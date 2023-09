Tía Zelmira: ¿Seguiremos siendo pura vida?

22 de septiembre de 2023, 8:58 AM

Un saludo para mi querido colega y creador de contenido Juan José Fonseca, quien cumple años este viernes 22 de setiembre; espero que pase muy bien, que siga creciendo y produciendo cortos buenos y divertidos, como los que sube periódicamente. Saludo también al embajador del tango Óscar López Salaberry, ahora instalado en las playas guanacastecas, quien celebra su natalicio este sábado 23 de setiembre; deseo que siga llevando la cultura del tango por toda la provincia con su humor, su bandoneón y sus ganas de hacer las cosas siempre bien, en pro de su amado tango. También cumplen años esta semana la productora Ivannia Alvarado (cumple el 24 de setiembre), Valeria Feld (24), el productor y presentador de televisión Franck Salas (24), Omar Jiménez (25), el periodista Steven Barahona (25), la vicealcaldesa de San José Paula Vargas (26), la pintora Zulay Soto (27), la bailarina y modelo brasileña Verónica Araujo (28), el enólogo y productor de vinos Ramón Blanco Lobeto (28), el abogado Paul Zúñiga (28), el empresario Pablo Formal (28) y el cantante Wally Córdoba (28). Yo también celebro el 28 de setiembre, pero en estos momentos no estoy preparado para eso: llego a los 65 años y subo al piso de la tercera edad; no es fácil: soy ciudadano de oro puro, me siento igual, me siento joven y feliz, pero hay partes del cuerpo que ya no funcionan igual, como el cerebro y, aunque lo ejercito todos los días escribiendo y haciendo otras dinámicas, los números no mienten y se sienten. Ya les contaré más como me va con el oro… péndola. ¿Seguiremos siendo pura vida?

Vieras que la clínica de estética Ola Centro Médico, propiedad del empresario Rónald Torres, se ha convertido en el sitio preferido de las más guapas del país, incluidas aquellas que reinan y marcan la pauta en redes, para hacerse sus retoques por aquí, por allá y más por allá. Aunque me he visto en la tentación de meterme en esos quirófanos, todavía no he caído y como uno no puede decir de esta agua no he de beber… algún día puede ser. Lo cierto del caso es que, cada vez que paso a saludar a Rónald, me encuentro con un puñado de hermosas y simpáticas amigas como Ana Lucía Vega, Ericka Morera, Jalé Berahimi, Yolanda Soler y otras guapas y famosas. También me he topado en Ola con algunos varones, pero como los caballeros no tenemos memoria y preferimos dejar lo de los retoques en silencio, no les puedo dar nombres; en cambio las chicas disfrutan de los beneficios de la cirugía estética para lucir más bellas de lo que Dios las hizo. Amén.