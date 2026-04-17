Tía Zelmira: Una batalla karaokera muy exitosa
'Batalla de Karaoke', estrenado por Canal 7, fue un éxito rotundo de audiencia, sabor, ritmo y color.
Por Rogelio Benavides / [email protected]
Cumpleañeros
El primer saludo cumpleañero es para La Machita del Papa, Ivonne Núñez, a quien recordamos por su paso en A Todo Dar, con motivo de su cumpleaños este 17 de abril. También cumplen años esta semana el empresario y diseñador Shaward Temple (cumple el 18 de abril), la periodista Megan Astúa (19), el abogado Gustavo Araya Carvajal (19), la modelo Karen Salas (21), la modelo Jennifer Salazar (22), la modelo María Fernanda Torres (22), el modelo internacional William Mora Fallas (22) y la Exmiss Costa Rica y destacada atleta Carolina Rodríguez (23).
Los 29 de Dylanna Mora
El pasado martes 14 de abril cumplió 29 años la presentadora de Canal 7 Dylanna Mora Guzmán, quien se ha convertido en la figura de los cortes comerciales de la televisora. Graduada en Teatro en la Universidad Nacional (UNA), Dylanna ha aparecido promocionando varias marcas comerciales. Con motivo de su cumpleaños —a un año de pasar al tercer piso—, se declaró como una niña de corazón que nunca deja de crecer. Además, escribió:
"Me siento profundamente agradecida por cada mensajito, cada llamada y cada muestra de cariño de todas las personas que se tomaron un tiempito para desearme feliz cumpleaños. De verdad, llenaron mi corazón de mucha alegría. Que Dios se los multiplique y les devuelva todo ese amor tan bonito que me regalaron hoy. ¡Los quiero muchísimo! ¡Que se vengan los mejores 29!".
Hay batallas negativas, pero la Batalla de Karaoke que estrenó Teletica Formatos, el pasado domingo 12 de abril, fue un éxito rotundo y total. No conozco los datos de audiencia, pero imagino que fueron buenos, pues los televidentes agradecen y celebran ese tipo de espacios de entretenimiento.
La propuesta, con talento y realización doméstica, fue un acierto. El ambiente logrado en el estudio Marco Picado y lo que se vio en la pantalla, reflejó la fiesta que se vive cada noche en muchos locales del país. A la gente le gusta cantar, bien o mal, pero les gusta y eso se reflejó en el programa. Yo estuve en el sitio y puedo asegurar que en todo momento sentí que estaba en una sala de fiestas y no en un estudio de televisión, lo único que me ponía en alerta es cuando la grúa de la cámara que opera el bueno de Marcos Josué Chaves, me rosaba la calva.
Ver al público de pie cantando, entonando la melodía de los concursantes y celebrando, fue toda una experiencia pues el ambiente logra cautivar a cualquiera. Me gustó la participación de todos los encargados de la producción que andaban vestidos como meseros o verlos haciendo un trencito —de Canal 7— para entregar el premio a la mesa más divertida.
El ambiente, el bullicio, la decoración, las Imperiales en la barra, los kioskos de McDonalds y el de Borden, el maní selvático en las mesas, la Mamalucha con René Barboza, Keyla Sánchez, Mauricio Hoffmann, Ítalo Marenco, Álex Alvarado, Kemwell Solís y Dylanna Mora fueron el complemento de una noche muy entretenida.
En el kiosko de Borden vi a la puriscaleña Dylanna Mora Guzmán, bella rubia graduada en Artes Dramáticas en la Universidad Nacional (UNA) y quien ya ha aparecido en varios segmentos comerciales de Canal 7, aparte de que graba los adelantos de la programación mensual. A Dylanna la hemos visto en Mira Quién Baila, con Dove; en El Chinamo, con Gollo; los Toros de Fin de Año con MacDonalds; en el verano de De Boca en Boca, con agua Cielo y Off; también ha hecho menciones para Fuze Tea y ahora está con Borden y toda su línea de productos lácteos.
También vi como loco recorriendo el estudio al animador e influencer Álex Alvarado, quien está encargado de transmitir en directo para las redes sociales de Teletica, en especial para Instagram, y aunque no sale en la transmisión del programa, la gente que lo reconocía le pedía fotos y él complacía a todos, sin descuidar su dinámico trabajo.
Realmente felicito a los productores de Teletica Formatos encabezados por Paula Picado, Ricardo Cervantes y Vivian Peraza quienes trabajaron con entrega y profesionalismo para lograr este programa sencillo, pero exitoso. Ahí, en la mesa de los controles se mantuvo Paula Picado junto a Ricardo Cervantes supervisando cada detalle de un desorden muy ordenado.
También debo decir que el público no solo se comportó como debía, relajado, pero sin relajo, sino que llevaron sus mejores galas y se alistaron para la gran fiesta que fue aquella batalla karaokera. La gente se veía bonita y muy feliz.
Celebro este tipo de producciones televisivas locales, porque comprueban que aquí hay talento, que hay empresas que apuestan por lo nacional y que confían en la entrega de su personal, en momentos en que los medios de comunicación tradicionales, hacen su mejor esfuerzo para seguir generando empleo en una sociedad que pareciera estar más interesada en enredarse en las redes. Es cierto que quienes no quieran ver este tipo de realizaciones, porque les parecen polas, porque nos vemos reflejados como sociedad o por lo que sea, pueden optar por propuestas universales o plataformas de todo tipo, sin embargo estoy seguro de que quienes lo hacen disfrutan mucho y, de eso se trata.
Atención al dato: la palabra Kara proviene del japonés y significa “vacío”; y oke, abreviatura japonesa de la palabra “orquesta”. La palabra karaoke traducida literalmente del japonés significa “orquesta vacía” (sin orquesta). En la práctica, es un artilugio que nos permite cantar una canción popular sin preocuparnos por lograr el rango vocal correcto: cantar aunque no seamos cantantes.
La primera máquina de karaoke fue inventada por el músico japonés Daisuke Inoue en Kobe, Japón, en 1971. Sin embargo, Inoue admite no haber creado el término “karaoke”. Un grupo de entretenimiento japonés acuñó la frase después de que una orquesta se declarara en huelga y se utilizara una máquina para reproducir la música. Esos increíbles japoneses.
El primer ganador
El ganador del primer programa, del domingo 12 de abril, fue Alonso Sanabria, quien ya con eso tiene su tiquete a la gran final y, además, recibió un premio de 500 mil colones. Ojo a este otro dato: En las votaciones, realizadas por medio de WhatsApp, participó más de un millón de usuarios.
Más de 700 personas formaron parte del proceso para llegar a este escenario, tras una gira que recorrió distintos sitios icónicos del karaoke costarricense. De ese camino surgieron los primeros 12 participantes que se enfrentaron en esta batalla, todos con la misión de conquistar los votos del público y acercarse a la gran final, donde está en juego un premio mayor de ¢3.000.000 (tres millones de colones).
El cierre de la noche tuvo nombre propio. Siendo el último en presentarse, Alonso Sanabria tomó el escenario y confirmó su conexión tanto con el público en el estudio como con la audiencia en casa. Su presentación lo llevó a liderar la tabla de votaciones con un 18%, asegurando su pase a la gran final.
Con este arranque, Batalla de Karaoke deja planteado el tono de la temporada: una competencia donde cada presentación cuenta y donde el público tiene la última palabra. Este domingo 19 de abril, una docena de voces buscarán su lugar en la final y la oportunidad de coronarse como el rey o la reina del karaoke costarricense.
Los participantes de la primera gala fueron: Brandon Mongrillo, Nancy Núñez, Axel Jiménez, Dereck Solano, Fabiola Valverde, Carolina Madriz, Jefferson Guido, Ericka Ulloa, Diego Hernández, Natalia Marín, Nicole Barrantes y Alonso Sanabria. Felicidades. Gracias por la música. Gracias por el talento.
Vieras que en el estudio Marco Picado vi muy activo al comunicador Álex Alvarado, presentador de las redes sociales de Teletica en todo lo referente a Batalla de Karaoke. Durante el programa en vivo hace transmisiones a través de Instagram, además, todos los martes participa en el estreno de “Shot Karaokero”, un resumen bastante completo y entretenido sobre lo mejor de la gala y lo que no se ve en la transmisión televisiva principal, también en las redes sociales de Teletica en colaboración con sus redes: @alexalvaradop; Álex Alvarado tiene el Juguito de Chisme que se estrena todos los viernes en Teletica Entretenimiento.
Vieras que el 10 de abril, mi esposa “La Loba” Lilliana Mora y yo, cenamos con los queridos colegas Eduardo Ulibarri y Rocío Fernández, en casa de Marta Núñez, viuda de López Trigo. Se supone que después de ese encuentro, realizaremos otros similares en las respectivas casas, sin embargo, después de ver cómo se preparó Marta para recibirnos, tratar de igualarla es una tarea difícil. La velada empezó con un tinto chileno de cuatro medallas y después vino un menú de primera, que fue lo que más me preocupó. Superar esos platos y esos bocadillos será misión imposible. La sopa de zanahoria con jengibre, la yuca, el lomito, el arroz y las alcachofas merecen varias estrellas michelines.
Aquella noche me marché con ganas de devolverme, porque dejé abandonadas un par de cucharaditas de mousse de maracuyá que estaba "DPM". Aunque solo Eduardo se atrevió con el coñac de Kajetia, espero volver a esa generosa mesa para encontrarme con ese georgiano. Pero esto de las viandas y añejados de altura, fue apenas una parte del gran momento que disfrutamos en su casa.
Qué bueno fue recordar a nuestro querido Manuel López Trigo y sus periplos como embajador o embajador consorte y con suerte. También celebro haber conocido a Mary García Cruz, una dominicana, cibaeña de pura cepa, que, si la hubiésemos carboneado un poquito, se habría puesto a merenguear y a bachatear.
Mary tiene 17 años de estar con esta familia. Manuel López Trigo y Marta la contrataron en República Dominicana, cuando estuvieron en la embajada de Costa Rica en aquella isla; cuando terminaron las funciones diplomáticas, se vino con ellos y después hasta se la llevaron a la embajada en Corea del Sur, en un periplo de ida a Seúl, que pasó por Los Ángeles y Las Vegas. Como Mary es muy abierta y simpática, me dijo que a ella le gustaría conocer a Ignacio Santos y a Ítalo Marenco, que si pudiera llevarlos, ella sería la más feliz y afortunada del mundo, además, les daría un buen patacón pisao (como el de Johnny Ventura) con aguacate y bailaría una bachata bien pegada. Por favor, si alguien conoce o ve a Ignacio Santos y a Ítalo Marenco, díganles que hagan lo propio por cumplir el sueño de esta buena mujer.
Vieras que el destacado periodista Gonzalo Abarca Leal, de la Voz de los Estados Unidos de América (VOA), quien acaba de pasar unas vacaciones en nuestro país, donde pudo compartir con Ignacio Santos, Nancy Dobles y otros amigos, escribió un comentario muy positivo sobre La Chacarita, dice Gonzalo: "Costa Rica le debe mucho a Nancy. Es la presentadora de variedades más influyente del país, la más disciplinada y reconocida creadora de contenido. Pero Nancy Dobles es más que eso: es una madre entregada totalmente a sus hijos y una compañera inclaudicable que ama a Ignacio Santos. Nancy representa a la verdadera mujer costarricense: trabajadora, alegre, centrada en su hogar, estoica, sin temor a los desafíos. Nancy Dobles es, definitivamente, la mujer tica por excelencia".
Vieras que Keyla Sánchez y la vestuarista de Canal 7 Sandra Carvajal, ahora también asistente del Jefe de Piso en La Batalla de Karaoke, pasan siempre en una vaciladera. El lunes pasado, asistieron a una pequeña fiesta en la que llegó un personaje que parecía sacado de esas revistas japonesas conocidas como “manga” o “emo”. En el sarao hubo karaoke, historias, canciones de Camilo, encuentros cercanos y unos más mundanos. A día siguiente, Sandra y Keyla se pasaron haciendo bromas sobre la cantante del cuento y sus (des) afinamientos. Hasta caritas y trompitas hicieron las bichitas.
Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.