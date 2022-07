Tía Zelmira: Se busca una canción para la Sele

1 de julio de 2022, 8:08 AM

Cumpleañeros

Un saludo efusivo para Martín Granados, quien cumple años este 1º de julio. También felicito a la cumpleañera Helena Baruch (cumple el 3 de julio), Gilberto Valencia (3), Alejandra Bolaños (3), Marcia Saborío (3), Betzy Rojas (4), Silvia Fallas (40, Stephen Quirós (6), Fiorella Rueda (6), Julián Villalta (6), Enrique González (7), Paula Brenes (7) y la chef Lorena Velázquez Moncada (7).

Vidas paralelas

La Revista Dominical, de La Nación, nos premió el 26 de junio con un material de lectura altamente provechoso titulado Almas Gemelas, dedicado a las primeras actrices María Torres y Marcia Saborío, como quien dice la doble M del teatro y el humor de nuestro país.

Las conocí hace muchas funciones y desde hace unos cuantos lustros soy amigo de ambas, las disfruto, las estimo y las quiero en puta.

Su vida artística y profesional dedicada al humor y al drama se ha caracterizado por la excelencia. Las he visto interpretando a los dramaturgos clásicos y también haciendo uno de los géneros más difíciles como es el humor, porque hay que reír sin llorar.

He estado al frente en las butacas admirándolas y aplaudiéndolas, he escrito sobre ambas y también he compartido la mesa con ellas en Estación Atocha Don Bosco, a veces con amigos, a veces con vino blanco, tinto o sangría.

Mi colega Fernanda Matarrita escribió una amplia historia no contada —ella siempre escribe extensamente, pero en este caso lo ameritaba— repleta de vivencias y anécdotas paralelas de estas Mujeres con “M” de María y “M” de Marcia. Quienes no vieron el reportaje, deberían buscarlo, merece la pena.

María Torres y Marcia Saborío tienen una larga trayectoria profesional. (Rafael Pacheco)

Todos detrás de Dancing

Es interesante el fenómeno provocado por el estreno de la sétima temporada de Dancing With The Stars (DWTS). Ante la ausencia de noticias faranduleras o del sector de entretenimiento, muchos fijan sus miradas en este espacio televisivo, sabiendo de su potencial para generar ese tipo de contenidos. Aunque el mismo Canal 7 ideó un espacio para comentar acerca de todo cuanto sucede en el exitoso espacio, aparecieron unos cuantos más.

Tendremos reportes sobre DWTS en La oreja del Dancing, Dancing sin filtros, Lo bueno, lo malo y lo feo de Dancing With The Stars, más los reportes en De Boca en Boca, Siete Estrellas y el despacho de Edgardo Camacho.

​La oreja del Dancing es el nombre del podcast presentado por Shirley Álvarez, el locutor Danny CR y el periodista Walter Obando bajo la producción de Yiyo Alfaro que se emite todos los martes.

Bajo la frase “todo lo que pasó, pero que nadie quiere decir”, Dancing sin filtros es una idea de la exjueza de DWTS, la actriz Flor Urbina, programado para los lunes a las 8 p. m., por Facebook. Flor invitó a participar al polémico Diego Bravo, a una periodista de apellido Leiva y a la zarina de la moda, Amanda Moncada. El día del estreno tuvieron como invitado al locutor Renzo Rímolo, ganador de una de las temporadas, y a una bailarina gringa que, si te vi, no me acuerdo: no aportó mayor cosa. En el estreno vimos a Diego Bravo un poco Bravo y noté a sus compañeras, Urbina y Leiva, bastante preocupadas y amargadas por las malas palabras que se le pueden escapar al tal Bravo. En cambio, a la doña Moncada, la vi siempre relajada.

También, El Tigre Tony, director de La Roncha, se propuso transmitir los lunes, a las 6 p.m., por la cuenta de Facebook de La Roncha Lo bueno, lo malo y lo feo del Dancing, con el apoyo de Alice Marión La Picona y el periodista Josué Sánchez.

Así es la cosa, varios personajes y programas hablando del tema, como quien dice más de los mismo. Veremos qué pasa, el secreto está en sorprender sin ofender, agradar sin exagerar y, lo más importante, no mentir. Quedan advertidos.





La Picona está con el Tigre Tony y Josué Sánchez en La Roncha.

Se busca una canción para la Sele

El prestigioso periodista Gonzalo Abarca Leal, de la Voz de los Estados Unidos de América (VOA), en Washington, no pudo ocultar su sonrojo, cuando unos venezolanos le advirtieron sobre el origen de la melodía entonada por él a todo galillo, con motivo del triunfo de la Selección de Costa Rica frente a la de Nueva Zelanda: era una canción popularizada por José Luis Rodríguez “El Puma” titulada “¡Agárrense de las manos!”.

Tras aquel penoso episodio, Abarca se dio a la tarea de investigar cuál era el himno de nuestro seleccionado y, lejos de calmar su indignación, resulto más contrariado al constatar la ausencia de una melodía original, para utilizar en actos protocolarios y en ambientes festivos cuando juega nuestro seleccionado. Entonces, don Gonzalo, quien es todo un caballero y un verdadero patriota, clamó por encontrar una melodía para la Selección, para entonarla aquí, allá, por allá y también en Washington.

“Agárrense de las manos”

Desde hace varios años entonamos una parodia de William Fallas y su grupo Manantial para el tema “Agárrense de las manos”, incluso le metió unos acordes de “Más”, de José José. Ante la ausencia de una composición exitosa para tales celebraciones, nos seguimos “agarrando” de las manos y cometiendo otro error: los humanos no tomamos de las manos, no tenemos garras, pero eso es material para otro agarronazo.

El periodista costarricense Gonzalo Abarca, radicado en Washington.

Según le informé a don Gonzalo, fue para el Mundial de Italia 90 cuando se hizo lo más parecido a un himno con “Lo daremos todo”, original del fallecido periodista Ricardo Quirós y los músicos Alfredo Moreno y Ricardo Sáenz; en la grabación participaron los futbolistas y hasta Bora Milutinovic con su acento serbio, acompañados por La Banda.

Pero “Lo daremos todo” fue hecho y pensado para Italia 90, razón por la cual, después de unos acordes de marimba (con un flash de La Guaria Morada), suena ¡Oh Sole Mío!, en alusión al momento, a la circunstancia, a la vivencia italiana; este detalle impidió, de alguna manera, usarla en otros mundiales.

Para Brasil 2014, el talentoso Freddy Alvez compuso “Vamos todos los ticos”; me gustó y sigo apostando por la excelencia de esa canción para animarnos con la Sele. Se trata de una propuesta moderna, futurista, entusiasta, alegre, dinámica y muy contagiosa.

Convencido con la idea de Alvez, la promoví en algunos medios, pero nadie quiso escuchar. Entonces acudí donde Fernando Contreras, presidente de Repretel, y le ofrecí la exclusividad para las televisoras y en las radioemisoras del conglomerado. Dijo sí.

“Estimado Rogelio: fue un gusto colaborar con usted y con Freddy Alvez en la difusión del bonito tema para la Selección y tenga la seguridad de que lo seguiremos utilizando. Durante los últimos años hemos recibido varias solicitudes de grupos y compositores para que les apoyemos en la divulgación de temas para la Selección, pero no llegaron a convencernos pues les faltaba lo que el tema de Freddy sí tiene: buen ritmo, alegría, un estilo que promete mantenerse vigente y una letra bien elaborada. Gracias a usted por pensar en nosotros y recomendarnos con el compositor.”, escribió Fernando Contreras, quien meses más adelante liberó la exclusividad para permitirle a todos usarla, pero el asunto no pasó a más, de nuevo nadie quiso escuchar.

La canción de Freddy Alvez debería ser el himno de la Selección.

“Vamos todos los ticos” dice: Vamos todos los ticos, somos una sola afición, vamos todos los ticos, vamos a apoyar la Selección. Y dale, dale, dale, que la hinchada no se calle, porque todos somos parte de un equipo: el que llora, aplaude y ríe las jugadas, el que siempre está en las buenas y en las malas. Y dale, dale, dale a esa pelota, que se pelea entre zacate y sudor, si no sabés dominarla te rebota, vamos todos a apoyar a la Selección”.

En aquella época, el grupo Los Ajenos también sacó Olé Olé (Ponéle corazón), estrenada por Canal 7, y desde entonces suena en las transmisiones de Teletica. Esa melodía dice: "Olé Olé La Sele es mi pasión. ¡Viva Costa Rica! Las ilusiones enuncian corazones con la bandera cargada de emoción. Mi Costa Rica te quiero con el alma de los ticos gritando ¡yo! Vamos cantando Costa Rica ondeando esa bandera que vamos a ganar"

En cuanto a la falta de originalidad, el músico Mario Campos ya había comentado sobre la lamentable ocurrencia de utilizar “Agárrense de las manos”.

“Lo ocurrido con la canción ‘Agárrense de las manos’ es un ejemplo de lo dicho sobre la falta de originalidad y del irrespeto a los derechos de autor, queriendo hacer un “himno” para la Selección Nacional de Fútbol, alguien encontró muy fácil hacer una simple modificación al original, llamando parodia a lo realizado y obviando que las parodias requieren permiso directo del autor. No podemos dejar de lado a las personas que, sin el menor sonrojo, modifican la parte más importante de una obra... Al autor, en la mayoría de estos casos, ni se le pide permiso ni se le participa de los emolumentos. En el caso de la versión Agárrense de las manos, “dedicada” a la Selección, la cosa es doblemente ilegal. Además del tema que popularizó José Luis El Puma Rodríguez y que es propiedad de los españoles José María Purón Picatoste y Juan Velón de Francisco. Quienes aquí piratearon el tema con mucha audacia, le insertaron un fragmento de otra canción titulada “Más”, que grabó José José, original de la mexicana María Enriqueta Ramos Núñez y de otro famoso español, Rafael Pérez Botija. De seguro, ninguno de estos señores ha dado permiso por escrito, como debe ser. Va siendo hora de que nos preocupemos más por lo nuestro, por nuestro propio estilo, por nuestra propia música y nuestra propia cultura. Es hora de parar ese acto ilícito de engañar a los ticos con falsificaciones intelectuales, con canciones de otras personas, tomadas sin permiso hasta para lucrarse”, escribió Campos.

Playa, montaña y sol

No todo está perdido. Ciertas composiciones podrían convertirse en esa melodía tan buscada. Información importante para tomar en cuenta: Cuando los seleccionados se encuentran fuera del país, ya sea en el avión, en un bus, en la cancha, en el hotel y hasta en los camerinos, cantan felices y orgullosos “Playa, montaña y sol”, original de Black Lion, Los Ajenos y Gonín.

“Yo soy de Centroamérica, Costa Rica, donde están las mujeres más lindas. Aquí no hay ejercito ni terroristas, solo naturaleza para los turistas. Es que yo soy del país más lindo, donde se empieza el día con gallo pinto… soy de la tierra del café y del cacao…”, dicen algunos versos y otros agregan: En mi tierra se vive feliz, pregúntele a Chope o Bryan Ruiz; pregúntele al Pato, al Chunche o a Solís, que prefieren su país…” Ahí está, tal cual. Esa podría ser la respuesta.

Gonín interpreta Playa, Montaña y Sol.

La Federación Costarricense de Futbol debería convocar a un concurso de autores, pero si quieren el éxito inmediato, deben elegir entre “Vamos los ticos”; “Olé Olé”; “Playa, montaña y sol” y algunas otras piezas, y tener una canción para todos. Si eligieran la de Gonín, nada más se le hacen unos arreglos, se le agregan algunas frases y… problema resuelto. La de Gonín necesitaría unos ligeros arreglos y hacer más corta la letra, en cuanto a la de Freddy, tiene la extensión ideal y dice lo necesario, ni más ni menos.

Ya está encima Catar, el tiempo apremia, es hora de decir cuál vamos a cantar. No hagamos enredos, elijamos de una vez esa canción. No seamos tan agarrados, tomémonos de las manos y cantemos con el corazón, pero un solo son. Vamos todos los ticos, somos una sola afición.

