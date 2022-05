Tía Zelmira: Un Nuncio tico en Panamá

Rogelio Benavides Rivas/Editor/[email protected]

Cumpleañeros

Saludo de cumpleaños para el cantante Luis Ángel Monge Parajeles, quien celebra este 20 de mayo. Saludo además a Johnny Mermelstein (cumple el 21 de mayo), Andrea Obaldía (21), Ericka Zúñiga (22), Daniel del Barco (22), Ana Lucrecia Vargas (22), Emilia Pizarro (22), Luis Fernando Rodríguez (22), la cantante Mari Blu (23), Diego Wong (24), Maritza Viales (24), Alice Marion Fonseca “La Picona” (25), el periodista Luis Miguel “Venenito” Rojas (25), el Loco Más Loco de la radio, Juan Carlos Torres (25) y María Elena García (26).



Un loco al aire

Hoy me corresponde saludar a un loco por excelencia. Está tan loco que no se da cuenta de que contagia a muchos. Se trata de Juan Carlos Torres, quien cumple años el próximo 25 de mayo. Ese día, Juan Carlos se levantará temprano a trabajar como lo hace desde que decidió que Teletica Radio sería su casa. Si viviera en Argentina, la tierra que lo parió, estaría de doble celebración porque justo el día 25 se conmemora la Revolución de Mayo de 1810, cuando se instaló el primer gobierno patrio. Ante la inestabilidad del Reino de España, un grupo de revolucionarios depuso al virrey y organizó la Primera Junta, el primer gobierno autónomo de lo que sería Argentina. Desde hace unos años ya afincado aquí, Juan Carlos se autodenominó “El loco más loco de la radio”, y lo es. Su programa, Sábados con Mi Gente, que se transmite por Teletica Radio es, por mucho, uno de los mejores y más populares espacios del dial costarricense. Torres, con sus locuras llenas de emoción, los aparatos radiofónicos que vibran con sus ocurrencias y con su pellizcado y excelente grupo de trabajo que está con él al pie del micrófono, siguiéndolo en su frenético viaje lleno de entretenimiento y sana diversión. Llegó a San José cuando todavía era un muchacho. Ya en Argentina había intervenido en varias películas y empezó a trabajar como publicista, profesión que desarrolló en Costa Rica cuando también fue productor del exitoso espacio “El Show de Abracadabra” que protagonizaban cuatro paisanos. Ese binomio de Torres con los magos marcó un antes y un después en la televisión y en la publicidad local. Juan Carlos es un luchador y apoya a los que luchan, a los que la "pellejean" cada día para destacar en un mundo cada vez más difícil, más egoísta y más materialista. En su locura sabatina respiran los artistas a los que en otros medios no les dan pelota. También hay aire para los consagrados porque está convencido de que el sol sale para todos. Sí señores, Juan Carlos no es un tiro al aire, él atina porque vive convencido que el aire es de todos y para todos.





Juan Carlos Torres acuñó el nombre del loco más loco de la radio.





Un Nuncio tico en Panamá

La Nunciatura Apostólica en Panamá comunicó la semana pasada que Su Santidad el Papa Francisco nombró como Nuncio Apostólico en Panamá al costarricense Dagoberto Campos Salas, Arzobispo Titular de Forontoniana, hasta ahora Nuncio Apostólico en Liberia, Gambia y Sierra Leona. Monseñor Campos nació en Puntarenas el 14 de marzo de 1966. Fue ordenado sacerdote el 22 de mayo de 1994 y es Doctor en Derecho Canónico. Ingresó al Servicio Diplomático de la Santa Sede el 1° de julio de 1999 y ha prestado sus servicios en las Nunciaturas Apostólicas en Sudán, Chile, Suecia, Turquía y México. Fue nombrado Nuncio Apostólico en Liberia el 26 de julio de 2018, Nuncio Apostólico en Gambia el 17 de agosto de 2018 y Nuncio Apostólico en Sierra Leona el 17 de noviembre de 2018. Habla italiano, inglés y español. Campos es vecino de San Pedro de Poás, donde vive gran parte de su familia. Periódicamente, visita Costa Rica para atender asuntos propios de su cargo y de paso saluda a sus amigos. Nos complace el nombramiento de Dagoberto Campos en Panamá, porque constituye un reconocimiento a su exitosa carrera en el Vaticano.

Monseñor Dagoberto Campos.



Regresa la Corte del Faraón

La Ópera de Cámara de Costa Rica presentará este fin de semana, en el Auditorio Nacional (del Museo de los Niños), la zarzuela la Corte de Faraón de Vicente Lleó; la actividad forma parte del vigésimo aniversario de esta agrupación. De acuerdo con Anayanci Quirós, directora artística de la Ópera, las presentaciones serán el 21 de mayo a las 8 p.m. y el 22 de mayo a las 5 p.m. La obra tendrá la participación de 50 artistas, entre cantantes, ensamble orquestal, actores, bailarines y equipo técnico. Además, se contará con la participación de tres invitados de España: en la Dirección Escénica, Federico Figueroa, en la Dirección Musical, Francisco Antonio Moya y la soprano Pilar Tejero, quienes compartirán con un destacado elenco de costarricenses. Los créditos incluyen a Silvia Cabrelles (preparadora musical), Dany Marenco (coreógrafo) y Yolanda Briceño (diseño de vestuario). Las entradas están disponibles en la Boletería del Auditorio, por medio del teléfono 2105-0513 o en la dirección boletería.museocr.org.

Zorán en concierto

El cantante Zorán, ganador absoluto del programa Nace Una Estrella de Canal 7, se presentará el 18 y 19 de junio próximos a las 6 p.m. en el Teatro Espressivo, en Momentum, Pinares. “Volver al escenario es como volver a la vida. Me llena de muchísima ilusión volver a cantar para ustedes en el Teatro Espressivo. Les prometo que será una noche llena de emociones e interpretaciones, así que vayan preparando sus gargantas porque vamos a cantar a todo pulmón”.

Zorán, exparticipante de Nace una Estrella.

Los perfumes de Melissa

El pasado 14 de mayo Melissa Mora, imagen de las tiendas Perfumanía, se fue a la frontera sur de Paso Canoas, para participar activamente en la nueva tienda de la cadena. Melissa llegó acompañada de su amigo y colega, El Discípulo, con quien ha realizado algunas presentaciones artísticas recientes. De acuerdo con Melissa, don Alexis Ceballos y el resto de los anfitriones los recibieron de forma entusiasta y generosa. Melissa, fiel a su estilo, andaba sensualmente ataviada y bella como siempre. La gira permitió comprobar, una vez más, el gran cariño que le tienen a Melissa por dondequiera que vaya. La saludan, le piden fotos, la piropean y ella les corresponde de la mejor manera posible.

Melissa Mora y "El Discípulo".

Shantty hace historia en el área



La cantante Shantty firmó un contrato artístico a full con Warner Music México a nivel global, convirtiéndose en la primera artista tica que logra este acuerdo con Warner Music Mexico en todo el territorio. Shantty es la revelación de la música urbana en Costa Rica y Centroamérica, artista que desde su primera producción demostró su talento y calidad, mismo con el que ha ilusionado a muchos en sus tres sencillos lanzados hasta hoy, donde ella ha demostrado lo versátil y trabajadora que es, siendo cantautora, compositora, realizando las maquetas de sus canciones, con un excelente manejo de redes para ir posicionando su música y talento para el freestyle.

Shantty. Foto: Esteban Sandoval.





Paulina Peralta y El Rey de España



Qué orgullo, qué momento: la maestra con el soberano. Mi querida y admirada Paulina Peralta, feliz y honrada al saludar a Felipe VI Rey de España, durante su reciente visita al país, con motivo del Traspaso de Poderes. Paulina está radiante, feliz y realizada; ella sabe cuánto le ha dado a ese país, ella sabe lo que significa entregar su vida a enseñar flamenco porque lo vive, lo disfruta, pero no se lo guarda, lo comparte; lo muestra a diestra y siniestra. Esta foto refleja un gran momento y me siento orgulloso por ella y feliz por España, el país de mis mejores recuerdos. Como dijo Camarón de la Isla, el flamenco no tiene más que una escuela: transmitir o no transmitir, por eso Paulina tiene ganado su título de maestra. “Una cosa es zapatear y la otra, pisotear la tierra. La tierra no se pisotea, se le sacan sonidos acariciándola”, tal y como dijo el maestro Antonio Gades.

Felipe Rey de España y Paulina Peralta.





Eso es todo, los quiere, Tía Zelmira, la que todo lo mira.