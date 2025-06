Tía Zelmira: Verónica Bastos regresó feliz a la “U”

Por Rogelio Benavides / [email protected]



Cumpleañeros

Este 14 de junio cumple años la recordada periodista de espectáculos Laura Rodríguez, quien se fue hace varios años a Estados Unidos, donde vive con su esposo y su hija; allá Laura ha desarrollado una carrera como actriz; la recordamos con gran cariño y le enviamos un sincero saludo de cumpleaños. Eta semana también cumplen años la diplomática turca Demet Kilinç (cumple el 16 de junio), la periodista Jalé Berahimi (16), la actriz Vica Andrade (16), la empresaria Sara Gordon (17), la productora Peggy Angulo (17), el periodista y empresario gastronómico Edgardo Camacho (18), el periodista Melvin Molina (18) y la cantante Rina Vega (18). Felicidades a todos mis sobrinos.



Verónica Bastos regresó feliz a la “U”

De acuerdo con el implacable Sabina, en Comala comprendió que, al lugar donde has sido feliz, no debieras tratar de volver, pero Verónica Bastos regresó, el pasado jueves 5 de junio, a su querida Universidad de Costa Rica (UCR), y fue feliz como en aquellos tiempos de su cercana juventud.



Para Sabina, no debemos regresar porque el tiempo no perdona, y lo que fue ya no es, por más que lo busquemos. Volver a ese sitio con la esperanza de revivir lo que sentiste es como querer atrapar el humo con las manos: imposible y frustrante. Es mejor dejar los recuerdos intactos.



El viejo Alfredo, en Cinema Paraíso, le dice a Toto “no quiero oírte más, solo quiero oír hablar de ti. No vuelvas, no escribas, no llames, hazme caso. Hagas lo que hagas, ámalo. Como amabas la cabina del cine Paraíso. La vida no es como la has visto en el cine, la vida es más difícil. Regresa a Roma, eres joven, el mundo es tuyo. Yo ya soy viejo, no quiero oírte más, solo quiero oír hablar de ti”.



Existe una frase según la cual “nunca vuelvas donde fuiste feliz”; esta viene de un poema del español Félix Grande, y sugiere no volver a aquellos lugares donde alguna vez se fue feliz, con una persona —generalmente refiriéndose a ex parejas—. Verónica volvió y fue feliz y, aunque no fue de parejas, solo alguna por ahí, no puedo decir nada porque los caballeros no tenemos memoria.

Por más sabinas y poetas, el corazón no conoce la razón, y uno siempre vuelve donde fue feliz, como Verónica, a quien la vemos regresar una y otra vez a su querida Alajuela y, eso, la hace feliz. Cuando vino a la charla en la Universidad de Costa Rica, se quedó varios días con los suyos en El Coyol y terminó viendo dinosaurios en los Bajos del Toro Amarillo y si hubiera tenido más tiempo, habría nadado hasta la Isla del Coco a buscar más saurios.

La verdadera sabiduría reside en apreciar la belleza del momento presente mientras atesoramos los recuerdos, sin intentar forzar una repetición que podría desvanecer la magia de lo que una vez fue.



Verónica desafió la teoría de Sabina y de Alfredo, pero qué van a saber ellos de chayotes, techos herrumbrados, gallo pinto, tortilla recién palmeada o de churchiles; ellos no han visto amaneceres en Monteverde, volcanes humeantes o atardeceres en Quepos, donde vale la pena volver una y otra vez, aunque sea solo para ver llover. Qué saben ellos de natilla, salsa Lizano, dulce de leche o merendinas.

Regreso feliz

Por lo visto, oído y publicado, el retorno de Verónica Bastos a las aulas de la Universidad fue feliz como felices fueron los alumnos. Ella disfrutó compartiendo con los muchachos, sus experiencias en las cadenas más importantes de la televisión hispana.



Recuerdo cuando conocí a Verónica y le ofrecí aparecer en la portada de la revista Teleguía, de La Nación; ella y su compañera de curso Alejandra Chinchilla, presentaban “Música por inclusión” en el Canal 15 de la UCR; Alejandra era una rubia de una sonrisa muy bonita y Verónica, no sé por qué, era más oscura que ahora. Después Verónica saltó a la cobertura de espectáculos en Repretel y la historia comenzó. La portada fue un éxito y luego salió tres veces más, porque se las ganó con creces.



Graduada en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR, Bastos ha desarrollado una destacada y brillante carrera en medios como Repretel, Teletica, Televisa, Univisión y Telemundo, consolidándose como una de las figuras más internacionales del periodismo de espectáculos de la región. El encuentro con Verónica fue una buena oportunidad para reflexionar sobre el ejercicio periodístico desde una larga trayectoria en la televisión internacional.

Verónica le dijo a Manuel Herrera, de La Teja, que estaba muy feliz con la oportunidad del encuentro porque significó reencontrarse con un pasado que atesoraba en lo más profundo de su corazón: el de estudiante universitaria.

​“Es una oportunidad única para mí regresar donde todo comenzó. La Universidad de Costa Rica me enseñó a ser comunicadora… yo era una potra en desbandada y ellos me enseñaron el método para conseguir que mi mensaje llegue. Aquí en la UCR aprendí de grandes maestros como Óscar Hidalgo, Germán Vargas, Mario Zeledón, Carlos Sandoval, Miguel Regueira, Anwar Al-Ghassani, Patricia Vega y otros que me formaron, me exigieron y me guiaron en mi camino. Ellos sabían que lo mío era el espectáculo y me formaron para ello”, dijo la reconocida presentadora de La Mesa Caliente, de Telemundo.

“En la Universidad de Costa Rica hice amigos que lo son hasta hoy y que me acompañaron en la charla. Recuerdo cuando caminaba por el campus con Karla Vásquez y Juan Manuel Fernández, buscando noticias, grabando videos para Canal 15; mi primer programa lo hice con ellos y se llamó Música por inclusión; además, hacíamos fotos y filmábamos cortometrajes para los cursos. Yo iba a leer libros a la biblioteca Carlos Monge, me los prestaban para leerlos ahí… Isabel Allende me encantaba, en el suelo entre anaqueles leí la Casa de los espíritus, Paula y Eva Luna. También me veo yendo a comer cangrejos con queso para sobrevivir las largas horas de clases”.