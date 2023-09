Tía Zelmira: Todos de color rosa

29 de septiembre de 2023, 8:09 AM

Cumpleañeros

Me complace empezar saludando a mi buena amiga la profesora Roxana González Morera, quien cumple años este 29 de setiembre; espero que la pase feliz en unión de su esposo, sus hijos y sus seres más queridos. Otros cumpleañeros de la semana son el productor René Picado Riba (cumple el 29 de setiembre), la empresaria artística Alejandra Giusti Vidas (30), la modelo Kimberly Arias (30), el cineasta Dyrson Brown (1º de octubre), el fotógrafo Rodrigo Quesada (2), la periodista Amelia Rueda (3), el empresario Mario Montenegro (3), el bailarín Diego Torres (3), el futbolista Saúl Phillips (3), el radiodifusor Cristian Acuña (4), mi contador Alejandro Gutiérrez Olmedo (4), el entrenador Allan Ramírez Arrieta (5), la periodista Irina Grajales (5) y la estilista y empresaria Gabriela Ramírez (5).



Un demócrata admirable

El pasado 19 de setiembre don Rolando Laclé Castro presentó el libro “Las luchas de mi vida”, en el Museo Doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, casa emblemática para don Rolando y para muchos demócratas como él, defensores de la justicia y de la paz social.



En 1982 llegó Laclé por segunda vez a la Asamblea Legislativa y era presidente de la República don Luis Alberto Monge. Don Rolando era el jefe de una fracción parlamentaria bastante más numerosa que la que habían calculado las encuestas. “El país atravesaba la crisis económica más seria de la historia moderna y el presidente Monge nos pidió ayuda para sacar adelante a Costa Rica”.



Entonces este generoso demócrata Laclé, junto con sus compañeros, lanzó la consigna que caracterizó la vida de su partido —y el mío— durante muchos años: los socialcristianos haríamos gobiernos eficientes y oposición responsable. “Ayudamos al presidente Monge en todo lo necesario para reconstruir el país. La siguiente fracción socialcristiana mantuvo esa actitud durante la administración de don Óscar Arias”.



Conocí a don Rolando en 1982, en la primera campaña de don Rafael Ángel Calderón Fournier. Estuve con él en las contiendas siguientes y luego en el Gobierno de 1990 a 1994. Qué honor y qué orgullo para un recién llegado de Quepos, poder estar a las órdenes de Calderón Fournier y de Laclé Castro.

El libro de Laclé fue presentado el 19 de setiembre.



​Comparto nuevamente una anécdota de mi primer día de trabajo con don Rolando en el Ministerio de la Presidencia. El lunes muy temprano me presenté a su despacho y tras un saludo cordial y cariñoso —me llamó Rogelito— me dijo: “Según el Presidente, en algún momento usted y yo tuvimos algún problemilla. La verdad, yo no me acuerdo… ¿y usted?" Cuando respondí “no señor”, él dijo, “bueno, no se diga más, a trabajar”. Estuve bajo sus órdenes y su guía desde 1990 a 1994 y nunca tuvimos siquiera una mínima discrepancia. Me gustaba verlo trabajar con carácter, determinación, elegancia y con un alto conocimiento de la política. Era certero, tajante y muy claro. Desde entonces nos hicimos amigos y desde siempre nos hemos respetado.



Volviendo a la presentación del libro, este demócrata comentó que él y la fracción fueron generosos en la aprobación de leyes importantes, pero fueron duros en el juzgamiento político de esa administración, porque “oposición responsable no es entreguismo, sino apoyar lo bueno y criticar lo malo. Eso nunca enturbió ni debilitó nuestra posición de colaborar en las cosas importantes del país. A partir de ahí, mi vida política la he consagrado a buscar acuerdos, conseguir coincidencias, construir, nunca a destruir, y si algo queda y deseo que quede es el recuerdo de la necesidad de mantener siempre abierta y clara la negociación política”.



Me satisface profundamente escuchar a un político hablar con ejemplar contundencia. Don Rolando pertenece a la generación de socialcristianos que hicieron de la negociación política, un instrumento para el desarrollo del país.

Lamentablemente, eso ya no existe. Gracias a figuras como él, el bipartidismo dio grandes aportes al crecimiento nacional, gracias al diálogo, básicamente con el Partido Liberación Nacional (PLN). Claro, era aquella la época en que los políticos se ponían de acuerdo por el bien nacional, ignorando las discrepancias pasajeras. “Lo anoto para la historia —añadió— no recuerdo en todas mis actividades públicas haber tocado la puerta de mis compañeros del Partido Liberación Nacional y que las puertas no se abrieran cuando se trataba de asuntos importantes para el país”.



Rolando Laclé: “Oposición responsable no es entreguismo, sino apoyar lo bueno y criticar lo malo”.



​Ojalá, como lo expresó Laclé, pudiéramos regresar a esa Costa Rica y superar el ambiente de crispación innecesaria que vivimos. “Hago un llamado para que volvamos a ponernos de acuerdo, para que volvamos a conversar y dialogar, no de cualquier manera ni a cualquier precio, sino con el propósito de ser libres, ser justos y tomar decisiones que mantengan a Costa Rica como una nación de oportunidades y bienestar. Es un llamado a terminar con la polarización, es un llamado a que acabemos con la Costa Rica de los malos y los buenos, es un llamado a la unidad”.



Durante los últimos 20 años don Rolando ha venido proponiendo un gran acuerdo nacional que nos permita coincidir en las cosas más importantes. Como bien lo dijo, ese acuerdo es hoy más necesario que nunca. “Coincidamos más y discrepemos menos. Identifiquemos al enemigo común y volvamos a unirnos en defensa del país”.



Tras hacer un llamado a olvidar las viejas rencillas, Laclé pidió volver a la Costa Rica grande, a esa Costa Rica que hizo posible, después de la guerra civil de 1948, que un Congreso con mayoría liberacionista declarara benemérito de la patria al fallecido Dr. Calderón Guardia y, cuando don Pepe falleció, que un gobierno calderonista decretara la construcción de un monumento. Esa es la Costa Rica que quiero para mis hijos, para mis nietos y para mis conciudadanos.



La verdad es que aquel discurso me motivó y me inspiró a escribir sobre política, un tema que prefiero evitar. Gracias a don Rolando por ser un patriota ejemplar, digno de admirar. Su amistad me enorgullece y me hace feliz. ¡Cuánto me gustaría que don Rolando fuera Presidente de mi país!

Cómo me gusta esta foto donde aparece Rolando Laclé Castro, don Marco Aurelio Castro, el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia y Hernán Ramón Castro Hernández. La fotografía corresponde a los actos de toma de posesión del Presidente José Joaquín Trejos Fernández, en mayo de 1966.

​Todos de color rosa

El Paseo Colón y el parque de La Sabana se pintarán de rosado este domingo 1º de octubre, con motivo de la Carrera y Caminata AVON, que año con año recauda fondos para la lucha contra el cáncer de mama.



Destacados atletas nacionales participarán en la jornada, cuya agenda también incluirá sesiones de relajación, baile y otros ejercicios para el disfrute de las familias; asimismo, sorteos de mamografías.



La oportunidad para doña Lidiette Aguilar de 77 años de tener un catéter que le ayudara a recibir su segunda quimioterapia; así como el acceso para doña Jimena Navarro de 41 años a diferentes exámenes (biopsia, mamografía y ultrasonido) que le permitieron detectar tempranamente la enfermedad, son ejemplos de los múltiples impactos de FUNDESO en la lucha contra el cáncer de mama en Costa Rica.



La Fundación Nacional de Solidaridad Contra el Cáncer de mama, FUNDESO, es la beneficiaria de la Carrera y Caminata AVON ¡Cada paso es por vos! y cuyo trayecto recorrerá el Paseo Colón, el Parque Metropolitano La Sabana y sus alrededores.

“Los fondos que se recauden por inscripciones para la Carrera y venta de camisetas para la Caminata se donarán a FUNDESO. Esta fundación cumple una labor sumamente importante, al educar a la población sobre esta enfermedad, promover la detección temprana y rehabilitar a pacientes. Si bien estamos muy complacidos de que muchas personas, empresas y organizaciones ya se han unido a la causa, seguimos invitando a todos a que participen este 1° de octubre, porque corriendo o caminando, cada paso cuenta”, manifiesta Priscilla Carazo, Gerente General de AVON de Costa Rica S.A.

Con distancias de 5K y 10K, la carrera tiene el aval de la Federación Costarricense de Atletismo (FECOA) y del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER). Por su parte, la Caminata tendrá un recorrido de 4 kilómetros aproximadamente. En ambas actividades, la salida se ubicará en la sucursal de Grupo Purdy en Paseo Colón y la llegada en el Parque La Sabana, detrás del Museo de Arte Costarricense.



El precio de la inscripción de la Carrera es de ¢16 mil (dieciséis mil colones) e incluye camiseta, chip, medalla, póliza de seguro, hidratación, refrigerio y productos de patrocinadores. La Caminata es gratuita, pero quienes deseen ayudar a generar recursos para FUNDESO pueden adquirir la camiseta del evento, cuyo precio es de ¢6 mil (seis mil colones).



La información de rutas y puntos de asistencia, métodos de compra de inscripciones o camisetas, entrega de kits de corredores y premios en las dos distancias, entre otros detalles, puede consultarse en carreracaminata.avon.cr



La Carrera y Caminata AVON cuenta con el apoyo de la Municipalidad de San José, así como de reconocidos atletas nacionales, entre ellos, entrenadores de larga trayectoria en distintas disciplinas y corredores élite. Asimismo, con el patrocinio de marcas y empresas comprometidas con la salud de la población femenina en el país.



La carrera del Paseo Colón saldrá a las 6:30 a.m. y la caminata, a alas 7:30 a.m. Entretanto, la premiación será en La Sabana. Además, a partir de las 8:30 a.m., habrá clase de estiramientos con Alejandra Ulate, Clase de Mart Rumba, Clase Multifuncional con Nany Sevilla y jornada de Cardio Dance con JP Olivato.

Habrá clase Multifuncional con Nany Sevilla.



