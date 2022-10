Tía Zelmira: Se casa Berny Granados

14 de octubre de 2022, 8:00 AM

Cumpleañeros

Este 14 de octubre cumplen años Alonso Solís, Marjorie Sibaja y Joyce Guzmán. También celebran su cumpleaños Gabriela Alfaro (15 de octubre), el abogado naranjeño Alexander Montero (18), Gaby Sanabria (18), Laura Moreno Ramírez (19), Sofía Krzyzak (19), Nazareth Cascante Madrigal (20) y la cantante Rayssa Jiménez (20).

Yuri Jiménez es una gran periodista

El pasado 10 de octubre cumplió años mi colega y amiga Yuri Lorena Jiménez Gómez, una de las mejores periodistas que ha parido mi país. En otros tiempos habría sido complicado explicar la razón por la cual tengo una amiga llamada Jorge o Yuri (el que labra la tierra) en ruso. Hoy soplan tiempos diversos y eso me libera de explicaciones. Yuri Lorena Jiménez Gómez —por suerte le pusieron nombre de bus para saber, por el segundo, su género— espera este texto todos los años y cada vez me cuesta más cumplir; ya no sé por dónde llegarle a esta elocuente cronista y consumada escritora. Con más de 30 años de trabajar en La Nación, donde destacó por la precisión de sus coberturas informativas, la riqueza de sus relatos y la sabrosera de sus entrevistas, hace unos tres meses dejó su querida casa y se sumó al equipo del sitio digital Amelia Rueda (AR) y en esos acomodos anda. Ya con varias décadas en el buche, Yuri ya casi sobrevuela el bien y el mal, lo suyo es disfrutar cada momento como si fuese el último, reír, viajar y escribir y disfrutar de sus dos hijos y, especialmente de su nieta francesa, Litza Grace Marie Solano Audier. Yuri: disfrute también a sus amigos y comparta con ellos recuerdos y anécdotas porque polvos quedan pocos y ahora toca administrarlos para disfrutarlos. Felicidades.

Yuri Lorena Jiménez y su mamá, Grace Gómez.



Se casa Berny Granados



Berny Granados, bailarín, modelo, beisbolista y atleta, uno de los guapos más cotizados del país durante más de una década, se casará el próximo 12 de diciembre con la exitosa y talentosa empresaria Lala Barboza, en la sala de eventos Alta Fiori, en Escazú.

Lala, madre de Gabriel y Naomi, de 44 años, es una mujer realmente guapa y hermosa, perteneciente a una conocida familia de farmacéuticos de San Ramón. Líder de varios proyectos empresariales, últimamente estuvo ligada a los negocios en línea de juegos de suerte como el bingo electrónico.

Lala es nieta de don Deseado Barboza Ruiz, quien realmente marcó su vida. Don Deseado, farmacéutico de profesión, nació para hacer el bien. Fue regidor y presidente municipal de San Ramón y dos veces diputado, de los buenos. Con su espíritu libre y su vocación de servicio, en 1962 apoyó a unos agricultores sin tierra y surgió así el primer asentamiento campesino del país en el norte de San Ramón. Un buen hombre y un gran político.

Berny Granados destacó como deportista.



Gracias a esa herencia de don Deseado, Lala es una mujer plantada, de armas tomar, una emprendedora valiente y libre, con piel de tigre, por eso —como su abuelo— es deseada y no sobrada. Como buena escorpiona moncheña, tiene una belleza profunda y misteriosa. Tiene encanto y seducción más que suficientes.



El nombre Laura viene del latín, que significa victoriosa. Es como una cometa, pero cuando aparece en el firmamento, sorprende con su cola. Eso sí, es una madre abnegada y defiende como una loba a sus queridos Gabo y Naomi.

En cuanto a Berny, de 43 años, fue uno de los bailarines más destacados con el desaparecido grupo coreográfico masculino Zona 4, entre los años 2003 y 2008, que marcó toda una época entre adolescentes y aficionados a fiestas y discotecas. Berny también jugó béisbol profesional, durante cinco años, en los Estados Unidos y aquí jugó en primera división con el equipo de la Universidad Internacional de las Américas (UIA); desde que se alejó del modelaje y del deporte se ha desempeñado como entrenador personal.

Lala Barboza y Berny Granados se casarán el 12 de diciembre.



'Morgan y los Súper Bichillos' están solos



Desde que se estrenó “Morgan y los Súper Bichillos”, el pasado 7 de octubre, tuve gran fe en que esta producción cinematográfica sería un éxito de taquilla, los números hasta el momento lo confirman. Es esta una producción muy costarricense, llena de cosas positivas para las familias y para los amantes del fútbol, que suman miles de miles en esta bendita tierra. Mi reconocimiento para René Picado Riba y sus socios por esta iniciativa. Lo primero es lo primero. Mauricio Astorga, el destartalado y querido Morgan, es el primer punto positivo de la película que cuenta historias de fútbol, tal y como se viven en las barriadas del país. Todos los niños juegan y sueñan con fútbol. Todos quieren ser la nueva versión de Keylor Navas y brillar en el mundo, como lo ha hecho aquel chiquillo de canchas rurales de Pedregoso, Pérez Zeledón. La ilusión los mueve a viajar por el infinito como lo ha hecho Keylor, el costarricense más universal de todos los tiempos. Celebro la llegada de “Morgan y los Súper Bichillos”, es una película de película; es tierna y muy humana; es esperanzadora y realista; es la prueba fehaciente de que las cosas buenas, bien hechas y mejor intencionadas, funcionan. No he podido llevar a mis nietos a verla, pero en cuanto pueda lo haré; ellos aman el fútbol, son niños buenos y soñadores, y quiero que esta nueva producción cinematográfica los inspire.

Esta es una película para disfrutar con toda la familia.



Durante el primer fin de semana en cartelera de “Morgan y los Súper Bichillos” se convirtió, como era de esperar, en la película más vista. Aproximadamente, 14 mil personas pagaron su tiquete para disfrutar sanamente con este filme. Producido por Atómica Films y Televisora de Costa Rica, la película narra las aventuras de un equipo mixto infantil, cuyo objetivo es ganar un campeonato para evitar el cierre del orfanato de la localidad. Es una historia muy costarricense, donde se resaltan los valores que siempre nos han inspirado a ser un país que lucha por ser cada día mejor, gracias al esfuerzo y el aporte de todos sus ciudadanos. “Morgan y los Súper Bichillos” está accesible en las siete provincias, en cines ubicados en Liberia, Pérez Zeledón, San Carlos, Grecia, Jacó, Moín y en las principales salas del Gran Área Metropolitana. Protagonizada por Mauricio Astorga y dirigida por Luis Carlos Bogantes; el filme cuenta con la participación de talentosos infantes que viven profundamente la pasión del deporte preferido de los ticos.



La película se puede ver en varios cines del país.



​Nany Sevilla es una chica 'Orange'

La talentosa y destacada instructora, Nany Sevilla, forma parte de la familia internacional OrangeTheory, la cual tiene sedes en todo el mundo y también en nuestro país, específicamente en Plaza Itscatzú y muy pronto en Curridabat.

En un mundo de dietas locas, OrangeTheory sigue creyendo en estilos de vida saludables, en donde las personas dejen de lado el sedentarismo y que, con una alimentación balanceada, logren alcanzar el peso ideal y el bienestar. Es por esto que Nany logró crear el Transformation Challenge 2022, donde se logran quemar entre 500 y 1000 calorías por sesión.

Nany Sevilla sigue adelante con 'OrangeTheory'.



Audiencias para 'Chiquiticos'



El proyecto artístico “Chiquiticos” tendrá audiciones este domingo 16 de octubre a las 10 a. m. en McDonald’s de Plaza Heredia y a las 3 p. m. en McDonald’s de Plaza del Sol.

Las audiciones serán en canto, actuación, baile, humor o interpretación de instrumento musical. Para inscribirse hay que enviar un mensaje al WhatsApp 8877-3030. Es importante recordar que no se harán audiciones sin cita previa.

"Chiquiticos" es un proyecto que reúne a niñas y niños con habilidades en diversas disciplinas artísticas para potenciar sus talentos a través de producciones audiovisuales, espectáculos en vivo, iniciativas de responsabilidad social y muchas cosas más. Tras poco más de dos años, se ha ganado el cariño y aprobación del público, instituciones y medios de comunicación, dentro y fuera del país, consolidándose como una plataforma que brinda valiosas experiencias a los menores.

Desde inicios de año, "Chiquiticos" se propuso realizar el primer gran show protagonizado por niños y niñas en un gran escenario; el sueño está cerca de cumplirse y será el próximo domingo 6 de noviembre cuando se presente en el Teatro Auditorio Nacional, gracias a una coproducción entre el grupo y el Museo de los Niños.

Ya se pueden reservar las entradas para este espectáculo dirigido a niños y grandes, lleva por nombre “El Chiquishow Fachero Facherito” y combinará música, juegos con el público, humor y la promoción de valores.

"Chiquiticos" se ha ganado el cariño y aprobación del público.



Te tengo un vieras



Vieras que el próximo 18 de octubre se presentará en el Teatro Nacional el espectáculo “Flamenco para el alma”, que dirige la legendaria y queridísima Paulina Peralta, precursora del baile flamenco en nuestro país. “Las alumnas de nuestra escuela son profesionales, tenemos profesoras, doctoras, chefs, abogadas, administradoras, odontólogas, psicólogas, empresarias, gerentes, trabajadoras sociales, músicas y muchas otras especialidades más. Algunas de ellas tienen un hogar que atender, pero todas apartan un tiempo para realizarse con el flamenco”, dice nuestra admirada Paulina Peralta.

Paulina Peralta ha dedicado toda su vida al flamenco.



Vieras que la modelo Laura Ortega presentó Karma, canción con la que debutó en las diferentes plataformas digitales. Para la hermosa Laura, este es el inicio de una carrera en serio y para ello contó con el apoyo del cantante Byron Salas, quien estuvo en todo momento a su lado, durante el proceso de grabación. Desde los ocho años ella ha tenido deseos de dedicarse a la música, pero tenía algunos reparos por ser una persona muy religiosa y cantó en la iglesia hasta los 17 años. Bueno, habrá que disfrutar este primer tema de la guapísima modelo y estar pendientes de nuevas grabaciones. Le deseamos muchos éxitos en su carrera.



La bella modelo Laura Ortega debutó como cantante.



​Vieras que Cristian Gómez “Tapón” y Dani Maro serán los teloneros del cantante Daddy Yankee, que Arceyut Producciones presentará el 22 y el 23 de octubre próximos en el Estadio Nacional. Mónica Coll, vocera de la producción, informó que se está montando un espectáculo impresionante, sobre todo, tratándose de la gira de despedida de este gran artista. Los ticos respondieron muy bien al llamado de “El Cangri”, ya que las entradas para el 22 están completamente vendidas y para la segunda, el domingo 23 de octubre, quedan muy pocas entradas disponibles en todas las localidades excepto graderías norte y sur, ingresando al sitio web www.publitickets.com

Tapón será uno de los teloneros de Daddy Yankee.



