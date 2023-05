Tía Zelmira: Verónica Bastos aparece en posteo de Luis Miguel

Desde el primer día pensé escribirle y, de inmediato, caí en la cuenta de la imposibilidad, en momentos como aquel, de responder o hablar con nadie. Esa noche del 9 de abril me fijé en sus perfiles y, a los pocos minutos, ya sumaban 78 mil comentarios y ¿quién va a tener tiempo y coraje para leer o contestar miles y miles de manifestaciones espontáneas de amor colectivo? Hoy, cualquier día de mayo, tomé valor y me atreví a escribirle para reiterarle mi amor, mi respeto y todo mi cariño. También le mando un abrazo ante la imposibilidad de mirarla a los ojos sin poder llorar. He leído sus comentarios sobre la ausencia de Julián y me resulta imposible no llorar. Esta nota no la tiene que contestar, como dice Sabina: Ahórrese el acuse de recibo.

Este rosario de cuentas infelices,

calla más de lo que dice… pero dice la verdad. He raspado y raspado en la olla de mi corazón, buscando las palabras precisas para expresarle mi solidaridad y no las tengo. No hay porque mi corazón está lastimado, porque mi corazón ha sufrido la partida de Julián. Es cierto, no lo conocí, pero con solo pensar en su irreparable dolor y su honda tristeza, también he sufrido. Ha sido triste no poder hablar con usted. Todos los de por aquí, conocedores de nuestra cercanía, le mandan mensajes, pero yo los guardo para el momento oportuno. Oscar Arias, Rafael Ángel Calderón y su esposa Gloria Bejarano, Alma Fernández, Mario Sibaja, Johnny Araya, René Picado, Paula Picado, Raymundo Macís y otras amistades, me han hecho saber sus condolencias y yo les he prometido entregárselas a usted, cuando pase la tormenta. Con quien he hablado y compartido mi dolor ha sido con nuestra común amiga Verónica Bastos, que te quiere hasta el infinito y más allá. Ya nos veremos, aquí o allá, pero nos veremos. A mi nieta Valentina, mi Universo absoluto y total, de apenas seis años, le he contado sobre mi tristeza por el dolor de mi amiga Maribel; entonces, todos los días, en cuanto se levanta, me pregunta: ¿su amiga Maribel sigue triste? Entonces yo le recuerdo la Sonatina de Rubén Darío:



La princesa está triste... ¿qué tendrá la princesa?

Los suspiros se escapan de su boca de fresa,

que ha perdido la risa, que ha perdido el color