Tía Zelmira: Una batalla karaokera muy exitosa

Hay batallas negativas, pero la Batalla de Karaoke que estrenó Teletica Formatos, el pasado domingo 12 de abril, fue un éxito rotundo y total. No conozco los datos de audiencia, pero imagino que fueron buenos, pues los televidentes agradecen y celebran ese tipo de espacios de entretenimiento.



La propuesta, con talento y realización doméstica, fue un acierto. El ambiente logrado en el estudio Marco Picado y lo que se vio en la pantalla, reflejó la fiesta que se vive cada noche en muchos locales del país. A la gente le gusta cantar, bien o mal, pero les gusta y eso se reflejó en el programa. Yo estuve en el sitio y puedo asegurar que en todo momento sentí que estaba en una sala de fiestas y no en un estudio de televisión, lo único que me ponía en alerta es cuando la grúa de la cámara que opera el bueno de Marcos Josué Chaves, me rosaba la calva.



Ver al público de pie cantando, entonando la melodía de los concursantes y celebrando, fue toda una experiencia pues el ambiente logra cautivar a cualquiera. Me gustó la participación de todos los encargados de la producción que andaban vestidos como meseros o verlos haciendo un trencito —de Canal 7— para entregar el premio a la mesa más divertida.



El ambiente, el bullicio, la decoración, las Imperiales en la barra, los kioskos de McDonalds y el de Borden, el maní selvático en las mesas, la Mamalucha con René Barboza, Keyla Sánchez, Mauricio Hoffmann, Ítalo Marenco, Álex Alvarado, Kemwell Solís y Dylanna Mora fueron el complemento de una noche muy entretenida. Keyla Sánchez es el gran acierto de esta producción.

​ Mención destacadísima para Keyla Sánchez, quien fue la más bonita y la más desenvuelta. ¡Un éxito! Con su natural encanto y su indudable talento, lució como toda una diva, además, se lleva bien con la cámara y el público la adora, porque la siente auténtica y cercana y, si es por bella y guapa, se gana todas las estrellas del firmamento. Keyla es el gran acierto de esta nueva propuesta de Teletica Formatos.

En el kiosko de Borden vi a la puriscaleña Dylanna Mora Guzmán, bella rubia graduada en Artes Dramáticas en la Universidad Nacional (UNA) y quien ya ha aparecido en varios segmentos comerciales de Canal 7, aparte de que graba los adelantos de la programación mensual. A Dylanna la hemos visto en Mira Quién Baila, con Dove; en El Chinamo, con Gollo; los Toros de Fin de Año con MacDonalds; en el verano de De Boca en Boca, con agua Cielo y Off; también ha hecho menciones para Fuze Tea y ahora está con Borden y toda su línea de productos lácteos.



También vi como loco recorriendo el estudio al animador e influencer Álex Alvarado, quien está encargado de transmitir en directo para las redes sociales de Teletica, en especial para Instagram, y aunque no sale en la transmisión del programa, la gente que lo reconocía le pedía fotos y él complacía a todos, sin descuidar su dinámico trabajo.



Realmente felicito a los productores de Teletica Formatos encabezados por Paula Picado, Ricardo Cervantes y Vivian Peraza quienes trabajaron con entrega y profesionalismo para lograr este programa sencillo, pero exitoso. Ahí, en la mesa de los controles se mantuvo Paula Picado junto a Ricardo Cervantes supervisando cada detalle de un desorden muy ordenado. Álex Alvarado y Dylanna Mora, no salen mucho, pero hacen un buen trabajo.

También debo decir que el público no solo se comportó como debía, relajado, pero sin relajo, sino que llevaron sus mejores galas y se alistaron para la gran fiesta que fue aquella batalla karaokera. La gente se veía bonita y muy feliz.



Celebro este tipo de producciones televisivas locales, porque comprueban que aquí hay talento, que hay empresas que apuestan por lo nacional y que confían en la entrega de su personal, en momentos en que los medios de comunicación tradicionales, hacen su mejor esfuerzo para seguir generando empleo en una sociedad que pareciera estar más interesada en enredarse en las redes. Es cierto que quienes no quieran ver este tipo de realizaciones, porque les parecen polas, porque nos vemos reflejados como sociedad o por lo que sea, pueden optar por propuestas universales o plataformas de todo tipo, sin embargo estoy seguro de que quienes lo hacen disfrutan mucho y, de eso se trata.



Atención al dato: la palabra Kara proviene del japonés y significa “vacío”; y oke, abreviatura japonesa de la palabra “orquesta”. La palabra karaoke traducida literalmente del japonés significa “orquesta vacía” (sin orquesta). En la práctica, es un artilugio que nos permite cantar una canción popular sin preocuparnos por lograr el rango vocal correcto: cantar aunque no seamos cantantes. La primera máquina de karaoke fue inventada por el músico japonés Daisuke Inoue en Kobe, Japón, en 1971. Sin embargo, Inoue admite no haber creado el término “karaoke”. Un grupo de entretenimiento japonés acuñó la frase después de que una orquesta se declarara en huelga y se utilizara una máquina para reproducir la música. Esos increíbles japoneses. Dylanna Mora, la chica Borden, también hacen su aporte. El primer ganador El ganador del primer programa, del domingo 12 de abril, fue Alonso Sanabria, quien ya con eso tiene su tiquete a la gran final y, además, recibió un premio de 500 mil colones. Ojo a este otro dato: En las votaciones, realizadas por medio de WhatsApp, participó más de un millón de usuarios.



Más de 700 personas formaron parte del proceso para llegar a este escenario, tras una gira que recorrió distintos sitios icónicos del karaoke costarricense. De ese camino surgieron los primeros 12 participantes que se enfrentaron en esta batalla, todos con la misión de conquistar los votos del público y acercarse a la gran final, donde está en juego un premio mayor de ¢3.000.000 (tres millones de colones).



El cierre de la noche tuvo nombre propio. Siendo el último en presentarse, Alonso Sanabria tomó el escenario y confirmó su conexión tanto con el público en el estudio como con la audiencia en casa. Su presentación lo llevó a liderar la tabla de votaciones con un 18%, asegurando su pase a la gran final.



Con este arranque, Batalla de Karaoke deja planteado el tono de la temporada: una competencia donde cada presentación cuenta y donde el público tiene la última palabra. Este domingo 19 de abril, una docena de voces buscarán su lugar en la final y la oportunidad de coronarse como el rey o la reina del karaoke costarricense.



Los participantes de la primera gala fueron: Brandon Mongrillo, Nancy Núñez, Axel Jiménez, Dereck Solano, Fabiola Valverde, Carolina Madriz, Jefferson Guido, Ericka Ulloa, Diego Hernández, Natalia Marín, Nicole Barrantes y Alonso Sanabria. Felicidades. Gracias por la música. Gracias por el talento. Fotos Tía Zelmira. El público eligió a Alonso Sanabria como el ganador.

​Te tengo un vieras





Vieras que el viernes de la semana pasada les comenté acerca de lo bien que la pasaba en nuestro país el español, Adrián “Pajarito” Rubio, originario de Cantabria, a quien le gusta tanto el país que ya ha venido de vacaciones en tres oportunidades. Hasta aquí todo bien. Sin embargo, esa misma noche, cuando salía de un bar en Puerto Viejo, Talamanca, lo asaltaron y le robaron el teléfono y otras pertenencias; aunque él sabe de defensa personal, no pudo hacer mayor cosa porque el nativo lo amenazó con un arma punzo cortante de gran calibre y con mucho filo.





Así las cosas, la mañana siguiente regresó a San José sin sus tarjetas de crédito, sin el efectivo y sin el móvil, pero con un buen susto entre pecho y espalda. Aquí lo recibió su amigo y anfitrión Juan “Julito” Sandoval, quien le ayudó a coordinar con la policía la búsqueda y gracias a la amabilidad y dedicación de los oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la Fuerza Pública, logró recuperar el teléfono.





Como tenía tiquete de regreso a España para el lunes siguiente, ese fin de semana se quedó en San José y Julito se encargó de que se distrajera llevándolo a sitios como la Soda Tapia, a Elvis, a una boda gay y al estreno de La Batalla de Karaoke, en Canal 7. El Pajarito regresó a España volando, con escala en Miami, pero preocupado y asustado. Esperamos que le hayan quedado ganas de volver, volver, volver.

Juan “Julito” Sandoval, Rogelio Benavides, Álex Alvarado y Adrián “Pajarito” Rubio.

Vieras que en el estudio Marco Picado vi muy activo al comunicador Álex Alvarado, presentador de las redes sociales de Teletica en todo lo referente a Batalla de Karaoke. Durante el programa en vivo hace transmisiones a través de Instagram, además, todos los martes participa en el estreno de “Shot Karaokero”, un resumen bastante completo y entretenido sobre lo mejor de la gala y lo que no se ve en la transmisión televisiva principal, también en las redes sociales de Teletica en colaboración con sus redes: @alexalvaradop; Álex Alvarado tiene el Juguito de Chisme que se estrena todos los viernes en Teletica Entretenimiento.

Álex Alvarado y el famoso maquillista y creador de contenido Adán Chinchilla. ​ Vieras que en la actual legislatura una de las diputadas más reconocidas, valiente, productiva —y más querida— fue Vanessa de Paul Castro, abogada y profesora universitaria, quien escribió una sentida despedida que me honro en transcribir, porque siempre apoyé y ponderé su trabajo: Cierro una etapa muy importante de mi vida, y lo hago con gratitud y con una gran alegría. El próximo 30 de abril concluyo mi labor como diputada de la República de Costa Rica.



