Tía Zelmira: Susana Peña es la periodista de los toros

Saludo en forma afectuosa al gran fotógrafo David Reina Lamas, con motivo de su cumpleaños este viernes 17 de enero. También cumple años esta semana la modelo internacional Paola Ramírez Whelles (17), la licenciada Jackie Hidalgo de Castro (18), la cineasta Soley Bernal (18), el músico Mario Campos (19), el presentador Randy Allen (20), el abogado Orlando Guerrero (21), el músico Kin Rivera (21), la periodista Adriana Durán (21), la presentadora Verónica González (22), el periodista Ricardo Lizano (22), el periodista Otto Vargas (22), el ingeniero José Conejo (23) y la modelo Cindy Cascante (23). Felicidades.



Susana Peña es la periodista de los toros

Conocí a Susana Peña como reportera seria y muy dedicada al seguimiento de las informaciones de Telenoticias. Nunca la imaginé de lleno en las transmisiones taurinas de Televisora de Costa Rica.



Las producciones de esta actividad de entretenimiento, se han vuelto indispensables para estas fechas. Al menos durante la última semana del año pasado y la primera de este, pasé pendiente de las emisiones de Canal 7 desde Pedregal. Disfruto la alegría y la tensión en la arena, celebro los levantines, aplaudo a las barrileras y valoro la producción, el buen humor y a todo el equipo humano responsable de este infaltable y popular contenido televisivo.



Los toros me gustan. Es un contenido propio de la televisión, digno de ver en la pantalla, porque no se disfruta tanto verlo en el teléfono o en otras aplicaciones.



Eso sí, no faltan las voces opuestas a esta actividad, pues de acuerdo con sus argumentos, en las corridas maltratan a los toros. La discusión tiene rato, pero los argumentos son cuestionables. En otras arenas matan al toro, pero aquí es más bien el toro el encargado de defenderse y atacar a quien se le atraviese en el camino; el toro se defiende por instinto y no calcula la fuerza de sus lavantines o de sus corneadas.

¿Qué el toro se estresa? Pues igual sufre de calor o se accidenta en los potreros donde lo engordan para el consumo humano. Además, en las transmisiones, siempre noté la presencia de un médico veterinario y de algún funcionario del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), organismo sanitario estatal, encargado, entre otras cosas, de evaluar los riesgos para la salud animal y la salud pública veterinaria. Por ejemplo, si un toro cae, renquea, sangra o le sucede algún percance, de inmediato lo retiran del redondel.

El elenco de los Toros de Teletica está formado por gente muy buena en lo que hace.

Además, hay muchos televidentes pendientes de estos detalles relacionados con la salud de los animales, como sucede en las transmisiones del Verano Toreado, otra de las producciones de Canal 7, encargada de llevar entretenimiento a todo el país; en los pueblos esta fiesta taurina es toda una fiesta y una bonita tradición.



En el elenco del Verano Toreado, como en las corridas de Pedregal, podemos ver a la periodista Susana Peña, quien disfruta al máximo de esta actividad. De ella hablaré en las siguientes líneas, porque es una colega respetada y una mujer valiente e integra en todo cuanto hace, porque lo hace con amor, con entrega y notable profesionalismo.



La periodista del ruedo

Me gusta escribir sobre gente inteligente, audaz, responsable, valiente y auténtica como Susana Peña, la periodista del elenco de las transmisiones de los toros de Teletica. Fue don Fernando Artavia, legendario productor de estas transmisiones, quien la animó a sumarse a esta particular actividad, pues vio en ella algo especial, le propuso trabajar en las corridas de Zapote y la primera respuesta de Susana fue negativa, porque aquello no era para ella, pero él insistió y la convenció.

Susana probó, le gustó y se quedó. “Tantos años después, solo tengo palabras de agradecimiento para él porque supo ver algo que ni yo misma sabía que podía hacer”.

Susana Peña.

Al hacer el recuento de esta experiencia, Susana se siente feliz y sorprendida por el trabajo realizado en una actividad muy distinta al reporterismo noticioso, porque en estos de los toros, además, tiene pleno contacto con el público.



Esta joven comunicadora entró a Canal 7 en 2011, cuando apenas tenía 20 años; fue su primer trabajo formal y aún estaba en la universidad. Estuvo once años en Telenoticias y luego pasó a la web, donde se desempeña como Jefa de Información de Teletica.com y también trabaja en Toros Teletica.



Las transmisiones taurinas, son para ella una buena experiencia y le han permitido ser como es. La gente le dice que se pasa riendo todas las transmisiones, pero ella es así.



“Siempre me estoy riendo, trato de ser feliz y recibo esa esencia de la gente muy bien; es parte de una faceta exploratoria: aprender a salirme de mi zona segura, de mi zona cuadrada, de poder hacer algo que antes me daba vergüenza, y ahora disfruto. Mi filosofía es ir y disfrutar el trabajo, porque gracias a Dios, tengo la oportunidad de ir, pasarla bien y, además, me pagan por eso. Estoy muy agradecida con la empresa, con el equipo de Toros Teletica, ellos saben cómo soy y no me ponen freno, saben que esa es mi forma de ser, la respetan y me siento muy agradecida con eso”.

En verdad, se nota cómo disfruta ese trabajo, se divierte y lo agradece. Las risas que se cuelan en las transmisiones son de verdad, la reacción de cuanto pasa en el elenco no está planeado, “a veces no sabemos lo que hará el compañero o en que está pensando, simplemente cuentan el chiste y la reacción es natural”.

Daniel Montoya, Rigoberto Alfaro, Susana Peña, Marvin Hidalgo y Carlos Álvarez.

“Es muy bonito —dice Susana— es muy orgánico el tema de cómo se desenvuelve el grupo. A Carlos Álvarez lo quiero muchísimo, lo admiro y le agradezco de corazón su valiosa ayuda y le debo ese gran impulso de mi carrera en este tipo de transmisiones; con él he desarrollado un sistema de trabajo muy dinámico y con solo que me vuelva a ver, ya sé lo que tenemos que hacer o cómo debemos hacerlo y eso lo agradezco mucho también”.



“El hecho de trabajar con gente tan profesional —prosigue—, es una satisfacción y una tranquilidad. Los compañeros encargados del humor, por ejemplo, son buenísimos como es el caso de Rigoberto ‘Gallina’ Alfaro, Daniel Montoya, Natalia Monge —muy buena imitadora—. Los de la parte técnica Marvin Hidalgo y Michael Blake, me han enseñado mucho de un mundo nuevo para mí, prácticamente desconocido y eso me ha motivado a hacer un esfuerzo para saber más de las disciplinas, como es el caso de las barrileras, es algo que me encanta y ahora entiendo mejor; creo que la emoción de todos nosotros se traspasa por la televisión al público. Ni qué decir de Mauricio Astorga, de Max Barberena, son muy talentosos cada uno de ellos en su campo; tener tanto talento alrededor me da seguridad y me hace muy feliz”.

Carlos Álvarez, Rigoberto Alfaro, Daniel Montoya, Marvin Hidalgo y Max Barberena (arriba). Sentadas Susana Peña y Krissia Rodríguez.

Mujeres poderosas

Otras situación importante para Susana es que, por primera vez, una mujer estuvo al frente de las transmisiones de los Toros de Teletica. Se trata de Evelyn Durán, productora general. Para Susana, pertenecer a un equipo liderado por una mujer, en una actividad, tan particular, le provoca un orgullo tremendo, pues Evelyn está en un campo reservado y dominado históricamente para varones, en cambio, ahora todos llegan a recibir las instrucciones y recomendaciones de ella.

“Para mí eso es lo más lindo de todo y ha sido parte del secreto, de esta temporada tan exitosa en Pedregal y que se extendió al Verano Toreado, que continúa este sábado en el redondel de Palmares. Estamos muy contentos de iniciar este recorrido por Costa Rica que nos acerca a la gente de todos los pueblos”.



Cuenta Susana que el sábado que estában en Buenos Aires de Puntarenas, llegó una señora a pedirle una foto y, como la señora estaba vestida muy linda, le dijo “Oiga señora, qué lindo su sombrero”; se tomaron la foto y se despidieron. Sin embargo, como a la hora llegó Carlos Álvarez y le dijo: “Susanita, aquí le mandaron”… era el sombrero de la señora.

“No se lo pude agradecer personalmente, pero en realidad fue un gesto muy conmovedor, porque este tipo de detalles le dan sentido al trabajo que hacemos. Uno a veces no dimensiona la magnitud de un fenómeno como este, pero en realidad se trata de una verdadera tradición tica, que reúne a toda la familia. A veces recibo mensajes de gente que dice que mis risas les suman años de vida, o dicen que estaba teniendo un día complicado, pero, al sintonizar los toros todo cambió y se sintió mejor. Ese tipo de mensajes, esas muestras de cariño de público, le dan verdadero sentido a nuestro trabajo. Esa es la razón por la que lo voy a seguir haciendo durante los años que se me permita y mientras la producción considere que yo deba seguir ahí”.

Muy bien dicho mi estimada colega, ojalá que esté usted durante muchos años en las transmisiones taurinas que disfruta tanto como nosotros.

Max Barberena, Daniel Montoya, Mauricio Astorga, Rigoberto Alfaro, Susana Peña y Carlos Álvarez.

Te tengo un vieras

Vieras que el pasado martes 14 falleció Níger Picado Cordero, reconocido locutor, voz emblemática de la radio y la televisión nacional. Murió en el hospital San Juan de Dios donde luchaba contra un terrible cáncer de próstata y sobrevivía a un trasplante de riñón. Paz a sus restos.

Níger Picado.

Vieras que el próximo 3 de febrero, se presentarán en Jazz Café, Escazú, Eduardo Aguirre, Jecsinior Jara y María José Castillo, con motivo del cumpleaños de la querida productora y comunicadora Mónica Coll. Las entradas tienen un costo de ¢8.000 y se pueden reservar por medio del 8681-8238.

Jecsinior Jara, María José Castillo y Eduardo Aguirre.

Vieras que Alexander Rivera Valverde es animador digital, oriundo de San Miguel de Desamparados, y ahora trabaja nada más y nada menos que para los estudios Disney. Recientemente trabajó en la animación de la película Moana 2. Rivera llegó a Disney en un camino de altos y bajos, pero cargado de perseverancia, humildad y agradecimiento. A miles de kilómetros de Costa Rica, con una gran carrera por delante y con un nombre que seguirá apareciendo en los créditos de más producciones digitales, es Alexander Rivera. ¡Felicidades!

Alexander Rivera.



Vieras que el lunes 13 cumplió años Sandra Carvajal, vestuarista de Canal 7, pero como tuvo un accidente a final de año y está incpacitada, no pudimos celebrar como se debe. Tendremos que esperar a que se recupere para brindar por su felicidad. Por cierto, encontré una foto que nos hicimos hace unos meses con Alejandro Caravaca, Sandra y Yo. Ya brindaremos por su cuarenta y tantos.

Rogelio Benavides, Alejandro “Guachinango” Caravaca y Sandra Carvajal.



Vieras que Elena Correa sigue entusiasta con sus planes de convertirse en cantante profesional e internacional. Un día de estos me la encontré en un restaurante reunida con Julián Villalta, de Alterna Records y representante de la disquera Warner; con ellos estaba el periodista Olman Castro Padilla, quien tiene una consolidada y brillante carrera en México donde todas las semanas entrevista a un famoso y lo saca en la portada de la prestigiosa revista Estilo DF. Esperamos a ver con que nos sorprende Elena.

Elena Correa.

Vieras que mi querida y admirada Maribel Guardia empezó el año en el quirófano para corregir un problema en la vista. Resulta que hace once años se operó el ojo derecho para ver de cerca y ahora se operó el izquierdo para ver de lejos. La intervención del oftalmólogo fue un éxito. Ahora, me quedé pensando con cuál ojo quiero que me vea Maribel y concluí que es mejor que sea con el derecho, para que me vea mejor, como el lobo de Caperucita Roja.

A Maribel Guardia le operaron el ojo izquierdo.



Vieras que el periodista y maquillista David Retana, cada vez me sorprende más por su versatilidad y por el profesionalismo con que se desempeña en todo cuanto hace. Lo he visto cuidando su figura por medio de ejercicios, vistiendo impecablemente, cuidando y afinando el corte de su barba y otros detalles personales de su aspecto físico. La verdad es que se ve muy guapo y elegante tal y como lo vi esta semana en una publicidad de la marca Van Heusen: David sale con un traje entero azul, una camisa clara, una corbata rosa y peinado impecablemente. La verdad es que parece un modelo de altas pasarelas. ¡Felicidades! Hasta me dieron ganas de comprarme una mudada de esas, pero no creo que se me vea y me quede igual.

David Retana.

