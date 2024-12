Tía Zelmira: Tico Gabriel Jiménez disputó final de ‘La voz’ de Italia

Rogelio Benavides / [email protected].



Cumpleañeros

El primer saludo, como corresponde, es para mi querida hija mayor, María José Guzmán Mora, quien cumple años este 27 de diciembre. También saludo a mi querida amiga pezeteña Cindy Esquivel Elizondo, quien estará de celebración cumpleañera el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Cumplen años esta semana la modelo Patricia Alpízar (cumple el 28), la empresaria Melba Vega (28), el cantante Miguel Tijerino (28), la influencer Ana Lucía Vega (29), la productora Gloriana Sanabria (29), la periodista Lucelena Soto Esquivel (29), la periodista y psicóloga Analía Murillo (cumple el 1º de enero), y la empresaria de la moda Syl Jiménez (2). ¡Felicidades!



La "Machita", María José Guzmán

Este 27 de diciembre cumple años mi hija María José Guzmán Mora, la feliz madre de mi querida nieta Valentina. María José es una buena persona, muy trabajadora, que faena todos los días y en todo momento en su restaurante Estación Atocha Don Bosco. Ella hace las compras, va al mayoreo, también a Mayca y a Oceanic; regatea, se pelea con los proveedores, elige los camarones, escoge los pulpos y demás bichos del mar, en fin, hace lo que le corresponde a una buena restaurantera; desde el 2009 abrió el restaurante, para dedicarse con entusiasta empeño a ejercer su profesión. Hoy, a pesar de la situación económica tan difícil, sigue tan entusiasta como el primer día. Eso me hace sentirme orgulloso de ella y la apoyo en todo. Quiero mucho a María José y me alegra que ella forme parte tan importante de mi vida y yo de la de ella. María José, quien estudió administración hotelera y gastronómica, es gerente general de Estación Atocha Don Bosco, donde ha demostrado su gran capacidad de trabajo, sus conocimientos culinarios y su creatividad para enfrentar todos los días el reto de agrandar la lista de comensales satisfechos. Gran atleta y buena persona, María José es una muchacha de nuestro tiempo, divertida, responsable y con ganas de vivir plenamente la vida. Al desearle lo mejor de lo mejor a mi querida "Machita", le mando un abrazo cariñoso y sincero con los mejores y más puros deseos de mi alma. Gracias María José por ser parte de mi vida y como usted es buena en matemática, si sabe contar, puede contar conmigo siempre, todos los días y a cualquier hora. Feliz cumpleaños.

María José Guzmán, Diego Sáenz y Valentina Sáenz.



Día de los Inocentes

El Día de los Santos Inocentes es la conmemoración de un episodio hagiográfico del cristianismo: la matanza de los niños menores de dos años nacidos en Belén, ordenada por el rey Herodes I el Grande, con el fin de deshacerse del recién nacido Jesús de Nazaret.



El día 28 de diciembre se celebra el Día de los Inocentes. Este día tiene dos tipos de celebraciones que son bastante antagónicas entre sí, aunque aparentemente están relacionadas.



Por un lado, el cristianismo adoptó este día para honrar la memoria de los niños que murieron durante el mandato del Rey Herodes, quien en su afán por evitar que el recién nacido Jesús de Nazaret viviera, envió a los soldados a matar a todos los niños menores de dos años que en ese momento se encontraran en Belén.



Por otra parte, tanto en Hispanoamérica como en España, se acostumbra gastarse bromas que tienen como fin engañar a las personas y hacerles ver que han caído en ellas por inocentes.



Herodes I el Grande, era rey de Judea, Samaria, Idumea y Galilea. Se caracterizó por realizar importantes y monumentales obras a nivel de infraestructura, pero también por ser inclemente con sus enemigos, a quienes eliminaba sin dudarlo.



Es importante señalar que en el Nuevo Testamento (Evangelio de Mateo) se cita al profeta Miqueas, quien para el siglo VIII a.C. habría anunciado la llegada del “rey de los judíos” que nacería en Belén.



Herodes pidió a los Magos de Oriente que le indicaran el lugar donde nacería el Mesías, sin embargo, esto no sucedió. Y al saberse que había nacido el Cristo, éste se sintió traicionado y, buscando evitar que el futuro usurpador creciera, decidió matar a todos los bebés menores de dos años. El niño Jesús logró salvarse, pues sus padres habían huido a tiempo.



Con respecto a la veracidad de estos hechos, muchos investigadores opinan que las fechas no son las precisas, que la matanza solo se menciona en uno de los evangelios y no en el resto, que el hecho no se nombra en otros textos de la época y que para la fecha había muy pocos niños en Belén, entre otras cosas.



Es por ello, que algunos consideran que esta historia es un mito, una leyenda o una exageración y otros lo ven como una malinterpretación de otro suceso distinto.



En la iglesia se lleva a cabo la liturgia del día y muchos sacerdotes utilizan el color morado como símbolo de tristeza por los gemidos y llantos de los inocentes. Aunque no se sabe el origen exacto de esta conmemoración, es posible establecer que es bastante antigua, ya que el rezo y la fecha del Día de los Santos Inocentes se encuentra en el Sacramentario gregoriano, cuya recopilación se hizo a fines del siglo VIII.



En cuanto a la celebración con bromas y carcajadas, algunos autores afirman que esta tradición corresponde a que el Día de los Santos Inocentes se fue asociando con la Fiesta de los locos, la cual se hacía entre Navidad y Año Nuevo durante la Edad Media.



La costumbre de hacer bromas ha decaído y solo muy pocos lo hacen.

El Rey Herodes mandó a matar a todos los niños menores de dos años nacidos en Belén, con el fin de deshacerse del recién nacido Jesús de Nazaret.



Tico Gabriel Jiménez disputó la final de La voz de Italia

Gabriel Jiménez, de 13 años, y nieto del gran artista Jorge Jiménez Deredia, fue uno de los tres finalistas de la versión italiana del concurso La Voz (The Voice Kids), realizada el 20 de diciembre.



Para llegar a la final, Gabriel no tuvo que competir ya que su interpretación de Let It Be, de Los Beatles, le dio el pase directo.



“Gabriel Jiménez Martínez vive con sus dos papás y su hermano gemelo. En su familia solo hay una regla: siempre hay que soñar en grande”. De esta forma, el programa The Voice Kids (La voz chicos), en su versión de Italia, describió al joven costarricense de 13 años, quien encantó con su talento y clasificó a la final del reconocido show de canto, que se replica por televisión en diferentes países y que es producido por radio Televisión Italiana (RAI).



La presentadora del espacio es una reconocida periodista y presentadora de ese país europeo, Antonella Clerici, quien al inicio enfatizó que en la casa de Gabriel siempre hay fiesta, por lo que él destaca el origen de su padre costarricense. Además, señaló que soñar es gratis, como motivación para el futuro cantante.



En este formato, muy conocido en el mundo, los participantes empiezan a cantar con los jurados de espalda y solo escuchando la voz del participante. Conforme les gusta la presentación, pueden tomar la decisión de voltear la silla.



Gabriel logró deslumbrar al jurado y obtuvo un “súper pase”, que lo clasificó a la final de forma inmediata. En el video se observa su llanto de emoción y la reacción de sus padres y su hermano en el estudio.



La ganadora de la gran final fue Melissa Memeti, de 15 años; es posible que, tras este triunfo, ella pueda concursar en Eurovisión Junior 2025. El otro finalista fue Carol Cadeo.

Gabriel es nieto del gran artista Jorge Jiménez Deredia.



El formato de La Voz Kids está siendo un rotundo éxito de audiencia en Italia, siendo uno de los programas de talentos más vistos de la televisión italiana, audiencia que lamentablemente no han conseguido atraer ni conectar con Eurovisión Junior.



En la final, Gabriel hizo una magnífica interpretación, tanto que la opinión de los jueces estuvo muy dividida. Fue una de las cantantes del jurado, quien dijo que Gabriel todavía estaba muy pequeño.



Lo cierto es que a Gabriel le fue muy bien, está muy contento, para él fue una magnífica experiencia, además, de inmediato lo invitaron a grabar en Milán el concierto de Navidad para el Jubileo, con el Vaticano, que es tan importante en toda Italia.



Gabriel seguirá adelante con su carrera como cantante, además de grabar el Jubileo, ya lo invitaron para ir —cuando cumpla 16 años—, al prestigioso festival San Remo Junior; mientras tanto, están esperando que su voz se defina. Esta muy pequeño, todavía está cambiando voz.



Los organizadores le dijeron que estaban muy contentos con él. Fue una magnífica experiencia, Gabriel está muy pequeño, debe de crecer sano, debe hacerse más fuerte y seguir adelante; esta es su primera experiencia en esto de los concursos pues nunca había participado en uno de ellos. En este momento él y su familia están realmente felices por la invitación de la RAI para grabar este concierto para el Jubileo, un privilegio al que muy pocos pueden acceder.



Don Jorge Jiménez Deredia, pausado, pero elocuente, habló con gran naturalidad de Gabriel el pasado domingo 22 de diciembre, durante un almuerzo en el restaurante Estación Atocha de San José. De acuerdo con el escultor, su nieto está haciendo las cosas muy bien. No hay prisa y el joven lo sabe, además, aunque es afinado y es un gran intérprete, todavía le falta desarrollar su voz, hay que esperar. Eso sí, don Jorge se sintió orgulloso y satisfecho con lo que su nieto ha logrado hasta ahora.



“Tiene una vida por delante, lo importante es que crezca feliz con lo que está haciendo. Hizo una magnífica representación, está muy contento esperando participar en San Remo”, dijo su orgullosa abuela Giselle Zamora.



Por ahora esperamos que Gabriel siga disfrutando de estas nuevas y trascendentales experiencias y que no se olvide de venir a pasar sus vacaciones a Costa Rica.

A Gabriel Jiménez siempre le ha gustado cantar.



Te tengo un vieras

Vieras que Lía Díaz, surfista de Playa Negra de Guanacaste, alcanzó el cetro de campeona de la categoría longboard del ALAS Latin Tour 2024, cuya última fecha se disputó en El Salvador. La deportista tuvo que realizar un gran esfuerzo durante la temporada para dejar el nombre de Costa Rica en alto.

Lía Díaz.

Vieras que el domingo 22 de diciembre llegó al restaurante Estación Atocha Don Bosco, el más reconocido de todos los artistas costarricenses, el escultor Jorge Jiménez Deredia con su encantadora y dulce esposa, Giselle Zamora, y el reconocido y poderoso empresario del cine y la televisión de México, Carlos Vasallo. Probaron platillos españoles acompañados de un buen vino, también español, con el cual remojaron una larga y amena conversación. Cuando se retiraban, varias personas le pidieron una foto a don Jorge y él aceptó con notable amabilidad, hasta yo le pedí una foto, pues se trata de un costarricense universal al que admiro y respeto profundamente.

Con el gran artista Jorge Jiménez Deredia.



Vieras que el lunes 23 de diciembre me encontré en El Chinamo a la guapísima modelo Alison Fernández, quien disfrutó ampliamente de aquella experiencia; aunque estaba en las filas de atrás, se fue durante un rato a la primera línea a pegar brincos con El Pirulo. Alison bailó, cantó y gritó, como lo hacen todos los que van a ese exitoso y ahora polémico programa de Canal 7.

Alison Fernández con las pistolas —de agua— de El Pirulillo.



Vieras que otro que también disfrutó de su primera visita a El Chinamo fue Alejandro Caravaca, conocido popularmente como el Guachinango de Estación Atocha Don Bosco. Alejandro llegó invitado por un buen amigo de la televisora; como él vivió tantos años en Los Ángeles y en México, nunca había tenido la oportunidad de ir al exitoso espacio televisivo. Guachinango disfrutó como nunca y tras agradecer la invitación, prometió volver el próximo diciembre. Antes de partir saludó a sus amigos Mario Nájera, Pablo Herrera y Eugenio Ríos.

Alejandro Caravaca y Juan Chaves.



Vieras que este año también disfrutaron de la fiesta chinamera mis amigos María Fernanda Guzmán Mora, Jafeth Campos y Valeria Granados. Cuentan estos muchachos que siempre habían querido estar en El Chinamo y que tal sueño lo lograron cumplir el pasado 23 de diciembre; dicen que se salvaron porque este fue el último capítulo de la temporada. Y aunque parezca increíble, son muchas las personas de diferentes procedencias y distintas ocupaciones, quienes desearan conseguir al menos una entrada para ir a El Chinamo, pero resulta difícil porque no las venden, las rifan o las entregan a los patrocinadores para que sean ellos quienes las repartan de acuerdo con su conveniencia.

Valeria Granados, Alex Costa, María Fernanda Guzmán y Jafeth Campos.



Vieras que Keyla Sánchez, de acuerdo con mi criterio y el de varias personas que consulté, hizo un brillante trabajo como una de las animadoras de El Chinamo. Ella es muy buena profesional y se adapta perfectamente a la dinámica del espacio fiestero. Habla bien, tiene buena dicción, grita menos y es muy aplaudida. Además, es simpática y guapa y, cuando pasa entre el público se toma fotos con todo el que quiera. La verdad es que ella es buena y tiene mucho potencial, creo que deberían darle espacio en otros programas de Televisora de Costa Rica.

Valeria Granados, María Fernanda Guzmán, Keyla Sánchez y Jafeth Campos.



Vieras que Nancy Dobles, María Teresa Rodríguez, Keyla Sánchez, Gaby Jiménez y Melania Villalta hicieron buena química y trabajaron muy bien en El Chinamo de este año; cada una de ellas, acorde con su personalidad y capacidad, le dio su aire personal a su participación. Bien por ellas y por el profesionalismo que demostraron en todo momento. Sangre buena para un programa que ya cumple un cuarto de siglo de estar en la preferencia del público.

Valeria Granados, María Fernanda Guzmán, Nancy Dobles, María Teresa Rodríguez y Jafeth Campos.



Vieras que la zarina de la moda Amanda Moncada y su hija Amanda Velázquez, le hicieron una visita navideña al gran José María “Milo” Junco, legendario maquillista, historiador y artista, muy querido y respetado en la televisión y en el mundo del arte por su amplia y reconocida cultura. Como Milo vive solo, las Amandas lo visitaron, se tomaron un rompope —sin licor— y unos chocolates copetones. Dicen que aquella fue, como tenía que ser, una noche de loca fantasía, gracias a las ocurrencias y el exquisito humor del carrozólogo Milo.

Amanda Moncada y Milo Junco.

Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.