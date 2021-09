Tía Zelmira: Valeria Rees es una persona ejemplar

Rogelio Benavides/benapresa@hotmail.com

Cumpleañeros

Saludo en forma especial a Gabriel Villalobos, Raúl Araya Badilla y a Asier Isusi con motivo de su cumpleaños este viernes 3 de setiembre. El destacado músico y director German Paniagua cumple el 5 de setiembre. También están de cumpleaños esta semana Brayan Zúñiga Mora (cumple el 6 de setiembre), Yocelyn Rodríguez (6), Xiomara Esquivel (6), la periodista Melissa González de La República (6), Cristiana Nassar (7), Adriana “Maléfica” Quesada (7), Lawrence Arias (7), Charlene Stewart Colville, Alejandra Barrientos (7), Daniela Villalobos Bellini (8), Yamileth Mora Carías (8), Rafael Valverde (8), Gabriela Araya Morera (9) y el arquitecto Carlos Guillermo Ramírez. Un saludo especial para todos estos sobrinos.

Encuentro inolvidable y productivo

La Nación publicó el domingo 29 de agosto una refrescante entrevista de la periodista Yuri Lorena Jiménez Gómez a la consolidada y querida actriz María Torres. En la sección “Así son mis días”, donde Yuri repasa la vida de connotadas figuras, María abrió su mente, su alma, sus ojos y su corazón para encontrarse con ella misma y lo que encontró, le gustó. La entrevista y las fotos —de Rafael Pacheco—, fueron realizadas en el restaurante Estación Atocha Don Bosco, lo que me permitió el placer de ser testigo de todo el proceso de producción para una entrevista tan reveladora como humana. Gracias María por su entrega con amor y pasión al Teatro y a la felicidad de todo un país que disfruta y aplaude su talento. Gracias Yuri por esta nueva pieza literaria que quedará en el libro de los buenos relatos. Les recomiendo su lectura, les va a gustar.

Un abrazo con Brissa

Alba Guiselle Quesada, directora del Instituto Costarricense del Deporte (ICODER) se mostró entusiasmada y feliz, el pasado lunes al recibir la inesperada visita de la surfista Brisa Hennessy, en compañía de sus padres. “Tuve la oportunidad de agradecerles todos sus esfuerzos, disciplina y todo su apoyo en el proceso de preparación de nuestra surfista y el gran desempeño de ella en los pasados Juegos Olímpicos Tokyo 2020, donde Brisa logró que todo un país se olvidará por momentos de tantos problemas que nos agobian; llenos de adrenalina disfrutamos de cada una de sus competencias. Gracias de nuevo Brisa, te esperan muchos éxitos. Costa Rica te agradece por dejar el nombre de nuestro país en un sitial de honor”, dijo Quesada.

Valeria Rees es una persona ejemplar

La bella Valeria Rees Loría, de 28 años de edad, fue anunciada el 30 de agosto, como la Miss Costa Rica 2021. Por motivo de la pandemia, este año no hubo eliminatoria nacional, por lo que fue designada ella, en su condición de primera finalista en la edición anterior. Algo similar sucedió, en el 2017, cuando al no realizarse la competencia, designaron directamente a Elena Correa. Uno de los aspectos más sobresalientes destacados por la prensa fue que Valeria, hace unos seis años, padeció anorexia, razón que la motivó para crear, el año anterior, una fundación para las personas que enfrentan problemas de conducta alimentaria. Si bien Valeria Rees es la nueva representante de la belleza costarricense, es una mujer que desde su experiencia ha trabajado para ayudar a sus semejantes. La suya es la historia de una joven que superó la anorexia y de la fundación que creó hace más de un año para ayudar desde lo que vivió y respaldada por profesionales, a personas que enfrentan trastornos de la conducta alimentaria, según una nota publicada el 31 de agosto pasado en el periódico La Nación.



Hace cinco años Valeria Rees, con sus 1.75 m., llegó a pesar 45 kilos. En su caso específico, empezó a perder peso con la intención de bajar medidas, tal y como le pidieron en su agencia de Singapur donde modelaba. Ella pensó que al lograrlo podría llegar a trabajar en Milán. También, empezó con ese trastorno alimentario por situaciones personales y familiares y por "la necesidad de sentir que podía controlar algo"; ella comenzó a supervisar obsesivamente su alimentación y en ello derivó la anorexia. Valeria cuenta que tardó dos años recuperándose. Entre las consecuencias que tuvo fue la pérdida de la menstruación por un año, sus riñones estuvieron a punto de fallar y añade que "estuvo cerca de volverse infértil". Ella consiguió recuperarse con ayuda profesional y, tras ello, decidió crear la fundación Open Cage Foundation que por ahora está en Instagram y que, a través de posteos y videos, "brinda herramientas para mejorar el estilo y calidad de vida de personas con alto riesgo de TCA's (Transtornos de conducta alimentaria)", contó. De acuerdo con la periodista Fernanda Matarrita, de La Nación, si bien Rees, conocida por haber participado en Batalla de Talentos de Repretel, por ser virreina del Miss Mundo 2019 y una de las candidatas del Miss Costa Rica 2020, sabe que su vivencia es valiosa para ayudar a otros, ella se apoya de profesionales en nutrición y psicología para brindar consejos y mensajes adecuados (y en muchos casos desde una arista clínica), a las personas que experimentan o tienen síntomas de poder sufrir algún trastorno alimentario. En la página se encuentran mensajes que van desde normalizar y aceptar los cuerpos en el posparto, sobre las consecuencias de aguantar hambre y también acerca de las conductas alarmantes a las que hay que prestarles atención y buscar apoyo profesional.

Elena Correa y Valeria Rees se saludaron el lunes en el restaurante Furca.



Valeria cuenta que lo que ella sufrió iba más allá de querer estar delgada. “Sufrí un trastorno clínico. Era algo que no podía controlar. Por dicha me pude recuperar con paciencia, apoyo de mi familia y de profesionales. “Muchas veces esto (los trastornos) puede derivar de bullying, abusos, entre otros. La realidad de uno es totalmente distinta a la de muchas personas. Esto no se trata solamente de siempre querer estar delgada. En mi caso fue por otras situaciones psicológicas. Había ámbitos en los que no tenía control y eso sí lo podía controlar. Jugaba con la alimentación, estaba obsesionada con las calorías. Ahora entiendo lo que viví porque fui donde una psicóloga y comprendí que lo que buscaba era control”, detalló. “Juraba que por tener bajo peso iba a trabajar en modelaje. Al final me rechazaron. Hay que recalcar que no hay que comentar sobre cuerpos de personas ni sobre qué comer porque en muchos de esos comentarios pueden canalizarse de forma negativa (como cuando a ella le pidieron reducir medidas)”. En algunos casos las personas que siguen su proyecto buscan un trato más personalizado, por lo que la psicóloga Marisol Ramírez y la nutricionista María José Retana les dan seguimiento en citas. Ese control debe ser costeado por cada paciente, pero “a un bajo costo”.

“Ellas atienden en equipo, pero no juntas. Se pasan datos del paciente para conocer su proceso. Yo no estoy enterada de montos específicos, pero sé que es simbólico para que las chicas se ayuden”, dijo Rees, quien destacó que su página es abierta y además de compartir mensajes de amor propio y educativos, también contestan dudas que puedan tener las personas. Tras su proceso de recuperación, logró alcanzar un peso con el que considera verse y sentirse saludable, y ahora quiere compartir su experiencia con todo aquel que pase por alguna situación similar.



La Miss Costa Rica 2017, Elena Correa y Valeria Rees, se encontraron en un almuerzo el pasado lunes 30 de agosto. “Lo único que puedo sentir es emoción y felicidad por ella”, dijo Correa visiblemente emocionada. “El cumplir un sueño tan grande y tan anhelado, sin duda alguna es lo mejor que le puede pasar a alguien. A mi me tocó de la misma manera en el 2017, una forma muy particular, pero con solo el hecho de tener la oportunidad de representar a mi hermoso país me llenó profundamente y en adelante llenaré de orgullo en mi pecho todos los días de mi vida. Desde ya le deseo lo mejor a nuestra hermosa Miss porque se que nos va a dejar muy en alto. Ahora si ticos: llenemos a esta espectacular mujer de apoyo, de lindas palabras y de amor. Es lo que merece una persona que realmente ha soñado con algo. Ahora ella deja de ser Valeria Rees y pasa a ser nuestra representante ante el universo”, dijo Elena Correa.



