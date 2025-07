Tía Zelmira: Verónica es una bella de 'People'

Por Rogelio Benavides / [email protected]



Cumpleañeros



Con sumo placer saludo a mi prima la profesora Arabela Mora, de San Ramón, quien celebra su natalicio este 18 de julio; espero que disfrute mucho en compañía de su apreciada familia y de Los Chochís. Un abrazo fraterno. Otros cumpleañeros de la semana son el productor y locutor Eduardo Quirós (cumple el 18 de julio), la periodista Mariamalia Jacobo (18), la empresaria Viviana Martín (19), el empresario Álex Álvarez, propietario del restaurante español Castañuelas y Flamenco (19), el abogado Pedro Beirute (20), la enfermera Melissa Bastos (20), la modelo Francini Durán (20), la chef Vicky Beeche (21), el empresario Gary Austin (22), el empresario Willy Driessen (23), el empresario Adrián Araya (24) y María Auxiliadora Aguirre (24). Felicidades.



Verónica es una bella de People



Son frecuentes las menciones en esta columna de la exitosa periodista Verónica Bastos, presentadora de La Mesa Caliente, de Telemundo, gracias a su exitosa carrera. Esta semana, por ejemplo, la compatriota fue incluida en la lista de los 50 más bellos de la revista People en Español, a la par de figuras del entretenimiento mundial.



Ante tales logros, en una actividad tan competitiva, nos regocijamos junto a ella, la celebramos como compatriota, como colega periodista y como amiga. Ella ha hecho de su carrera una ruta marcada por el éxito.



¿Pero por qué es bella esta estrella?



De acuerdo con la publicación, el momento en que Verónica Bastos se siente más radiante no es en una alfombra roja o ante las cámaras de televisión.

​“Me hace sentir bella mi esposo, cuando llego a casa y después de un largo día de trabajo, sale de su oficina y me dice a todo pulmón: ‘¿Dónde está la conductora más guapa de la TV?’ Y yo —destrozada de cansancio, sin zapatos y con el rímel de los ojos manchados— lo abrazo”, cuenta la copresentadora de La Mesa Caliente. “Lo más bello de mi vida son ellos: mi hija, él y mi familia”, afirma la estrella costarricense de 44 años sobre sus seres queridos. “Cuando estoy con ellos florezco, amo y vivo intensamente. Ellos son mi inspiración”.

Verónica Bastos agradeció desde el centro de Madrid, ser una de las 50 bellas de People en Español.



Su autenticidad y carisma traspasan la pantalla.

​“Me da paz decir la verdad, ser leal, estar para quien sea. Ayudar a los demás”, dice Bastos, quien se llena de buena energía meditando en las mañanas, caminando por la playa, cocinando para amigos o viendo el atardecer desde el balcón de su casa. “La verdad necesito muy poco para ser feliz, vine a este mundo sin nada y tengo más de lo que alguna vez hubiera soñado”, confiesa.

El mejor piropo que ha recibido de un fan es: "Usted es tal cual se ve en la tele: real, sonríe y habla sin filtro”. Bastos reflexiona:

​“Es que yo siempre voy a estar con los que menos tienen, porque yo vengo de ahí y sé lo que cuestan las cosas”. También brilla coanimando “La casa de los famosos sin censura”. “Me encanta hacer televisión en vivo, siento la adrenalina y eso la gente lo siente”, escribió Lena Hansen, de People, el 10 de julio cuando se publicó la dichosa lista.

Cuando le preguntaron sobre la distinción, Verónica, con humor y espontaneidad respondió: “Ya no me llamo Verónica, me llamo bella”.



La noticia la dio Verónica en sus redes sociales, donde expresó su felicidad por conformar este listado, que reúne a cantantes, actrices y personalidades de la televisión y redes sociales.

​“Soy una de los 50 más bellos de People en Español y tenía muchas ganas de contárselos. La sesión de fotos la hicimos en Miami llenas de color y sonrisas. Es lo que queríamos transmitir”, publicó ella en su cuenta en Instagram.

El siguiente es el orden en el que aparecen los cinco primeros en la categoría general: Shakira, Jorge Ramos, Fernanda Torres, Benicio del Toro y Ninel Conde.



People en Español agrupó al resto de los famosos o rostros conocidos en varias categorías: Los dueños del Flow, Ladrones del sueño, Poder de atracción, La razón de nuestros suspiros, En pleno ascenso, La fascinación de la pantalla. En la primera categoría están: Bad Bunny, Nathy Peluso, María José, Karol G, Fanny Lu, Rauw Alejandro, Prince Royce, Anuel AA, Belinda y Wisin.

Esta es la foto que publicó People en Español. Foto: Giorgio Viera Peinado y maquillaje: Pupy. Estilista; Estilista: Denise Del Pino y Bendito Closet Style.

El día del anuncio oficial, Verónica estaba de vacaciones en España y, desde ahí, en el Kilómetro Cero de la Plaza del Sol, en el puro Centro de Madrid, envió un mensaje a la gente de People en Español.

Los saludó y les agradeció la distinción, “es un gran regalo este que me dan de ser uno de los 50 bellos de su hermosa revista y que me hayan dado la oportunidad de jugar un poco de hacer esta sesión de fotos, queríamos impregnar color, y decirles quién soy yo en este momento de mi vida, por eso, todos esos tonos en las fotos para decirles lo colorida que es nuestra vida. Lo más importante es que la belleza viene de adentro para afuera, y eso es lo que queremos expresar todos los que de una u otra forma estamos en esa lista de medio centenar de People”.



​“Para mí es un honor que me hayan incluido, porque estamos dirigidos a todas esas personas que por tantos años nos han acompañado, ya sea por medio de la pantalla de televisión, como es mi caso, o por medio de la música y las artes, en el caso de los cantantes. Desde Madrid les mando un beso muy grande y quiero agradecerles nuevamente que me hayan incluido en esa lista de los cincuenta más bellos de People en Español”.

Verónica Bastos sigue siendo la periodista costarricense más reconocida en todo el continente de habla hispana. Su brillante desempeño, su profesionalismo, su esfuerzo y su convicción de hacer las cosas bien, la han colocado en un sitial de profundo y auténtico reconocimiento. Mi admiración, mi respeto y mi cariño para la colega se encienden con este tipo de logros, de buenas noticias.

Verónica en la portada del noticiero de Telemundo.

Te tengo un vieras



Vieras que la semana pasada tuve un encuentro cercano de cualquier tipo. Se me venció el pasaporte y aunque creía que para renovarlo nada más debían ponerle un sello, me fui al banco y me dijeron que había que hacer otro, a pesar de que el anterior estaba como nuevo, porque viajo poco. Cuando la funcionaria me acomodó para tomarme la foto, me pidió inclinar la cabeza hacia la derecha, se lo agradecí porque siempre salgo torcido, como descocado y destramado.

El trámite fue expedito, el servicio fue bueno y el pasaporte me lo entregaron antes del tiempo establecido. Pero, cuando abrí el documento me llevé un susto: el de la foto no era yo, era otro gordo, canoso y con abundante papada, eso sí, muy parecido a mí.

El pasaporte nuevo incluye un montón de carajadas tecnológicas de seguridad; también tiene un tiburón, una cinta metálica con la frase “pura vida”, un holograma con mi carota, una rueda típica, una tortuga, una mariposa, unos granos de café sin coger, el Edificio Metálico, la rana René, un hijueputa jaguar —no sé por qué, pero de un tiempo para acá esos felinos no me simpatizan—, un volcán sin eructar, una mantarraya, el venadito cola blanca, unas esferas de piedra y un colibrí que cuando uno pasa las páginas rápido, parece que está volando.

En las páginas del pasaporte no cabe un bicho más, solo faltaron los capibaras que, como no son endémicos, se salvaron de aparecer ahí, porque ahora salen hasta en el consomé. En fin, muy moderno y futurista el documento, pero nada les costaba haberme hecho la foto con filtros de Inteligencia Artificial y un facial.

En mis dos pasaportes anteriores, en la foto sale el mismo gordo, pero no se ve tan mal, se ve como es pero, en este, salí remal, por suerte no viajo mucho para no asustar a los de la migra. Un detalle más, conviviré con esa foto hasta el 2035; ya estaré más viejo, más calvo y más canoso, a lo mejor para entonces ya hayan considerado lo de la inteligencia facial. Recomendación: si van al banco por un pasaporte, pidan una manita de gato o de tigre, pero no de jaguar porque ese felino está en el documento y no sirve para nada, ni siquiera asusta.

No se asusten, ese soy yo, según mi moderno pasaporte.

Vieras que la conocida presentadora de televisión Lili Estefan, presentadora de El Gordo y la Flaca, se vio realizada y feliz cuando su hija Lina Luaces, de 22 años, fue elegida para representar a Cuba en el Miss Universe 2025.

De acuerdo con la revista Hola, Desde que Lina Luaces compartió con su mamá su deseo de participar en busca de la corona de Miss Universe Cuba; la presentadora no hizo más que apoyarla en esta emocionante aventura que hoy se cuenta rumbo al certamen de belleza más importante.

Lili se emocionó con la idea de ver a su hija representar a sus raíces a nivel internacional, y estuvo junto a ella en cada paso de este camino, en el que vivió en carne propia los nervios y la emoción al ser testigo de la coronación. Lili contó que, antes de que Lina subiera al escenario, le dijo:

​“Mi amor, vas con Dios. Has trabajado tanto que ahora sólo tienes que entregarle todo, déjalo en las manos de Dios. Siente la felicidad, cierra los ojos, visualízate caminando en la pasarela, poniendo la corona. Pero lo más importante, dando una respuesta a las preguntas con tranquilidad, seguridad y humildad”.

Lili estuvo presente en el Milander Park, de Miami, atenta a todo lo que sucedía en el escenario entre gritos y aplausos de apoyo cada vez que Lina estaba frente al público. Desde que se presentó como Miss Santiago de Cuba, en la pasarela en traje de baño o vestido de noche, sus respuestas y el Top 3; hasta el momento lleno de nervios en el que todo culminó cuando Carlos Adyan la nombró como ganadora sobre las 17 candidatas que buscaban la corona.

Lina Luaces.



​Vieras que el día de la coronación de Lina Luaces como representante de Cuba en Miss Universe, hicieron una fiesta llena de celebridades vinculadas a la televisión y al mundo de la belleza y allí coincidieron la nicaragüense Sheynnis Palacios y nuestra querida Maribel Guardia.

Como Maribel fue Miss Costa Rica en 1978 y también ha estado de cerca de esas experiencias, hablaron ampliamente del tema. También conversaron muy animadas sobre otros asuntos de actualidad.

Sheynnis Palacios y Maribel Guardia.



Vieras que los círculos diplomáticos y académicos se vieron muy dolidos esta semana con la muerte de la licenciada Cristina Rojas, ex Embajadora de Costa Rica en Japón, de larga y distinguida carrera como jurista y costarricense.





“Con tristeza recibimos la noticia de su temprana partida. Compartimos muchos años de trabajo en el Poder Judicial. Activa, enérgica, simpática, brillante profesional. Inyectaba energía donde llegaba. Recuerdo la conducción e intervención con gran éxito del Programa de EuroSocial—Costa Rica en el Poder Judicial. Nos contagiaba de su dinamismo, con ella todo se veía posible de hacer, por su positivismo siempre. Igual la consideré una amiga y hoy duele su partida", escribió Marta Iris Muñoz.

Cris  tina Rojas.

Vieras que la costarricense Emma Markinn se hizo famosa en Estados Unidos por su cercanía con Kai Trump, la nieta preferida de Donald Trump, incluso ambas han estado varias veces de vacaciones en Costa Rica. Vieras que la costarricense Emma Markinn se hizo famosa en Estados Unidos por su cercanía con Kai Trump, la nieta preferida de Donald Trump, incluso ambas han estado varias veces de vacaciones en Costa Rica.





Aunque había dudas sobre la nacionalidad de Emma, esta misma semana ella confirmó ser tica cuando subió unas fotos llegando al aeropuerto Santamaría y escribió “de vuelta en casa” y añadió una bandera de Costa Rica. Emma también subió fotos en Las Catalinas, Guanacaste y en otras localidades de la provincia.

Emma Markinn.

Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.