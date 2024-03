Tía Zelmira: Victoria Ruffo viene con 'Los amantes perfectos'

8 de marzo de 2024, 8:15 AM

Me gusta reconocer, sin sonrojo, mi amistad con este gran costarricense, un ser humano extraordinariamente humano. René, de bajo perfil, es sensible, solidario, bueno y responsable. No presume de sus pertenencias materiales ni se desvela por lo que no tiene. Es un buen hijo y un gran padre. Cuando salga este texto, estará en algún lugar del planeta compartiendo buenos, valiosos y únicos momentos al lado de sus hijos René y Felipe, muchachos buenos, trabajadores y emprendedores, de su adorado nieto Luca y de Juliana, que nacerá en las próximas horas. Como amigo, es el mejor. René es una especie de leyenda urbana: de él se dicen muchas falsedades nacidas de la fantasía y de la envidia, pero él las pasa por alto. Hablo todos los días con él y disfruto mucho esas conversaciones. Es sensible y culto. René es divertido, creativo, inteligente, responsable y trabajador, por eso, lidera una empresa ejemplar. Es un hombre extraordinario, un amigo único y especial, por eso lo valoro y lo aprecio. Gracias René por todos estos años de amistad verdadera.

El próximo 14 de marzo cumple años Rafael Ángel Calderón Fournier, un gran hombre, cuya generosa amistad marcó nuestra relación para siempre. Muchas penas y alegrías hemos pasado desde que nos conocimos. Yo tenía 23 años y él diez más. Buen padre, amoroso hermano, esposo ejemplar, gran hijo, abuelo extraordinario y el mejor, el mejor, de los amigos. Mi esposa Lilliana y mis hijas María José y María Fernanda lograron percibir el cariño y admiración que le tengo: hoy ellas también lo quieren y lo respetan como yo. En esta familia Benavides Mora y Guzmán Mora encontrará siempre lo que él se merece: amor. Trabajé con él en las tres campañas y en los cuatro años de Gobierno. Cuando me alejé de la función pública comprobé que había una relación más allá de lo laboral y de la filiación política. Éramos amigos de verdad y eso no lo puede borrar nada ni nadie, ni siquiera la muerte. En alguna gaveta, Lilliana tiene bien guardada una carta que Rafael Ángel me mandó desde La Reforma, pero yo esa carta la tengo archivada en mi corazón. Escrita de su puño y letra, narra los malos momentos que estaba pasando y me confesaba algo que yo siempre supe: su inocencia. ¡Qué detalle! Acordarse de mí en aquellos momentos tan dolorosos que estaba pasando. Eso hace un amigo. Por eso, yo siempre le he respondido como tal: con amistad, cariño y agradecimiento infinito. No soy dogmático, no creo en los partidos políticos, creo en los hombres y en los que estos son capaces de hacer. Rafael Ángel hizo mucho por este país y por el fortalecimiento de la democracia y me correspondió en muchas oportunidades, como comunicador, divulgar esos logros. Pero ciertos sectores de la política, de la empresa privada y de la prensa, inspirados por un desatinado fiscal, trataron de ocultar aquellos logros. Pero la verdad, tarde o temprano, siempre ve la luz. Como periodistas mi esposa Lilliana y yo, fuimos víctimas de esa persecución y perdimos nuestro trabajo, pero nunca la dignidad ni la fe en Dios. Hoy seguimos trabajando con la frente en alto porque no tenemos nada que ocultar ni nada de qué avergonzarnos. Proclamo mi amistad y cariño para Rafael Ángel Calderón y aprovecho la fecha de su cumpleaños para reiterarle mi amistad que crece todos los días.