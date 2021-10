Tía Zelmira: Todos deberíamos ser como Inés

Rogelio Benavides Rivas/ Editor/ [email protected] Cumpleañeros Un saludo inicial para el chef Oscar Castro y para el fotógrafo José Barrantes, quienes cumplen años este viernes 8 de octubre. También saludamos a Priscilla Bolaños (cumple el 9 de octubre), Andrea Bastos Corrales (9), Johanna Solano (9), Merlyn Torres (9), Sergio Masís (10), Yuri Lorena Jiménez Gómez (10), Eduardo Castillo (10), Andrés Vega (10), Armando García Chacón (11), Yanela Quesada (11), Pilar Norza (12), Jorge Vargas Espinoza (12), Franggi Nicolás (12), Freddy Alvez (13), Otto Guevara (13), Jeannette Campos Salas (13), Alonso Solís (14), Annie Loría (14), Marjorie Sibaja Barrantes (14) y Joyce Guzmán (14).



En la edición del mediodía de Telenoticias del 30 de setiembre, Ignacio Santos entrevistó a mi colega la periodista Inés Trejos, de 89 años, ganadora absoluta de Quien Quiere Señor Millonario, que canal 7 transmite los martes a las 8 de la noche. Doña Inés es la primera en ganarse 30 millones de colones. Además, es la persona en el mundo con más edad en ganar este concurso. Ella no se ganó ese dinero por suerte, ni en una herencia ni en la lotería, se los ganó gracias a su mente brillante y a su espíritu siempre vivaz. Celebro que Ignacio Santos le asigne la importancia que tiene en la sociedad el tema. Es cierto que se trata de la ganadora de un programa que él conduce en la misma televisora y que por eso merece que le den relevancia en esa casa, pero viéndolo más allá, se trata de un esfuerzo para promover la lectura, el estudio y el conocimiento. Doña Inés confesó en las distintas entrevistas, que ella es una incansable lectora, que ha leído todos los libros posibles y que tiene tantos, que ya perdió la cuenta; lo que no ha perdido es su gusto por cultivarse, por sentirse activa a pesar de estar a punto de cumplir los 90 años. La he escuchado hablando del tema de la importancia de leer y de cultivarse culturamente; me da gusto oírla, especialmente en estos tiempos cuando la gente anda en otras cosas y muchos no le dan importancia a la lectura formal. Ya ven, ella no ha hecho más que leer y eso le valió ganarse 30 millones que ahora disfrutará con sus queridos nietos que viven fuera del país. Ojalá todos fuéramos como doña Inés y leyéramos mucho, hagamos cosas positivas para mantener activa la mente y el cuerpo, no arrugarle la cara a la vida, más bien sonreír, como sonríe ella.







Esta Inés es tan asombrosa como la otra Inés, pero Sánchez de Revuelta, quien mantiene el récord de ser la persona que ha estado más años en la pantalla de televisión; le hacen bromas sobre su edad y ella, lejos de molestarse, disfruta y hasta le saca provecho a esos cuentos que intentan mofarse de su edad. Esa semana precisamente estuve con Paulina Peralta, quien tiene 63 años de dar clases de baile, especialmente flamenco, en Promenade. Paulina trabaja todos los días de la semana, le dedica tiempo a Dios y también a sus alumnas. Por Paulina no pasan los años; la recuerdo, desde que salía en las Estrellas de Reúnen, de Canal 7, con Santiago Ferrando y mi querida colega y amiga doña Inés Sánchez. Que vivan las Inés y las Paulinas, para que todos tengamos más ganas de vivir.

Amanda Moncada es la más creíble

La zarina de la moda Amanda Moncada recibió esta semana una noticia que, de acuerdo con sus ideales, la compromete a seguir en el camino de guiar a sus compatriotas sobre asuntos de moda y también de cómo enfrentar positivamente los problemas que nos pone la vida en el camino. Resulta que un estudio de la agencia de comunicación y relaciones públicas Comunicación Corporativa Ketchum (CCK) la incluyó como una de las personas más influyentes para los costarricenses. Se trata de la tercera edición de esa investigación regional ¿A quién le creen los centroamericanos?, realizado con el objetivo de identificar a los influenciadores, instituciones y líderes de opinión que generan más credibilidad en la región. El estudio se basa en una encuesta digital realizada en Centroamérica entre los meses de mayo y junio del 2021 y a partir de la cual se obtuvieron 1163 respuestas. “¿Qué les parece? Cómo no voy a sentirme feliz y realizada de estar a la par de Ignacio Santos, Director de Telenoticias, quien es la persona con más credibilidad. Yo no tengo, ni por asomo, el rating que tiene Santos, un periodista serio, responsable, cuya presencia diaria en la pantalla de Canal 7, le genera amplia credibilidad. Ignacio Santos es quien más influye en realidad nacional y eso es incuestionable. Ante la pregunta ¿quién influye más en la realidad nacional?, Santos obtiene el primer lugar con un 8 %, lo sigue la periodista y candidata a diputada Pilar Cisneros con 6.3 %”.

La moda —publicó CRHoy— fue otro de los temas que se incluyó en el estudio, “y ahí aparece Amanda Moncada como la más influyente con un 6,9 por ciento de las menciones, seguida por la ifluencer Nane Miller con un 6,4 por ciento y Leonora Jiménez con un 5,7 por ciento”. En otras preguntas: la Caja Costarricense de Seguro Social es la organización con mayor confianza entre los ciudadanos; en quien mas confían los costarricenses es en el Dr. Daniel Salas, Ministro de Salud, y Franklin Chang es considerado como quien mejor representante al país. Desde hace muchos años los medios consultan a Amanda sobre temas de moda y ella siempre responde, con amplitud y seriedad. Lo hace feliz y con mucho gusto, pues es una manera de inyectarle positivismo a la gente que a veces anda más preocupada de la cuenta por los retos del día a día. “Me gusta hablar de cosas positivas, dar consejos prácticos, porque la moda no es solo vestirse bien, es estar a gusto con lo que uno lleva puesto por dentro y por fuera, subirse la autoestima, porque si uno mismo no se quiere, difícilmente alguien lo hará por uno. Enviudé hace unos años y he seguido adelante con el amor de mis tres hijas, de mis dos nietos y de mis hermanos y sobrinos. Soy una mujer afortunada y realizada. Estos tiempos tan difíciles me motivaron a estar en las redes sociales y en las distintas plataformas. No arrugo la cara cuando tengo que hacer un TikTok, bailando y mostrando la ropa que ahora vendo en línea. Tuve que reinventarme para salir adelante. No soy una jovencita, ¡qué va!, ya son muchos años los que llevo encima, sin embargo, cada mañana me levanto positiva con ganas de salir adelante, de ser feliz y motivar a todos a que lo hagan. Por todo lo anterior, me satisface enormemente que ese estudio serio, realizado a nivel centroamericano, me coloque en ese primer lugar. Este reconocimiento me motiva y me dice que he estado haciendo bien las cosas. Probablemente algunos pensarán que hago el ridículo, pero yo pienso que ridículo sería no hacerlo, solo por el qué dirán. Ridículo sería morirme en el intento, no hacer nada y sentarme a esperar que la vida haga algo por mí”.



Amanda Moncada y Patricia Conde.

Erick Armijo es un músico con clase

Nacido en San Antonio de Escazú, de padre salvadoreño y mamá costarricense, el cantante Erick Armijo recibió la herencia artística por parte de ambos padres. Desde los cuatro años comenzó con flauta dulce, en cuarto grado aprendió a tocar batería. “En el colegio me entró la espinita de la guitarra nuevamente y fue cuando comencé y, por ser un colegio católico, inicié mi aventura tocando misas y así fue como poco a poco aprendí guitarra”. Sus primeros pasos fueron con Tabasco. “En el 2016 vi un post de Erick León que necesitaba cantante. Sin miedo le escribí y cuadramos de inmediato una fecha. Ese fue el gran inicio de esta aventura ya que marcó un antes y un después en mi carrera musical, hablé con el grupo con quien estaba trabajando en ese momento y renuncié para abrirme paso a la aventura de Erick León y La Jungla”. “Han pasado cinco años y he crecido, no solo musicalmente sino también profesionalmente ya que con el apoyo de mi novia y su insistencia para que nunca dejara mis sueños, logré terminar mis estudios secundarios y dar inicio a mi carrera de Administración de Negocios con énfasis en mercadeo y ventas, la cual tengo un año de cursar.” Cuando empezó la pandemia Erick Armijo se lanzó como solista, sin dejar a La Jungla; comenzó dando serenatas. “Wao nunca se me va a olvidar ese agosto de 2020 en pandemia. Hice mi agosto personalizando las serenatas al gusto de los clientes, permitiéndoles que ellos escogieran el repertorio. Cómo futuro administrador, considero que es mejor tener una gotita todos los días a tener un chorro una vez pérdida. Esta forma de pensar ha sido un pilar y clave en tener o no trabajo en pandemia”.



Ivonne Montero es una chica Hello

La actriz mexicana Ivonne Montero aprovechó su reciente visita a Costa Rica para visitar la clínica de cirugía estética Hello, de donde salió completamente renovada. Ivonne es una de las viajeras mas consentidas de Gabriela Chaves y su proyecto Turismo VIP. Montero disfrutó una deliciosa comida en la Casona Mexicana en Cartago, recibió tratamientos faciales y corporales en la Clínica Hello y además fue la invitada especial es una cata de vinos de la empresa ‘Tu Vino’ en el hotel Aurola Holiday Inn San José. Para cerrar su estadía en nuestro país, se fue a cenar en la Villa Gastronómica de Heredia en donde disfrutó del concierto de Vanessa González. Montero cuenta con mas de tres millones y medio de seguidores en sus redes sociales.

Rónald Torres, de Hello, con Ivonne Montero.

Alejandro Sanz presenta “Bio”

Alejandro Sanz amplía su particular campo de batalla creativo con “Bio”, el kilómetro cero de su nuevo álbum. Podría poner el piloto automático o abandonarse a la inercia del prestigio cosechado durante tres décadas de conquista ininterrumpida, pero prefiere articular un sorprendente ejercicio de libertad expresiva conducido por la palabra y aliñado con piano, cuerdas y acústicas que confluyen en una estrofa final ajena a dobles lecturas. Lo que escuchas es lo que hay. Ni trampa ni cartón. A estas alturas de su intensa trayectoria vital, el músico madrileño sigue guiándose por el agudo instinto artístico que lo trajo hasta aquí. Conoce en profundidad el oficio de escribir canciones, pero está dispuesto a dejarse sorprender por ellas. En “Bio”, auténtica declaración de intenciones e inquietudes, sintetiza los ingredientes de la composición hasta reducirlos a su esencia, haciendo un sentido ejercicio de memoria que asombra por su calado introspectivo. La canción se nos sirve prácticamente en crudo, sin esconder los sabores acres, pero cualquiera puede verse reflejado en este emotivo inventario vital –fatigas, alegrías, ilusiones, decepciones– que Sanz utiliza como ariete de una obra llamada a dejar huella, que incluye diez canciones nuevas producidas por Alfonso Pérez con Alejandro Sanz y Javier Limón, más la experta labor de mezcla firmada por Peter Walsh. Recién homenajeado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood —su obra tiene alcance global, sus seguidores se cuentan por millones, su cancionero forma parte de la memoria colectiva y ha colaborado con los artistas más reconocidos a lo largo de tan fructífera carrera—, Alejandro Sanz regresa a los escenarios el 8 de octubre. Es la fecha de inicio de una gira que le llevará por 12 ciudades de Estados Unidos durante todo el mes y en la que desplegará un fabuloso espectáculo.

sociales.





Entrelineas presenta “Otro verano”

Entrelíneas está de vuelta con una nueva propuesta audiovisual este octubre. “Otro Verano”, fue una arriesgada apuesta por un sonido más fiestero y bailable que une la voz de su vocalista Mau Madriz a la de Laura Ortega, conocida personalidad de Costa Rica, quien debuta como cantante con la conocida banda de pop-rock costarricense. Entrelíneas nos ha acostumbrado a transmitir buena energía con sus videos, y esta no es una excepción. El visual narra un viaje a la playa entre amigos que por momentos pareciera alejarse de un videoclip y parece una cámara externa documentando un paseo de amigos con mucha fiesta, baile, fogatas, cervezas y por supuesto escenarios hermosos de Costa Rica a los que la banda ya nos tiene acostumbrados en sus videoclips. “Otro Verano”, habla de amor de verano a la orilla del mar, con vibe de fiesta, que continúa hasta después del amanecer. La reconocida Laura Ortega, quién debuta como cantante, es parte de esta experiencia. También destaca la actuación y participación de amigos de la banda que son caras muy conocidas en Costa Rica: el caso del comediante Renzo Rímolo, el youtuber Yo Soy Pollo y la influencer Alexa Chinchilla. El videoclip estuvo a cargo de la productora Futumedia, que recientemente ha estado trabajando los videoclips de Ale Fdz (Productor y gran amigo de la banda) y del reconocido artista cristiano Marcos Witt. Pablo Jiménez fue el encargado de dirigir este nuevo material de la banda.

“Para el videoclip queríamos que fuera lo más natural posible, esperábamos que cuando la gente lo viera le dieran ganas de estar de fiesta, en la playa, con los compas. Y por eso, este ha sido el videoclip de la banda con menos actuación hasta el momento. Básicamente nos fuimos con amigos a la playa a pasarla bien y contratamos una productora para que documentara el paseo. Estamos muy contentos del resultado, definitivamente nos dan ganas de estar en la playa con amigos cuando lo vemos”, comenta Mau Madriz. Las locaciones del video son todas en el Pacífico Central de Costa Rica. Específicamente en residencias de CR Luxury y alrededor de La Marina Los Sueños. Buenas noticias para la escena centroamericana. “Otro Verano” mantiene a Entrelíneas como una de las bandas más sólidas y con mayor proyección de la región y continuarán abriendo brecha para los músicos de su generación.

Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.