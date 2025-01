Tía Zelmira: Un científico costarricense en Harvard

Por Rogelio Benavides / [email protected]



Cumpleañeros

Envío un saludo muy especial para la animadora Cindy Villalta, quien cumple años este 3 de enero. También cumplen años esta semana la modelo Paola Retana (cumple el 4 de enero), la modelo Francini Trejos (4), la productora Rita Chaves (4), el cantante Roberto Núñez (4), la empresaria Ivette Lizano (5), el empresario hotelero José Fuentes (5), el humorista Opo Marín (7), la presentadora Pilar Delgado (9) y el productor Virgilio Azofeifa (9).



Un científico costarricense en Harvard

En vacaciones de Navidad y Año Nuevo estuvo de visita en el país el doctor José Antonio Guzmán Quesada, quien fue invitado a unirse este año a la prestigiosa Universidad de Harvard como científico investigador en Biología Organísmica y Evolutiva, laboratorio Cavender-Bares.



De visita familiar (con su esposa Elizabeth y su hijo Antonio) a sus padres (don Julio y doña Rosibel) en Cerbatana, Puriscal, dice: “Mis intereses de investigación radican en la integración de la teledetección y la ecofisiología de las plantas al objeto de profundizar la comprensión de los ecosistemas y tener un impacto significativo y escalado en el monitoreo y la gestión de la biodiversidad”.



“Crecí con un profundo aprecio por los regalos de la Madre Tierra gracias a las raíces agrícolas de mi familia. La atracción por los cursos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática) en el liceo de Puriscal me abrieron la perspectiva de una vocación por la naturaleza. Por eso, elegí la carrera de biología”.



Recuerda que para la licenciatura hizo una investigación de campo en la que evaluó la plasticidad del crecimiento y la fotosíntesis de especies de plántulas de árboles en peligro de extinción. El trabajo se realizó en el parque nacional La Cangreja, “donde tuve el sentimiento de pertenencia y retribución a la Madre Naturaleza. Ahí se encendió la chispa para convertirme en científico”.

Al centro (con sombrero beige) José Antonio Guzmán con sus compañeros científicos.



​

Doctorado en Ciencias de la Tierra y la Atmósfera por la University of Alberta, Canadá, ganó en la Universidad de Costa Rica su maestría en Biología y en la Universidad Nacional su bachillerato en Biología Tropical. Anteriormente se desempeñó en la University of Minnesota como asociado postdoctoral en Ecología, Evolución y Comportamiento. Mantiene relaciones profesionales con la NASA.



“Hay numerosos satélites en el espacio que capturan imágenes de la tierra, que contienen información sobre cómo los árboles o las comunidades de plantas reflejan la luz del sol. Estas imágenes satelitales almacenan información en bandas, como cualquier fotografía tomada desde un teléfono inteligente. Sin embargo, estas pueden almacenar información en múltiples o cientos de bandas expandiendo diferentes regiones de luz que nuestros ojos pueden ver o no”, explica.



“Usamos esta información para identificar si los árboles están muriendo debido a enfermedades como el marchitamiento del roble o para identificar qué tipo de especie de árbol o comunidad están presentes en un lugar determinado”.



Actualmente, participa con el equipo “Advancing Spectral Biology in Changing Environments to Understand Diversity” en el experimento “Bosque y Biodiversidad”, que se lleva a cabo en el bosque de la Hacienda Harvard, Petersham. Los científicos examinan cómo la diversidad forestal y las plagas y patógenos introducidos afectan la función forestal.

José Antonio Guzmán cogiendo frijoles con su familia en Cerbatana de Puriscal.







Otros proyectos del Laboratorio Cavender-Bares: detectar enfermedades de los árboles y mapear la composición y diversidad de los bosques mediante sensores remotos; determinar los mecanismos y las consecuencias ecosistémicas de las interacciones entre especies de árboles; utilizar fenotipos espectrales en estudios filogeográficos y realizar pruebas de selección; comprender los mecanismos ecofisiológicos que influyen en la distribución de las especies; y comprender la historia evolutiva de los rasgos fisiológicos que influyen en los procesos ecológicos a largo plazo y pueden ayudar a predecir cambios futuros a medida que cambia el clima.

A partir de su muy citado ensayo “Las tecnologías de teledetección del siglo XXI revolucionan el estudio de los bosques tropicales” (Biotrópica, 2017) del que es coautor, ha publicado en respetadas revistas más de 30 trabajos científicos en coautoría con sus colegas Investigadores.

Solo en el 2024 han aparecido: “Tendencias multidécadas de nubes bajas en los bosques nubosos montanos tropicales”, en Ecological Indicators; “Los vínculos mecánicos entre la fisiología y la reflectancia espectral permiten la detección previsual del marchitamiento del roble y el estrés por sequía”, en Proceedings of the National Academy of Sciences; “Los datos y el código para los vínculos mecanicistas entre la fisiología y la reflectancia espectral permiten la detección previa del marchitamiento del roble y el estrés por sequía” en la misma revista de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos; “La estabilidad estructural estacional promovida por la diversidad y composición de los bosques explica el exceso de rendimiento”, en ‘bioRxiv’; “Bosque y biodiversidad 2: un experimento de diversidad de árboles para comprender las consecuencias de múltiples dimensiones de diversidad y composición para la función y la resiliencia de los ecosistemas a largo plazo”, en ´Methods in Ecology and Evolution´.

Representación de una imagen cúbica a partir de datos espectroscópicos satelitales recuperados del experimento Bosque y Biodiversidad.



Te tengo un vieras...

Vieras que en el aeropuerto Juan Santamaría, Maribel Guardia se encontró con Luis Ángel “El Flaco”, quien vino a cantar a Liberia; ambos se saludaron con amabilidad y hablaron un poco de lo que estaban haciendo en estos días; Maribel también le comentó algunos aspectos de Costa Rica.

Por cierto, Maribel vino al país desde el 14 de diciembre para intervenir en la transmisión que hizo Multimedios del Festival de la Luz; luego se fue a la playa y, el domingo 22, acompañó al Padre Sergio Valverde, de las Obras del Espíritu Santo, al gran encuentro en el Estadio Nacional donde repartió juguetes y golosinas para 45 mil niños; Maribel acompañó al Padre Sergio en todo momento y se mostró ilusionada y feliz. Durante estos días que estuvo en el país, Maribel realizó varias actividades familiares.

Luis Ángel “El Flaco” y Maribel Guardia.



​

Vieras que Juan Chaves, destacado estudiante de la ULACIT, tuvo un gesto muy generoso hace unos días, cuando se fue a la comunidad de Cerros, en Quepos, y repartió juguetes entre niños de bajos recursos. Juan habló con un amigo para que se vistiera de Santa Claus, a otro que tiene una panadería, le pidió algunos productos y él había comprado varios juguetes. Juan, quien es oriundo de Quepos, sabía de la existencia de ese precario y siempre había querido llevarles un regalo para alegrarles un poco la Navidad.

Jua  n Chaves.



Vieras que durante los días de Fin de Año la actriz Mariluz Bermúdez estuvo en el país, aprovechó para hacerse unos cuantos retoques estéticos, para lo cual acudió el CEC del Doctor Chacón, uno de los lugares favoritos de la famosa actriz. Mariluz fue para que le aplicaran una toxina Xeomin, un plasma Glow Facial con péptidos para suavizar sus ojeras.

Los procedimientos se los realizaron el cirujano plástico Geovani Herrera y Stephanie Monge, experta en medicina regenerativa. “Lo que más amo de este lugar es el profesionalismo de los mejores cirujanos plásticos del país, que siempre utilizan la tecnología más avanzada y eso me da una tranquilidad enorme”, dijo Mariluz.

Geovani Herrera y Mariluz Bermúdez.



Termino enviando un saludo de Año Nuevo a todos mis fieles lectores. Espero que este 2025 esté pleno de felicidad, salud y prosperidad.



Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.