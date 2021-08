Tía Zelmira: ¡Uy, es viernes 13!

Rogelio Benavides/benapresa@hotmail.com.

Cumpleañeros

El primer saludo de este 13 de agosto es para Jaime Jiménez Solera, quien celebra su cumpleaños. También cumplen años José Astúa Astúa (el 14 de agosto), Alejandra Navarro (15), Fernando Araya Carvajal (15), el doctor Rodrigo Marín (15), Rolando González (15), Alejandra Díaz Marín (15), Paola Chinchilla (16), Claudia Alfaro (17), Sylvia Blanco (18), Raquel Castro (18), Yarent Castro (18), Jennifer Segura (18), Fabián Jesús Cambronero (18), Saret Waloo (19) y Miguel García (19).

María llega a 62

María Torres, la primerísima actriz costarricense, llegó a los 62 años y los celebró feliz y muy reflexiva en unión de sus dos hijos Simón y María José y de sus seres más queridos y más cercanos. “Semanas maravillosas, que incluyen mi cumple este jueves y el día de la Madre. Gracias Dios por la bendición del trabajo, la salud y el amor de mis más cercanos y más lejanos amigos. Estoy contenta y esperanzada por este nuevo año que tengo para gastar y gracias Señor por el año que termina porque me enseñaste y me diste lo mejor. Adiós a mis 61 años y bienvenidos mis 62, los espero con emoción. Nuevo año, nueva vida, nuevos proyectos y lo demás multiplicado…”. Desde esta columna le mando un saludo fraternal y mi admiración a María Torres por todo lo que nos ha dado desde las tablas y desde su corazón durante todos estos años.

¡Uy es viernes 13!

El viernes 13 de octubre de 1307 ocurrió un hecho que cambió la historia de este día del mes. En la Edad Media el rey Felipe IV de Francia, con el apoyo del papa Clemente V, ordenó las redadas para detener a todos los Templarios del país en esa fecha, hecho al que se atribuye la leyenda de los malos augurios asociados a este día de la semana cuando cae en 13. El asalto a los templarios alcanzó una gran notoriedad a causa de las escabrosas acusaciones que se les imputaron, la tortura a los que los sometieron los inquisidores. Curiosamente, el viernes es el día de la semana que más veces ha coincidido en día 13 a lo largo de la historia. Según el calendario gregoriano, cada 4.800 meses el día 13 ha caído 688 veces en viernes, frente a 685 en lunes o martes, por ejemplo. Un viernes que caiga en el día 13 de cualquier mes se considera un día de mala suerte en la mayoría de las culturas occidentales. El viernes, en el mundo cristiano, ha sido considerado históricamente como un día de luto, pues es aquel día de la semana en que fue crucificado Jesús de Nazareth. Un ejemplo muy claro es la decisión de Tom Sawyer de visitar un cementerio en la noche de un viernes. La asociación de este día con el fin de semana es, relativamente, muy reciente. El número trece, desde la antigüedad, fue considerado como de mal augurio por varios motivos, entre los principales, el hecho de ser el siguiente número primo después del doce (el doce sería tenido en gran estima, dadas su practicidad y cualidades matemáticas). En la última cena de Jesús, trece fueron los comensales; tanto la Cábala como las leyendas nórdicas enumeran a 13 espíritus malignos; en el Apocalipsis, el capítulo 13 corresponde al anticristo y a la bestia; una leyenda escandinava cuenta que en una cena de dioses en el Valhalla, Loki, el espíritu del mal, era el decimotercer invitado; esto se “cristianizó” más tarde al decir que Satán era el decimo tercer ángel. En el Tarot, este número hace referencia a la muerte (aunque para hacer justicia hay que añadir que no sólo significa muerte sino también significa cambio: cambio de estado, de vida…).

Bien Rafa Pérez

Sinceramente me gusta mucho el desempeño de Rafa Pérez, quien en la última semana estuvo como animador invitado en Giros, Canal 6. También lo vi el lunes 2 de agosto, transmitiendo desde Cartago. Este muchacho Rafa es talentoso, se desenvuelve con propiedad, es jovial y tiene un rostro fresco. Me gusta su trabajo y me agrada la conexión natural que tiene con el público. Aprovecho para saludar a mis buenas amigas las presentadoras María Teresa Rodríguez y Patricia Figueroa, La Barbie Emperatriz, damas agradables, con notable experiencia ante cámaras. Rafa, quien estuvo en Giros de la Fama; trabaja como locutor en Central de Radios; se trata de un comunicador realmente certero, con un curriculum bueno, sólido profesionalmente, y, especialmente, buena persona. Todo parece indicar que la directora de Giros Yamileth Guido y la productora Diana Rosa quieren incorporarlo en Giros y por eso lo han estado probando en el set así como en transmisiones en vivo desde distintas localidades. Ojalá que a Rafa le den esta nueva oportunidad que tanto anhela.



Rafa Pérez, María Teresa Rodríguez y Patricia Figueroa.



Tres años exitosos

Juan José Andrade, director del espacio Te Presento el Presente, de Teletica Radio, de los 91.5 FM, anda muy contento y satisfecho con motivo de celebrar, el próximo 18 de agosto, los tres años de ese exitoso espacio que se transmite los sábados a las 9 de la mañana. De acuerdo con Andrade, “detrás de cada programa hay un esfuerzo de muchas personas que preparan desde los temas que desarrollamos hasta los diseños que compartimos en nuestras redes. Llevamos 150 programas en vivo y esto nos ilusiona y nos compromete a seguir construyendo y aportando en la sensibilización de nuestro presente y de la construcción de un futuro mejor”.



La excursión de Yuri y su combo

Vieras que la periodista Yuri Lorena Jiménez Gómez, conocida popularmente como La Guerrillera del Sexo, se fue la semana pasada para Guanacaste con todos los chigüines y disfrutó a más no poder con su burbuja internacional. Yuri se fue a Villas del Sol, en playa Hermosa, Guanacaste, con su hijo Raúl, su nuera francesa Alice y su nieta Litza, quienes regresaron al país, tras haber estado mes y medio en París, donde viven regularmente. Integraron, además, la excursión de la familia Peluche, su hijo Marco y su novia Nicole Sánchez, quienes por cierto están preparando boda para el otro año. Siguiendo con el cuento, al paseo se unieron otros sobrinos para completar la decena de viajeros.



Yuri Lorena Jiménez Gómez y su nuera Nicole Sánchez.

Y ya que estamos en el capítulo de La Guerrillera del Sexo, quien tiene abandonadas —por culpa del covid— las presentaciones de su monólogo de Caperucita Feroz, dice que en estos tiempos le ha ido más o menos —más menos que más— con el tema del sexo, pues al disminuir las salidas y realizar teletrabajo, no tiene oportunidad de alternar o contactar con posibles amores (o tinieblos). Otro problema es el relacionado con las mascarillas, pues para ella la limpieza y el aspecto dental son básicos y casi siempre es en eso en lo primero que se fija, después pone atención a otras partes, pero eso es tema de otro cuento más picante. No utilizar taxis (UBER o Rojos) también ha significado una merma en los contactos habituales de la periodista, quien se ha visto afectada en ese aspecto por culpa de la pandemia, sin embargo, sus amigos la consuelan diciéndole que cuando acabe esta pesadilla, podrá reponer los contactos perdidos, aunque de acuerdo con Gabriel García Márquez, uno viene a este mundo con los polvos contados y polvo que no se echa, se lo lleva a la tumba.

Stefanny Baldí adelante



Tras contratiempos que tuvo recientemente y sobreponerse de aquellos malos ratos, la diseñadora Stefanny Baldí logró montar su nueva colección y presentarla, el pasado 7 de agosto en el Costa Rica Fashion Week 2021, en el segmento dedicado a la Universidad Creativa. La propuesta de Stefanny se denominó New Moon respaldada por su propia marca Baldi Desing; la guapísima Brenda Muñoz, lució tres vestuarios de Stefanny, quien también presentó su línea de pestañas y de anteojos. Realmente Baldí logró convencer y sorprender positivamente como lo hace siempre, el diseño de modas y accesorios es lo suyo. ¡Adelante!





Regreso a las tablas

El modelo profesional Yarent Castro, quien se había retirado del modelaje Yarent Castro, regresó recientemente, esta vez como profesor principal de la agencia de modelos Crow; Castro quien es chef pastelero y se especializó en cuidar pacientes adultos mayores, también tuvo algunos quebrantos de salud, pero ahora, plenamente recuperado regresó al oficio del modelaje que tanto le apasiona. Lo hemos visto recientemente y luce radiante y saludable. Yarent está decidido a regresar con fuerza a la industria del modelaje y a la organización de eventos. Aprovecho la ocasión para felicitar a Yarent quien el próximo miércoles 18 de agosto celebra su cumpleaños. Espero que la pase muy bien. ¡Felicidades!



Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.