Tía Zelmira: se casa Luis Kaver

Cumpleañeros

Un saludo especial para mi buena amiga Clary Badilla Campos, de Palmares, esposa de mi gran amigo Luis Carlos “Licho” Araya quien celebra su natalicio este 29 de octubre; en esta misma fecha nacieron Armando Contreras Moya, la cantante Arlene Elizondo y María Teresa Valverde Camacho. Saludo a mi barbero Alex González (cumple el 30 de octubre), Lauren Brenes (30), Laura Rosales (31), Nicole Menayo (2 de noviembre), Marcela Negrini (2), José Manuel Vargas León (2), Charlyn López (2), Gloriana Gómez (2), Francinie Zamora Cambronero (2), Elena Correa (3), Diana Ibarra (3), Vanessa Mathiew (3), Andrés Quintana (4) y Lolita Mora (4). Felicidades a todos esos sobrinos cumpleañeros.



Laura Barboza

Este viernes 29 de octubre cumple años Laura Barboza, a quien conocí como Lala Barboza. Esta encantadora dama es una mujer plantada, de armas tomar, una emprendedora valiente y libre, con piel de tigre. Como buena escorpiona moncheña, tiene una belleza profunda y misteriosa. Tiene encanto y seducción más que suficientes. Es magnética, orgullosa y totalmente segura de sí, pero tiene un único dolor secreto: no haber nacido hombre para hacer más cosas de las que le permite su condición de mujer. Ella quisiera tener menos restricciones y más oportunidades. Dice Linda Goodman que “en esta mujer, la pasión bulle hasta derramarse, por más que ella la mantenga bajo el control rígido de una actitud distante y fría hacia los extraños, y que su suavidad superficial haga pensar en una seda. Jamás se interesa a medias: el desapego y la indiferencia no se han hecho para ella”. A las escorpionas les gusta escuchar secretos, pero ni a putas cuentan algo que les han confiado. En estas mujeres hay un ámbito privado que jamás podemos alcanzar: una parte de su mente y de su alma que le pertenece exclusivamente a ella y en el cual no admite invasiones. Una mujer de Escorpión mostrará su lealtad increíble hacia aquellos a quienes considere fuertes y dignos, pero los débiles jamás alcanzarán el honor de su mirada. Es selectiva con sus amistades. A los compañeros dignos de ella los conserva durante toda la vida; a los superficiales los excluye con su hielo. En la naturaleza de una mujer como Lala hay una reserva inmensa de perseverancia y decisión. Eso sí, nunca deja ver sus sentimientos más profundos. No hay nadie a quien su mirada no traspase, ni engaño que se le escape. Puede decir exactamente en quien se puede confiar y a quien se debe vigilar. En ella el sentido de la justicia es tan fuerte como el sentido de la venganza, cosa que la mayoría de gente olvida. Recuerda todas las bondades y también las devuelve con creces. En cuanto al nombre Laura viene del latín que significa victoriosa. Las lauras son muy exigentes en el amor y si encuentran a su ideal lo conservan con uñas y con dientes. Laura, quien anda como desaparecida desde hace un buen tiempo, es como una cometa, pero cuando aparece en el firmamento, sorprende con su cola. Eso sí, es una madre abnegada y defiende como una loba a sus queridos Gabo y Naomi. Gracias por su amistad, por su chispa, su alegría y energía desbordantes.

Lala Barboza.





Se casa Kaver



El cirujano dentista de los famosos Luis Kaver, experto en Cosmética Dental, está feliz y entusiasmado porque en los próximos días se casará con Melany Cojocaro, con quien tiene varios meses de noviazgo. La pareja está decidida y así lo publicaron en sus redes, para recibir de inmediato decenas de felicitaciones de familiares y amigos. “Cuando estás tan cerca, a sólo tres semanas, de poder compartir el resto de tu vida con una mujer espectacular en todo sentido, que más se le puede pedir a la vida. Sí… pedir larga vida para seguir disfrutando tanta bendición y felicidad a su lado”, escribió Luis, bien enamorado. El doctor Kaver, es uno de los profesionales más reconocidos en clínica restaurativa, estética dental y odontología cosmética. Kaver es el responsable de las más reconocidas sonrisas del país, ya que muchas reinas de belleza, modelos, figuras de televisión y otros famosos acuden a su consultorio en busca de una de esas sonrisas que él fabrica. Luis Kaver es serio, estudioso, talentoso, responsable e innovador. Le enviamos un abrazo y esperamos que siga repartiendo sonrisas a famosos y a muchos que no lo son. También le enviamos un afectuoso saludo a Melany y le reiteramos a Luis nuestra admiración y respeto profesional.

Luis Kaver y Melany Cojocaro.





Este 31 de octubre es Halloween



Halloween es una celebración anglosajona; el término proviene de la contracción inglesa: All Hallows’Eve, que significa la víspera de Todos los Santos. El próximo 31 de octubre vuelven los disfraces y los timbres sonarán mientras los niños cantan “Triki Triki Halloween” para llenar sus calabazas de dulces. Además están programadas fiestas de disfraces, en casas y en sitios públicos y también las hay clandestinas. Aunque algunos prefieren los cuentos de brujas y las mascaradas, lo cierto es que esta tradición ajena a nuestra cultura, ha ganado cada vez más espacio. Recordemos que el 1º de noviembre se celebra el Día de todos los Santos y el 2 de noviembre, el Día de Los Fieles Difuntos.



Según la revista Marca, de Colombia, en la tradición Celta, el 1º de noviembre se conmemora el festival del Samhain, nombre que proviene del inglés antiguo y se relaciona con el final del verano. En esta celebración se daba por terminada la época de las cosechas y el inicio de un nuevo año, que coincide el solsticio de otoño.



En la cultura celta se pensaba que durante la noche del 31 de octubre la barrera entre el mundo de los vivos y de los muertos se levantaba, por lo que las almas de los fallecidos podían transitar en la tierra.



Las personas usaban disfraces para esconderse de las almas malévolas. Se encendían hogueras y se hacían ritos de comunicación con los muertos para que estos encontraran descanso.



En el auge del Imperio Romano y su conquista sobre los celtas, el Samhain se unió a la celebración romana de la Fiesta de la cosecha. En esta celebración que se llevaba a cabo en los días finales de octubre, se le rendía tributo a la Pomona, diosa romana protectora de los árboles y la fruta.



Con la expansión del cristianismo en todo el Imperio Romano, las fiestas de origen pagano fueron sustituidas por la celebración de la víspera de Todos los Santos.



La celebración del Halloween se debe a la llegada de los irlandeses a Estados Unidos y Canadá en 1840, los cuales festejaban esta fecha, pero sin todo el bombo con el que la conocemos. La festividad creció gracias a Elizabeth Krebs, quien en 1912 la convirtió en fiesta disfraces y celebración, pero fue hasta 1921 que se popularizó con el desfile en honor al día ocurrido en Minnesota.



En la festividad de Samhain las personas se disfrazaban para protegerse de los espíritus malignos, pero también tallaban rostros aterradores en tubérculos comestibles que tenían en sus cosechas, principalmente nabos, los cuales vaciaban y les ponían una vela adentro para que reflejara la cara tétrica.



Cuando los irlandeses llegaron a Estados Unidos y Canadá no tenían sus cultivos de nabos, por lo que utilizaron calabazas, que era el producto que más abundaba en la región.



Comer para vivir o morir



Para no mencionar al Covid, hablemos de cualquier otra cosa. Todos los días me sorprenden noticias según las cuales todo da cáncer. Antes decíamos si no mata engorda, ahora todo engorda y mata. Antes el terror lo imponían los huevos por el aumento del colesterol y ¿huevos?: ni verlos. Esa alarma, ya pasó. De eso se habla poco y ahora todo el mundo empieza el día con huevos.



Después apareció la maldición de las carnes rojas. Entonces era más sano comer pescado. Vinieron los temas de los aceites Omega 3 y siguientes, y… coma salmón, atún y bacalao. Por el momento el premio se lo llevan las informaciones según las cuales el vino y la mariguana curan casi todo. ¡Aleluya! Entonces, a beber y a fumar, porque el mundo no se va a acabar.



La satanizada mariguana resultó la salvación, por eso, ahora muchos viven sin prisa, gracias a esa que da risa. Ahora la usan para todo, y cuando digo todo, es eso, todo. La más reciente condena fue contra las carnes procesadas como el jamón, la salchicha, el chorizo y el salchichón. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 50 gramos al día de carne roja o procesada aumentan en un 18% la probabilidad de sufrir cáncer de colon, próstata o páncreas.



Bueno y si eso no podemos ingerir, entonces ¿para qué vivir? Casi de inmediato, hecha la amenaza, apareció la salvación: si se come la carne acompañada con cerveza, no hay problema, entonces comamos y tomemos, después… ya veremos. Resulta que un grupo de investigadores dirigidos por Isabel Ferreira de la Universidad de Oporto, en Portugal, cree que ha encontrado una forma de evitar el problema. Cuando haga un asado, es recomendable agregar cerveza. Según la doctora Ferreira, la carne con cerveza formaría menos HAP que los pedazos que no están adobados de esa forma. Pero la cerveza no solo ayuda a prevenir el cáncer: también su consumo moderado reduciría el riesgo de hipertensión.

Antes el terror lo imponían los huevos por el aumento del colesterol.



¿Y pollo? Ni se le ocurra, porque aparte de las hormonas que siempre les han inyectado, los procesados y concentrados utilizados en su alimentación, según la misma OMS, pueden estar contaminados con dioxinas. ¿Y pescado? ¡Tampoco! Hay una lista de peces contaminados con mercurio. Bueno, entonces los afrodisíacos mariscos, ¡Menos! La mayoría acumulan biotoxinas cuando mueren (los comemos cadáver como dicen los veganos) y su alto consumo produce migrañas y cosas extrañas.



Ensaladas, frutas y verduras también están condenadas y contaminadas por los pesticidas. Entonces… ¿podemos comer pan, como en La Última Cena? ¡Dios guarde! Las mezclas del trigo aparte de los químicos blanqueadores y demás, lo convierten en un alimento insano. Además, al igual que muchos otros productos, contiene gluten letal para celiacos. Con tantas amarguras recurriremos a los dulces y chocolates que nos engordan, provocan enfermedades cardiacas y nos llevan directo a la diabetes. Sí, hay amores que matan.



Sin dulce y sin pan, ¿a dónde iremos a gozar?



Antes la leche era buena, buenísima. Pues no. Los lácteos están siendo juzgados y acusados por su implicación en cánceres hormonales, especialmente el de mama. Y el que no mama, no llora. Lloremos, porque ya ni mamar podemos. Tampoco podemos ahogar las penas en alcohol porque su consumo puede triplicar el riesgo de cáncer faringe, esófago, mama y boca.



¿Y no era que la cerveza y el vino son buenos?



Mejor tomemos y brindemos: El vino por su alto contenido en ponifenoles elimina los radicales libres, protege el corazón y cura el cáncer. Según investigadores, de la Universidad de Brock y la Universidad McMaster en Ontario, según estudios realizados ‘in vitro’ utilizando células con cáncer, e incluso estudios epidemiológicos, el vino tinto tiene propiedades anticancerígenas. Esta capacidad se le atribuye al vino tinto por ser una fuente rica en resveratrol. Ambos tipos de vinos, tintos y blancos, detuvieron la propagación del cáncer de pulmón, pero los tintos fueron más efectivos. El vino tinto detuvo eficazmente la propagación de las células cancerosas. Doble puntaje para el tinto.

El vino tinto detiene la propagación células cancerosas.



A fumar… ¿sin pecar?



¿Quién lo iba a decir? La mariguana resultó ser medicinal. “Hemos observado que los cannabinoides son muy eficaces para reducir el crecimiento del cáncer”, explica la bióloga molecular de la Universidad Complutense de Madrid, Cristina Sánchez. “Las células pueden morir de diferentes maneras, y tras tratarlas con cannabinoides, las células mueren de forma limpia; cometiendo suicidio, que es lo que realmente queremos”, añade. Los cannabinoides son un grupo de sustancias con ingredientes activos del cannabis y estos actúan sobre algunos receptores en el cuerpo.



Ya muchos estados de Norteamérica legalizaron y otros están por autorizar el uso recreacional y medicinal de la mariguana, especialmente ahora que el Instituto Nacional del Cáncer (NCI, por sus siglas en inglés) actualizó la lista de preguntas frecuentes en su sitio web para incluir los estudios según los cuales cannabis es un remedio natural para el cáncer.



De acuerdo con el NCI la mariguana “puede inhibir el crecimiento de los tumores a través de la muerte de las células cancerígenas, bloqueando el crecimiento de dichas células y bloqueando el desarrollo de los vasos sanguíneos que los tumores necesitan para crecer” mientras también protegen a las células normales y saludables.

Los embutidos son buenos para la tensión.





En resumen, comamos carne roja por las proteínas de alta calidad, comamos jamón, chorizo, salchicha, jamón y salchichón porque es bueno para la tensión. Mucho atún por su alto contenido de omega 3 y comamos mariscos porque tienen magnesio, yodo y potasio. Agreguemos verduras llenas de vitaminas. Comamos de todo, pero sin exageración. Disfrutemos, esa es la cuestión: comamos y bebamos con moderación. Todo es malo y todo tiene algo de bueno. Oigamos consejos y llegaremos muy lejos.



Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.