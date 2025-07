Tía Zelmira: Una final de puras estrellas

Por Rogelio Benavides / [email protected]



Cumpleañeros

Este viernes 4 de julio cumple años la periodista y empresaria Betsy Rojas Zúñiga, esperamos que la pase muy bien en compañía de sus seres más queridos. También cumple años la periodista Silvia Fallas (el 4 de julio), el programador Stephen Quirós Arrieta (6), el director regional del sello Warner Music Julián Villalta (6), la periodista Paula Brenes (7), la chef Lorena Velázquez (7), el cantante Mauricio Herrera conocido como Elvis Tico (8), mi esposa la periodista Lilliana Mora García (10), el alcalde de Alajuela Roberto Thompson (10) y el periodista Erick Quirós (10).



Una final de puras estrellas

El 29 de junio tuve la oportunidad de ver la semifinal del exitoso espacio Nace una Estrella. Aquel programa caló en mis mejores sentimientos, me emocionó y me convenció. Tras ver ese especial, la final programada para este domingo 6 de julio estará, sin duda, llena de luz y de cosas muy buenas.



Me alegra y me entusiasma ver en nuestra televisión este tipo de producciones, porque promueven el talento local y son muestra clara de las cosas para las cuales están capacitados nuestros profesionales de esa industria, además, es una manera de llegar a quienes solamente tienen acceso a la televisión abierta.



Músicos, productores, vestuaristas, maquillistas, iluminadores, locutores, animadores, camarógrafos, utileros y demás técnicos son todos de primera línea como lo es el resultado final.

Juan David Montero sorprendió a todos con sus interpretaciones.



​Para completar la fiesta semifinal, la gran cantante internacional Myriam Hernández, quien se ha desempeñado como integrante del jurado, demostró su alto nivel. Ella es guapísima, elegante, convincente, tiene una gran voz y nos conquista con cada frase. Es una artista de verdad, por eso, se agradece a los productores la decisión de pedirle una muestra de sus encantos y de su innegable éxito. Myriam Hernández cantó tres de sus más grandes éxitos: El hombre que yo amo, Huele a peligro y Herida.

En cuanto al desempeño y entrega de los concursantes, me convencieron todos y me dolió profundamente las dos eliminaciones de la jornada, pero la vida también es así, algunos se quedan en el camino porque no todos pueden ganar el primer lugar, solo hay uno y eso lo comprobaremos este domingo, cuando suban al escenario los seis finalistas.



Con respecto a la semifinal, de acuerdo con la periodista Kathleen Baker, el jurado no solo valoró el desempeño artístico, sino también el crecimiento personal y la conexión con el público. Con cada nota, los finalistas defendieron su lugar en la competencia y dejaron claro que llegar hasta esta etapa es ya un triunfo por mérito propio.



Aquí debo decir que mi colega Baker desempeña muy bien sus funciones, nos mantiene informados de los resultados, así como de los programas siguientes; además, nos suministra fotografías y demás insumos, porque ella se desempeña con comprobado profesionalismo. Su trabajo es útil y oportuno.



Fue Rosemary Navarro la encargada de abrir la noche con El recuento de los daños y en su segunda intervención interpretó Equivocada. Luego siguió Santiago Abarca con Me muero y luego Secreto de amor. Después vimos y escuchamos a Karen Boxx, primero con Corazón de acero y después con Nadie como tú. En su intervención Verónica Quirós entregó una sentida versión de Tu falta de querer y luego se arriesgó con Bohemian Rhapsody.

Por su parte, Vivianne Juárez convenció con Volver, volver y luego cantó Qué ganas de no verte nunca más. Yeris Lobo presentó ¿Qué vas a hacer esta noche? y Cartas amarillas. Juan David Montero sorprendió con Si tú eres mi hombre y yo tu mujer y con El hombre del piano. Franciny Castillo se lució con Malagueña y con El triste.

Santiago Abarca conmovió a todos.



En realidad todos obtuvieron altas calificaciones, como corresponde a una semifinal. Las canciones elegidas estuvieron a la altura de la gala y la interpretación de cada uno de los temas fue convincente. A mí, me gustaron y me conmovieron; también me alegraron y me hicieron llorar, como el caso de Santiago, quien a su corta edad es un comunicador total y quien tiene asegurado un exitoso camino. No pasaron a la final Santiago y Verónica, sin embargo, ambos tuvieron buen desempeño, pero como dije antes, solo hay un primer lugar y ahí no caben todos.



¿Cómo estamos para la final de este domingo? De acuerdo con la información facilitada por Kathleen Baker, Juan David y Vivian encabezaron la primera posición de la tabla infantil; ambos sumaron 80 puntos. Vivian lidera esa misma tabla. En el caso de los adultos, Franciny está en el primer lugar con 80 puntos.



La noche fue un despliegue de talento, emoción y madurez artística. Cada uno de los finalistas demostró cuánto ha crecido desde su primera aparición en el escenario, confirmando que llegar hasta este punto no es solo resultado del talento, sino también del esfuerzo. Con interpretaciones memorables, voces pulidas y una entrega absoluta en cada presentación La gran final se vivirá este domingo, la semifinal fue un adelanto y no cabe duda de que será una noche inolvidable, como cantó Ricardo Mora.

La joven Vivianne Juárez tiene un gran futuro.



¡No! al acoso sexual: Nalgada de 22 millones

Una nalgada no solicitada, le salió bien cara a un acosador sexual, quien fue condenado a un año y ocho meses de prisión. El fallo, dado por los Tribunales de Puntarenas, trascendió esta semana, pero los medios no le dieron cabida.



Fue el abogado Wálter Brenes el encargado de defender a la ofendida, pues es un convencido de que hay que desterrar estas malas costumbres de nuestra sociedad. Brenes se mostró satisfecho porque los Tribunales de Puntarenas condenaron a José Julián Hernández por el delito de abuso sexual en contra de Britney Valeria Viales Pérez, a un año y ocho meses de prisión, así como al pago de ¢20 millones por daño moral, psicológico y físico. Hernández le dio una nalgada a Valeria mientras ella transitaba en bicicleta por una calle de Paquera.



En su fallo del pasado 26 de junio, los jueces consideraron que, por cumplir los requisitos de ley, se le concedió al acusado el beneficio de ejecución incondicional de la pena, estableciéndose un periodo a prueba de tres años, plazo durante el cual el condenado no podrá cometer nuevo delito doloso en los que resulte sentenciado con una pena superior a los seis meses de prisión, de lo contrario se revocaría el beneficio otorgado.



En cuanto a la acción civil resarcitoria interpuesta por la ofendida, representada por el abogado Wálter Brenes Soto, al demandado se le condenó a pagar a favor de Valeria Viales, por concepto de daño moral y psicológico la suma de diez millones de colones (¢10.000.000), por concepto de daño físico la suma de diez millones de colones (¢10.000.000) para un total a indemnizar de veinte millones de colones. En lo civil, por resultar procedente, se condena en ambas costas a la parte demandada civil debiendo pagar la suma de ¢2.550.000 (dos millones quinientos cincuenta mil colones) por concepto de costas personales.

El abogado Wálter Brenes ha defendido a muchas mujeres que han sido violadas en la zona de Santa Teresa.



​Los hechos

De acuerdo con la denuncia, el 1º de marzo del 2023, Britney Valeria Viales Pérez, transitaba en bicicleta por una calle de Paquera, momento en el que se percató que, detrás de ella, el acusado viajaba como acompañante en una motocicleta junto con dos personas menores edad. Acto seguido, Hernández, aprovechó que el conductor de la motocicleta aceleró, se acercó a la ofendida y al pasar junto a esta, de manera abusiva, sin consentimiento de la víctima, y con finalidad de satisfacer sus deseos sexuales, con la palma de una de sus manos, impactó la parte baja del glúteo izquierdo a la agraviada y luego huyeron del sitio.



De acuerdo con los jueces, a raíz de la actuación ilícita del imputado querellado y demandado civil, a la ofendida, querellante y actora civil Valeria Viales, se le causó un daño moral, el cual se vio reflejado en sentimientos de angustia, impotencia, tristeza, enojo, miedo y desesperación al ver en peligro su integridad física, su libertad sexual, así como por el hecho de someterse a un largo proceso judicial para lograr el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos, asimismo, tras ser valorada en el Centro de Salud de Paquera y en Medicatura Forense, se determinó un daño físico que la incapacitó por el plazo de cuatro días, para realizar sus actividades habituales.



Este fallo confirma que la ley de Acoso Sexual se hizo para ser cumplida y para castigar a quienes cometan este tipo de abusos. En este caso al sujeto le pareció muy divertido o se sintió muy valiente cuando demostró a sus amigos que él era capaz de dar una nalgada a la ciclista, aunque después de cometer “la gracia” tuviera que salir huyendo de la escena. Bien por los abogados como Wálter Brenes y por mujeres como Valeria que no están dispuestos a tolerar este tipo de abusos, que de ninguna manera, deben verse como algo normal.



Abogado contra el acoso

Conocido como ambientalista Wálter Brenes, es uno de los juristas más destacados de los últimos años. Como defensor del ambiente lo hemos visto defendiendo al tiburón martillo, a los cocodrilos y a otros bichos, también a los humedales, pasos de fauna y a los monos congos. Actualmente está defendiendo a la comunidad de Pavones, en Golfito, está con el tema de Gandoca-Manzanillo y con la tala de árboles en El Tirol.



El trabajo no ha sido fácil, porque los temas a los que él se dedica, cada vez tienen menos espacio en los medios: ya los asuntos relacionados con la conservación de los recursos naturales, lamentablemente, “pasaron de moda”, al menos en algunos medios.



Hace unos meses logró que condenaran a 24 años a un hombre conocido como Bala, sobre el cual pesaban denuncias de violación y abuso sexual de decenas de mujeres en la zona de Santa Teresa y Cóbano. Nadie más le había querido entrar al tema y aquella región se había convertido en tierra de nadie. Ni siquiera las organizaciones de mujeres se encargaron de denunciar aquellos delitos. Wálter no es un abogado que lleva solo temas por los que le pagan; en los juicios sobre temas ambientales, defensa de las mujeres y similares él es el actor y asume las consecuencias porque cree en eso.

Hay que detener, de una sola vez, el acoso sexual.



​Valeria Quirós convence y conquista

La revelación de la música nacional, Valeria Quirós, presenta Impactas, una canción que responde a un llamado que Dios hizo a su corazón para transmitir amor y fe a través de su música, este tema es una composición original de la joven de apenas 13 años y que cómo ella menciona, “fue la respuesta que me dio Dios cuando le pedí que me usara como su instrumento”.



Valeria canta desde que tiene memoria, y si bien interpreta todo tipo de géneros tanto a nivel individual como también formando parte de Chiquiticos, desde hace unos años tuvo la inquietud de escribir sus propias canciones y fue en ese momento que recibió inspiración divina para componer música con mensajes positivos y de adoración.



Impactas la escribió en 2024 y fue gracias al apoyo del productor musical Joseph Muñoz, que vio materializarse su sueño de grabarla y poder compartirla con las personas; además, a inicios de 2025 recibió la gran bendición de ser invitada a compartir escenario con artistas referentes de la música cristiana como lo son Marcos Witt, Redimi2 y Averly Murillo, entre otros, en el marco del FE-STIVAL que se llevó a cabo meses atrás en el Estadio Nacional; ocasión en la que aprovechó para grabar el video musical que acompaña la canción.



Valeria tiene una convicción muy fuerte por usar su talento al servicio de Dios y del público, y convertir cada letra y melodía en una herramienta para promover la paz y el amor entre las personas.



Impactas está disponible en las siguientes plataformas: Spotify, Youtube, Apple Music y Deezer, además de las redes de la artista como facebook e instagram en las que aparece con el usuario: @valeriaquiroscr.

Valeria Quirós tiene 13 años.



Robella y el poder de lo auténtico

Hace unos días asistí a la festolina de apertura de Robella Coutere, una tienda que ofrece, especialmente, piezas hechas a mano, con materiales naturales y muy elegantes y con amplia conexión humana. La verdad tenía tiempos de no ir a una actividad de estas, pero caí en la tentación.



La tienda, ubicada en plaza Los Laureles, en Escazú, está llena de sorpresas muy agradables y ropa de gran calidad. Robella Coutere es un espacio fundado por Hellen Badilla, periodista y Máster en Diseño y Creación de Marcas de Moda, junto a su socia Yendry Rojas, Gerente y gestora estratégica del proyecto. Hellen, quien vivió durante muchos años en México, es mi colega, pero además, es una muchacha inteligente y talentosa a la que he admirado siempre.



En la inauguración saludé a amigos y familiares de las propietarias, también a colegas de la prensa y representantes del mundo del diseño, en un ambiente íntimo que honró el trabajo artesanal, la feminidad y el poder de lo auténtico.



Hellen y Yendry han creado un espacio que prioriza la personalización, la exclusividad y una experiencia de compra íntima y auténtica. Alejadas de la lógica de la producción masiva, han apostado por un modelo de moda consciente, centrado en el detalle, lo significativo y la conexión emocional con cada clienta.

Hellen Badilla y Yendry Rojas.



La pasarela de aquella glamorosa noche presentó una selección de piezas cuidadosamente curadas: vestidos bordados a mano por artesanas de Yucatán y Chiapas, conjuntos elaborados en lino italiano y bolsos confeccionados con fibra natural de Heneken, un material tradicionalmente utilizado en la región. Cada diseño refleja el alma de una boutique que une cultura, belleza y responsabilidad, rindiendo homenaje a lo hecho a mano y a las raíces latinoamericanas.



Esta primera colección de Robella está inspirada en la riqueza cultural de México, especialmente en las tradiciones textiles del sur del país. Sin embargo, la visión de la boutique es recorrer Latinoamérica, incluida Costa Rica, para seleccionar prendas únicas y rescatar nuestra identidad latina a través de la moda. Robella busca convertirse en un puente entre culturas, visibilizando el trabajo artesanal y conectando a las mujeres con su historia y esencia.

​“Robella es una boutique pensada en mujeres que buscan vestir con intención. Queremos que cada prenda cuente una historia y que cada visita se sienta como volver a un lugar donde te reconoces”, expresó Hellen Badilla.

Robella ofrece ropa de alta moda y de calidad.

Maracuyá presenta West Side Story



La productora Maracuyá continúa fortaleciendo su compromiso con la formación artística a través de workshops y producciones teatrales que brindan a sus estudiantes espacios reales de creación escénica.

El 11, 12 y 13 de julio presentan West Side Story, en coproducción con el Teatro Eugene O’Neill, como parte de un proceso formativo en teatro musical que culmina con funciones abiertas al público.

West Side Story es uno de los musicales más emblemáticos del siglo XX. Ambientada en el Nueva York de los años 50 e inspirada en Romeo y Julieta, narra el enfrentamiento entre dos pandillas juveniles: los Jets (jóvenes blancos) y los Sharks (migrantes puertorriqueños). La obra aborda temas como el racismo, la desigualdad y la búsqueda de identidad cultural, que siguen siendo urgentes hoy.

Esta producción reúne a 24 artistas jóvenes —la mayoría menores de 25 años— formados en Maracuyá, quienes ya se perfilan como grandes promesas del teatro musical costarricense. La dirección está a cargo de Miguel Mejía y la coreografía de Mildred Ramírez, ambos con amplia trayectoria y parte del elenco original de West Side Story en su primera producción en Costa Rica en 2015.





“Me llena de emoción ver cómo una nueva generación de artistas se apropia de esta obra con tanta pasión, talento y profundidad. Me siento profundamente orgulloso de que Maracuyá sea el espacio que los está acompañando en su crecimiento artístico y humano”, comenta Miguel Mejía, director general del montaje.

Con una trayectoria que lo sitúa como uno de los principales referentes del país, Maracuyá ha consolidado una propuesta artística que une formación escénica y producción teatral con proyectos como los workshops de In the Heights, Rent, Mean Girls, Les Misérables, la comedia Crimen, Champú y Tijeras y el musical profesional Los Últimos Cinco Años. Estas iniciativas se han desarrollado junto a espacios como el Teatro Eugene O’Neill, el Teatro Nico Baker y la Sala Garbo.



West Side Story es uno de los musicales más emblemáticos de la historia.



Te tengo un vieras

Vieras que Gigi Garita, la Osa Perezosa, se fue el domingo anterior a recorrer el Paseo Colón y la Avenida Segunda, para apoyar la marcha de la diversidad.

“Estuve con mi Osa Perezosa en PRIDE 2025 repartiendo amor y muestras de bloqueador para que todos cuidaran su piel del sol. Realmente pienso que el amor es amor, que es hermoso celebrar la diversidad y sueño con un mundo inclusivo donde nadie tenga que esconder quién es por miedo a ser discriminado y violentado”, escribió.

Gigi G  arita repartió protectores soles que ella misma fabrica.

Otra que participó en las actividades del desfile de la diversidad fue la periodista y locutora Alice Marión, conocida como "La Picona", porque siempre pica y repica.

“Disfruté demasiado esta linda experiencia, gracias a la Imitadora por hacerme parte de esto. Te admiro, te apoyo, te respeto y te adoro”, escribió Alice Marión.

La verdad es que "La Picona" tomó la invitación muy en serio, como tiene que ser, pues estaba bailando en una tarima junto a la Drag Queen conocida como "La Imitadora"; al igual que la anfitriona, Marian andaba una ondulada falda de charol con detalles plateados, como si fuera Jane Jetson, la esposa de George, de los Supersónicos, y no paró de bailar ni de animar. Bien por "La Picona", se veía toda ricona, con sus botas altas y sus muslos al sol. Además, para mejorar su participación, jura que cantó en vivo temas de Elena Umaña y de Pandora… tremenda caja de sorpresas de la picosa pelirroja.

La Picona disfrutó mucho en el Pride.

​ Vieras que me contó Johnny Araya que hace unos días estaba haciendo ejercicios en el Parque del Café, ubicado frente a su casa, y se encontró con Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón. Dice que realmente se sorprendió mucho porque nunca imaginó encontrarse en ese sitio a una mujer tan famosa y tan conocida en todo el continente. Maribel y Marco le contaron que están pensando venir a pasar temporadas más largas en el país y que andaban buscando por ese sector algún apartamento. Dice Johnny que Maribel y su esposo se mostraron muy amables con él.

Sandra León, Johnny Araya y Maribel Guardia.

​ Vieras que el 1º de julio falleció, a los 90 años, Jimmy Swaggart, pionero del televangelismo, quien marcó toda una tendencia de las evangelizaciones por televisión, tanto que su forma de predicar y el tono de su voz, todavía es imitado por muchos, incluso por humoristas. Swaggart, fue un reconocido pastor estadounidense que saltó a la fama en los años 80 y luego se vio envuelto en un escándalo sexual.





El predicador, dueño de la iglesia pentecostal, las Asambleas de Dios, falleció a causa de un ataque al corazón en un hospital de Baton Rouge, Luisiana, Estados Unidos. Swaggart fue hospitalizado el pasado mes de junio, luego de sufrir un infarto que no cobró su vida. El representante del pastor informó a TMZ, que no padecía ninguna condición preexistente ni ninguna enfermedad diagnosticada. Sin embargo, sí se encontraba decaído recientemente.





Swaggart, cuyos primos hermanos fueron la leyenda del rock and roll Jerry Lee Lewis y el cantante de country Mickey Gilley, era famoso por sus sermones televisados, con retórica incendiaria y música gospel, los cuales eran vistos por millones de personas en todo el mundo y recaudaban cientos de millones de dólares en donaciones anualmente.





La caída de Swaggart llegó en 1987, tras ser fotografiado en un motel de Nueva Orleans con una prostituta. Al año siguiente, hizo una confesión entre lágrimas que fue televisada.





​ “He pecado contra ti, mi Señor”, dijo Swaggart, sin dar detalles. “Te ruego que me perdones”.

Swaggart fue expulsado de su iglesia y aunque continuó predicando durante las décadas siguientes, su número de seguidores y su influencia disminuyeron.

Jimmy Swaggart fue fotografiado en 1987 con una prostituta.

​ Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.

​