Tía Zelmira: Sylvia Blanco cumplió 60 años

Cumpleañeros

Un saludo especial para mi amigo Manuel Acosta, para el licenciado Joaquín Cordero Martínez, José Salazar y Priscilla Caravaca Rivas, quienes cumplen años el viernes 20 de agosto. También saludo a Shirley Calvo (cumple el 21de agosto), Mariana Loranca (21), Jetty María Campos (21), Ericka Morera (22), Karla Arce Obando (22), Julián Volio (23), Yessenia Reyes (23), Gía Pandolfo (24), Vilma Chacón (24), María Estela Acosta (24), Pamela Alfaro (24), Sabrina Fuchs (24), Roque Ramírez (24), Azu Mora (26), Patricia Lizano (26), y Jairo Barth Ramírez (16).

Michael Segura cumpleañero

El presentador de televisión Michael Segura, quien se fue hace más de un año a trabajar a los Estados Unidos, se alista para celebrar sus 33 años el próximo 28 de agosto. Michael, aunque está lejos de estas tierras, se mantiene en contacto con amigos que cultivó durante su paso por México como Marco Chacón y su esposa Maribel Guardia, Mario Vanucci y Édgar Vivar. Para celebrar su cumpleaños con gente querida, Michael viajará de Hilton Head Island, en Carolina del Sur, a Charlotte, Carolina del Norte, donde vive su amigo de toda una vida Edgardo Camacho; la reunión de estos dos ticos será algo así como el encuentro de las Carolinas —la del Norte y la del Sur—. Michael está muy feliz con la idea porque desde hace muchos años ha mantenido una cercana amistad con Edgardo. Felicidades a Michael por su cumpleaños; espero que ambos la pasen muy felices.

Una embajada de verdad

Nuestro país tiene embajadores en muchas naciones alrededor del mundo; algunas sedes son más activas que otras y otras hacen un trabajo apenas como para salir del paso, pero la actitud y el desempeño del titular es clave para los logros de la legación diplomática. Por eso destaco el excelente y brillante trabajo que realiza mi colega, amigo y maestro Armando Vargas Araya, embajador en Australia, quien cuenta con el apoyo de su querida esposa Marta Guzmán, también periodista y entregada en forma voluntaria a las diversas gestiones que realiza aquella legación. Por ejemplo, el pasado 15 de agosto, destacó la reunión de madres ticas en Australia, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea. “El 15 de agosto es fecha de enaltecido significado espiritual para los hijos de Costa Rica, donde quiera se encuentren. En la ciudad de Auckland se han reunido unas 25 conciudadanas y sus cónyuges, en el hogar de la Profesora Jacqueline Navarro Mata, para compartir la mesa y festejar la costarriqueñidad, dice un saludo difundido por Vargas Araya. Otro hecho destacado por Vargas fue el encuentro de los pasantes de la Oficina Nacional (al menos, aquellos que no están en cuarentena) quienes tuvieron la oportunidad de visitar la Embajada de Costa Rica en Australia. “Mucho aprendimos del embajador Armando Vargas sobre la historia, la cultura y los asuntos exteriores de Costa Rica, especialmente la importancia de la paz, la relación costarricense con Australia y el Indo-Pacífico, y su liderazgo internacional sobre el cambio climático y la biodiversidad. Disfrutamos del café costarricense y de pasteles caseros, y Oscar dio una gran presentación previa a la visita, a pesar de algunas dificultades técnicas. Gracias Embajador Vargas y la Embajada de Costa Rica” dijeron los pasantes en un comunicado.



El embajador Armando Vargas y parte del grupo de pasantes que visitaron la embajada de Costa Rica en Australia.





De monos y zapotes

En nuestra pantalla vemos monos y zapotes, de distintos colores y tamaños, hay monos muy talentosos, pero como suele suceder, incluso a los más pintados se les cae el zapote, a veces es zapotillo y a veces zapotón. El primer zapotico caído le corresponde al bueno de Pablo Campos, de Multimedios, quien un día de estos, mientras presentaba noticias se le armó tal colocho que dijo: “Gracias por continuar con Noticias Repretel, con noticias Telediario, perdón”… Está perdonado mi querido Pablo, suele suceder, especialmente cuando a uno un medio, situación o circunstancia lo ha marcado, por la razón que sea. Como recordarán Pablo estuvo en Buen Día de Canal 7 y cuando Édgar Silva salió, él también lo hizo, pero como es talentoso, profesional y habilidoso, de inmediato le dieron trabajo de Noticias Repretel, de ahí salió para ir a Multimedios donde sobresale y convence por su estilo particular, directo y provocativo. Bien por él porque cuando se le cayó el zapote, ni se inmuto y pasó a otra cosa.



Eso sí, el más mono de todos es cafetalero Édgar Silva, hombre experimentado de la televisión, con muchos kilómetros de experiencia, hombre culto y muy profesional, quien con tales atributos se ganó el derecho de regresar como presentador a Canal 7, esta vez a Nace una Estrella y… lo hizo muy bien: el talento y la experiencia no se improvisan, se abonan día a día. El asunto es que, en uno de los últimos programas, cuando se dirigió al músico y juez Marvin Araya, se le atravesó el zapote y le dijo “Marvin Córdoba”: Édgar, con el canchón que tiene, ni se puso rojo, en cambio a Marvin Araya se lo notó que no le gustó para nada el zapotazo. Y es fácil confundirse, como le pasó a Édgar, porque el nombre de Marvin Córdoba, de cierta manera es más conocido, o más popular que el del maestro filarmónico. Ignoramos qué cara habrá hecho Marvin Córdoba, pero seguro sonrió.



Al pie del deporte

Excelente es el término que define la participación, el pasado martes, del abogado Wálter Brenes en el programa Al Pie del Deporte, de Everardo Herrera, por Radio Actual, para aclarar algunas acusaciones hechas por Henry Núñez, presidente del Comité Olímpico Nacional (CON).



Brenes serio, claro y contundente, pero notablemente respetuoso, aclaró las versiones que ha propalado Núñez; Everardo, por su parte, le dio amplio espacio para que Brenes pudiera referirse al tema.



Cuando Cali Muñoz intentó llegar a Japón, el abogado Wálter Brenes intervino para que Núñez enviara una nota al COI pidiendo que retrasaran la competencia correspondiente y Cali lograra competir.



En la premura de las acciones, Wálter llamó a Núñez quien lo increpó, le tiró el teléfono y… lo mandó a dialogar con la arena; como evidencia, Wálter difundió entre algunos periodistas la captura de pantalla para demostrar que efectivamente había llamado por teléfono a Núñez sin lograr su objetivo.



Núñez, en su intento por salir al paso de aquella denuncia, convocó a una conferencia de prensa —la semana pasada— para denunciar que recibió amenazas de muerte. Núñez acusó a Walter Brenes de ser el responsable de eso por haber difundido su número telefónico.



Wálter Brenes es un abogado surfista, que siempre se ha caracterizado por defender a los deportistas de esa especialidad, incluso defendió a uno de ellos que fue agredido por la policía cuando, a inicios de la pandemia, se estableció un horario para el uso de las playas.



“Mi intención siempre fue y ha sido buena, es mi bandera garantizarle protección a los surfistas de nuestro país y a las buenas prácticas en el deporte. Mi interés es sano y positivo. Lamento, señor Nuñez, que lo hayan amenazado de muerte, pero especular que ha sido mi responsabilidad, constituye una falta a la ética que debe usted mantener en el ejercicio de su cargo como funcionario público”, dijo Brenes.



Gracias a Everardo por darle cabida en su exitoso programa a un deporte que le prestan poca atención. Gracias a Everardo por su profesionalismo y su justa decisión de ofrecerle sus micrófonos a Wálter Brenes. Conozco a Brenes muy bien y me consta que es un muchacho honrado, decente, honesto y muy bien intencionado.



La Peke pelada

Vieras que la famosa Stephanie Quesada, —conocida como La Peke en el programa Combate—, se fue esta semana con el experimentado Danilo Lugo a tomarse unas fotografías bien sexys, bien peladas, peludas, pirimpimpludas. La Peke se mantiene guapa, hermosa y conserva muy bien su culito de pan dulce. Tras la sesión, ambos comentaron que se divirtieron y, lo más importante, sacaron bien la tarea. Esperemos unos días para ver las fotos de La Peke, en La Teja o donde quiera.



Patacón 49

Vieras que el carismático y simpático Bismarck Méndez cumplió y celebró sus 49 años con actitud positiva y ejemplar, “me doy cuenta que sigo siendo el mismo que se emociona con un café y pinto con tres huevos fritos por los dos lados, que no hay lugar en el mundo que quiera más que mi Limón, gente a mi alrededor la más sencilla, mi familia todos y cada uno de ellos, Guiss, Lucy…Soy muy afortunado en tantas cosas, el cariño de la gente, mis amigos, realmente tenga poco o mucho no hace la diferencia, si el corazón está tranquilo”. Feliz cumpleaños a este Patacón cincuentón.



Mi abuela preferida



Sylvia Blanco, la abuela más hermosa del país, cumplió 60 años el miércoles 18 de agosto, día de Santa Elena, por eso ella se llama Sylvia Elena. A pesar de los años que pasan y pasan, parece que le resbalan porque se mantiene hermosa y radiante.



El nombre Sylvia significa la que nació en la selva; ella no nació allá, pero en sí misma es una selva de encanto, de misterio y de bondad. Sylvia, feliz abuela de media docena de chigüines, es una mujer elegante y mantiene los aires de diva de sus mejores épocas cuando era considerada —justamente— como la mujer más bella de Costa Rica y lo sigue siendo.



¡Felicidades Sylvia! Manténgase hermosa, buena, simpática y nunca olvide que usted nació diva entre divas… hermosa para siempre.



Sylvia Blanco tuvo algo así como fiestas patronales; en la foto, aparece celebrando en Estación Atocha Don Bosco con Álex Murillo, Laura Castro, Demet Kilinç, Allan Ramírez, Gerardo Porras, la licenciada Carolina Castro, Marco Obando, Mónica Vargas y Álex Quirós.

Dos mejor que una

Vieras que la chef Sophia Rodríguez tiene una hermana llamada Angélica y al verlas juntas, parecieran gemelas, pero la verdad es que se llevan un año de diferencia. Aunque la vida de ambas es diametralmente diferente, no descartan hacer un día “Juego de gemelas”, solo por divertirse. Lo que no sabemos es que tal cocina Angélica.





Gracias por la buena música

A pesar de los contratiempos de la pandemia, BAC Credomatic logró concretar la trigésima edición de su exitoso Festival de Música, que inició el 6 de agosto, para finalizar el próximo 21 de agosto. Hasta el momento, se han realizado varios conciertos presenciales y virtuales.



Con el compromiso de Jordi Antich, fundador y director del festival, y el apoyo decidido y entusiasta de Laura Moreno, Vicepresidenta de Relaciones Corporativas, Sostenibilidad y Mercadeo de BAC CREDOMATIC, la celebración de los 30 años, de tan exitosa iniciativa, avanza con el aplauso generoso de un país que reconoce el esfuerzo de todos estos años por llevar la mejor música del mundo a todos los rincones de la geografía costarricense.



Este año, por primera vez, no se pudieron realizar conciertos gratuitos al aire libre, en parques o en iglesias, como era la buena costumbre, para que todos tuvieran acceso sin distingo alguno, pero se han realizado tres por medio de la plataforma virtual y las redes de BAC Credomatic.



Antes de continuar, aclaro que desde hace 25 años mi esposa la periodista Lilliana Mora García y yo intervenimos como parte del equipo de producción y fungimos como encargados de prensa y divulgación del festival, sin embargo, este comentario lo hago con el corazón agradecido, como un ciudadano que valora este esfuerzo anual por continuar adelante; el año pasado, hubo que suspenderlo, sin embargo, en esta oportunidad se logró realizar respetando los protocolos sanitarios; todo un trabajo arduo y responsable.



La noche de este 14 de agosto tuve sensaciones distintas al asistir al Concierto de Gala realizado en el Teatro Nacional y difundido vía “streaming” con nitidez y gran calidad por medio de las redes de BAC Credomatic, gracias al trabajo altamente profesional de @tr3sdemarzoproducciones.



Me sentí feliz de regresar al teatro desde que en el 2019 empezó la pandemia; disfruté la majestuosidad de nuestro querido escenario con su acústica, sus lámparas, sus frescos, sus balcones, plateas y lunetas, es decir con su elegancia centenaria, que tanto orgullo nos produce: ¡cómo añoraba volver!



También tuve mucho pesar de ver las instalaciones a menos de una cuarta parte de su capacidad y saber que muchos que quisieran haber ido, no lo pudieron hacer, por las limitaciones conocidas y que otros no lograron sobrevivir a la pandemia para regresar a este lugar tan especial.



Tras aquel sentimiento, decidí disfrutar a solas y en silencio, del gran espectáculo, gocé por quienes no pudieron hacerlo. Me sentí afortunado de vivir en un país que cuenta con instituciones públicas y privadas como el BAC Credomatic y todos los hoteles que dan cabida al festival, para llevar entretenimiento, cultura y educación musical a toda una nación. Qué satisfacción vivir aquí donde saben que invertir en cultura, es promover los valores que nos permiten salir adelante a pesar de los pesares.



Con aquellas ideas en mente, en medio de un auditorio casi vacío y a considerable distancia de otras personas en la sala, me dejé conquistar por el encanto de los Solistas de la Ópera de Ucrania.



Dos sopranos, una mezzosoprano, un bajo, un tenor y dos barítonos, acompañados por una pianista de lujo y un virtuoso del acordeón, interpretaron arias de Massanet, Zarozábal, Mozart, Puccini, Dvorak, Bizet, Ponchielli, Puccini, Verdi, Rossini, Bellini, Gaccini y algunas canciones tradicionales de Ucrania.



Mención aparte para el barítono costarricense José Arturo Chacón, artista invitado. Chacón cantó un aria de Don Giovanni y otra de Bellini; también deleitó con Noche Involvidable de Ricardo Mora, con un arreglo de M.Matarrita.



Repito, me sentí afortunado de estar en este concierto y me alegré más al saber que muchos los habían disfrutado en todo el país, con una excelente producción a cargo de @tr3sdemarzoproducciones, que no escatimó en nada para asegurarse la calidad de la imagen y el sonido.



Por eso recomiendo —a quienes no lo han hecho— que se acerquen a este esfuerzo de BAC Credomatic y que se enteren en el Facebook de la institución o en www.baccredomatic.com, acerca de los conciertos y transmisiones que seguirán hasta el 21 de agosto. Quedan avisados. Disfruten de las cosas buenas de la vida, de eso se trata.



El Teatro Nacional luce esplendoroso. Foto cortesía de @tr3sdemarzoproducciones.

Un sitio de altura



Por segunda vez estuve con mi familia cuatro días en el hotel Los Altos, en Manuel Antonio y cada vez confirmo que es la mejor opción por la calidad de los servicios, su ubicación y la atención.



Desde la noche del recibimiento todo fue amabilidad y eficiencia. Un trámite rápido y si mayor complicación y en menos de cinco minutos ya estábamos instalados en el apartamento, listo para descasar después de un viaje corto desde San José, pero con niños que hay que atender y entretener.



Los cuartos, la cocina, los baños… cada cosa estaba limpia y en su lugar. Era como regresar a la casa soñada, al sitio donde uno se siente bien y que no quisiera abandonar nunca: quedarse y cada mañana disfrutar del paisaje y de los días soleados con atardeceres dorados. También hay facilidad de transporte para bajar a una playa privada que está en los bajos de la propiedad.



Eso sí, la atención del personal definitivamente marca la diferencia. Desde la persona que levanta la aguja y pone un poco bactericida en nuestras manos hasta quienes hacen el registro correspondiente de nuestros documentos. Al día siguiente, las encargadas de recoger y limpiar la habitación, lo hacen con discreción y amabilidad.



El desayuno es de lo mejor, tanto el menú diario, los jugos especiales de cada día y la pronta y amable atención de los muchachos al igual que los que atienden en la piscina y en otras áreas del hotel y de la playa. Cuando partimos siempre queremos regresar y entonces pensamos qué época nos quedaría bien, porque a Los Altos siempre dan ganas de volver, volver, volver.



Los Altos es realmente un buen sitio para vacacionar.

Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.