Tía Zelmira: Un tico se abre camino en México

Felicito al empresario Julián Volio, quien cumple años este 23 de agosto. También están de fiesta esta semana la bailarina Yessenia Reyes (cumple años el 23 de agosto), la mercadóloga Gía Pandolfo (24); la queridísima Vilma “Mima” Chacón, mamá de Maribel Guardia (24); la productora María Estela Acosta (24), la bailarina Sabrina Fuchs (24), el humorista Roque Ramírez (24), la modelo Azu Mora (26), la empresaria Patricia Lizano (26), el médico Jairo Barth Ramírez (26), el presentador Michael Segura (28), la empresaria Rocío Jiménez (28), la cantante Mía Araujo (28), la modelo Laura Aguirre (28), el modelo Alonso Chaves (29) y el periodista Eduardo Amador Hernández (29).

Miguel de la Torre se abre camino en México

Desde siempre, Miguel de la Torre quiso ser actor, pero siempre tuvo claro que para lograrlo debía salir del país, buscar nuevos rumbos y trabajar fuerte para lograr su sueño. Entonces se fue a México, animado por la experiencia de varios compatriotas que han logrado sobresalir en la televisión y en el cine de aquel gran país.

Miguel es un muchacho serio, educado y tiene una luz especial que lo ilumina hacia adentro para saber quién es y cuánto puede dar y otra que le señala el camino y lo ubica en el contexto, para poner los pies en la tierra y saber que lograr su sueño nos es tan fácil como algunos pudieran pensar. Esa claridad de pensamiento que lo caracteriza, le ha permitido ir dando pequeños, pero certeros pasos en procura de su meta.

En una entrevista cara a cara, sin ningún artificio ni trama alguna, contó con claridad y sinceridad que desde que tenía 14 años, inspirado por su abuela que había sido modelo, le confesó que él también quería dedicarse al modelaje, pero en grande. Pronto se dio cuenta que lo suyo era más bien la actuación, el drama. Llevó clases de actuación con una reconocida maestra y con ella aprendió que lo más importante para lograr todo cuanto uno se propone es la disciplina y cambió su mentalidad.

Hace dos años, después de la pesadilla de la pandemia, se fue a México con una plata que logró ahorrar y otra que le dieron sus abuelos. No sabía exactamente a qué iba, lo único que tenía claro era que quería ser actor y que lograrlo no era fácil.

Sí ya estuvo trabajando de mesero y siguió buscando cómo sobrevivir, para no verse obligado a regresar. Poco después se matriculó en una agencia de modelaje de la Ciudad de México y también consiguió un manager que lo representara. La idea siempre ha sido hacer las cosas bien, despacio, pero bien.

Entonces contactó a varios ticos que ya han tenido experiencia como actores y que ya pasaron por el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), etapa que tienen que cumplir todos los que aspiran a ser actores exitosos. El contacto con sus compatriotas ha sido positivo porque lo han guiado y lo tienen en mente por si de pronto aparece alguna oportunidad. Además, se fue a vivir a un apartamento con otros jóvenes que ya lograron ingresar al CEA y eso lo mantiene al tanto de la actividad artística y del mundo de los aspirantes a actores.

A Miguel de la Torre la gusta el drama y la comedia.

Con 23 años de edad, Miguel de la Torre va por buen camino, pero en eso que él anda, se hace camino al actuar: si todo sale de acuerdo con lo planeado, el próximo año ingresará al CEA y enfrentará todos los retos que conlleva, pero nadie dijo que sería fácil. Habla claro, ceñido a la realidad y sabiendo que de él depende todo lo que pueda lograr. Las oportunidades ya se asoman: su talento y dedicación no pasaron inadvertidos y por eso ya fue acogido por Televisa, donde ha tenido la oportunidad de trabajar en varias producciones destacadas, incluyendo el popular programa “Como dice el dicho”. Su versatilidad y capacidad para interpretar una amplia gama de personajes lo han destacado en la industria.

Ahora está donde se lo propuso. Desde muy joven, mostró interés por las artes dramáticas, lo que lo llevó a prepararse y participar en diversas producciones teatrales y televisivas. Miguel llevó clases en Costa Rica con el maestro Jat Azofeifa en actuación para cámaras y conducción televisiva. Ahora en México, ha continuado perfeccionando su técnica bajo la tutela del maestro René Pereyra, del Método del Actor's Studio de N.Y.

Fuera del escenario y las cámaras, Miguel es conocido por su profesionalismo, ética de trabajo y su disposición para colaborar y aprender de otros artistas. Su interés por la actuación y la claridad de sus metas lo sitúan como una promesa del cine y la industria televisiva continental.

Con habilidades adicionales en canto, es un artista integral que busca constantemente nuevos retos y oportunidades para crecer en su carrera.

La suerte está echada. Ya lo veremos por todos lados. Hasta la vista.

Miguel de la Torre siempre contó con el apoyo de sus abuelos.

Doctor Moreno Cañas, ruega por nosotros



Moriré siendo defensor de la Caja del Seguro y de todo el sistema social instaurado por el Reformador Social y Benemérito de la Patria Doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. Ahora, cuando el aparato de salud está tan deteriorado, debemos cerrar filas para que le den los recursos y la atención que le corresponden. No es momento para lamentos. Nunca he tenido una queja ni un problema con esta entidad, pero hoy 21 de agosto tuve una mala experiencia con una pésima funcionaria. Escribo para no blasfemar.

Esta madrugada llegué a la Clínica Doctor Ricardo Moreno Cañas —otro santo varón— donde siempre he recibido excelentes servicios. De entrada, me encontré con una nica que se cree la dueña de las filas y que da órdenes a todos los enfilados, pero en esta oportunidad —como ya habían entrado los pacientes— estaba arrancando unas tres decenas de hojas del papel toalla que colocan para que los asegurados sequen sus manos. El guarda de turno no estaba en su puesto y no vio el toallacidio cometido por la señora en cuestión; imagino que era para darle a los clientes que le compran gallos o empanadas, aún, si fuera para darles a los que van al baño (a la uno o la dos), no debería de ser porque ya con solo tocarlas, se contaminan. Me enojé y pensé decirle al guarda que esa persona estaba malgastando los recursos de los asegurados, pero me contuve porque a esas horas no estaba de humor y, además, andaba en ayunas y un cabreo tempranero sin calorías, me habría provocado un infarto.

Seguí haciendo la fila en el laboratorio, donde debía entregar un galón de orina que recolecté, con muchas incomodidades, durante todo el día anterior, para que analizaran las microalbuminurias en orina de 24 horas, además, el vampiro de turno me sacaría varios tubillos de icor para el respectivo hemograma.

Es cierto, me confundí con eso de que hay que recolectar la orina el día anterior y llevarla después, entonces se me enredaron las fechas y llevé el líquido el 21 y no el 20, como decía el comprobante de cita. Resulta incómodo y enredado para un adulto mayor, obeso, con el cubito rotador descubitado, hipertenso, anticuagulado y otras cardiopatías, eso de tener que estar meando a poquitos prostáticos en una botella con boca ancha, porque si es delgada, se generan otros problemas de acoplamiento.

Además, para no utilizar privilegios y para no sentirme más mal, por ahora no hago las filas especiales para adultos mayores (ley 7600). En ayunas e imaginando los huevos de La Loba (sin sal), llegue a la ventanilla. Con disimulo puse el galón en el mostrador y entregué los papeles; hasta ese momento pensé que no habría problema con la confusión de fechas, más si la funcionaria tomaba en cuenta lo de la recolección urinaria y mi condición médica y de adulto mayor. Pero no.

Me dijo que no me podían hacer el exámen porque estaba para ayer y no para hoy. De inmediato se me vino todo encima, menos los orines porque ya los había evacuado —y recolectado— y allí estaban a la par conmigo acompañándome en mi desazón. Poniendo cara de gordo bueno, le dije que si me podía hacer el favor de tramitar la boleta e ignorar mi error y me dijo que no porque las citas estaban programadas y numeradas por día y que no podían variar el orden de los factores, aunque mi producto se alterara. Solo por joder, le pregunté qué habían hecho con mi cita del día anterior y no contestó. La única solución que me dio fue volver tres horas más tarde para que me reasignaran la cita. ¿Y qué seguridad tendría que me la darían antes de la visita donde la doctora que me había mandado el examen? Ninguna. Más agüevado que gordo en Zara, regresé por los huevos de La Loba, pero antes tiré mi bidón en el basurero. Al salir vi a la nica arranca toallas, pero no dije ni puej. Me fui en un taxi rojo rezando una novena a los santos Calderón Guardia y Moreno Cañas y maldiciendo a la ventanillera. A las 9 a.m. estaba nuevamente en la fila, y como era mi día alto en cloruro de sodio, me tocó le misma desfuncionaria. Me volvió a dejar como el palo de apear la lora y le recordé que ella se había negado a ayudarme en algo tan sencillo. Entonces, pasó lo que sospeché desde un principio, sin ser muy chavo: me dio la cita para el 20 de setiembre —dentro de un mes— y no hubo manera de que me indultara, ni siquiera cuando le indiqué que el encuentro con la especialista Wendy Vanessa Rojas Granados lo tengo el 12 de setiembre y la idea era que ella viera cómo andaba el asunto de mis microalbuminurias. Ya para ese momento había perdido hasta la fe en Moreno Cañas; entonces le dije que algún día me la encontraría en el camino de la justicia, y me dijo que eso no iba a pasar porque “no soy de aquí”. Entonces me retiré y justo en ese momento pasaba por ahí Kenia Ruiz, la mejor funcionaria de la clínica, a quien saludé con una sonrisa porque fue la única alegría del día.

¿Y ahora? ¿Qué le voy a mostrar a la doctora Rojas el 12 de setiembre? ¿Qué le voy a decir de mi microalbuminurias? ¿Acaso tendré que esperar sentado con ella a que sea 20 de setiembre? ¡Ay doctor Calderón, cómo se empeñan en matar su legado¡ Doctor Moreno Cañas, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, ¡Amén!

Clínica Doctor Ricardo Moreno Cañas.

Te tengo un vieras



Vieras que el pódcast que estrenaron la semana pasada Keyla Sánchez y Diego Bravo ha sido un éxito rotundo, además, los comentarios que han circulado han sido muy positivos pues los números estuvieron muy bien, en estos momentos es número uno en Spotify. En Yotube el programa tuvo 24.535 vistas el 15 de agosto, día del estreno. Bueno ahora hay que esperar los resultados de ese podtcasts y de cómo se comportan las redes de ambos personajes, cuando empiece la participación de Diego Bravo, en Mira Quién Baila, cuyo estreno está previsto para el 15 de setiembre.

Keyla y Diego Bravo

Diego Bravo y Keyla Sánchez.



Vieras que ya me resulta cansada esa costumbre de algunos colegas de insistir en sacar personajes que no son tan noticiosos, pero como tienen algunos seguidores en sus redes sociales, los mencionan hasta el cansancio; tengo claro y entiendo que hay que darle seguimiento a lo que predomina en las distintas plataformas, pero sacarlos más de la cuenta, cansa. Por ejemplo, ya aburren con los cuentos de Ítalo Marenco y la Trafiquina, las noticias de la Chef Sofia, su chiquita, su esposo y toda su familia; las notas de Lussania Víquez y sus gemelos, los cuentos de Ginnés Rodríguez, así como los asuntos de Viviana Calderón y su pareja. Por favor, busquen otros actores, cambien de cuento un rato, inventen personajes, sean más creativos. De mi pueden decir que siempre saco cosas de Maribel Guardia, Verónica Bastos o Lynda Díaz, pero es que ellas siempre son noticia, aunque a muchos les moleste.

Ítalo Marenco y la Trafiquina… otra vez.

Vieras que el modelo Edgar Rodríguez se fue a República Dominicana, del 7 al 11 de agosto, a participar en el Mister Hispanoamérica Internacional y se trajo el primer lugar. Excelente por ese muchacho que siempre se ha caracterizado por hacer un trabajo serio y muy profesional. Es un modelo que cuida mucho su cuerpo y su figura en general, siempre luce impecable. Edgar está asociado a Harrison Academy. ¡Felicidades por ese triunfo!

Edgar Rodríguez.



Vieras que está en el país Lynda Díaz porque este domingo ofrecerá su tercera charla motivadora de superación y consejos de belleza, en el hotel Magic Mountain, en la Fortuna de San Carlos. Aunque estos días Lynda ha estado de lleno en los preparativos de su participación en Mira Quién Baila, ya tenía programada esa charla. “Nadie es como tú y ese es tu PODER. Cree en tí, las mejores cosas están por venir. Acompáñame en mi tercera charla privada de Empoderamiento solo para mujeres en Costa Rica. Un momento íntimo para compartir juntas”, dice Lynda, quien se ha metido de lleno en lo de las charlas de motivación. Sobre el éxito de la primera charla, que espera repetir este domingo, Lynda explicó que cuando las mujeres se unen, son más fuertes. “La vida de muchas —y me incluyo— no ha sido fácil, lo importante es seguir caminando con determinación y paso firme. Nadie es perfecto; cometemos errores, sin embargo, esos momentos de dolor se transforman en poder interno para salir adelante y ser más fuertes que nunca”. Toda la información sobre esta nueva fecha en La Fortuna, como precio, forma de inscribirse y otros detalles los pueden encontrar en las cuentas de Instagram: lyndadiazz y en holie.marie.beauty

Lynda Díaz.

Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.