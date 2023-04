Tía Zelmira: Una princesa vino al país

“Estoy que me lleva la que me trajo. No pude viajar a Costa Rica, ni ayer ni hoy, pese a que le había prometido a Carlos que cuando regresara a cantar a Costa Rica, estaría ahí. Compré el boleto con tiempo, sin embargo, he estado malísima de la garganta toda la semana, estuve acompañando a Maribel (Guardia) y entre todo lo que pasó, la impresión y el dolor por la triste muerte de Julián, regresando a Miami me tomé un día para reponerme y pensé que me sentía mal por todas aquellas impresiones, pero ayer (15 de abril) fui al doctor y me dijo que tenía laringitis, bronquitis (tose varias veces) y un oído con líquido y que eso me impedía montarme en un avión, porque si lo hacía se me podía reventar el tímpano”, dijo la conductora.