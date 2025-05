Tía Zelmira: Una vida con “ch”, de Chespirito

Por Rogelio Benavides / [email protected]



El primer saludo es para la actriz y modelo Katherine Kellerman, quien cumple años el 30 de mayo, día en que también festeja su natalicio María Latino. Otros que cumplen años son mi querido amigo Federico Valerio (el 31 de mayo), en el Aeropuerto Tobías Bolaños; el diseñador y programador Diego Rodríguez (31), el periodista Randall Álvarez (1º de junio), la actriz Rosibel Carvajal (1º de junio),el estilista Jean Carlo Villegas (3), el abogado Juan Zamora (3), la abogada Evelyn González (3), el productor Eduardo D’Alessio (4) y el empresario Juan Carlos Araya Carvajal (5). Felicidades.



Una vida con “ch”, de Chespirito

El 5 de junio se estrena, en HBO Max, la serie biográfica “Chespirito: Sin Querer Queriendo”, un recorrido por el corazón del universo creado por Roberto Gómez Bolaños, quien todavía sigue conquistando con su humor y notable sensibilidad.



La serie retrata la vida del hombre detrás de los más de 100 personajes emblemáticos. Habla también del humor familiar latino que ha marcado a varias generaciones. La historia del actor, dramaturgo, escritor, guionista, compositor y director mexicano, considerado en la actualidad como uno de los mejores comediantes de todos los tiempos, fue producida por THR3 Media Group y Warner Bros.



“Chespirito: Sin Querer Queriendo” es una propuesta cargada de emoción, nostalgia y reconocimiento al legado del comediante que marcó generaciones enteras en Iberoamérica y en muchos países del mundo.



“Chespirito” es el diminutivo de “Shakespeare”, en español. Es por eso que muchos de los personajes interpretados por Gómez en El Chavo del Ocho y por otros que también llevan la “ch” como El Chapulín Colorado con la Ch en el pecho, El Chómpiras, Chaparrón Bonaparte, el Doctor Chapatín, La Chilindrina, La Chimoltrufia sin olvidar “se me chispoteó”, “chanfle”, las “pastillas de chiquitolina” y el famoso “chipote chillón”. Obras como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado han sido traducidas a más de 50 idiomas y aún se transmiten en todo el mundo, consolidando su legado como un ícono universal del humor sano e inofensivo.



La serie consta de ocho —con “ch”— episodios y recorre desde la infancia de Gómez Bolaños hasta su consolidación como uno de los artistas más influyentes de la televisión latinoamericana. La historia retrata tanto sus logros profesionales como los sacrificios personales vividos en su camino hacia el éxito. El proyecto muestra al hombre detrás del fenómeno mediático, sin dejar de lado su pasión por hacer reír.



Los actores

Pablo Cruz —conocido por su papel como el maquiavélico Patricio Robles en Luis Miguel, la serie— asume el desafío de interpretar a Chespirito, acompañado de un elenco que incluye a Paulina Dávila como Graciela Fernández, su primera esposa; Bárbara López como Margarita Ruiz (Doña Florinda) y Arturo Barba como Rubén Aguirre (el inolvidable Profesor Jirafales).

También participan Andrea Noli como Angelines Fernández (La Bruja del 71), Miguel Islas como Ramón Valdés (Don Ramón), Juan Lecanda como Marcos Barragán (Quico), Eugenio Bartilotti como Edgar Vivar (Señor Barriga y Ñoño) y Paola Montes de Oca como María Antonieta de las Nieves (La Chilindrina). Iván Aragón encarna a Roberto Gómez Bolaños en su juventud, mientras que Macarena García interpreta a la joven Graciela Fernández y Dante Aguiar encarna al pequeño Roberto en su niñez.

Uno de los puntos más esperados por los fanáticos es la aparición de figuras reales relacionadas con el comediante. María Antonieta de las Nieves (la Chilindrina) y Edgar Vivar (el Señor Barriga) tendrán cameos, al igual que Roberto Gómez Fernández —hijo de Chespirito— y Esteban Valdés, hijo del actor que interpretó a Don Ramón. Estas intervenciones refuerzan el carácter nostálgico y auténtico de la producción.



Roberto Gómez Bolaños, fallecido en 2014, fue actor, guionista, productor y director. Su apodo, Chespirito, diminutivo de “Shakespeare” en español, reflejaba la enorme creatividad que desplegó durante más de cuatro décadas. Gómez falleció a causa de una insuficiencia cardiaca como complicación de la enfermedad de Parkinson a la edad de 85 años, en su casa de Cancún, Quintana Roo, México.

​“Hace doce años, creamos esta empresa encargada del desarrollo y cuidado de los personajes. Esta nueva etapa busca llevar la serie y sus personajes a nuevas plataformas, llegando a nuevos públicos”, afirmó Roberto Gómez Fernández, hijo y propietario de los derechos de autor de Chespirito.

Roberto Gómez Bolaños dio vida a personajes que se convirtieron en símbolos del humor y la ternura. Su legado sigue vivo en varias generaciones que crecieron con sus historias y aún hoy evocan con nostalgia sus enseñanzas, risas y frases inolvidables. Ícono del humor familiar y embajador cultural del entretenimiento latino, su obra continúa cruzando fronteras y tocando corazones en todo el mundo.



A través de un emotivo viaje que abarca desde su infancia hasta sus años de mayor éxito —entre las décadas de los 50 y los 80—, la serie biográfica muestra cómo un joven soñador logró abrirse paso en una incipiente industria televisiva, enfrentando desafíos personales y sacrificios profundos en su búsqueda de amor y reconocimiento.

Pablo Cruz y Roberto Gómez.

Antecedentes

Tras la muerte de Roberto Gómez Bolaños, surgieron los primeros rumores de que el cómico podría ver retratada su vida en una película o serie. En un primer momento, su hijo Roberto Gómez Fernández, descartó la posibilidad. Pero en abril de 2018, cambió de opinión y anunció oficialmente que la vida de su padre se convertiría en una serie.



La producción de la serie estaba prevista inicialmente para 2019, pero se pospuso varias veces mientras Gómez Fernández buscaba información para el proyecto. Se esperaba que la serie fuera producida por Televisa, pero en 2019 la cadena suspendió la producción de la serie por problemas de agenda.

Después de eso, Gómez Fernández decidió no hacer la serie en Televisa y buscó otra productora. También en 2019, THR3 Media Group anunció que produciría una serie sobre la vida de Gómez Bolaños. A finales de año, Gómez Fernández dijo que la producción podría comenzar en 2020 y que la serie mostraría a su papá en todas sus facetas, incluidas las cosas no tan buenas de él. Pero el proyecto volvió a aplazarse debido a la pandemia del Covid.



En 2023, se anunció que la serie contaría con el apoyo de HBO Max y que ya estaba en fase de preproducción. Se informó que se basaría en el libro biográfico de Gómez Bolaños, Sin querer, queriendo: Memorias, publicado en 2006 en México. Entre 2018 y 2024, varios actores fueron sondeados para interpretar a Roberto Gómez Bolaños, como es el caso de Gael García Bernal, Lin-Manuel Miranda, Lalo España, Reynaldo Rossano y Juan Frese.

En 2021, Lalo España publicó un video interpretando a Gómez Bolaños y a sus protagonistas en un intento de convencer a Roberto Gómez Fernández para que le diera el papel principal de la serie. Finalmente, en febrero de 2024, se anunció que el actor mexicano Pablo Cruz Guerrero interpretaría a Roberto Gómez Bolaños. Ese mismo mes comenzó el rodaje de la serie en Acapulco y se difundieron las primeras imágenes.

El estreno será el 5 de junio y se pasará un nuevo capítulo durante ocho jueves.



La producción

La serie está producida por THR3 Media Group en colaboración con Warner Bros Discovery. Roberto Gómez Fernández se encarga de la supervisión y colaboración. El proyecto cuenta con el apoyo del Grupo Chespirito, encargado de gestionar el legado del actor y cómico mexicano.



Edgar Vivar, el actor que interpretó al Señor Barriga, también colaboró con la serie. Edgar aportó información sobre la vida de Gómez Bolaños y los bastidores de la serie para la producción. También hizo una aparición especial en la serie interpretando a Agustín P. Delgado, el director de cine que dio a Roberto Gómez Bolaños el apodo de Chespirito.



Según Roberto Gómez Fernández, María Antonieta de las Nieves, que interpretó a la Chilindrina, también participó en la producción. Carlos Villagrán, que interpretó a Quico en la serie, no participó en el proyecto.



Al principio, Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, pensó demandar a los productores de la serie. Florinda dijo que utilizaron información sobre ella sin autorización y que también había oído de buena fuente que sería retratada de forma ofensiva en la serie. Después, Florinda publicó una carta abierta en la que decía que, a pesar de todo, no estaba en contra de la producción de la serie y que esperaba que se llegara a un acuerdo. Los productores consiguieron llegar a un acuerdo con la actriz, en el que se decidió que en la serie cambiaría su nombre por el de Margarita Ruiz. El actor Carlos Villagrán (Quico), que se peleó con Gómez Bolaños, también cambió su nombre en la serie por el de Marcos Barragán.



Como parte de su firme compromiso con la región, Warner Bros. Discovery continúa impulsando y creando historias latinoamericanas capaces de generar una conexión profunda y duradera con audiencias tanto locales como internacionales. Narrativas auténticas, protagonizadas por personajes muy queridos y poderosos, producidas con el más alto nivel de talento delante y detrás de cámaras. Historias pensadas no solo para entretener, sino para quedarse en el corazón del público alrededor del mundo.

Roberto Gómez Bolaños dejó una huella imborrable en la cultura popular de Iberoamérica y más allá.



Publican las memorias de Blanca Ibañez de Lusinchi

Les cuento que ya salió a la venta el libro de mi estimada Blanca Ibañez de Lusinchi, a quien conocí en 1991 y la reencontré hace un mes en el cumpleaños de mi amigo Johnny Araya Monge. Realmente me causó mucha alegría compartir con ella y con mi colega Genia Bolaños, editora de “Entre el poder y el silencio”, nombre de las memorias de doña Blanca.

Doña Blanca es figura clave de la historia política contemporánea latinoamericana; fue Primera Dama de Venezuela y es viuda del ex Presidente Jaime Lusinchi. Cuando falleció su esposo, ella que era una mujer de mundo, se quedó a vivir para siempre en San José, donde tiene un puñado de amigos que la quieren, la admiran y la respetan.

Volviendo al libro, se trata de una publicación de la editorial Geniality+ que ya se encuentra en la etapa de preventa y puede reservarse en formato digital; además, a partir del 17 de junio estará disponible en tapa blanda y tapa dura, tanto en Amazon como de forma directa a través de Geniality+.

“Entre el poder y el silencio” es una obra de memorias políticas y personales, escrita con la lucidez de quien vivió de cerca las esferas más altas del poder y también los momentos más duros del exilio y la censura. Blanca Ibáñez, comparte en estas páginas su verdad, su versión de los hechos, y una vida marcada por el coraje, la lealtad y la convicción.

La autora presentará el libro personalmente en eventos oficiales durante los meses de septiembre y octubre, en Miami y San José. Además, Geniality+ contará con un puesto en diversas ferias internacionales del libro, donde el libro será parte de su catálogo editorial destacado. Entre otras, la publicación estará en las ferias del libro en Guatemala, Costa Rica, Miami y Guadalajara, todas este año. Me felicitación sincera y efusiva para doña Blanca, toda una dama y una mujer extraordinaria.

El libro de Blanca Ibañez de Lusinchi se puede comprar en versión digital.



Un cheque de Dalí

No todo está mal ni es malo en las redes antisociales. Esta semana, por ejemplo, encontré una bonita anécdota según la cual el gran pintor Salvador Dalí no pagaba por la comida en los restaurantes, aun así, todos querían que fuera.

Dalí tenía una estrategia muy peculiar: al terminar, sacaba su chequera, escribía el monto correspondiente, añadía una buena propina, firmaba… y justo en el reverso del cheque hacía un dibujo. Los dueños del restaurante tenían dos opciones: cobrar el cheque y quedarse con el dinero, o conservar una obra original de Dalí. ¿Adivinen qué hacían? Exacto, nadie cobraba el cheque.

Dalí comía gratis, y el restaurante se quedaba con una pieza de arte que valía mucho más que cualquier plato servido. Esta práctica se convirtió en algo habitual para él y se le consideraba parte de su peculiar personalidad. Es importante tener en cuenta que esta costumbre de Dalí no era común para la mayoría de la gente y no se considera una forma legal de pago. Sin embargo, su fama como el padre del surrealismo y su carácter extravagante le permitían llevar a cabo esta peculiar forma de pagar sus comidas.

Grecia se llena de amor

El festival del amor invadió el parque de Grecia cargado de entretenimiento para toda la familia, la actividad es organizada por la municipalidad de Grecia que promueve actividades que procuran la unión familiar. Este viernes 30 de mayo tendrán una serenata con Elena Umaña y también se presentará el mariachi el Sol de Grecia.

El sábado 31 tendrán un festival ranchero y se presentará el cantante Armando Infante, el día domingo 1º de junio se presentará Alonso Solís en la tarima principal. Además, habrá presentaciones de Trululú para los niños y actividades gastronómicas para los adultos mayores. Desde esta columna felicito efusivamente al alcalde griego Donald Quesada y Shirley Salazar, de Gestión Cultural, por llevarle el amor al pueblo en momentos tan convulsos de la sociedad.

Elena Umaña se presentará este viernes en el parque de Grecia.



Te tengo un vieras:

Vieras que tuve una semana bien nica, gracias a la visita de Marielos y Luvy García Soto, primas de La Loba Lilliana Mora García. Marielos viene periódicamente a ver a su nieta Isabella, quien vive en Santa Ana, con sus padres Gilberto y la Tania; Luvy se quedó con nosotros y también estuvo un par de días en Palmitos de Naranjo, donde sus amigos Luis Matarrita y Lidiette Vargas, quienes la llevaron a la basílica de Nuestra Señora de Los Ángeles.

Eso sí, cuando se juntaron Marielos, Luvy y Lilliana, tres sesentonas con el pelo a lo Madona, hicieron desastres: repasaron cuentos, refrescaron consejos, intercambiaron recetas y también pastillas para esto, para lo otro y para aquello… la pata de camello. Fueron dos veces a comprar calzones, bragas o chones colombianos —no importa cómo se llamen, da lo mismo— allá por Barrio Cuba; también estuvieron en una tienda por Los Laureles comprando alpargatas de un tal Toni Pons y salieron las tres con sus esparteñas, bien veraneras y muy felices, porque gozaron como nicas y pagaron como ticas, bien caro.

La despedida, bien planeada y muy pensada, estuvo a la altura de las García, de San Marcos, departamento de Carazo, ya que optaron por un almuerzo muy tuyú en el restaurante argentino El Novillo Alegre de Sabana, sin duda el mejor de los mejores; empezaron con unas empanadas y un chorizo con chimichurri; pidieron entraña, cuadril y churrasco, todo esto mojado y remojado con un tinto Viña Vilano Reserva, que produce mi amigo Desiderio Sastre, allá en en la Ribera del Duero; para el postre pidieron mousse de maracuyá y no podía faltar el argentinísimo flan con dulce de leche, que estaba DPM.

El almuerzo fue de alta cocina, la carne de primera y el vino realmente espectacular; además, la atención de los dos meseros y de la colombiana Alejandra, estuvo a la altura de la gala. Al final las García iban bien envinadas, casi bolas, pero felices de haber compartido solas y, de una vez, juraron reunirse de nuevo y comprar calzones, para que se los vuelvan a estirar, porque la vida es un tira y encoge. Que vuelvan las primas García Soto porque con ellas, casi todo es alboroto.

Luvy García, Lilliana Mora y Marielos García, muy alegres en El Novillo igual… Alegre.



Vieras que este viernes 30, a las 7:30 p.m., en Castañuelas Flamenco habrá trova a cargo de Omar Angulo, quien interpretará temas tovadores, pero especialmente de Sabina y Serrat. En este sitio se pasa muy bien, hay un buen ambiente, el menú español y las bebidas son de lo mejor. He probado varios de los platillos mediterráneos que preparan y siempre he quedado satisfecho; además, tienen promociones muy atractivas que vale la pena revisar y disfrutar. Repito, vayan a Castañuelas Flamenco, está allá por el hospital Calderón Guardia, diagonal al Asembis. Pueden reservar por medio del 7014-2100.

Vieras que los cantantes Gregory Cabrera, Rina Vega y El Discípulo, quienes acaban de grabar juntos “Venganza”, están realmente felices porque este tema ha recibido el apoyo de los medios y la prensa y, para seguir sumando felicidad, esta semana les comunicaron que gracias a esa canción fueron nominados al prestigioso premio “Micrófono de Oro”, que otorga las Asociación Nacional de Locutores de México y que este año se entregará el próximo 6 de junio.