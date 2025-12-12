Tía Zelmira: Solo me tomé una foto

Por Rogelio Benavides / [email protected]



Cumpleañeros

Este viernes 12 de diciembre, Día de Nuestra Señora de Guadalupe, cumple años la señora Marisol Soto, encantadora Reina de Belleza y una mujer excepcional; me complace saludarla y reiterarle mis mejores deseos de felicidad. También cumplen años esta semana la modelo Marianela Valverde (el 13), el actor Leonardo Perucci (13), el productor Alex Quirós (13), la enfermera Alexandra Quirós (13), la creadora de contenido, con más de cinco millones de seguidores en Instagram, Yendry Lobo (13), el futbolista Wilmer López (14), el experto en bronceado Santiago Hernández (14), el bailarín y cantante Bryan Ganoza (15), el empresario Francisco Cambronero (15), la modelo, presentadora de televisión y empresaria Johanna Ortiz (16), el abogado Hernán León (16), el modelo Adrián Zeledón (17), la experta en Relaciones Internacionales Viviana Montero Campos (18), el actor Gustavo Rojas (18) y el astrólogo Mario Vanucci (18).



Jorge Villalobos

El pasado 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, celebró su cumpleaños Jorge Arturo Villalobos Loaiza, quien fuera, durante muchos años, funcionario de la Municipalidad de San José y ahora se desempeña al lado del candidato Álvaro Ramos; pocos como él se entregan con vocación y pasión a cumplir sus funciones, aportando mucho más, siempre más.

Como director de Protocolo de la Municipalidad de San José, destacó por el ejercicio profesional de sus funciones. Pero su logro más significativo fue su condición de Productor General y Coordinador del Festival de la Luz, por eso se le consideraba el papá de esta iniciativa, o por los menos el tío, gracias a la confianza que depositó en él Johnny Araya, con quien siempre trabajó muy de cerca.

Durante muchos años lo vieron con las carrozas del festival y organizando concursos de bandas en las diversas comunidades del país. Durante muchos años lo vieron jalando el burro para las procesiones de Semana Santa, seleccionando a los soldados romanos y coordinando con las autoridades de la Iglesia Católica las celebraciones, incluida la festividad de San José Obrero, patrón josefino.

Jorge Arturo es un buen ciudadano, un patriota, un defensor de la libertad y un demócrata. Hoy las bandas municipales, las carrozas y toda la fantasía del Festival de la Luz, el burro y las vírgenes de las procesiones de Semana Santa en San José, lo echan de menos.

Jorge Arturo Villalobos Loaiza.

Solo me tomé una foto en el concierto de Bad Bunny



Con mis años y mi sobrepeso encima, el pasado 6 de diciembre me encaminé con mis hijas al histórico concierto de Benito Martínez Ocasio en el Estadio Nacional. Jamás imaginé escribir una nota positiva sobre alguna presentación de Bad Bunny, quien me gustó y me convenció.



Todavía no se si canta bien o es un exitoso fenómeno del mercadeo, pero aquella noche fría salí satisfecho. Aunque abandoné el estadio unas canciones antes del final, me retiré contento; aborté la diversión porque me tocó estar en un “VIP de pie” y tras dos horas, mis rodillas empezaron a pelear conmigo: se negaban a sostenerme y yo —todavía— no puedo levitar. Mis compañeras de aventura se quedaron hasta el último suspiro y también escucharon a muchos gritar eufóricos: ¡Fuera Chaves!, pero ese malo es de otro cuento.



Este "Conejo Malo" es bueno. No deja nada al azar. Todos sus movimientos están fríamente calculados. Antes lo escuchaba balbucear, pero ahora lo oí cantar como buen boricua y entendí sus mensajes, sus canciones, sus giros y hasta sus intenciones, como cuando, sin decirlo directamente, habló de gentrificación.

Bad Bunny subió en su perfil fotos de las casas rurales.

Mis felicitaciones para los organizadores de Move Concerts. Desde la entrada todo transcurrió en orden; ya adentro se mantuvo un ambiente tranquilo, de respeto y matizado por cerveza y otras latillas de Kantina así como otras que llevan el nombre de la pareja que fue expulsada del Paraíso. Para completar la horneada, de pronto nos invadía el humo de esos puros que dan risa, pero todo bien.

Tras la euforia de las primeras canciones, el éxtasis subió un poco más y afloró el sentimiento patriótico cuando, antes de Pitorro de Coco, uno de los solistas tocó unos acordes de Soy tico, de Carlos Guzmán. Ese gran detalle animó más al foro.



De pronto, algo parecía no andar bien en la tarima, cuando Benito interrumpió el guion y empezó a hablar de frente con los de la orquesta; algo falló, pensé, pero fue la noticia del fallecimiento del gran músico Rafael Ithier, líder del Gran Combo de Puerto Rico, lo que ocasionó el bache. Incluso, minutos antes, habían interpretado Un verano en Nueva York, del Máximo Mulato, fallecido horas antes en San Juan, a los 99 años de edad, tras legarnos temas como Brujería y Me liberé.

En Los Santos probó el mejor café del mundo.



Tras ese momento, la fiesta subió dos rayitas y aquellas 55 mil almas se animaron más, en medio de efectos de luces, pirotecnia y un sonido realmente impecable, gracias a una producción bien cuidada; también fue sobresaliente la parte visual con tomas de detalle que se proyectaban en las pantallas gigantes, desde donde también nos habló el sapo Concho, quien con su mensaje causó un buen efecto para convertir a DeBÍ TiRAR MáS FOTos en uno de los mejores conciertos en este escenario. Ese álbum, estrenado hace un año, está lleno de ritmos puertorriqueños vibrantes y una sensible visión social.



El Conejo cantó varios temas con una mudada elegante, de color claro, casi impensable en él, quien prefiere otro tipo de vestimentas más informales o irreverentes, pero siempre polémicas. Después de esas prestancias, vino el esperado momento de La Casita, donde volvió a su conocido reggaetón.

Entonces aquello hirvió y todo el estadio respondió tal como se esperaba y el perreo saltó del escenario a las plateas, gradas y a los VIP. Durante toda la jornada enfatizó que su show está relacionado con la unión de todos nosotros y pidió varias veces ser nosotros mismos, sin artificios ni poses ajenas.

Gentrificación

Como dije antes, Bad Bunny hizo referencias a la gentrificación y también interpretó algunos temas donde se menciona esta tendencia social.



¿Cuál es el significado de gentrificación? Es el proceso de renovación de una zona urbana, generalmente popular, con el desplazamiento de su población original por parte de otra de un mayor poder adquisitivo. El término se refiere a la transformación de un espacio urbano deteriorado o modesto, en un área más adinerada y elegante, lo cual puede causar el desplazamiento de los residentes originales, porque los precios de la vivienda, el alquiler y de los bienes y servicios de la zona aumentan significativamente.

Casitas rurales ticas como las que usa Bad Bunny en sus presentaciones

Usualmente esto puede llegar a inducir a los residentes tradicionales a abandonar un barrio y afincarse en espacios más periféricos, lo que produce que este “nuevo espacio” despierte el interés de ser ocupado por habitantes con mayor capacidad económica.



Para llamar la atención sobre este tema, durante todo el concierto, al centro del estadio estuvo la llamativa casita que nunca debería desaparecer de ahí, para dar espacio a otra más lujosa y más grande.



Precisamente cuando estoy escribiendo esta nota —el martes 9— me llega la información sobre la presencia en el país de Bad Bunny, quien decidió quedarse unas días más, pero, congruente con su mensaje, en las fotos subidas por él mismo, no aparecen barrios ni residencias lujosas, ni casas en la playa, más bien son sitios llenos de vegetación, bosques, una cascada en medio de la montaña, casas sencillas de la zona de Dota, un perro y un gato cerca de un cafetal, unas matas de plátano, un potrero, una botella de vino Copey y una foto suya tomando café de la zona de Los Santos, el mejor del mundo y otra con los cafetaleros Bonilla Martínez.

En Dota compartió con la familia cafetalera Bonilla Martínez.



Congruente con su postura frente al tema de gentrificación, Bad Bunny estuvo en la zona de Los Santos disfrutando de la tranquilidad, la gastronomía local y del café de clase mundial. El cantante recorrió los cafetales de la finca Sol Naciente, propiedad de la familia Bonilla, donde conoció de primera mano la dedicación y el trabajo detrás del café de esa rica región.



Además, reservó de forma exclusiva el restaurante Al Mercat en Copey de Dota, para compartir un almuerzo privado con su equipo. Debido a la solicitud del artista, el local debió cancelar todas las reservaciones del día, garantizando un espacio completamente reservado para el artista. Aunque la visita se manejó con total discreción y sin fotografías, a los lugareños les queda el orgullo de que figuras de talla mundial elijan esa zona para conectar con la naturaleza, la paz y el sabor único de su café.



Sospecho que el boricua le tiene un cariño a Costa Rica, pues no es normal que se quede descansando en un país donde ha actuado; sin embargo, hay que tomar en cuenta que fue este el primer país en abrirle las puertas cuando en su incipiente carrera vino a cantar en El Tajo, del Parque Nacional de Diversiones.

En Dota probó vino Copey.



​Volviendo a lo de la gentrificación, las canciones incluidas en el álbum Un Verano Sin Ti (2022), pusieron en el centro de la conversación global temas como identidad, desplazamiento, apropiación cultural, particularmente en el contexto puertorriqueño. La música, la estética y los discursos de Bad Bunny han creado un fenómeno mercadológico y sociológico que ha trascendido la industria musical tradicional para convertirse en un catalizador de discusiones globales.

Aunque no existe una canción explícitamente dedicada al tema, el conejo aborda la gentrificación desde distintas perspectivas: pérdida de territorio, desplazamiento de comunidades locales, explotación turística y tensiones entre identidad caribeña versus intervención extranjera.



El Apagón incluye referencias explícitas a extranjeros que se mudan a Puerto Rico por beneficios fiscales, alza injusta de precios de vivienda, desplazamiento de familias locales, privatización de espacios, pérdida de cultura y soberanía territorial.

El tema Otro atardecer habla de la nostalgia por lo que se pierde con la transformación urbana. Después de la playa es la reafirmación del Caribe auténtico frente al turismo. Podríamos mencionar al menos una veintena de temas más con mensajes sobre la gentrificación.

Vegetación típica de las montañas del sur de San José.

Durante sus conciertos, el cantante repite frases como “este show se trata de la unión de todos nosotros” y “sean ustedes mismos”. Estos mensajes funcionan como llamados a preservar la identidad comunitaria frente a fuerzas externas que transforman la vida boricua.



Los estudiosos afirman que Bad Bunny convierte la denuncia social en un producto cultura de consumo global sin perder autenticidad. Su marca combina nacionalismo boricua, lenguaje local y estética caribeña. Su crítica social aumenta su valor comercial, convirtiéndolo en portavoz de justicia social y resistencia comunitaria.



Mientras sonaban las últimas canciones y yo esperaba sentado, escuché gritar a la turba: “Fuera Chaves, “Fuera Chaves”; me sobraron ganas de unirme al coro democrático, pero mis rodillas ya no daban más, habían hecho su mejor esfuerzo para sostenerme durante el concierto, donde solo me tomé una foto, pues siempre he sido crítico del Oryctolagus cuniculus malus. Esas son las cosas buenas del conejo malo.

Bad Bunny posó sus pies sobre piedras tapizadas con musgo

Termino con la nota subida por Bad Bunny, acerca de su experiencia el fin de semana en esta tierra elegida para seguir siendo lugar de paz, democracia y libertad, dice:

​ “Noviembre 24 del 2022, entro a la tarima con mi neverita, me siento en mi sillita de playa y tan pronto alzo la mirada, mientras comienza el show, Costa Rica me sorprendió con una energía especial, que no me esperaba a mitad de tour. Este pasado fin de semana volvimos y sentí esa misma energía y cariño multiplicados, esta vez sintiéndose un poco distinto, con una confianza de que ya nos conocemos. "Aunque los dos shows fueron increíbles y los disfruté al máximo, las experiencias que viví fuera del escenario, en su tierra, son las que convirtieron a esta visita en una que me llevo en el alma para siempre. Gracias Costa Rica, por el amor, el trato, por el café y agüita de coco jaja; definitivamente…PURA VIDA”.

Solo me tiré una foto con mis hijas María José y María Fernanda.



Costa Rica brilló en Miss y Mister American Internacional

Costa Rica dejó una huella significativa en el escenario de la belleza planetaria, al participar en el certamen Miss y Mister American Internacional, realizado recientemente en Ecuador. La delegación costarricense estuvo conformada por Kimberly Arrieta, Kenneth Castro y Edgar Rodríguez, quienes representaron al país con excelencia, demostrando talento, preparación y carisma. Los tres modelos forman parte de la academia Jade Models, institución que continúa proyectando figuras nacionales al ámbito internacional.



El resultado de la participación de esos tres representantes, ha sido motivo de orgullo para Costa Rica. Kimberly Arrieta y Kenneth Castro fueron galardonados con el Virreinato en sus respectivas categorías, reconocimiento que destaca su elegancia, desenvolvimiento escénico y capacidad de sobresalir frente a competidores de distintos países.

Kimberly Arrieta.

Asimismo, Edgar Rodríguez obtuvo el título principal de Mister, convirtiéndose en uno de los máximos ganadores del certamen. Su presencia, seguridad y desempeño lo posicionaron como un referente masculino en la competencia, llevando el nombre del país a lo más alto del podio.



Este logro reafirma el crecimiento del modelaje costarricense y el trabajo formativo de Jade Models, academia que apuesta por la disciplina, la preparación integral y el desarrollo de talento con proyección internacional.



Con estos resultados, Costa Rica suma un nuevo capítulo de éxito en plataformas de belleza y pasarela, consolidándose como un país con gran potencial humano, artístico y cultural, capaz de destacar en escenarios internacionales.

Édgar Rodríguez.



Te tengo un vieras

Vieras que los regalos recolectados durante la Fiesta de Negro, realizada el 1º de diciembre, en Campo Lago, fueron entregados dos días después al Hogar por la Sonrisa de los Niños (ASONI), que atienden niños pobres en las comunidades de Cristo Rey, Sagrada Familia y Barrio Cuba. Como algunos invitados no pudieron asistir, posteriormente enviaron el regalo o el monto correspondiente del valor.

Entre quienes colaboraron posteriormente figuran Franck Ávila, Gustavo Corrales, Alejandra Díaz, Alex Costa, Berny Madrigal y Kathia Sandí. En el caso de Álex Costa no pudo asistir porque estaba en la producción de un espectáculo cómico que se presentaría al día siguiente y el artista invitado tuvo problemas con su viaje. Fue notoria la ausencia de Álex porque él todos los años ha ido y siempre pide una botella de champán, pero esto año no le dio tiempo de asistir, pero igual mandó su donación. Gracias a todos.

Rebeca Núñez y Álex Costa siempre colaboran.

Vieras que la sorpresa más agradable de la presentación de Bad Bunny fue encontrarme con mi colega y amiga Verónica Bastos, quien andaba con sus hermanas y sus sobrinos.

Saludé a Andrea, Melissa, Luis Andrés, Mariana, Jimena, Sebastián, Cesia, Fátima e Ingrid. Verónica, brillante presentadora de La Mesa Caliente, de Telemundo, vino especialmente para el concierto, eso sí, le fue mejor que a mí porque andaba unos gafetes de VIP con letras de oro, en cambio a mí apenas me alcanzó para el VIP de pie, a pura pata, a puro dolor. Después del concierto, Vero y toda su familia se fueron a un pequeño restaurante de mi familia, ubicado en el Centro Gastronómico La Sabana, al costado sur de El Novillo Alegre.

Andrea Bastos y su hija pequeña Fátima, Melissa, Cesia, Sebastián, Luis Andrés, Jimena, la doctora Mariana y Verónica.

Vieras que me entusiasmó tanto ver a Vero, que le escribí el siguiente mensaje:

​“Siempre es un privilegio verte; sí, soy un privilegiado al tener una amiga como vos. Cuando nos encontramos, es como si nos hubiéramos visto apenas ayer. Además, disfruto el encanto de conexión familiar generado por usted en los suyos. "A tus hermanas y a tus sobrinos se les desborda el cariño y el agradecimiento sincero para usted. Veo como tus sobrinas más pequeñas te hablan con confianza y con felicidad. Con su hermana Andrea la conexión es especial, ella es cariñosa, educada y generosa, es una cae bien. Y Melissa siempre ha sido muy divertida. Gracias por venir. Gracias por ser el fuerte vínculo de tu familia y gracias por querer tanto a Alex Núñez y a la hermosa hija de ambos Amanda”.

Verónica Bastos y Rogelio Benavides. Foto: Huachinango.

Vieras, que ante esa nota que le mandé, Verónica me respondió:

​“Mi querido usted siempre tan generoso en palabras y cariños hacia mí y mi familia; algo bueno habremos hecho en esta vida para merecer tanto cariño, tan honesto y sincero de tu parte y de tu familia. El regalo fue para mí poder ver a Lilliana “La Loba” Mora y a vos. Me da mucha alegría que tengan este nuevo lugar para recibir amigos y pasarla bien ya que ustedes son los mejores anfitriones que existen. ¿Y que somos sin la familia? nada y para mí, como usted sabe, ellos son todo. Tus palabras hacia ellos son realmente hermosas, pero coincido contigo en que son gente buena y no hacemos otra cosa más que crear momentos bonitos para pasarla bien juntos”.

Verónica además saludó en el concierto, en la calle y en el restaurante a todos los que la reconocieron o le pidieron una foto, como fue el caso del ex Alcalde Johnny Araya, el mesero Alejandro “Huachinango” Caravaca y el cantante Juan Chaves. Y hablando de la tía generosa y buena, en los próximos días, Verónica se llevará a todos los sobrinos a un crucero.

Verónica con su hermana Melissa y las sobrinas Samantha, Fátima y Jimena.



Vieras que el pasado 7 de diciembre, en el Tennis Club, se rindió homenaje a don Carlos Umaña Gil, de 96 años, por su perseverancia de parte de sus queridos compañeros de tenis. Durante casi 40 años, el papá de mi colega Glenda Umaña, ha formado parte de este grupo de tenistas senior, fundado hace 63 años por los señores Murillo y Donato.

​“Le agradezco de todo corazón a esta extraordinaria fraternidad por tanto apoyo, cariño y por ser una razón y motivación para que mi papá entrene y compita dos veces por semana, lo que se ha convertido en su mayor ilusión. Para mi mamá Virginia Hidalgo y para mí, fue un honor compartir la fiesta navideña y vivir ese sorpresivo homenaje que nos llenó de orgullo y alegría”.

Carlos Umaña, Glenda Umaña y Virginia Hidalgo.

Vieras que el periodista Carlos Herrera Rosales, quien siempre trabajó en Repretel, cumplió un año de estar laborando en la FIFA.

​“Creo que no hay año laboral qué no sea vertiginoso para mí, pero cada año aprendo más y más, cada año me propongo nuevas metas que voy cumpliendo, pero también tengo que agradecer a los que un año más confiaron en mí y en mí trabajo”, escribió el colega.

Carlos Herrera.

Vieras que el famoso estilista de los famosos José Astúa, de Hair Studio, está muy feliz tras haber recibido un reconocimiento por parte de la FECOPROBE, por su actitud de estar siempre a la vanguardia del trabajo y la creatividad y cultura de la alta peluquería. FECOPROBE es una compañía de seguridad, bio seguridad, salud en peluquerías internacionales, ahora en el capítulo de Costa Rica se instauró un galardón de alcance latinoamericano, para la alta peluquería, trayectoria y creatividad.

Eran 110 personas en maquillaje, manicure, estética, profesores y otros que como José Astúa entraron en la categoría de los 30 años de profesionalismo, razón por la cual recibió esa distinción internacional y eso lo convierte en embajador de la industria de la peluquería. FECOPROBE es una organización comprometida con el desarrollo integral de los profesionales del sector de la belleza y áreas afines.

Además, desarrolla las marcas Expobelleza Costa Rica, el encuentro más importante de la región para el sector, y Revista ESSENCIA, medio oficial de comunicación especializado en Belleza Profesional, Bienestar, Moda, Estilo de Vida, Gastronomía y Sostenibilidad Ambiental. Felicitaciones a Astúa y lo instamos a seguir siendo el mejor, como lo ha sido durante los últimos años.

José Astúa tiene varios años de ser el estilista de los famosos.



​Vieras que Mario Nájera, Gerente de Voz Institucional de Canal 7, fue invitado, el pasado 3 de diciembre, como testigo de la entrega de juguetes recolectados en la Fiesta de Negro 2025; ese día pudo apreciar a los pequeños de la Asociación por la Sonrisa de los Niños (ASONI) almorzando y recibiendo instrucción académica; las imágenes positivas que vio en ese lugar, realmente lo conmovieron.

​“He ido a muchas Fiestas de Negro —dijo Mario— compré regalos y entré, pero si la gente supiera lo que realmente significa esto y cómo beneficia a las fundaciones, el apoyo se duplicaría o triplicaría. Hoy vi a niños en pobreza extrema, pero eran felices, comiendo bien, en un lugar seguro y rodeados de ángeles, como son los que asisten a la Fiesta de Negro a colaborar y a llevar juguetes que luego se entregan a niños en riesgo social como estos de ASONI. Hoy recibí una gran lección de vida. Esta iniciativa ha hecho feliz a más de 21.600 niños en este país eso no lo hace cualquiera”.