Tía Zelmira: Una noche para creer en Natalia Jiménez

Por Rogelio Benavides / [email protected]

Cumpleañeros

El primer saludo es para el modelo Bryan de la Vega, quien celebra su cumpleaños este 17 de julio. También cumplen años el 17 el empresario y ciclista Dax Jaikel, mi sobrino Esteban Benavides Rojas, el chef Luis Diego Sáenz Zúñiga y el cardiólogo Jorge Arauz. Otros cumpleañeros de la semana son la profesora ramonense Arabela Mora Zamora (cumple el 18 de julio), el animador y locutor Eduardo Quirós (18), la exdiputada Viviana Martín (19), el empresario Álex Álvarez (19), el abogado Pedro Beirute (20), la enfermera Melissa Bastos Corrales (20), la empresaria Francini Durán Bravo (20), la chef Vicky Beeche (21) y el empresario Willy Driessen (23).

Fernando Tristán un médico bueno

El pasado jueves 9 de julio recibí la noticia del fallecimiento del doctor Óscar Fernando Tristán Trelles, destacado cirujano oncólogo, especialista en cáncer de mama y enfermedades de la glándula mamaria. Tenía 78 años. A Fernando lo conocí cuando hizo su internado en Quepos. Su casa quedaba cerca de la nuestra, arriba, en la zona del hospital. Allá se ennovió con una de mis amigas, Maureen Slater Washburn Suazo. Luego se casaron y nació Esteban Tristán.

Fue una época y una tierra muy bonitas, donde la vida era sana, divertida y natural, y donde todo el mundo se conocía. A Fernando le gustaba jugar tenis y pescar. Recuerdo que tenía un vehículo todoterreno —un jeep gris con lona negra—; era como un tractor, ideal para ir a Manuel Antonio y a algunas otras playas cercanas, como las de Parrita y Savegre. Era un joven serio y muy responsable con su profesión.

Luego se trasladó a San José, se casó con Livia Ortuño y tuvieron varios hijos, pero en esa etapa no lo vi más, porque yo me quedé viviendo en Quepos hasta 1976. También recuerdo que algunas veces lo visité en la casa de sus papás, en La Guaria, Moravia.

Lo más satisfactorio de estos días fue que, cuando publiqué en mis redes sobre su partida, quienes más comentaron fueron mujeres que habían sido sus pacientes o que él había atendido a alguno de sus familiares, como fue el caso de Jess Vargas, quien contó que atendió a su mamá, hoy de 75 años.

Eso era Fernando: un profesional de la medicina, entregado con amor a su profesión y a su especialidad en cáncer de seno. ¿Cómo no quererlo? ¿A cuántas mujeres no les habrá ayudado a superar tan terrible enfermedad? También escribieron amigas comunes como Arleen Monigan, Rowena Tremaine, Maureen Slater y María Esther Grispo Giraudo, todas de Quepos. Otros que comentaron fueron mis colegas Francisco Araya, Everardo Herrera, Cecilia García, María Madrigal, María Eugenia González y Marjorie Ross, además de Aura Rosales y Concepción Suárez.

Fernando construyó una casa rústica grande en el Cerro de la Muerte, o Cerro Buenavista, a 3.491 metros de altitud. Era un lugar agradable y bonito para visitar, según me contó este miércoles su hermano Jorge. A Fernando le gustaba mucho y, sobre todo, se entretenía trabajando en la casa y haciéndole arreglos, porque era un ser humano de espíritu inagotable. Qué satisfacción escribir sobre personas como él. Descanse en paz, Fernando, y muchas gracias por haber llevado tranquilidad a tantas mujeres víctimas del cáncer de mama, especialidad que estudió en el Instituto Europeo de Oncología, en Milán, Italia. Vaya tranquilo: usted dio todo y mucho más, gracias a su vocación como médico.

​Montserrat Ruiz, ¡qué mujer!

El 14 de julio cumplió 46 años Montserrat Ruiz. Es naranjeña porque es de Naranjo y porque es rubia, deliciosa y con mucha vitamina cítrica, como las naranjas que crecen en esa tierra. Con gran satisfacción y sumo cariño le envío un saludo. Es una mujer guapa, hermosa y muy inteligente. Lamento no haberla conocido antes, pero sus cuatro años en la Asamblea Legislativa demostraron su compromiso sincero con el país, con la democracia y con los más altos valores que han engrandecido esta querida patria.



Su posición, siempre valiente, para denunciar atropellos contra las instituciones y contra las mujeres elevó el reconocimiento a su gestión. Celebro también que, por cosas del camino, pude cultivar con tan encantadora dama una buena amistad, de la que hoy me siento sumamente orgulloso y feliz. El 14 de julio cumplió 46 años Montserrat Ruiz. Es naranjeña porque es de Naranjo y porque es rubia, deliciosa y con mucha vitamina cítrica, como las naranjas que crecen en esa tierra. Con gran satisfacción y sumo cariño le envío un saludo. Es una mujer guapa, hermosa y muy inteligente. Lamento no haberla conocido antes, pero sus cuatro años en la Asamblea Legislativa demostraron su compromiso sincero con el país, con la democracia y con los más altos valores que han engrandecido esta querida patria.Su posición, siempre valiente, para denunciar atropellos contra las instituciones y contra las mujeres elevó el reconocimiento a su gestión. Celebro también que, por cosas del camino, pude cultivar con tan encantadora dama una buena amistad, de la que hoy me siento sumamente orgulloso y feliz. Montserrat Ruiz.





La tarde del domingo 12 de julio fui al Parque Viva al concierto de Natalia Jiménez, en el Auditorio Imperial, y aquella, que no parecía ser mi gran noche, ni la de nadie, se convirtió en un gran momento, porque la vida está hecha de eso: de momentos.



Para Jiménez también fue una jornada diferente:



“Compartí con toda mi gente bella un sentimiento hermoso que tenía en mi corazón después de días personales muy intensos. Pude transmitirles todas las emociones que tenía atrapadas en mi pecho y me regresaron todo su cariño. Gracias por ser parte de mi vida y quererme tanto como yo a ustedes”.



El mensaje no podía ser más claro: justo esa semana Natalia había terminado, finalmente, una larga lucha legal para recuperar la custodia de su hija Alessandra, de diez años. Estaba feliz y sensible; no era para menos. Terminaron largas jornadas de lucha, de ausencias, de dolor y de mucho amor, como su repertorio.



Junto con mi esposa, Lilliana Mora, y un par de amigos clandestinamente enamorados, llegamos cuando el día ya no era día y la noche aún no llegaba. Sin mayor contratiempo estacionamos y, como faltaban un par de horas para el concierto, nos sentamos a comer unos platillos de la variada oferta que tienen los chiringuitos. Pedí un envuelto de camarón y una pupusa salvadoreña hecha en La Guácima.



En esas estábamos cuando apareció el famoso jurista y otrora modelo Aldo Mata, quien ahora se desempeña como abogado de la tiquetera de ese y muchos conciertos. Con Aldo, simpático y agradable como siempre, intercambiamos recuerdos e hicimos planes para el presente. Fue un lujo reencontrarse con este amigo, con quien vivimos, años atrás, largas y divertidas jornadas faranduleras.



Pocos minutos antes de las 7 p. m., sin prisa alguna, entramos al auditorio de forma ordenada y pausada. Para entonces ya estaba en el escenario la gran promesa nacional Andreína Vásquez, interpretando Sarà perché ti amo, en italiano. Luego cantó otros temas y se retiró muy aplaudida con un homenaje a Selena. Muy bien, Andreína. Las dos veces que la he visto —la primera fue en una gala de Perfumanía— ha destacado por su poder interpretativo, su gracia y su dominio escénico.



Realmente es una experiencia muy positiva ir al Parque Viva. Todas las veces que lo he hecho, he disfrutado de estas instalaciones, que fueron diseñadas para este tipo de conciertos. El acceso, los servicios, el orden, la limpieza, la seguridad: todo funciona bien y uno disfruta del espectáculo sin pensar en nada más. La tarde del domingo 12 de julio fui al Parque Viva al concierto de Natalia Jiménez, en el Auditorio Imperial, y aquella, que no parecía ser mi gran noche, ni la de nadie, se convirtió en un gran momento, porque la vida está hecha de eso: de momentos.Para Jiménez también fue una jornada diferente:“Compartí con toda mi gente bella un sentimiento hermoso que tenía en mi corazón después de días personales muy intensos. Pude transmitirles todas las emociones que tenía atrapadas en mi pecho y me regresaron todo su cariño. Gracias por ser parte de mi vida y quererme tanto como yo a ustedes”.El mensaje no podía ser más claro: justo esa semana Natalia había terminado, finalmente, una larga lucha legal para recuperar la custodia de su hija Alessandra, de diez años. Estaba feliz y sensible; no era para menos. Terminaron largas jornadas de lucha, de ausencias, de dolor y de mucho amor, como su repertorio.Junto con mi esposa, Lilliana Mora, y un par de amigos clandestinamente enamorados, llegamos cuando el día ya no era día y la noche aún no llegaba. Sin mayor contratiempo estacionamos y, como faltaban un par de horas para el concierto, nos sentamos a comer unos platillos de la variada oferta que tienen los chiringuitos. Pedí un envuelto de camarón y una pupusa salvadoreña hecha en La Guácima.En esas estábamos cuando apareció el famoso jurista y otrora modelo Aldo Mata, quien ahora se desempeña como abogado de la tiquetera de ese y muchos conciertos. Con Aldo, simpático y agradable como siempre, intercambiamos recuerdos e hicimos planes para el presente. Fue un lujo reencontrarse con este amigo, con quien vivimos, años atrás, largas y divertidas jornadas faranduleras.Pocos minutos antes de las 7 p. m., sin prisa alguna, entramos al auditorio de forma ordenada y pausada. Para entonces ya estaba en el escenario la gran promesa nacional Andreína Vásquez, interpretando Sarà perché ti amo, en italiano. Luego cantó otros temas y se retiró muy aplaudida con un homenaje a Selena. Muy bien, Andreína. Las dos veces que la he visto —la primera fue en una gala de Perfumanía— ha destacado por su poder interpretativo, su gracia y su dominio escénico.Realmente es una experiencia muy positiva ir al Parque Viva. Todas las veces que lo he hecho, he disfrutado de estas instalaciones, que fueron diseñadas para este tipo de conciertos. El acceso, los servicios, el orden, la limpieza, la seguridad: todo funciona bien y uno disfruta del espectáculo sin pensar en nada más. Natalia Jiménez cantó, conquistó y encantó. Foto: Backstage Magazine.



Natalia Jiménez cantó, conquistó y encantó. Foto: Costa Rica y sus conciertos. Te tengo un vieras Vieras que La Kuarta participará en la Teletón de Guatemala, este 17 de julio, un encuentro solidario que reúne a destacados exponentes de la música de diferentes países. La Kuarta compartirá escenario con artistas internacionales como Ilegales y Alex Syntek. La agrupación representará a Costa Rica en este escenario internacional, compartiendo con miles de asistentes y televidentes en una jornada dedicada a apoyar una noble causa. La actividad será conducida por los reconocidos Héctor Sandarti y Niurka Marcos. La participación de La Kuarta reafirma el crecimiento y la proyección internacional de la banda, consolidándose como uno de los referentes de la música nacional. En su presentación interpretarán sus éxitos como Ay mami, Agachadita, Mentirosa y su más reciente éxito Solo como amigos. La Kuarta. Vieras que el presentador Michael Segura celebra una nueva etapa en su vida tras regresar a Costa Rica hace cuatro meses, luego de haber vivido durante varios años en Estados Unidos. El comunicador ha logrado reincorporarse al ritmo del país y actualmente labora en el sector de banca y finanzas, donde se desempeña con entusiasmo. Además, no descarta volver muy pronto a la televisión con un nuevo proyecto.



Michael también tiene mucho que celebrar, ya que esta semana estrenará su nuevo apartamento en La Sabana, un paso importante que le brinda mayor tranquilidad y estabilidad en esta nueva etapa.



Como parte de su renovación, también ha decidido invertir en el cuidado de su imagen y ha confiado en los especialistas de Beyond Laser Skin Center, una clínica reconocida por su profesionalismo y excelencia en tratamientos de rejuvenecimiento facial y estética.



Bajo la dirección del doctor Edward Castro, Beyond Laser Skin Center se ha convertido en un referente para quienes buscan resultados naturales y un servicio de primer nivel. La clínica está ubicada en La Sabana y ofrece tecnología de vanguardia y atención personalizada para resaltar la belleza de cada paciente. Vieras que el presentador Michael Segura celebra una nueva etapa en su vida tras regresar a Costa Rica hace cuatro meses, luego de haber vivido durante varios años en Estados Unidos. El comunicador ha logrado reincorporarse al ritmo del país y actualmente labora en el sector de banca y finanzas, donde se desempeña con entusiasmo. Además, no descarta volver muy pronto a la televisión con un nuevo proyecto.Michael también tiene mucho que celebrar, ya que esta semana estrenará su nuevo apartamento en La Sabana, un paso importante que le brinda mayor tranquilidad y estabilidad en esta nueva etapa.Como parte de su renovación, también ha decidido invertir en el cuidado de su imagen y ha confiado en los especialistas de Beyond Laser Skin Center, una clínica reconocida por su profesionalismo y excelencia en tratamientos de rejuvenecimiento facial y estética.Bajo la dirección del doctor Edward Castro, Beyond Laser Skin Center se ha convertido en un referente para quienes buscan resultados naturales y un servicio de primer nivel. La clínica está ubicada en La Sabana y ofrece tecnología de vanguardia y atención personalizada para resaltar la belleza de cada paciente. ​“Estoy muy agradecido por todo lo que está sucediendo en mi vida. Este es apenas el comienzo de una etapa llena de nuevos retos y oportunidades”, expresó Michael Segura. Michael Segura junto a Lynda Díaz en su época con Intrusos. Vieras que la gran periodista Yuri Lorena Jiménez Gómez se fue esta semana a almorzar al Rancho Samaná, en Coronado, y quedó realmente maravillada con el lugar, que le pareció de loca fantasía, como diría el finado Milo Junco. Yuri fue con su colega y amigo Víctor Fernández y allí mismo se encontraron con el periodista Alexis Rojas, quien laboró como presentador durante muchos años en Telenoticias y Repretel.



En el sitio, Yuri también se encontró con una pareja de amigos a quienes tenía 40 años de no ver, y eso también la alegró y la motivó. Eso sí, lo que más le alegró fue la sorpresa de haber podido saludar a Alexis y tomarse una foto con él. Yuri prometió regresar al sitio porque dice que, además de la buena comida, hay un ambiente agradable. Vieras que la gran periodista Yuri Lorena Jiménez Gómez se fue esta semana a almorzar al Rancho Samaná, en Coronado, y quedó realmente maravillada con el lugar, que le pareció de loca fantasía, como diría el finado Milo Junco. Yuri fue con su colega y amigo Víctor Fernández y allí mismo se encontraron con el periodista Alexis Rojas, quien laboró como presentador durante muchos años en Telenoticias y Repretel.En el sitio, Yuri también se encontró con una pareja de amigos a quienes tenía 40 años de no ver, y eso también la alegró y la motivó. Eso sí, lo que más le alegró fue la sorpresa de haber podido saludar a Alexis y tomarse una foto con él. Yuri prometió regresar al sitio porque dice que, además de la buena comida, hay un ambiente agradable. Yuri Lorena Jiménez Gómez y su colega Alexis Rojas. Vieras que la presentadora María Teresa Rodríguez, una de las miss Costa Rica más bellas que hemos tenido, cumplió 40 años el pasado 13 de julio y estaba más feliz que una lombriz. La guapa reflexionó sobre su llegada al cuarto piso y dijo que la pequeña que fue estaría muy orgullosa de la mujer en que se ha convertido. ​“La niña que jugaba a ser presentadora de televisión hoy tiene un trabajo maravilloso frente a las cámaras. La que soñaba con ser reina de belleza pudo pisar el escenario más importante del universo y hoy tiene el honor de dirigir el certamen más lindo de señoras del país. "La que jugaba al “salón de belleza” hoy tiene Blu Beauty Center un lugar donde la unión de muchas mujeres hacen elevar la belleza de quienes nos visitan. Y tantas cosas más que soñé y que hoy son una realidad… "Nada ha sido fácil. Han habido sacrificios, lágrimas, miedos y muchos retos. Pero también ha habido valentía, fe y una determinación y perseverancia inmensa por convertir los sueños en realidad. Hoy, entiendo que cada experiencia valió la pena. Cumplo 40 años sintiéndome profundamente feliz, agradecida y orgullosa de la mujer que soy. Porque los sueños de aquella chiquilla del barrio no se quedaron en juegos… se convirtieron en mi realidad”. María Teresa Rodríguez.

Vieras que la presentadora Carolina Sánchez recordó un día de estos que en un tiempo ella tenía su cabeza llena de colochos, especialmente cuando estaba en Informe 4, y dice que yo la llamaba. Amanda Miguel: La verdad es que no recuerdo, pero si ella lo dice, debe ser cierto. También dijo que cuando usaba el pelo de esa manera nunca recibió malos comentarios y fueron 35 años los que anduvo con colochos. La Chama hizo tales recuerdos al celebrar 30 años de haber llegado “a este país maravilloso”. ​“Tenía 24 años, una maleta llena de ilusiones, mi título de Licenciada en Comunicación Social con énfasis en Mercadeo y Relaciones Públicas, y un inglés intermedio que soñaba con perfeccionar”. En estas tres décadas, sacó una maestría en Business Administration con énfasis en mercadeo. Se graduó en inglés, francés, italiano y portugués, y ahora aprende catalán. Aquí nació y creció su hija, que tiene 26 años. En televisión estuvo en Informe Once, Las Historias y Conexión. Fue editora de Estilo Ejecutivo y fue vocera de la telefónica Claro. Actualmente, Carolina es Gerente de Mercadeo y Comunicación de Securitas Costa Rica. Con 54 años se siente plena, agradecida y en constante movimiento. Es cinta azul de jiu-jitsu, amante de las pesas y el spinning, y cuando el tiempo lo permite, juega tenis con su compañero de vida, Miguel Obrador. ​“Gracias, Costa Rica, por acogerme, por inspirarme y por ser el escenario donde he podido reinventarme una y otra vez. ¡30 años después, sigo diciendo con orgullo que este país es mi casa! Hoy soy una Chamatica”. Miguel Obrador es el amor de Carolina Sánchez.

Vieras que el exitoso influencer mexicano, polémico y acertado, Luisito Comunica, compartió una foto en sus redes en la que aparece con una camiseta que dice Costa Rica. La verdad es que la reacción del comunicador, quien también se busca broncas por las cosas que dice, siempre ha tenido una buena relación con nosotros y cada vez que habla del país, lo hace en forma positiva. Muchas gracias a Luisito por ese detallito. Luisito Comunica nos agradó al salir con una camiseta de Costa Rica. Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.

Fue con "El triste", de Roberto Cantoral y popularizada por José José, que Jiménez abrió su concierto. Juro y rejuro que no pudo haber empezado mejor. Por lo menos a mí, desde aquel momento, me cautivó y me amarró a su corazón: de inmediato supe que aquella noche juliana transcurriría entre canciones significativas para nuestras memorias, sin dejar por fuera sus éxitos originales, los temas de La Quinta Estación, los boleros y las rancheras.Natalia, que siempre se ha caracterizado por sus vestimentas espectaculares, lució radiante y esplendorosa en todo momento. Alta, elegante, simpática y realmente encantadora, esa fue la mujer que cantó durante más de dos horas, sin pedir nada a cambio de las canciones ni de los claveles blancos que ella misma repartió. Sus guiños y sus palabras, a veces con frases españolas y otras con expresiones mexicanas, cautivaron a un auditorio que la amó para siempre.También hubo llanto, pero eran lágrimas de amor y de felicidad cuando recordó, sin dar mayores detalles —porque el auditorio estaba enterado—, el drama de su hija Alessandra. Entonces cantó "Creo en mí"; el público la ovacionó y ella sintió aquel derroche de solidaridad en lo más profundo de su corazón, que ahora había vuelto a latir al mismo ritmo.También tuvo unas palabras de agradecimiento —y más amor— para su esposo desde hace año y medio, el mexicano Arnold Hemkes, quien además es su mánager. Aquella fue una noche de puro amor y de amor puro.“Todos estos años que he pasado tratando de tener a mi hija conmigo, lo que me ha dado fuerzas ha sido poder estar de gira y estar con todos ustedes, en cada uno de los conciertos en los que he cantado. Todos ustedes me han dado las fuerzas y me han dado todo lo que necesitaba para salir adelante porque fue una situación bien difícil”.Dijo y, de inmediato, compartió un mensaje de esperanza para quienes viven momentos difíciles, asegurándoles que, cuando uno cree que no lo va a lograr, siempre se puede salir adelante.“Quiero que sepan que de todo se puede salir en esta vida, de todo, de todo se puede salir. Sigamos adelante”.Después de aquella confesión, el Imperial lloró a moco tendido.El otro momento especial fue cuando habló de Chavela Vargas. Queriendo rendirle un homenaje —más que merecido— recordó que, en la serie El Rey, ella interpretó a Chavela con "En el último trago", de José Alfredo Jiménez. Sin embargo, una parte del público no le dio mayor importancia porque es de quienes la rechazan, ya que ella, siempre que podía, negaba haber nacido aquí.Sin embargo, hay que entender que María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano, en los primeros años del siglo pasado, en Heredia, tuvo que vivir en un mundo raro, en el que sus compatriotas e incluso sus propios padres la rechazaban porque era diferente.Entonces se fue a México para hacer una carrera que la convirtió en la cantante costarricense más conocida de la historia. Natalia tuvo palabras de elogio para ella y, al compararse, dijo que, si ella era la española más mexicana y Chavela era la tica más mexicana, en eso se parecían.(Aquí recomendaría no reproducir la letra completa de la canción por razones de derechos de autor. Bastaría con indicar que interpretó "En el último trago".)Y es que la vida de mi admirada y querida Chavela siempre estuvo rodeada de historias intensas y relaciones que despertaban curiosidad. Entre ellas, se ha mencionado su cercanía con Arabela Arbens, quien fue pareja de Emilio Azcárraga Milmo, conocido como el Tigre Azcárraga, fundador del imperio de Televisa.“Los mexicanos nacemos donde nos da la rechingada gana”, decía Vargas, quien se caracterizó por desafiar los estereotipos.Antes de dedicarse de lleno a la música, tuvo distintos trabajos en México, como chofer, camarera, cocinera, niñera, entre otros. Chavela Vargas falleció en Cuernavaca tras permanecer hospitalizada durante varias semanas por problemas respiratorios. Sus últimas palabras fueron: «Me voy con México en el corazón».Bueno, esta nota no es para hablar de Chavela; era para poner en su lugar el concierto de Natalia Jiménez, quien realmente dio una cátedra de buena voz, dominio escénico, simpatía cautivadora y, sencillamente, encanto. Ojalá que regrese muchas veces más y, si es al Parque Viva, mejor. Gracias por las canciones, por las flores y por tanto amor.