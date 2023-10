Tía Zelmira: Regresa la Fiesta de Negro

27 de octubre de 2023, 8:00 AM

El primer saludo es para mi amigo colega Jason Ureña, quien cumple años el próximo 4 de noviembre; Jason tiene un par de meses de estar estudiando en China; le deseo amplio aprovechamiento académico y una celebración feliz, lejos de los suyos, pero con la esperanza de regresar pronto. Saludo a la modelo Katalina Alfaro, al periodista Édgar Silva, al periodista José Meléndez y al abogado Aldo Mata, quienes cumplen años este 27 de octubre. Otros cumpleañeros de la semana son el abogado José Miguel Villalobos (cumple el 28 de octubre), la modelo Fernanda Jara (28), la modelo Libni Ortiz (28), el empresario Gerardo Araya Salgado de Only Way (28), la empresaria Lala Barboza (29), mi querida amiga Clary Badilla Campos (29), el locutor Armando Contreras Moya (29), la modelo Melissa Díaz Valverde (29), la cantante Arlene Elizondo (29), María Teresa Valverde Camacho, la Tere de Canal 7 (29), mi barbero Alex González (30), la surfa Laura Rosales (31), la empresaria Sol Dobles (1º de noviembre), la abogada Nicole Menayo (2), la modelo Marcela Negrini (2), el empresario José Manuel Vargas León (2), la presentadora Charlyn López (2), la periodista Gloriana Gómez y la modelo Francini Zamora Cambronero (2). COVAO cumple 70 años

Tras una pausa de cinco años, el próximo lunes 4 de diciembre se realizará la Fiesta de Negro, en la discoteca Mood, en el Paseo Colón, para reunir a lo más representativo de la farándula de Costa Rica y para recolectar juguetes y libros para los niños.



Creada en 1998, esta gala rápidamente se convirtió en la reunión por excelencia de quienes están en la maravillosa industria del espectáculo. Antes de eso, los medios — y secciones— no tenían mayor posibilidad de obtener información y fotografías de aquel grupo. Entonces surgió la Fiesta de Negro como una necesidad de la columna Tía Zelmira de tener material de la denominada “avioneta set”, porque aquí no hay jet set como en otras urbes.



En esta fiesta se recolectan juguetes mediante un sistema, según el cual, para poder ingresar (costo de la entrada) se debe llevar un juguete no bélico, sin envolver, cuyo costo sea igual o superior a los diez mil colones. Todos esos regalos son entregados al Hogar por la Sonrisa de los Niños, de Barrio Cristo Rey, donde atienden a 500 pequeños en riesgo social de ese sector capitalino.