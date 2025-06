Tía Zelmira: ¿Se nos pone la piel de gallo o de gallina?

Por Rogelio Benavides / [email protected]



Cumpleañeros

Tengo un saludo especial para mi buen amigo el empresario Marvin Córdoba, quien celebra su natalicio este viernes 6 de junio, día en que también cumple años la querida presentadora de televisión María González Roesch. Otros cumpleañeros de la semana son el abogado Carlos Briceño (cumple el 7 de junio), el empresario pezeteño Álex Navarro (8), el empresario Daniel Vindas (9), la modelo Marianela Valverde (10), la especialista en medicina estética Vivian Campos (11), el periodista Manuel Herrera (12), la periodista Blankita Madrigal (12) y la somelier Cristina Chaverri Rojas. Felicidades.



La doctora Vivian Campos cumple años el 11 de junio.

¿Se nos pone la piel de gallo o de gallina?

En Nace una Estrella, tras escuchar a uno de los concursantes, el juez Joaquín Yglesias dijo, en tres oportunidades, que se le había puesto la piel de gallina. El 25 de mayo, fue a la jueza chilena Myriam Hernández a quien, según dijo, se le enchinó la piel.



Son interesantes esas expresiones idiomáticas y su uso suele ser llamativo y también polémico, porque todavía hay muchas plumas que arrancar. Si a un hombre se le pone la piel o carne de gallina, ¿no sería mejor decir “de gallo”?, pero bueno, en estos tiempos que corren, veloces como un Cadillac sin frenos, ahorita van a decir que se le pone la piel de galline, como a todes.



Aunque enchinar es formar rizos en el cabello, también se usa para definir la piel erizada por la emoción, como lo hizo la chilena Myriam Hernández.



Podría ser piel de pollo o de polla, de pollito o de pollita, pero en esas pequeñas aves, seguro no se puede notar fácilmente cuando se les eriza el pellejo. ¿Por qué la gallina tiene piel y no pellejo? Eso se debe a la forma de usar el lenguaje en diferentes contextos. El término pellejo se asocia más con la piel de los animales que puede ser usada para hacer cuero, pero cuando se habla en un sentido más biológico o anatómico, se usa “piel”. En el caso de los animales de granja, se utiliza el término “piel”, porque la capa debajo de sus plumas es más delgada y sensible que la de otras especies.



Si no es gallo, es gallina, dicen para referirse a una persona indecisa o ambigua en su decisión. Para saber si es gallo o gallina debemos tomar en cuenta que la cresta del gallo suele ser más grande, su plumaje es más colorido y brillante y su cola muestra plumas más arqueadas; además, los gallos son más esbeltos ya que su labor es la de proteger, son muy territoriales.



La piel puede erizarse, enchinarse o ponerse de gallina, en momento de profunda intuición o cuando nuestros instintos están activos, sirviendo como una manifestación visual y física de que nuestra sabiduría nos está guiando por el camino correcto.

Quienes sienten escalofríos al escuchar música son extremadamente sensibles a determinados estímulos; esta condición es conocida como frisson.

Contracción involuntaria

La piloerección, erización o erizamiento se refiere al fenómeno de contracción involuntaria de los músculos erectores del pelo que provoca que el vello se erice y la piel adopte un aspecto con pequeñas protuberancias en brazos, muslos, nalgas o en el rostro cuando experimenta frío o emociones fuertes, pero si estos síntomas se hacen visibles en otras partes del cuerpo, es mejor consultar a un dermatólogo.



Según un artículo médico, tener la piel de gallina trasciende lo físico. “Es una forma de comunicar algo que va más allá de las palabras, pues nos permite describir sensaciones universales de admiración, miedo o sorpresa, conectando nuestras experiencias individuales con las de los demás. Esta reacción física podría indicar que necesitamos estar emocionalmente preparados para recibir buenas o malas noticias, tanto para uno como para sus seres queridos”.



Pero, ¿por qué se nos eriza la piel cuando nos excitamos? Cuando uno se excita, el cuerpo libera hormonas como la adrenalina y la dopamina, también conocida como la hormona de la felicidad. En ocasiones un relato con alta carga sentimental o una caricia inesperada provoca lo que coloquialmente llamamos ponerse la piel de gallina y que los científicos denominan escalofríos estéticos. La piloerección que ocurre cuando experimentamos cambios de temperatura bruscos es un fenómeno que ocurre en los mamíferos.



Escuchar música activa partes del cerebro que procesan emociones como la alegría o la gratitud. El efecto “piel de gallina” (“cutis anserina”) se debe a que la intensa experiencia de estar escuchando una canción, dispara reacciones del sistema nervioso, como le pasa a los jueces de Nace Una Estrella, según han confesado Joaquín Yglesias, Marvin Araya y Miryam Hernández; a Debby Nova no le he escuchado esa expresión idiomática.



Ese escalofrío que recorre el cuerpo con nuestra canción favorita se conoce como “frisson”, un término francés que define lo que podríamos considerar como los escalofríos estéticos.

Si no es gallina, es gallo.



La liberación de adrenalina desencadena una serie de reacciones que nos ponen en alerta por si es necesario luchar o huir, en caso de estar en peligro, además, provoca el aumento de la fuerza o de la agilidad mental, de ahí que esto ocurra al escuchar música, ver una película, experimentar o escuchar una historia que nos atormente o que nos emocione.



¿Gallo o gallina?

No se trata de si es gallo o gallina, si es piel o pellejo, lo cierto es que el gallo canta, pero la gallina es la que pone los huevos y… ¿quién fue primero, el huevo o la gallina?



Según un estudio, desde un punto de vista evolutivo, el huevo fue primero: las aves evolucionaron a partir de nuestros ancestros reptiles y la aparición del proceso de poner huevos es anterior al surgimiento de las gallinas. El huevo es una adaptación evolutiva de las criaturas.



La “piel de gallina” es una reacción del cuerpo que durante años ha fascinado a los expertos. Ya sea como reminiscencia de nuestros ancestros, por el frío del ambiente, o por sensaciones como el miedo o el amor.



¿Por qué se me eriza la piel cuando estoy con mi pareja? La razón fisiológica de esta reacción se encuentra en el sistema nervioso simpático. Éste se activa cuando recibe un estímulo externo importante. Por lo tanto, lo que hace es segregar adrenalina para preparar al cuerpo.



La expresión “piel de gallina” trasciende lo físico. Es una forma de comunicar algo que va más allá de las palabras, pues nos permite describir sensaciones universales de admiración, miedo o sorpresa, conectando nuestras experiencias individuales con las de los demás.



Aunque no dije ni pío, la próxima vez que se le erice la piel elija si la quiere de gallo, de gallina o de humane. Hasta aquí estos apuntes, no entro en más detalles, normales ni paranormales, porque soy bastante gallina (persona cobarde, pusilánime y tímida).

El gallo canta, pero la gallina es la que pone los huevos.

RPMTV regresa a Teletica

El emblemático programa RPMTV regresa a la pantalla con una nueva temporada cargada de adrenalina, novedades y todo lo que apasiona a los amantes del mundo motor.



El programa se transmitirá todos los sábados a las 11 a.m. a partir del próximo 14 de junio por Canal 7, y contará con múltiples repeticiones durante la semana en TD+. Los televidentes podrán disfrutar nuevamente de cada episodio los lunes a las 5 p.m. por TD+2, los martes a las 5:30 p.m. por TD+1, los jueves a las 9 p.m. por TD+2 y los viernes a las 5 p.m. también por TD+2.

​“Estamos muy felices de anunciar el regreso de RPMTV. Este programa marcó una época al acercar a toda una generación al apasionante mundo del deporte motor. Fueron muchos años al aire, y el público aún lo recuerda con enorme cariño y emoción. "En esta nueva etapa, queremos dar lo mejor de nosotros para informar y compartir lo mejor del universo motor, en un contexto completamente distinto, donde la información se mueve a gran velocidad y los eventos nacionales e internacionales son cada vez más numerosos. "Con ese mismo cariño de siempre, queremos seguir contando historias que apasionan a los verdaderos fanáticos. Estamos profundamente agradecidos con Canal 7 por volver a abrirnos las puertas y permitirnos seguir contando historias llenas de velocidad, emoción y excelencia” comentó Manrique Mata, fundador de RPMTV.

RPMTV nació un 4 de enero de 1997 y durante diez años se emitió de manera ininterrumpida, convirtiéndose en un referente del periodismo deportivo especializado en motores en Costa Rica.



En su programa de regreso, RPMTV presentará un análisis sobre cómo los carros eléctricos se abren paso en Costa Rica, junto con una cobertura exclusiva del GT Challenge de las Américas en Panamá. También se vivirá toda la emoción de la tercera fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo.

La Fórmula 1 será protagonista con el Gran Premio de Canadá, que podría convertirse en una carrera histórica. Además, habrá espacio para la acción del Motocross Nacional y el MotoGP internacional, consejos de expertos para los amantes del motor y el 4x4, y una selección de imágenes impresionantes captadas en eventos automovilísticos de todo el mundo. Lo mejor de los motores nacionales e internacionales, sus principales figuras, segmentos especiales, imágenes sorprendentes y toda la adrenalina de las competencias más importantes estarán en RPM TV.

Manrique Mata es el fundador de RPMTV.



​Marta Emilia canta y encanta, pero no espanta

La carrera de Natalia Monge se ha caracterizado por ser multifacética y lo reafirma con el lanzamiento de la primera canción y video de su personaje Marta Emilia titulado No sos tú, soy yo.



El nombre del tema refleja una característica particular del personaje, de mezclar “vos”, “tu” y “usted” a la hora de hablar. “No sos tú, soy yo” es una canción alegre que tiene la consigna de generar en el público un estado positivo; la letra mezcla elementos de humor, descripción de algunos detalles de la personalidad de Marta Emilia y sobre todo, una serie de frases que motivan a las personas a actuar de manera más empática y con el corazón, destacando así la esencia noble y humana del personaje.



La iniciativa de Natalia Monge por crear esta producción fue acogida de manera especial por el reconocido compositor y productor musical Molinna, quien logró darle forma a las ideas que Monge le expresó para convertirla en una canción cargada de buena vibra.



El video fue producido y dirigido por Luis Sanabria y participan una serie de invitados especiales como los personajes Morgan (Mauricio Astorga), Eduviges (Karla Murillo), las tiktokers Mari Centeno y Alanis “La Chita”, el presentador Bismarck Méndez y un grupo de personas que fueron seleccionadas mediante una dinámica que hizo Marta Emilia en sus redes sociales.

Marta Emilia también canta.



Dokä Campus gana el PORCELANOSA al diseño del año