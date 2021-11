Tía Zelmira: Tarjeta a Ramón Luis por viejito

Rogelio Benavides Rivas/ Editor/[email protected] ​



Cumpleañeros

La presentadora Nancy Dobles cumple años este viernes 12 de noviembre. También celebro en forma muy especial el cumpleaños este 13 de noviembre de María Fernanda Guzmán Mora, madre de mi nieto Benjamín Vargas. Felicidades dobles. Otros cumpleañeros de la semana son el periodista Christian Montero (cumple el 13 d noviembre), Lucía Cortés Cantillo (15), Adriana Benavides Cubillo (15), Marvin Alvarado Agüero (15), Luis Carlos Araya Monge (16) y Stephanie Sánchez (17).



Cumple años La Chacarita

Este 12 de noviembre, día de San Emiliano, celebra su cumpleaños mi conterránea La Chacarita conocida como Nancy Dobles, la presentadora más popular, más bonita y más querida de la televisión costarricense. La conocí cuando la saqué en la portada de Teleguía como ganadora indiscutible del concurso Miss Hawaiian Tropic, desde entonces he seguido con atención su carrera. Después fue al Miss Globe International Beauty Peagent en Turquía, ganó el Rostro Oriflam en 1997 y ese año también fue electa primera dama en Tica Linda porque siempre ha sido linda. Empezó en ¡Aló, qué tal!, entonces trabajaba en el Spa del Corobicí, pero se hizo popular cuando entró en A Todo Dar. Lo dio todo como ha hecho siempre en cada uno de sus proyectos profesionales y personales. Después ha destacado como animadora y también ha bailado; tanto bailó que se ganó el Campeonato Centroamericano de Baile. Que nadie le quite lo bailado. Salió en Perfil y nos dejó patidifusos, cuando mostró sin pudor sus morenas curvas en Soho. Cocina como una experta y ama todo lo que hace porque le pone esa pasión que caracteriza a las venusinas de Escorpión. ¿Cuántos años cumple? No les puedo decir porque no me acuerdo y porque los caballeros no tenemos memoria. Es una mujer realmente extraordinaria y, esto es lo más importante, es una excelente madre que se entrega con pasión a sus dos hijos, que es lo más amado para ella en el mundo, creo que es una de las mejores mamás que he conocido. Su carisma y profesionalismo se ponen de manifiesto cada vez que ella está en cámaras o tiene contacto con el público. Es una mujer simpática, bonita, auténtica, juiciosa y muy querida. Además, Nancy nos ha sorprendido últimamente con sus artes culinarias (prepara el mejor queque de banano del mundo), hace arroz con pollo a la cubana, pudín con salsa de amaretto, tortilla española, pastel de carne con cerveza y otras delicias. Espero que pase un cumpleaños muy feliz en unión de sus hijos Daniel y Gabriel, de sus hermanas, de su mamá y de su amado Ignacio Santos Pasamontes. Felicidades.

El amor ilimitado de Lynda Díaz

El pasado 7 de noviembre cumplió años Nicole, la hija de Lynda Díaz, quien en los últimos años ha padecido una dolorosa enfermedad, pero ha ido saliendo adelante poco a poco. Lynda escribió: “Un 7 de noviembre nació mi gorda bella Nicole. Hoy celebro más que todo los momentos bellos, verte ser madre y más aún comprobar tu fortaleza, no deja de soprenderme. Ha sido un tiempo muy duro para todos pero más para tí. Sin embargo, tu misma cuando yo ya siento que no puedo más, me has dado las fuerzas para continuar positiva a tu lado. He aprendido de ti mucho y tienes mucho de mi. Otro año más de vidaa y te veo más fuerte que nunca. Te amo hoy y siempre y aquí estoy a tu lado (pa las que sean). Feliz cumpleaños”.

Lynda Díaz y su hija Nicole.



Tarjeta roja a Ramón Luis Méndez por ser adulto mayor

El árbitro y comentarista de televisión Ramón Luis Méndez presentó una demanda contra el Instituto Nacional de Seguros (INS), por el incremento de 2082% (dos mil ochenta y dos por ciento), en el monto de la prima que paga por su póliza de vida, tras convertirse en adulto mayor.



Wálter Brenes, abogado de Ramón Luis, presentó la demanda correspondiente el pasado 4 de noviembre del 2021, ante el Tribunal Procesal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial.



El 26 de marzo pasado Méndez recibió por medio de un correo electrónico, una actualización de los precios correspondientes a los nuevos montos que debe pagar por concepto de las pólizas Vida Plus, Enfermedades Graves y Protección Múltiple; como consecuencia de adquirir la edad donde es considerado un adulto mayor, es decir, por sobrepasar la media de sesenta y cinco (65) años de edad.



Los nuevos montos elevan desproporcionalmente la prima que Méndez deberá pagar, según el rango correspondiente, esto por la simple y llana condición o razón de ser un adulto mayor, en un dos mil ochenta y dos por ciento (2082%) aproximadamente, sin que exista un estudio previo o un fundamento técnico de cualquier naturaleza para esa decisión. Por cumplir los 65 años de edad, Ramón Luis Vega se vio obligado a no continuar con la prima de esas pólizas y declinar la tenencia de su seguro en contra de su voluntad.



La prima que debería pagar, según el rango correspondiente, aumenta por la simple y llana condición de ser un adulto mayor en un dos mil ochenta y dos por ciento (2082%), aproximadamente. El anterior constituye un aumento completamente improcedente, infundado y temerario, que el demandante no podrá asumir, precisamente por la desproporcionalidad y la falta de la razonabilidad.

“Esta actuación violenta todo derecho de mi representado, toda vez que, al aumentarse la prima de manera desproporcionada, sin fundamento, se lesionan gravemente sus derechos como adulto mayor. Si bien no se le excluye de forma directa la posibilidad de continuar con las pólizas contratadas, este aumento obliga a Ramón Luis a suspender el contrato, por que le resulta imposible pagar tal mensualidad”, dice el abogado Brenes.



“En ese sentido —agregó— esta actuación del ente demandado constituye un trato discriminatorio hacia el adulto mayor, por cuanto ahora debe pagar una suma mensual fuera de su alcance económico y alejada de la realidad, siendo el único factor determinante la edad. Ante esta situación, el INS tampoco le ofreció a Méndez Vega una alternativa u otras opciones de aseguramiento proporcionales en monto y que sean accesibles para el pago de un adulto mayor, con el fin de poder mantener una póliza vigente para el resguardo de sus intereses y de sus hijos, quienes son beneficiarios”.



Nuestra Constitución Política consagra una protección especial del Estado para las personas adultas mayores, según dispone el artículo 51: “La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido.” Además, el artículo 33 establece que “toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana.”



Concretamente, sobre el trato de las entidades aseguradoras hacia los adultos mayores, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución 2013-008660 del 28 de junio de dos mil trece, resolvió que en aras de una adecuada ponderación de derechos constitucionales, las entidades aseguradoras, en el análisis de la edad como factor de riesgo, deben tomar en cuenta otros elementos, sea estadísticos, históricos de salud o actuariales de la persona por asegurar, sin que la longevidad, de manera automática y sin mayor indagación, por el mero hecho de cumplir cierta edad, se le excluya al consumidor de un producto de seguro o alguna cobertura, como sucede en este caso. En esta sentencia constitucional se establece que, para el cálculo de las primas y la determinación de sus coberturas, no debe hacerse un marco discriminatorio por edad como único factor.



De acuerdo con el abogado Brenes, visto lo anterior, la jurisprudencia constitucional no avala un trato discriminatorio hacia los asegurados por la simple condición de adquirir los sesenta y cinco años edad, y, debe tomarse en cuenta, que tal discriminación no refiere únicamente a la exclusión de un seguro, sino también al cálculo de las primas y su cobertura.





Wálter Brenes es abogado y activista en temas ambientales.



Muy bien Hernán Jiménez

El cineasta Hernán Jiménez se apuntó la máxima calificación con su película “Love Hard”, estrenada la semana anterior en Netflix y convertida de inmediato en un verdadero éxito de audiencia. Recuerdo hace unos pocos meses cuando algunos tenían dudas sobre la calidad y los resultados de esta producción, pero para verdades el tiempo. “Love Hard” es una comedia romántica que trata sobre una joven de la ciudad de Los Ángeles, que no ha tenido suerte en el amor, pero cuando se enamora de un chico en una aplicación de citas decide sorprenderlo en Navidad, solo para descubrir que fue engañada. El elenco lo integran Nina Dobrev, quien participó en la serie The CW The Vampire Diaries; Jimmy O. Yang, de la comedia de HBO Silicon Valley y Charles Melton, actor de Riverdale, entre otras producciones. “Abran una cervecita, hagan palomitas, y desconéctense un ratito con esta comedia romántica. A ver si encuentran un par de huevos de chocolate que les dejé por ahí”, publicó Hernán en sus redes el día del estreno. “Yo que amo a los actores —agregó— tuve la fortuna de trabajar con un grupo de gente dulce y amorosa. Les debo mucho y más. Pero, también a ustedes, que se han fumado — una y otra vez — todos mis intentos de hacer cine. Aquí va uno más, con defectos y virtudes, pero sobre todo con el amor de siempre. Ojalá la disfruten mucho”. Los comentarios han sido muy positivos, por ejemplo, Luis Amón escribió: “ Quería ver porqué algunas personas estaban basureando a Hernán Jiménez… y la verdad me encantan los “Chick flicks” y Lover Hard está buenísima. Por su parte, el periodista y comentarista Everardo Herrera dijo: “Me encantó la película del director de cine costarricense Hernán Jiménez en Netflix . “Love Hard” emociona, aterriza, toca el corazón y enseña . Motivado con lo que un tico bueno puede lograr en el cine mundial”.

Karina Ramos cumple sus sueños

La hermosa, bonita y talentosa Karina Ramos está viviendo su sueño de estar en la televisión de alcance continental gracias a sus intervenciones en Qué News, Tele Hits, de Televisa, México. “Me siento muy feliz porque amo mi trabajo; es lo que soñé por muchos años. Si ustedes tienen sueños que parecen imposibles o inalcansables, no se detengan. Cambien de planes, no cambien de metas. A veces las cosas no salen como las planeamos o cómo nos gustaría, pero todo tiene una razón de ser. Todos los fracasos o decepciones nos fortalecen para subir de nivel, para estar listos para cosas mejores, personas mejores, experiencias mejores. Cada vez ue las cosas se pongan difíciles, recuerda que estás a punto de subir de nivel. No hay rechazo ni crítica que detenga a quien cree en si mismo, por eso trabajen mucho en ustedes mismos, en su autoestima, su formación y también en su actitud”.

Karina Ramos en Tele Hits.





Wálter Antioco está muy triste





El cantante y compositor Wálter Antioco esta muy triste por la muerte de su padre. “Se nos fue el alma de la fiesta, el gran show Man, mi gran héroe, una persona de esas que llenaba de luz cualquier lugar, de esas personas incomparables. Un gran esposo, papá, hijo, hermano, tío y un super abuelo. Una persona irrepetible. Todo eso es mi papá para mi y lo será, por siempre. Un hombre que siempre ponía a su familia primero y que siempre, sin dudar, te ayudaba. Estoy muy orgulloso de ser su hijo y de que él fuera mi papá se lo agradezco infinito a Dios. Si lo conocieron de verdad, conocieron a un alma buena, bondadosa y absolutamente genuina. Mercadólogo de profesión con un talento para crear negocios y vender inigualable, pero lo increíble. Un Artista en todo el sentido de la palabra, guitarrista que canta con el corazón, pinta sus cuadros de forma muy original y por si fuera poco actor de películas y comerciales. Papá: gracias por traerme al mundo. Me criaste de la mejor manera e hiciste todo por mi y nuestra familia. Voy a extrañar todo, desde tus manotas, hasta tocarte el pelo. Te amo. Orgullosamente llevo tu sangre y tus valores”. 



