo que soy muy talentoso y hasta me sonrojó porque me dijo que era guapo y que tenía un lindo cutis”, comentó Álex y…colorín colorado, este asunto está arreglado.

Álex Alvarado, Luis Miguel “Venenito” Rojas y Diego Bravo, trío de dinamita pura.

Vieras que en Batalla de Karaoke saludé a mis dos buenas amigas Raquel Lizano y Alejandra Díaz, quienes compartieron conmigo un buen rato. Con Alejandra recordamos cuando ella iba a los karaokes y siempre pedía “La Bikina”. Raquel, cada vez más bonita, resultó muy cercana de mi amiga Carmen Ramírez y hasta quedamos de subir un día de estos a la montaña donde vive, en compañía de Álex Alvarado, quien también es uña y piel con Carmen.





En cuanto a Alejandra, novia del doctor Rodrigo Marín, me comentó que actualmente tiene un emprendimiento llamado “Diaz lencería”, que es una tienda virtual o en línea que vende ropa que ella maquila en Colombia. Actualmente está promocionando unas piyamas de seda, de buen diseño, calidad y buen precio. Cuando me ofreció de esas piyamas, le dije que yo usaba de otro tipo, pero que quizás le podrían servir a La Loba Lilliana Mora, a quien se le verán bien esas prendas de seda, aunque no ceda.

Raquel Lizano y Alejandra Díaz.

Vieras que el locutor Mario Méndez, quien hace unas semanas se retiró de Radio Columbia, recibió un tributo el pasado domingo 19 de abril por parte de la Liga Deportiva Alajuelense (LDA) que realmente lo conmovió y lo entusiasmó.





“Gracias Señores de Liga Deportiva Alajuelense por tan lindo homenaje en mi última transmisión como locutor comercial de Columbia. Gracias a Dios, a mi esposa y a mis hijos, cierro mi ciclo de 56 años en la radio costarricense. Agradecimiento especial a Grupo Columbia don Eduardo Baldares y compañeros y nuestros oyentes por su deferencia. Dios los bendiga”, comentó don Mario.

Mario Méndez Castro.



Vieras que el nuevo diputado por Alajuela, Eder Hernández, promete ser uno de los más destacados de la próxima legislatura, por lo que hemos visto recientemente. Eder ha prometido hacer una buena gestión, ser consecuente con sus ideales, estudiar mucho, trabajar bien y no defraudar a los electores que confiaron en él.





“Decidir mejor no es casualidad, es preparación”, escribió esta semana en sus redes cuando demostró la forma en que está trabajando para formarse y tomar decisiones que le sirvan al país. Así estamos trabajando, formándonos para tomar decisiones que sí le sirvan al país.





“Participé en el curso Economía y Finanzas para Tomadores de Decisión, impartido por INCAE Business School. Prepararse es clave para tomar mejores decisiones por Costa Rica. Gracias a la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica por la invitación. Seguimos trabajando con responsabilidad”, comentó el joven Eder Hernández.

Eder Hernández.

Vieras que Montserrat del Castillo anda más feliz de la cuenta, con una sonrisa de oreja a oreja, primero porque tiene novio nuevo y segundo porque el próximo jueves 30 de abril estrena un podcast denominado “Entre dudas y fe”, junto a su compañera María José Quesada. De acuerdo con Montse, el espacio nace del corazón de María José y del propio, a raíz de la adversidad.





“Muchas veces no queremos pasar por el desierto, pero el desierto es formador y renovador… Estoy feliz y con susto. Tengo miedo de ser juzgada, pero ese miedo se disipa porque ya terminamos la primera temporada y yo misma me he sorprendido de lo que Dios ha sanado en mí mientras hablo", dijo la presentadora de De Boca en Boca en una amplia entrevista publicada por Fiorella Montoya, el pasado miércoles 22 de abril en La Nación. La primera temporada será cinco capítulos “muy fuertes”. “Me voy a salir de mi charco con vocabulario que no utilizo en televisión, porque lo que quiero es ser real”. Bueno, quedamos avisados.

Montserrat del Castillo. Foto: José Cordero/GN.

Vieras que Johnny Araya, quien cumple años el próximo 30 de abril, viajó a Tegucigalpa, Honduras, como invitado especial a una exclusiva cena que ofreció el nuevo presidente de ese país Nazry Asfura, el pasado martes 21 de abril, en la Casa Presidencial. Con Tito —así lo conocen— Johnny tiene una amistad de muchos años, forjada cuando ambos eran alcaldes de San José y Tegucigalpa.





Tito, de acuerdo con Johnny, sigue siendo humilde y afable, como lo ha sido toda su vida. Es un hombre ejecutivo; le gusta que las cosas se hagan. Es cercano a la gente, y de ahí que los hondureños lo identifican con el apelativo de “Papi a la orden”.





“Veo a un presidente, absolutamente comprometido con lograr el progreso y bienestar para su pueblo. Lo escuché hablar con pasión de los grandes proyectos que tiene para su país. Le pido a Dios que le dé mucha fortaleza y sabiduría en el desempeño de su cargo. Muchas gracias Tito por ser el amigo de siempre”, escribió Johnny Araya.

Johnny Araya y Nazry Asfura, el nuevo presidente de Honduras.

Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.

