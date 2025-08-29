Tía Zelmira: Se me quemó el trabajo

Por Rogelio Benavides / [email protected]



Cumpleañeros

Saludo al modelo Alonso Chaves con motivo de celebrar su cumpleaños este viernes 29 de agosto; espero que la pase muy bien con sus seres más queridos. Otros sobrinos que cumplen años esta semana son el periodista Eduardo Amador (cumple el 29), el periodista y decano diplomático José Joaquín Chaverri (30), el embajador Marco Vinicio Vargas (30), la modelo Diana Montero (30), el productor José Cortes Arias (31), la famosa Marian Arauz conocida como Thalía (1º de setiembre), el piloto Róger Mora (2), la empresaria Mariana Alfaro Pita (2), la modelo Pilar Rodríguez (5) y el músico y director Germán Paniagua. Felicidades.



El día que se me quemó el trabajo

Mi primer trabajo fue en Radio Monumental, en junio de 1976, en el noticiero La Palabra de Costa Rica, bajo la dirección de Enrique Tovar. Fue Armando Contreras —quepeño como yo— quien me dio aquella primera oportunidad. Doña Lilia Castelán de Berrocal, una dama y un gran ser humano, gerente de la emisora, me entrevistó y me preguntó si sabía escribir a máquina y le respondí afirmativamente, pero apenas tecleaba, picoteaba como las gallinas.



Empecé a trabajar de inmediato en algo inimaginable para mí, pues todavía mi piel olía a eclipse de mar. Debía escribir en una máquina de Telex, perforar una cinta amarilla con las noticias, luego hacía una tira interminable —la pegaba con goma en los extremos—y después la ponía en el lector de una computadora, diseñada y fabricada por el ingeniero Larsen.



Esas noticias aparecían simultáneamente en una pizarra lumínica, colocada encima del último piso de la Tienda La Gloria. La mañana del 30 de julio de 1976, me dirigía antes de las 6 a.m. a mi trabajo y, al chocar con el Banco Central, vi las llamas desaforadas devorando La Gloria, de inmediato pensé: se me quemó el trabajo.



Aquello era un caos, más de 200 bomberos luchaban contra el fuego; en la avenida central se les había ocurrido poner unos grandes cilindros de cemento —de esos usados para entubar riachuelos— con matas y aquel estorbo dificultó la acción de los apagafuegos.



Contrariado y asustado, logré pasar por el sitio con gran dificultad, porque mi preocupación era llegar a tiempo —entraba a las 6 a.m.—. Ya en Monumental salí al balcón para constatar cómo la pizarra estaba apagada y quemada. Durante toda la jornada el tema fue el incendio, incluso cuando llegó doña Carmen Granados a grabar “Vineando con Doña Vina”, me planteó varias preguntas; yo era como el Larousse, lo sabía todo, pues no me había perdido un solo detalle, porque ese día no había comunicación entre la computadora y la pizarra electrónica.



Eso sí, no faltaron los chistes: en la azotea de La Gloria había un gran rótulo lumínico de Coca Cola, la chispa de la vida, entonces responsabilizaban a ese chispazo de haber iniciado el infierno en La Gloria.



Ese mismo día doña Lilia Berrocal me asignó otras funciones, pero unos meses más tarde instalaron otra pizarra —más corta— en el balcón de Monumental, justo en la esquina de los grandes acontecimientos… y bien grandes.

Un incendio destruyó gran parte de tienda La Gloria el 30 de julio de 1976.



Hace unos días, Armando Vargas, quien fue mi jefe y maestro durante cinco años, escribió: "Hace 46 años se leía en la pizarra de Noticias Monumental: 'Gracias a Dios cayó el dictador'”.

Fue Rogelio Benavides quién salió al balcón que daba a la Avenida Central, a colocar las letras acrílicas rojas sobre la iluminada superficie blanca. Aquel titular fue recogido para la historia por el diario ﻿The New York Times﻿. (Según la crónica del periodista Warren Hoge, sección A, página 8, The New York Times, 18 julio 1979: A Radio Monumental employee climbed onto the catwalk beneath the station's fluorescent news bulletin sign and put new red plastic letters in place that said, “Thank God, Somoza has fallen.”)



Sí, mi estimado Armando Vargas Araya, gracias por el dato y por la mención de mi nombre y de mi responsabilidad en aquel momento, siendo usted el director de Noticias Monumental, medio encargado de dar de primero la noticia de la caída de Somoza.



Durante la jornada nocturna quedaron de guardia mis amigos José Manuel Peña Namoyure y José Meléndez Monge, quienes siempre estuvieron en contacto directo con nuestros colegas en Managua. En cuanto supieron la noticia, pusieron a sonar la alarma escuchada en todos los rincones del Gran Área Metropolitana (GAM); cuando se activaba el interruptor, cimbraba todo el edificio (a Meléndez le agradaba especialmente hacer eso).



Todavía recuerdo cuando Vargas Araya me dio el título en una hoja para ponerlo en las pizarras. Yo era el responsable de operar una pizarra luminosa de noticias (esa misma de La Gloria) así como en una pizarra tradicional donde se escribía con tiza y en otra con letras acrílicas rojas colocadas sobre una superficie blanca iluminada, ambas colocadas en el balcón de la emisora, en la “esquina de los grandes acontecimientos”.



Fue una época muy fructífera y provechosa de Noticias Monumental que Armando Vargas Araya fundó y dirigió con tanto acierto; aquella era una cátedra permanente y viva de buen Periodismo (así con mayúscula).



De los periodistas recuerdo buenos nombres como los de Isabel Ovares, Patricia León Coto, Luis Sáenz, Sergio de Castro, Marco Aurelio Salazar, Nivaria Perera, Alejandra Fernández, José Manuel Peña, Ufrán “Chamelo” García, José Ramón Meléndez, María Elena Carvajal, Carlos Salazar, Marta Núñez, Marta Fernández, Marlene Cambronero, Wilmer Murillo, Luis Sáenz, Eduardo Enrique Leiva, Wilfredo Chacón, Víctor Hugo Vargas, Marcelo Castro Benavides, Hernán Gutiérrez, Nora Ruiz, Luis Calvo, Álvaro Campos y otros. Los locutores eran los mejores de la época: Ernesto Fraga Chao, Jorge Oller, Carlos Zúñiga y Carlos Gómez. Mario Alberto Fonseca Chacón, Tomotane Hara Murakami y yo éramos los asistentes de redacción…



Gracias por habernos refrescado la memoria sobre un hecho importante para el Periodismo costarricense, independientemente de razones políticas o juicios de lo sucedido entonces y sobre lo que sigue pasando en la nuestra querida Nicaragua. A nosotros —los periodistas— nos corresponde el honor de escribir la historia contemporánea.

Yo escribía noticias en las dos pizarras del balcón de Radio Monumental.



