Tía Zelmira: Verónica Bastos regresó a Telemundo

Este 28 de agosto celebra su cumpleaños el presentador de televisión Michael Segura, quien actualmente reside en los Estados Unidos; le envío un cariñoso saludo deseando que pase muy feliz. Rocío Jiménez cumple años el 28 de agosto. También celebran su natalicio en los próximos días: Laura Aguirre (cumple el 28 de agosto), Alonso Chaves (29), José Joaquín Chaverri (30), Diana Montero Vega (30), Elías Soley Gutiérrez (30), José Cortés Arias (31), Juan Pablo García (31), María Thalía Aráuz (1º de setiembre) y Mariana Alfaro Pita (2).



Cumplió años Vilma Chacón

El pasado 24 de agosto cumplió 82 años Vilma Chacón, la madre de Maribel Guardia y, para celebrarlo a su manera, Maribel le cayó de sorpresa y estuvo con ella y el resto de su burbuja familiar durante dos días. “Qué bendición tan grande me ha dado Dios de tenerla en mi vida. Te amo Mimita, gracias por tu luz, por ser el pilar de la familia, por tu amor incondicional, por estar siempre que te necesito. Si no existieras te hubiera inventado”, le escribió Maribel a Mima, quien en realidad es su hermana mayor, pero como fue ella quien la crió, Maribel siempre la ha visto como su mamá. Felicidades a ambas.

José Joaquín Chaverri

El 30 de agosto cumple años mi buen amigo y colega José Joaquín Chaverri Sievert. Este periodista, dos veces embajador en Alemania, es un profesional muy serio que ha dedicado su vida a la promoción de la educación y los valores de la familia. Fue director de Radio Costa Rica, pero donde más aportes hizo fue como Jefe de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores; allí ocupó otras direcciones como la del Instituto del Servicio Exterior Manuel María Peralta. Es comentarista de Panorama donde habla de cosas positivas como la vida, el alma y los deseos del corazón. También es columnista de diversos periódicos locales e internacionales. José Joaquín es un apóstol de la educación y su mejoramiento, esa ha sido su desvelo inmediato y permanente. No se cansa de hablar de esos temas; lamentablemente en estos tiempos que corren ya casi no le hacen caso, pero él insiste en que hay que darles a los jóvenes recursos, para enfrentar el futuro como la Educación Dual. También promueve la promoción de Internet gratuito para que en todas las escuelas y colegios tengan acceso a las redes sin distingos de ninguna clase. Chaverri ha promovido cursos para periodistas de las áreas rurales en Costa Rica y en otras naciones vecinas, como el gran trabajo que hizo con la fundación alemana Friedrich Naumann, en la que tuve el placer de acompañarlo dando cursos y apoyando a quienes hacían periodismo en zonas alejadas de la capital. Experto en protocolo, este periodista y diplomático, es una persona interesada en promover también la cultura y las artes musicales como la lírica. Periódicamente me visita en el restaurante Estación Atocha, come poco, a veces prueba el gazpacho y, una vez perdida, toma algo con olor escocés; siempre me habla en forma entusiasta de grandes ideales para transformar a este país, especialmente en el área de la educación; es poco lo que puedo ayudarlo, pero al menos lo escucho y lo animo a seguir en esas causas ¿perdidas? Al felicitarlo por su cumpleaños, le reitero mi aprecio. También reafirmo mi agradecimiento por haberme apoyado con una beca que me permitió estudiar Periodismo en la prestigiosa Universidad de Navarra, en Pamplona, España.

Cuatro décadas de entrega

Tras 40 años de entrega honesta y profesional, la semana pasada se retiró de sus funciones en la Jefatura del Servicio de Odontología del Hospital Doctor Rafael Ángel Calderón, la odontóloga Julia León Wong. Me refiero a ella con propiedad, con mucho cariño y conocimiento de causa; lo hago con rigor periodístico, pero aclarando mi condición de consuegro desde hace dos décadas y, como si eso fuera poco, ocho meses tenemos un nieto en común: Benjamín Vargas-León Guzmán-Mora. Mujer estudiosa y dedicada, se graduó en la Universidad de Costa Rica, gracias al esfuerzo de sus padres don Manuel León y doña Dora Wong, inmigrantes chinos que se asentaron en Siquirres, donde procrearon a América, Julia, Justina, Manuel y Victoria, todos gente trabajadora, honesta y solidaria que han hecho un gran aporte a la zona Atlántica, a Siquirres y al país. Doña Julia, madre de María José, José Manuel y José Eloy; cumplió siempre sus responsabilidades maternas, sin desatender su entrega profesional siempre puesta, en primer lugar, al servicio de los asegurados, sin distingos de ninguna clase. Cumplió con sus funciones como un apostolado; su carácter estricto e incorruptible, le trajo algunos problemas, pero ella nunca bajó la cabeza, ni se doblegó, siempre hizo lo que le tocaba: cumplir con su deber. Hoy que se retira, me siento feliz de haber conocido a una profesional de tales cualidades y reitero mi satisfacción de conocerla bien y de contar con su amistad, así como ella sabe que tiene mi respeto y admiración.

Verónica Bastos regresó a Telemundo

El pasado miércoles 25 de agosto del 2021 la periodista Verónica Bastos regresó a Telemundo, esta vez con “La casa de los famosos, sin censura”. Su retorno lo hace junto al reconocidísimo Jorge Bernal, con quien ya había estado en “Suelta la sopa”, de la misma cadena. El espacio se difundirá a las 11 a.m., hora de Miami. La semana pasada Verónica estuvo de vacaciones en el país para pasar con su familia. Ella es, sin duda, la periodista costarricense más exitosa internacionalmente del momento, ya estuvo en la televisión mexicana con mucho éxito, luego se fue a Miami y ha estado en los más exitosos espacios de las cadenas hispanas como Televisa, Univisión y Telemundo. En enero del 2020 salió de “Suelta la sopa” y junto a Miguel Ángel Masjuan y Nicolás Colate abrieron Lengüilargos Life, en Facebook y Yotube; ese espacio todos los días tenía una nota exclusiva y le ganaba en eso a otras producciones televisivas de contenido similar. Aunque Verónica trabaja mucho por lo que es conocida en todo el continente, dice que está muy satisfecha con sus logros profesionales. Aprovecho esta noticia para enviarle mi saludo. Espero que siga teniendo la oportunidad de demostrar sus cualidades y capacidades para poder crecer y lograr sus metas. Cada día que compruebo el éxito de Verónica Bastos me siento realmente muy feliz por ella y por el periodismo latinoamericano. Suerte, porque talento le sobra. La que es buena es buena y ella lo es.

Miguel Ángel Masjuan, Verónica Bastos y Nicolás Colate.





Rafa Pérez deja EXA por Giros

El pasado 19 de agosto, Rafael Pérez Zárate, conocido como Rafa Pérez, se sumó al equipo de presentadores de la revista matutina Giros, de Repretel Canal 6. Este muchacho ha construido una carrera desde los 16 años, primero realizando un programa de radio online, pero tiempo después fue la televisora Tica Visión canal 52, quien le ofreció participar en un formato de entretenimiento. Rafa Pérez tiene 25 años, nació en Heredia. Está soltero y vive en Barva con su madre y hermana. Estudió Periodismo y luego cursó una maestría en Mercadeo. Madrugador por naturaleza, Rafa considera que las primeras horas de la mañana son vitales para las cosas que tiene que hacer. Siempre se levanta cuando el sol aún no sale y eso le permite disfrutar y hacer con calma sus tareas durante el día. Le encantan las mascaradas y por eso es común verlo en ferias donde se anuncia la presentación de esa pintoresca manifestación popular. Desde niño y con su abuelo, las tortugas fueron su pasión, llegó a tener sesenta de estos animalitos. Pero una noche, se oyó solamente un ruido que no pasó a más, pero al día siguiente no había ni una tortuga. Se las robaron. “Rafa y su habilidad para transmitir información de manera fresca y reposada, le aporta al programa un ingenio especial, que resulta interesante en la integración con los otros talentos en la pantalla mañanera del canal 6”, comentó Yamileth Guido, Directora de Giros. Rafa se integró básicamente en su calidad de presentador, pero también producirá notas y hará transmisiones en vivo. Rafa es un profesional en comunicación con amplia experiencia en locución comercial, radio, doblaje y televisión. Es bachiller en Periodismo de la U Latina y tiene una maestría en Comunicación y Mercadeo. Antes de llegar a la radio, trabajó en la Asamblea Legislativa y también fue presentador en Extra TV42. En EXA FM fue locutor y encargado de producción del espacio: EXAgerados de la mañana, además, se desempeñó como productor de micros para esa estación y se encargaba de la producción y presentación de la parte televisiva de EXA para canal 2 de Central de Radios. Del 2018 al 2020 fue presentador de “Los Giros de la Fama”, de Canal 6. Rafa, quien sigue laborando en Mercadeo de algunos proyectos, soñaba todos los días con dedicarse en forma exclusiva a la televisión y Giros siempre fue sueño más cercano. Rafa, manténgase despierto, para que no lo madruguen.

¡Suerte!

 Rafa Pérez es hombre de radio y televisión.



Qué mala onda

Vieras que desde que se anunció el programa “Con buena onda”, se mencionó que los presentadores serían Kiko Robles y Charlyn López. Los preparativos siguieron, se alargaron, fueron y vinieron y no había certeza de la fecha de estreno, porque las negociaciones con Multimedios y el productor y dueño del espacio Jimmy Tosso, aparentemente, en algún momento, entraron en un punto muerto. En medio de la incertidumbre, se abrió un casting para elegir a la nueva presentadora de Informe Once porque Natalia Monge se marchaba para Canal 7, entonces llamaron a Charlyn López para que se postulara, pero la seleccionada fue Ginés Rodríguez. Cuando Jimmy Tosso se enteró que Charlyn había asistido al casting del Repretel, no le agradó la noticia y, de “mala manera”, le dijo que le avisara cualquiera que fuera el resultado, pero dos días después de esa conversación la sacó de todos los chats en las que la había incluido. “Pienso que cuando las cosas son para uno, de alguna forma se dan; seguro eso no era para mí y mejor lo dejamos quedito. Me parece mala nota de parte de él porque el proyecto no estaba concreto. Dios sabe que quiero con todo mi corazón regresar a la televisión, pero si eso está para mí, pronto llegará”, dijo la guapa y talentosa Charlyn vecina de Orotina, casada y madre de dos hijos. Esta semana se anunció que Gipzy Montoya, quien fuera bailarina de “A todo dar”, será la presentadora junto a Robles. Por algo pasan las cosas. La verdad es que la hermosa Charlyn López está para más, para mucho más: es guapa, se desenvuelve con propiedad ante las cámaras, es simpática, segura, encantadora y tiene todo lo que se necesita para presentar una revista, un espacio de entrevistas, algún programa divertido y hasta un noticiero serio, incluso la imagino presentando Telenoticias o Noticias Repretel. Mientras tanto, todavía no sabemos cuando arrancará “Con buena onda” porque aún falta un casting para elegir un par de bailarinas, para este espacio que, tal parece, se transmitirá en Multimedios, los domingos al mediodía. Esta propuesta será en la misma línea de “A todo dar”, transmitido por Canal 6 hace 20 años (entre el 2000 y el 2005). El ecuatoriano Tosso se ha especializado en esta línea de entretenimiento televisivo, alcanzando importantes noveles de audiencia aquí y en Guatemala, tal y como sucedió con “A Todo Dar” y “Con buena onda”.



 Franck Salas, María Torres y Charlyn López.



Melissa Durán regresó a la televisión

A partir del 1º de setiembre la periodista y presentadora Melissa Durán se unirá al equipo de Noticias Telediario por Canal 8. Con la llegada de Durán se refuerza el equipo de trabajo de Noticias Telediario, formado por un grupo de profesionales de la comunicación con trayectoria y credibilidad. “Estoy muy complacida de incorporarme a la familia de Multimedios. Sabía que en algún momento volvería a la televisión, pero jamás pensé que la oportunidad llegaría tan rápido”, indicó. Mencionó que Noticias Telediario es un espacio innovador que crece con rapidez y que cada vez atrae a una mayor audiencia. “Así que el reto es grande, pero estoy feliz de poder aportar mi conocimiento a este proyecto”, agregó. Sostuvo que continuará con sus planes de trabajar en sus proyectos y “ser una mamá presente para mis hijas”. Gilberto Valencia Najarro, Gerente de Noticias y Deportes de canal 8, agregó que en una primera etapa presentará Noticias Telediario En Directo de 5:45 a 8 de la mañana junto al periodista Alejandro Ramírez. En julio pasado, Melissa Durán salió de Noticias Repretel donde estuvo durante muchos años; lo hizo para dedicarse a ser mamá presente y para atender un par de negocios que tiene. Muchas figuras que han salido de Repretel se van a Mutimedios como el caso de Verónica González y Natalia García.

