Tía Zelmira: Verónica y Maribel, amigas para siempre

Por Rogelio Benavides / [email protected].



Cumpleañeros

Tengo de primero un saludo especial para mi buena amiga la cantante y modelo Mari Blu, espero que este 23 de mayo la pase muy bien, que disfrute mucho y que se deje ver, porque anda muy perdida. También cumplen años esta semana el modelo Diego Wong (cumple el 24 de mayo), la presentadora y comentarista de lengua picante y lacerante Alice “La Picona” Marion Fonseca (25), el periodista Luis Miguel “Venenito” Rojas (25), el Loco más Loco de la radio Juan Carlos Torres (25), mi querida y buena amiga María Elena García (26), la modelo y entrenadora Nency Berrocal (27), el promotor y empresario Arturo Arias (27), la gran artista Maribel Guardia (29), la periodista Sylvia Arredondo (29) y el locutor Iván Díaz (29). Felicidades para todos.



Verónica y Maribel, hermanas del destino

A Maribel Guardia y Verónica Bastos las encontró y las hermanó el destino en la capital mexicana, cuando ya ambas transitaban por exitosas carreras, Maribel como actriz y cantante y Verónica como periodista de la televisión de espectáculos.



Paridas aquí las dos, anteriormente no habían tenido mayor contacto. Maribel, nacida el 29 de mayo de 1959, en San Francisco de Dos Ríos, como Maribel del Rocío Fernández García, le lleva 15 años a la alajuelense Marjorie Verónica Bastos Corrales, quien nació el 25 de octubre de 1974.



Maribel empezó su carrera internacional cuando representó a Costa Rica en el Miss Universo de 1978, con 19 años. Verónica, graduada como periodista de la Universidad de Costa Rica, trabajó en la televisión local y luego emigró a México donde dio el gran salto.



Al principio tuvieron el contacto normal de dos coterráneas que luchan por hacer lo mejor en escenarios tan grandes y exigentes como el mexicano, pero luego se acrecentaron los vínculos de hermandad al que se sumaron sus esposos Marco Chacón, de Maribel, y Alexis Núñez Olivas, de Verónica; entonces estas parejas se reunían constantemente y, cuando Verónica tuvo que irse a vivir y a trabajar a Miami, se veían a veces en la capital mexicana y otras en La Florida.

Las ticas se acercaron tanto, que siempre estaban pendientes de sus rutas y caminos y cada vez se hermanaban más. Incluso, cuando murió Julián, el hijo de Maribel, Verónica viajó inmediatamente para acompañarla y reconfortarla en aquel momento de tanto dolor.

Estos lazos fraternos, se renuevan constantemente, como sucedió la semana pasada cuando Telemundo contrató a Maribel, como presentadora invitada, durante siete días, de La Mesa Caliente, espacio en el que sobresale Verónica. La pasaron muy bien, disfrutaron, cantaron, bailaron y se rieron para olvidar un poco el dolor que aún acompaña a Maribel, por la partida de su hijo y por la situación que enfrenta por la custodia de su nieto José Julián.



Por lo que se vio en la televisión y en sus redes sociales, Verónica se entregó por completo a distraer a su “adorable hermana”, como la llamó Maribel en uno de los comentarios en su perfil.

En La Mesa Caliente era notorio el deseo de Verónica de hacerle bromas a Maribel para darle más confianza, la Bastos incluso, en uno de los programas, en forma espontánea, cantó a capela la famosa canción cubana El yerbero moderno. “Se oye el rumor de un pregonar, que dice así: el yerberito llegó, llegó…” y las demás presentadoras Greidys Gil, Giselle Blondet, Lucrecia Agua y Myrka De Llanos, le siguieron la corriente y se formó la gozadera.

Uno de los días, después del programa, Bastos y Guardia se fueron a un concierto con bailongo cubano y Maribel escribió: “Con la inigualable @lenaburkemusic y mi adorable hermana Verónica Bastos”.



Las redes también revelaron que en Telemundo Maribel también estuvo de invitada en el espacio “Hoy día” y cuando se refirió a Verónica, confesó: “Tenerte cerca me hace feliz.



Cuando atendieron la invitación de Lena Burke, bailaron al ritmo de los tambores cubanos, Quimbara, quimbara, quin bam ba… y otras piezas, acompañadas por el estilista de Verónica, el isleño conocido como Puppy, alegre y divertido bailarín, como buen cubano.



Versión Verónica

“Yo la pasé feliz porque la tenía cerquita de mí, cosa que me alegra y sé que a ella también, siempre intento que se sienta bien. Me gusta que se divierta, que se ría, le digo tonteras y, la verdad, la pasamos muy bien juntas”, comentó Verónica.

La Bastos también tiene claro que Maribel acepta ir a trabajar con ella, porque la quiere mucho, aunque reconoce que es mucha la carga de trabajo. Aun así, Maribel no se arruga, se levanta temprano, participa en las reuniones matutinas de planeamiento, oye todos los temas y los discute con el candente equipo de presentadoras.

También contó la periodista que todas las tardes, cuando terminaba La mesa caliente, se iban a comer y a hacer cosas que les gustan a las dos: conversaban, veían atardeceres, hacían compras, en fin, “aprovechamos el tiempo que estamos juntas, porque por el trabajo de ambas, muchas veces pasamos mucho tiempo separadas. Por eso, cuando viene, aprovechamos para compartir y estar pegadas”.



El sábado 17 de mayo, el día que fueron a ver a Lena, la pasaron muy bien bailando y cantando ritmos cubanos y se armó un verdadero revolú y dice Verónica que Maribel sacó el “Aventurera” que presentó bajo la dirección de Carmen Salinas y también sacó algunos ritmos de Lagunilla Mi Barrio.

Pero, “lo más bonito y me dio mucho placer, es que tenía ganas de salir de hacer cosas porque usualmente no lo hace, se queda guardada en casa, por el luto que todavía lleva. Logré sacarla a disfrutar y la verdad, fue que ella lo disfrutó muchísimo y yo también. Ahí también estaba la gran Albita y la recibió y la saludó con muchísimo cariño”, contó Verónica.

También fue muy significativo y enternecedor, de acuerdo con la periodista, la reacción de la gente y la ovación que recibió cuando la llamaron al escenario. Aquello fue algarabía, las señoras se le acercaban a saludarla, abrazarla, a compartir con ella, a darle ánimo y se identificaban con todo lo que le está pasando; le decían palabras muy bonitas y profundamente conmovedoras.

​“La verdad es que Maribel con los años se ha ganado el corazón de la gente. Eso es hermoso y eso no es fácil. Ella ha vivido momentos muy duros últimamente y los enfrenta como una campeona; me encantó ver a la gente que la recibe con tanto amor” confesó su hermana de alma y de la vida Verónica.

Valerie Zúñiga invita a infantes a ser parte de video

La artista infantil Valerie Zúñiga lanza una invitación a la población infantil del país, que hayan participado en alguna edición del Festival Estudiantil de las Artes (FEA), para que formen parte del video musical de su primera producción original titulada La Magia. La grabación será este domingo 25 de mayo en San Pedro durante la mañana y quienes deseen participar deben comunicarse al WhatsApp 8877-3030.

La canción habla sobre la magia que produce el arte en la niñez y todas las cosas positivas que le trasmite a las personas. Con tan solo 12 años, Valerie Zúñiga, quien es también integrante del grupo Chiquiticos, prepara el lanzamiento de su primer sencillo como solista, y precisamente la canción nació hace un par de años como inspiración de la joven artista para participar en el FEA, por ello es que, para la grabación de su video, Valerie quiere motivar a quienes son valientes y se atreven a subirse a un escenario a expresar su arte.

La canción fue producida por Kin Rivera Jr (Escats), con la colaboración de Carlos Monge y contó con la participación de la reconocida celtista Sonia Bruno y el violinista de Éditus, Ricardo Ramírez.

​Los hobbits Merry y Pippin llegaron a Costa Rica

Actores de El Señor de los Anillos recorren el país para mostrar al mundo nuestra gastronomía y cultura en su nuevo programa de televisión

Billy Boyd y Dominic Monaghan. Los queridos hobbits “Pippin” y “Merry” de la trilogía El Señor de los Anillos, cambiaron la Tierra Media por los paisajes, sabores y tradiciones de Costa Rica.

Durante cinco días, los actores filmaron en Nicoya, Orotina, Atenas, Sarapiquí y San José como parte de su nuevo programa Billy & Dom, Eat The World, una serie gastronómica que ya comenzó a emitirse en televisión abierta y plataformas digitales en Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Suecia, Australia, Hong Kong y Macao.

Lejos de los orcos y Nazgûl, los actores vivieron una aventura muy tica, donde exploraron desde zonas azules como Nicoya, famosa por su alta concentración de personas centenarias, hasta el corazón del Mercado Central de San José. En su paso por Guanacaste, participaron del tradicional festival “La Pica de Leña”, donde compartieron comidas típicas como el arroz de maíz y el chicheme con la comunidad. En Alajuela, visitaron la finca El Toledo para aprender sobre el café costarricense y hasta probar un vino artesanal hecho a base de café.

La ruta siguió en Sarapiquí, donde exploraron una finca de piña orgánica y se adentraron en el proceso de elaboración del chocolate en Tirimbina Lodge. Y como buenos hobbits, no podían despedirse sin pasar por una soda: en la popular Soda Tala del Mercado Central probaron el famoso “talapinto”, una mezcla poderosa de gallo pinto, torta de huevo, picadillo y salchichón servido en hoja de plátano.

Cerraron la experiencia con ceviche, plátano con queso y una bebida de jamaica y albahaca en el restaurante Orvieto. Este episodio especial forma parte de una estrategia innovadora del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), con el apoyo de la agencia británica FOUR, para promocionar Costa Rica en el mercado europeo mediante rostros populares y formatos frescos.

​“Este tipo de acciones disruptivas nos permite llegar a un público muy amplio a través de dos actores conocidos que, además, logran transmitir el mensaje con humor y cercanía”, señaló Ireth Rodríguez, jefa del segmento vacacional del ICT.

La elección de Costa Rica como primer destino internacional del programa no es casualidad. En lo que va del año, más de 23.000 turistas del Reino Unido han visitado el país, siendo este uno de los principales mercados emisores después de Francia y Alemania.

En definitiva, Billy & Dom, Eat The World no solo muestra una cara deliciosa de Costa Rica, sino que pone al país en la mira de miles de potenciales viajeros que ahora saben que, más allá de Mordor, también existe un paraíso llamado Costa Rica.

Billy Boyd y Dominic Monaghan exploraron una finca de piña orgánica en Sarapiquí.

Te tengo un vieras

Vieras que la guapa Hillary Cantillo, Señorita San José, combina sus estudios universitarios con su trabajo y ahora también tiene un podcast llamado “Influencia2”. Amable, atenta y buena como es, me invitó a un podcast que se estrenará este domingo 25 de mayo, a las 7 p.m.

No soy muy dado a dar entrevistas ni a participar en este tipo de espacios, pero como me invitó Hillary y le tengo gran estima, acepté. La verdad es que me fue muy bien; ella se conduce con soltura y gran propiedad, hizo preguntas inteligentes que me permitieron hablar ampliamente sobre mi carrera como periodista y de mis inicios allá en Quepos, como vendedor de sapos.

Cuando me hizo preguntas hasta de mi infancia, me sorprendió positivamente porque esos detalles son prueba de que Hillary estudia, investiga y se prepara con el propósito de permitirle a sus invitados exponer en forma clara y amplia sus temas. Si alguien se prepara como Hillary para una entrevista, el resultado tiene que ser bueno, por eso, disfruté mucho la entrevista con esta guapísima joven. Los invito a escuchar “Inflencia2” de este domingo y si tienen la suerte de que ella los entreviste, díganle que sí, la van a pasar muy bien, se los juro.

Hillary Cantillo.

Vieras que me gustó mucho el programa Nace una Estrella del domingo pasado. Me emocionó y me conmovió. Las escenografías, las puestas en escenas, los vestuarios y hasta el corbatín y el gran piano nos envolvieron, nos transportaron y… hubo magia. A lo anterior incorpore los músicos, los cantantes y todo lo demás para una producción de altísima calidad. Hubo emoción, tristeza, calidad, historias, risas y llanto como en la realidad que circunda nuestras vidas. Me dolió que se marchara el pequeño Maximiliano Cruz, pero la vida también es así. Celebré a Luca y aplaudí a Jeff ON. La verdad, la pasé muy bien y como espectador y como periodista.

Jeff On y Francini.

Vieras que Elena Correa, quien apareció con un cambio de pelo, en redes, dijo que en estos días está más feliz que nunca, pero no explicó por qué.

​“Que felicidad tan grande se siente cuando se está haciendo lo que uno tanto quiere. Estoy en unos días en los que me siento plena y feliz por todo que solo quisiera brincar todo el día de la felicidad que siente en mi corazón. Gracias por todos los mensajitos de apoyo y de amor que recibo todos los días en mis redes sociales, no saben lo feliz que me hacen cuando los leo y puedo interactuar con ustedes”.

Elena Correa está feliz.

Vieras que Camille Valverde anunció en sus redes que será la primera modelo costarricense en asistir a la alfombra roja del Festival de Cannes, donde la esperan con varias sorpresas. De acuerdo con la información, el 22 y 23 de mayo, estuvo como invitada especial en el Palais des Festivals et des Congrès y musa de reconocidos diseñadores.

Con 23 años de edad, Camille destaca por sus prestigiosas representaciones en la industria de la moda mundial y por su faceta como reina de belleza, llevando la bandera costarricense hasta Egipto el pasado mes de abril, de la mano del Concurso Nacional de Belleza.

Camille Valverde.

Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.