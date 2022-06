Tía Zelmira: Todo el corazón para Serrat

3 de junio de 2022, 10:50 AM

Rogelio Benavides Rivas/Editor/[email protected]

Cumpleañeros

Saludo en forma muy especial a mi buen amigo el abogado, cantante y actor Juan Zamora, quien cumple años el viernes 3 de junio; en esta fecha también celebra su natalicio la abogada Evelyn González. Otros cumpleañeros de la semana son Eduardo D’Alessio (cumple el 4 de junio), Juan Carlos Araya Carvajal (5), Marvin Córdoba Ramírez (6), María González Roesch (6), Ivania Jiménez (6), Carlos Briceño Obando (7), Alex Navarro (8), Daniel Vindas (9) y Johnny Castro (9).



Todo el corazón para Serrat

Joan Manuel Serrat incluyó a Costa Rica entre las paradas de su gira de despedida de los escenarios “El vicio de cantar”. Aquí lo esperaban sus fanáticos, sus recuerdos y dos reconocimientos hechos con mucho corazón: le entregaron las llaves de la ciudad y le otorgaron un Doctorado Honoris Causa en la Universidad de Costa Rica (UCR).



En este ejercicio del periodismo he visto pocas veces tanto homenaje y tanto cariño juntos. Serrat se ganó eso y mucho más.



Mencionaré especialmente el tributo del alcalde de la ciudad, Johnny Araya, el 27 de mayo en el céntrico Parque Morazán, casa del Templo de la Música, donde la Banda de San José interpretó un arreglo para Mediterráneo. Disfruté de este homenaje por medio de la transmisión de Facebook Live. Tenía dos invitaciones, pero la amenaza de lluvia y el temor al contagio me persuadieron a quedarme en casa.



La llave de la ciudad es la distinción más sobresaliente de la Municipalidad de San José para cuando visitan jefes de Estado, presidentes, miembros de Casas Reales, alcaldes de las ciudades capitales o figuras destacadas del arte y la cultura, como Joan Manuel.

“Antes de que me retire una pandemia, el tiempo o la gente, me retiro yo; pero me retiro de subirme a los escenarios, no de vivir” dijo Serrat de 77 años, quien se mostró ameno, informal, coloquial y también un poco cabreado.





Johnny Araya y Joan Manuel Serrat.

Alma de marinero

“Este transitar sirviendo a mi país me ha generado penas, angustias y adversidades, pero también me ha brindado muchas alegrías y satisfacciones. Hoy puede ser gran día para celebrar, para estar feliz y para disfrutar, porque la vida me pone frente a uno de esos acontecimientos que quedarán grabados para siempre en mi mente y en mi corazón”, dijo el alcalde Johnny Araya, visiblemente emocionado, antes de concluir su discurso diciendo: “Es para mí un honor, entregar la llave de mi querida ciudad de San José, capital de Costa Rica, a un ser humano especial, poeta, artista y trovador, quien a lo largo de su prolífica carrera se ha ganado el corazón de los costarricenses. Le entrego esta llave en nombre de un pueblo que ama, defiende y promueve la paz. Una nación que cree en la justicia social, en el bien común y en la tolerancia. Un país que no tiene ejército, porque tomó la decisión de tener más maestros que soldados. Un país que cuida los recursos naturales, que es ambientalista por vocación y que se ha distinguido por ser respetuoso de los derechos humanos”.



No es esta la primera vez que San José le hace un reconocimiento a Joan Manuel Serrat: el 27 de febrero de 2011, durante un concierto gratuito en el Parque Metropolitano La Sabana y delante de miles de almas que se congregaron para celebrar sus palabras de amor, se le declaró “Visitante Distinguido”, como muestra de admiración y el cariño.



Durante el evento del pasado mes de mayo, Araya confesó que “las canciones de Serrat me han marcado siempre y hoy, desde la posición de alcalde de esta renovada ciudad de San José, me corresponde y me honra la dicha y el privilegio de decírselo con sincera gratitud. Estas cosas me conmueven y celebro el poder compartirlas con ustedes y con este trovador que nos recordó que se hace camino al andar. Desde hace muchos años hemos venido construyendo un relato para nuestra ciudad, que tiene como concepto esencial el deseo de que San José sea más destino que camino, superando la visión equivocada de quienes han visto a nuestra Capital como un cruce de caminos, como un lugar de paso, un sitio que se atraviesa y más bien entender y trabajar por construir una ciudad que sea un buen destino para vivir, para trabajar, para hacer negocios, para el arte, la cultura, el entretenimiento, el deporte y el turismo. Hemos avanzado en esa dirección: San José es hoy más destino que camino. Siempre he dicho, que mi vida, por el contrario, es más camino que destino. Desde que era un adolescente me gustaba —y me gusta— escuchar a Serrat y una de las canciones que más me cautivó fue 'Cantares', inspirada en el poema de Machado que dice 'caminante, son tus huellas el camino y nada más; caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar”.



De acuerdo con Johnny Araya, “así son los caminos de la vida que hoy me ofrecen el sumo privilegio de entregar la llave de mi ciudad a este señor alquimista de las emociones; que cura las heridas con canciones…que saca cuando menos te lo esperas Palomas de la Paz de su chistera… que es todo un maestro de lo mío, de lo tuyo, de lo nuestro; un lujo para el alma y el oído, un modo de vengarse del olvido”, como bien dice Sabina: “tendría que estar prohibido un fulano así. Detrás está la gente que necesita su música bendita más que comer. Y el siglo que deshoja su margarita. Yo, de joven, quisiera ser como él”. ¡Como Joan Manuel!

Joan Manuel Serrat.

Final con cabreo

En un tono ameno e informal, Serrat respondió los elogios, los cariños y las confesiones de Araya. Su intervención estuvo matizada con simpáticas anécdotas. Por ejemplo, recordó cuando le programaron un concierto en el balneario de Ojo de Agua que resultó siendo un desastre; dice que tuvo algunos problemas para salir del lugar, no porque hubiese mucha gente, sino porque aquello era un infernal laberinto.



También narró cuando vino con el espectáculo “El gusto es nuestro” (Con Sabina, Ana Belén, Víctor Manuel y Miguel Ríos) que se presentó en el Gimnasio Nacional, un sitio sin condiciones para este tipo de recitales, entonces, dirigiéndose a los músicos de la Banda de San José, les dijo:" Si algún día os dicen que tenéis que tocar ahí, tenéis que pedir que os den de baja".



Después dedicó buena parte de su alocución a contar anécdotas de sus encuentros con el tres veces presidente José María Figueres, de origen catalán como él, quien insistía en recitarle poemas de Verdaguer y otros autores.



Durante su intervención, Serrat también recordó que fue su paisano Esteban Poll, primer director de la Compañía Nacional de Teatro, quien lo instó y lo animó a que visitara nuestro país; entonces tuvo la oportunidad de conocer a Graciela Moreno Ulloa, directora del Teatro Nacional, su gran amiga hasta su muerte y a quien siempre recordará con mucho cariño. El músico también habló del gran trabajo realizado por Graciela Moreno en el desarrollo de la danza, el teatro y otras representaciones artísticas.



En esas estaba el cantante catalán cuando surgió la voz de una señora que, sin decir agua va, le pidió que cantara una canción a capela, cualquiera, pero que cantara y Serrat, muy modosito, conteniendo su molestia le dijo: "no gracias", pero, de inmediato, saltó uno de esos infaltables deseosos de robarse el show o de caer mal, y le dijo: "Serrat, me saluda a Sabina, dígale que es mi cantante preferido"; cuando el homenajeado logró entender lo que le pedía, trató de disimular y, ya cabreado, le dijo, "pierda cuidado, yo se lo saludaré".



Acto seguido, el pausado y cortés cantautor, dijo: “Muchas gracias. Empieza a desordenarse la cuestión y es preferible un final ordenado que un futuro desordenado”.



De inmediato vino Johnny Araya a salvarlo, se tomaron unos cuantas fotos y el visitante distinguido abandonó la escena del crimen; para entonces ya lo estaban esperando en la Universidad de Costa Rica, para darle el título de Doctor Honoris Causa. Allí estaban las altas autoridades de la institución en el aula magna y varios profesionales que, cuando eran estudiantes, asistieron a los conciertos de Serrat en el Centro de Recreación de esa universidad.



Aquel acto universitario fue formal, pero también muy emotivo y cariñoso. El discurso de aceptación del doctorado fue una brillante y elocuente cátedra de libertad, tolerancia y paz.



“Me enorgullece que una casa de estudios como esta, me halla premiado con un doctorado, gracias al cual puedo dirigirme a ustedes; mujeres y hombres que, desde la educación, la escuela y la universidad, trabajan en la conquista de un mundo más justo, donde los sueños se acerquen más a la realidad”, dijo el doctor Serrat.



“Me siento un hombre privilegiado que trabaja en lo que le gusta, y al que además le pagan por hacerlo, me siento una persona querida y respetada que canta por el gusto de cantar, y que, además, siempre me dan mesa en los restaurantes”, agregó.



Más adelante sentenció: “Dice el refrán que el que canta su mal espanta y es verdad. Cantando conjuras los demonios y conviertes sueños en realidades, cantando compartes lo que amas y te enfrentas a lo que incomoda”.



“Yo he reconocido a mi patria por los caminos, aprendí de mi madre que decía que su patria estaba donde sus hijos comían. Probablemente eso deben pensar los miles de madres que a lo largo y ancho del planeta caminan con sus hijos a cuestas, huyendo del dolor y de la guerra, dejando atrás la tierra que los vio nacer, buscando un lugar donde sus hijos coman, crezcan y aprendan a convivir en paz. Una nueva patria temporal o definitiva. Viéndolos atascados en los barrizales, aguardando reemprender el camino, atorados en el descansillo pongámosle de una Europa, de una Europa mezquina y desalmada, a la orilla de un mediterráneos que otrora fue cuna del pensamiento y puente de culturas”.



“Espero que ustedes, gente buena, instruida y tolerantes, sabrán juzgar mis palabras por su intención más que por la manera en que he sido capaz de expresarme, mientras tanto que los músicos no paren de soñar sus instrumentos y que los poetas no dejen de alzar la voz. Que los gritos de la angustia no nos vuelvan sordos y que lo cotidiano no se convierta en normalidad, capaz de volver de piedra nuestros corazones”.

Joan Manuel Serrat.

Made regresa con otro éxito

La cantante Made regresa con su éxito llamado “TBT”. En esta canción también participa parte de la nueva generación de los artistas urbanos nacionales, entre ellos Deeikel, Jay Kendall, Alejandro Luna, Kenia, Shadley y la nueva artista de Warner Music, Shantty. “TBT” se lanzó acompañado de un videoclip que ya supera las 221 mil reproducciones en YouTube y hoy alcanza el Top 129 en Shazam Charts Costa Rica. La canción se posiciona en el Top 40 de Radios Costa Rica; además tiene más de 167,5k de seguidores en TikTok; su cuenta en Instagram supera los 68.8 mil seguidores y su cuenta de Spotify cuenta con 8.4k de oyentes mensuales.

Made, artista nacional.

Guanafest será en Nicoya



line up como con el montaje de sonido, tarima, luces y pantallas. También habrá alimentos y bebidas disponibles durante todo el evento. La cita es a partir del mediodía en el Redondel del Campo Ferial San Blas en Nicoya. Finalmente, les cuento que las entradas se pueden adquirir a través de la página Me informó Luis Sanabria que más de 12 artistas y los mejores DJ's del país serán los protagonistas de un encuentro artístico que hará que el público disfrute a más no poder de la segunda edición 2022 del GuanaFest en Nicoya, que se celebrará el sábado 4 de junio. La lista la encabeza la guapísima y talentosísima Fátima Pinto; también estarán Gimario, Elouane, Toledo ft DJ P, Shantty, Jay Kendall, Gonín, Jahricio, Raws Manuel, China B, Brayy, Cehzar y Alejandro Luna junto a los djs Neto Rangel, VJ Varug, Dj Pitch y Mario de la O. Como ven, no faltó nadie. La producción ofrecerá un espectáculo de primer nivel tanto con elcomo con el montaje de sonido, tarima, luces y pantallas. También habrá alimentos y bebidas disponibles durante todo el evento. La cita es a partir del mediodía en el Redondel del Campo Ferial San Blas en Nicoya. Finalmente, les cuento que las entradas se pueden adquirir a través de la página www.starticket.cr y por medio del WhatsApp 8809-9457, los precios rondan entre los ₡8.000 y los ₡20.000.

Fátima Pinto.

Siho presenta tema junto a Deeikel y Jean



El joven artista costarricense, Siho Villalobos, estrenó esta semana su segundo sencillo con Warner Music México titulado “Si Se Da”, junto a los cantantes de música urbana Deeikel y JEAN; se trata de una canción que habla sobre una pareja con ganas de poder reencontrarse y revivir lo bien que la pasaron la última vez. Deeikel y JEAN habían creado este tema en el estudio de Ocean Music bajo la producción de Tinz y Adryy, se volvió de las favoritas de Siho desde que la escuchó, la eligió para que fuera su siguiente sencillo, grabó sus versos, coro y este track formará parte de un próximo EP. El video se grabó en San José, Costa Rica y está dirigido por Baalto. El estilo musical y la personalidad de Siho, de 18 años, le han ayudado a abrirse paso musicalmente. En diciembre de 2021 logró posicionarse como el número uno en Spotify y otras plataformas musicales con el tema “Rezas” ft Deeikel, además de volverse viral dentro de TikTok y ganar popularidad entre los usuarios de la plataforma. Siho Villalobos, quien recientemente se unió a la familia Warner Music a nivel global, sin duda es un artista que seguirá dándonos sorpresas e historias de éxito.

Baalto, Deeikel y Siho Villalobos.

Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.