Tía Zelmira: René Picado Cozza consolidó nuestra televisión

Por Rogelio Benavides / [email protected]



Cumpleañeros

Comienzo los saludos cumpleañeros con la querida doctora Sandra León quien celebra su natalicio este viernes 13 de marzo; espero que la pase muy bien en unión de su esposo Johnny Araya Monge, de sus hijos y de sus nietos. También tengo un saludo especialísimo para el señor ExPresidente de la República Rafael Ángel Calderón Fournier, quien celebra su cumpleaños este 14 de marzo. Además, cumplen años esta semana el periodista Armando Vargas Araya (cumple el 14 de marzo), el ingeniero Fernando Leñero (14), la empresaria Holly Peraza (16), la diplomática Marcia Montes Cantillo (17), el Dj Doctor Leo (17), la escritora Maybelline Reyes (17), el animador y locutor El Tigre Tony Bertarioni (18), el experto en asuntos taurinos de Canal 7 Michael Bleak (18), la zarina de la moda Amanda Moncada (18), la DJ Oriana Chacón (18), el animador y presentador de televisión Neto Rangel (18), mi gran amiga española María José Chueca (18), el abogado Raymundo Macís (18), la modelo Laura Méndez (18) y la periodista Nayuribe Vargas (19).

La periodista Lilliana Mora, el Embajador del Tango Oscar López Salaberry y la cumpleañera Amanda Moncada Mora, Zarina de la Moda.



René Picado Cozza consolidó nuestra televisión

El pasado martes 10 de marzo cumplió 67 años René Picado Cozza, encargado de consolidar y modernizar la televisión de nuestro país. Empresario serio y exitoso, siempre ha tenido un compromiso con la información como servicio a la sociedad y ha sido un natural defensor de la libertad de prensa.



Al morir su padre, don René Picado Esquivel, quien trajo la televisión, René tenía apenas 10 años. Fue su madre, doña Olga Cozza Soto, la que asumió el reto de seguir adelante con aquella empresa, pero ahí estuvo desde muy pequeño su primogénito, creciendo y aprendiendo de tan novedosa actividad.



René, con el apoyo de su madre y de su abuelo don Roque Cozza, consolidó la televisora, tarea a la que, años después, se unió su hermana Paula; hoy ambos dirigen la empresa, labor a la que se han ido incorporando los hijos.



Su condición de líder de una empresa tan exitosa, lo han convertido en una persona controversial, aunque él se encarga, permanentemente, de mantener un perfil bajo. No le interesa la controversia, la política ni andar figurando. No. Eso no es lo suyo. A René no le gusta presumir, prefiere trabajar en silencio y compartir con las personas que realmente le interesan. A pesar de su actitud, siempre surge la envidia, las historias falsas y otras acciones que lo han convertido en una especie de leyenda urbana. Sin embargo, él no se interesa en aclarar nada ni se ocupa ni presta atención a esas voces.



Mientras otros se entretienen diciendo cosas que no son, René Picado sigue adelante al frente de una empresa consolidada que desde 1960 se ha encargado de llevar entretenimiento a todo el país y que ha procurado por tener una sociedad bien informada.

La actriz colombiana Carmen Villalobos y René Picado.

Fue por lo anterior que el año pasado la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lo premió como el Ejecutivo del Año, por ser un auténtico defensor de la libertad de prensa, tan castigada y tan golpeada, siempre.



En su declaratoria del galardón para René Picado, la SIP destacó su defensa de la independencia editorial, incluso frente a presiones políticas, riesgos asociados a la pauta estatal y a la asignación de frecuencias. La SIP le reconoció una trayectoria empresarial que ha fortalecido el principal grupo audiovisual del país y que, según la organización, ha contribuido al interés público y a la democracia costarricense.



Picado encabeza, desde hace más de dos décadas, a Teletica, Canal 7, sede de Telenoticias —el noticiero de mayor trayectoria en el país—, así como XpertTV, la emisora 91.5 y un portafolio digital que incluye TD+, TD+2 y TDMAX. Además, es socio fundador de FUTV, el canal deportivo más exitoso del país. El liderazgo empresarial de Picado Cozza incluye una activa participación en organismos como la Organización de la Televisión Iberoamericana (OTI), la Cámara de Comercio y la Cámara Nacional de Radio y Televisión de Costa Rica.



La SIP, abanderada de la libertad de prensa, es una iniciativa de propietarios, editores y directores de diarios, periódicos y agencias informativas de América; es una entidad sin fines de lucro que agrupa a más de 1.300 medios, entre ellos The Washington Post, The New York Times, Miami Herald, El Universal de México, así como cadenas televisivas como Telemundo, CNN, Televisa y TV Azteca. Por Costa Rica han sido presidentes de la organización Ricardo Castro Beeche, Rodrigo Madrigal Nieto y don Manuel Jiménez Borbón.

La periodista María Celeste Arrarás, Bruno Pezzuolo, del restaurante El Olivo, y René Picado Cozza.



He tenido la suerte de conversar con muchos colegas y amigos que han trabajado en Televisora de Costa Rica y todos concuerdan en que siempre han recibido el mejor trato de parte de doña Olga y sus hijos René y Paula.



Sí, soy amigo de René desde hace muchos años, eso me enorgullece y por eso celebro su premio. Nuestra amistad se ha caracterizado por el respeto mutuo, la verdad y la sinceridad. Lo conocí cuando era reportero para La Nación; cuántas veces acudí a él, siempre encontré la amabilidad y el respeto de un empresario que entendía esto del periodismo, aunque a veces fuera yo portador de temas incómodos. De eso se trata, de amplitud para informar y para permitir que se informe bien desde la empresa, aunque no esté siempre de acuerdo. Eso lo ha practicado siempre el Ejecutivo del 2025 de la SIP. Seguiremos hablando de libertad de verdad, pura y dura, pero libertad.



Los logros

Como decía al principio, desde muy pequeño, René Picado Cozza, estuvo al lado de su madre aprendiendo aquel oficio y entrenándose en una empresa compleja. A este esfuerzo también se sumó su hermana Paula, quien ha demostrado una auténtica pasión por la televisión.



Los tres heredaron de René Picado Esquivel el compromiso de darle al país una televisión de calidad, comprometida con los grandes valores que han hecho de esta sociedad una tierra más justa, defendiendo siempre la paz, la libertad, la democracia y la solidaridad.

René Picado Cozza, Paula Picado Cozza con los periodistas Rogelio Benavides y Javier Rojas González.

​De los logros de Televisora de Costa Rica no hablaré porque son muchos, pero todos esos han sido posibles en la medida en que esta familia se lo ha propuesto, para darnos una televisión de calidad y generar empleo que beneficia a cientos de familias.﻿

Para lograr lo anterior, Teletica, considerada el medio de comunicación más importante del país, se ha mantenido al margen de los asuntos políticos partidarios y esto lo agradecen sus fieles televidentes repartidos en toda la geografía costarricense.



Me gusta escribir esto, especialmente ahora cuando hay muchos empeñados en divulgar falsedades. Me gusta reconocer, sin sonrojo, mi amistad con este gran costarricense, un ser humano extraordinariamente humano.



René es sensible, solidario, bueno y responsable. No presume de sus pertenencias materiales ni se desvela por lo que no tiene. Es un buen hijo, un gran padre y el mejor abuelo. Cuando salga este texto, estará en algún lugar del planeta compartiendo buenos, valiosos y únicos momentos al lado de sus hijos René y Felipe, muchachos buenos, trabajadores y emprendedores, y de sus adorados nietos.



Como también dije al principio, René es una especie de leyenda urbana: de él se dicen muchas falsedades nacidas de la fantasía y de la envidia, pero él las pasa por alto. Hablo todos los días con él y disfruto mucho esas conversaciones. Es sensible y culto. René es divertido, creativo, inteligente, responsable y trabajador, por eso, lidera una empresa ejemplar. Es un hombre extraordinario, un amigo único y especial, por eso lo quiero y lo aprecio.

René Picado Cozza prefiere tener un perfil bajo.



Los 80 de Armando Vargas-Araya

Este 14 de marzo cumple 80 años mi maestro Armando Vargas-Araya, fundador de la Academia Morista Costarricense. Periodista, político, historiador y escritor, es uno de los intelectuales más sobresalientes de mi país.



El que fuera hasta hace un par de años Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante la Mancomunidad de Australia y Nueva Zelandia, fue Ministro de Información y Comunicación al servicio del Presidente Luis Alberto Monge.



En 1977, como fundador de Noticias Monumental, me dio la oportunidad de ingresar como redactor, mi primer contacto con el Periodismo; bajo su dirección me hice periodista, el resto lo aprendí en el ejercicio diario y en la Universidad de Costa Rica.



Para redactar estas líneas consulté la hoja de vida de Vargas-Araya (de Puntarenas, no de Montes de Oca), pero se me enchilaron los ojos con tanta información y tantos logros; la verdad da gusto tener amigos así.



Ya en 1964, a sus 17 años, era locutor y asistente del Director de Programas en TIFC (Faro del Caribe). Este colega fue Editor Jefe para Latinoamérica de la agencia británica de noticias Reuters, Buenos Aires; Editor en la División de Servicios Mundiales de la agencia noticiosa The Associated Press, Nueva York; corresponsal Jefe del diario mexicano Excelsior, Washington DC; Jefe de Redacción de La República y Director de Noticias Monumental.

Armando Vargas-Araya es el fundador de la Academia Morista Costarricense. Es el historiador con más libros sobre Juan Rafael Mora Porras.



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Fue Presidente del Colegio de Periodistas y profesor de la Universidad de Costa Rica. Ha escrito sobre el gran maestro cubano de Costa Rica Antonio Zambrana y Antonio Maceo y sus mambises en Costa Rica. Hay libros de su autoría de Juan Bosch, José Martí y José Figueres.

Vargas-Araya es, además, el historiador con más libros sobre Juan Rafael Mora Porras. Entre sus publicaciones también hay varios títulos de telecomunicaciones y radiodifusión.



Es Académico de Número y Presidente Emérito de la Academia Morista Costarricense; académico de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica; de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua; Academia de la Historia de Cuba; Academia Costarricense de la Lengua y de la Real Academia Española.



Ha estado vinculado a la Universidad Estatal a Distancia, a la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Universidad de Pensilvania, presidente fundador de la Compañía Lírica nacional y Presidente fundador de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología.



Al saludarlo con motivo de su cumpleaños, le reitero mi aprecio, mi respeto, mi cariño y mi agradecimiento por las oportunidades proporcionadas para querer mucho más a este oficio de periodista. Gracias por su amistad y sus luces, mi gratitud es infinita.

Armando Vargas-Araya es el fundador de la Academia Morista Costarricense; además, es el historiador con más libros sobre Juan Rafael Mora Porras.



​Te tengo un vieras

Vieras que la actriz y presentadora Beatriz Rojas anda muy feliz estos días con motivo de su participación, el viernes pasado, en el estreno de la obra “Los árboles mueren de pie”, de Alejandro Casona, presentada en el teatro Eugene O’ Neil, en los días 13, 14, 15, 20, 21 y 22 de marzo Se trata de un clásico lleno de fantasía, magia, algo de locura, ilusiones y esperanza. Comedia para reír y también sobre amores y reencuentros que nos mueven lo más profundo de nuestros sentimientos. Son 12 actores en escena, música original en una ambientación de 1950. “Gracias a mi amada Jeimy Murillo por este moño soñado que me preparaste con tanto amor, gracias a IECSA por el maquillaje, especialmente a Zulay de la Torre. Las fotos hermosas son de Grettel Monge. Gracias al equipo de IECSA por su excelente trabajo en maquillaje y peinado de todo el elenco, especialmente a Jacky, de Jacky’s Makeover Salon y a E.Santamaría. Gracias, Macha por tu hermosa dirección y a Migue y Nana por su impecable producción”, escribió Beatriz.

Beatriz Rojas.

Vieras que la actriz Dylanna Mora está feliz y realizada por la oportunidad que le dio la marca de agua Cielo, para ser su figura oficial, en una promoción que están haciendo en el programa De boca en boca, con motivo de la temporada veranera. Lo anterior la ha llevado a Limón y a Tamarindo y, este viernes, estarán en Herradura y luego irán a otras más, todos los viernes. Dylanna dice que está más que realizada, se lleva bien con todos los del elenco, en especial con Montserrat del Castillo, quien desde el primer día la adoptó. Para Dylanna, quien ya ha intervenido en Mira Quién Baila, El Chinamo y los Toros, este es una meta cumplida pues siempre soñó con estar en televisión. Suerte.

Dylanna Mora y Montserrat del Castillo.

Vieras que el sábado pasado me fui a Palmares a celebrar el cumpleaños de mi buena amiga Guiselle Gutiérrez, quien hizo una bonita celebración llena de gente agradable y detalles de muy buen gusto. Su elegante casa y el impresionante patio, fueron finamente decorados y crearon un ambiente realmente acogedor para una bonita noche de verano. Hubo música de DJ, primero suave y después más alegre.

Saludé a buenos amigos como Luis Carlos Araya y Clary Badilla, Roy Ulate Rojas y Mirian Fernández, Danny Hayling y Tammy Taylor, Edwin Castro y señora, Alex Montero y Magdalena Campos, Jorge “Manguito” Gurdián y Carmen Gurdián; también estaba la inquieta Jakie Cintron, la escultural Melba Vega y la siempre hermosa y elegante Kenia Gutiérrez. En el ágape sirvieron empanadas salteñas, finos bocadillos, paella de mariscos preparada allí mismo y unas tablas de quesos y embutidos de finísima procedencia. No faltó nada: buen ambiente, linda gente y bebidas espirituosas muy amistosas. Un abrazo para Guiselle y para su esposo Gary Zill por la invitación y la hospitalidad; agradecimiento especial a Gary por los buenos mangos de exportación que sirvió, que él produce en la zona de San Mateo. La verdad es que me alegro de haber sido invitado a ese encuentro farandulero. No se diga más. ¡Imprímase!

Magdalena Campos, Melba Vega, Ingrid, Guiselle Gutiérrez, Kenia Gutiérrez; sentadas Gabriela y Tammy Taylor.

Vieras que Adison González, destacado periodista de De boca en boca, siempre logra buenas notas o al menos divertidas. Cuando va a alguna actividad, es frecuente que se tope con algún personaje, que no está en el guión y monta un vacilón. Por ejemplo, en dos oportunidades (en el Tope de San Ramón y en la apertura de la tienda de Pierre Cardin) se encontró con el profe Giovanni Calderón y lo entrevistó, sabiendo que el colega siempre tiene algo divertido para contar. Eso sí, Adison nunca le ha preguntado a Giovanni cuánto viven las hormigas, como lo hizo una vez Cristiana Nassar.

Adison González y Giovanni Calderón.



​Vieras que entre los periodistas más serios de la televisión deportiva figuran Daniel Quirós, de Teletica, y Everardo Herrera, de Repretel. Ambos son muy profesionales, le imprimen su propio sello a lo que hacen; son colegas realmente agradables. Recientemente tuve el placer de conversar con ambos, en la apertura de la tienda de Pierre Cardin y comprobé una vez más que son colegas sobresalientes, educados, cultos y muy llevaderos. Da gusto hablar con ellos o escucharlos hablar. Qué bien que en nuestro medio existan personas como Daniel Quirós y Everardo Herrera.

Daniel Quirós y Everardo Herrera.