Tía Zelmira: Regresa el Traffic Design

Cumpleañeros

Saludo a mi apreciada amiga naranjeña Viviana Montero Campos, mi querida “Protocolo”, con motivo de celebrar su natalicio este sábado 18 de diciembre; espero que la pase muy bien en unión de sus familiares y amigos. También saludo a varios cumpleañeros de la semana encabezados por el actor Gustavo Rojas (cumple el 18 de diciembre), Mario Vanucci (18), la gran cantante Madeleine Hidalgo Ugalde “Made” (19), el periodista de Multimedios Henry Rodríguez Chacón (19), la exdiputada Maureen Ballestero Vargas (19), la cantante María Fernanda León (19), el productor Franck Ávila (19), la cantante Karina Severino (20) y el empresario Berny Madrigal Alguera (22).



Lizeth Castro defiende a Valeria Rees

Tras las críticas contra la representante de Costa Rica en el certamen de Miss Universo, la periodista Lizeth Castro escribió un texto muy claro y justo que dice así: "No conozco a Valeria Rees, la Miss Costa Rica que participa en Miss Universo, pero dos cosas: Admiro que ella se superó a sí misma de una condición difícil y lamentable de peso y autoestima a ser una campeona para sobreponerse a sus temores y conquistar su amor propio. Y la segunda, ante el error de decir que la música típica de Costa Rica se llama marimba, dijo que en efecto había sido un error y vendrían más errores. Sí. La gente perfecta no existe. El error es parte de nuestra condición humana. Así que, adelante Valeria. Ya sabrás que la música típica costarricense pasa por el tambito y un limonense me dijo 'nuestro calipso es típico nuestro!', así que vamos pa’ lante, porque como dijiste errores seguirán existiendo, pero la valentía para reconocerlos no la tiene todo mundo”.

Jorge Arturo Villalobos

El 8 de diciembre día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, celebró su cumpleaños Jorge Arturo Villalobos Loaiza; pocos como él se entregan con vocación y pasión a cumplir sus funciones, aportando mucho más, siempre más. Jorge es un ser humano ejemplar, un hombre bueno y un hijo realmente amoroso dedicado a querer y respetar a Laly su querida “mamá”, el centro de su universo. Da gusto verlo como quiere y como cuida a su progenitora. Director de Protocolo de la Municipalidad de San José, destaca por el ejercicio profesional de sus funciones. Uno de sus grandes logros ha sido su condición de Productor General y Coordinador del Festival de la Luz, es prácticamente como el papá de esta iniciativa o por los menos el tío. Además, este año se lució como encargado de la conmemoración en el Estadio Nacional, del Bicentenario de la Independencia Patria. Lo he visto con las carrozas del festival, organizando concurso de bandas en las diversas comunidades del país, como lo hace en estos días. Lo he visto jalando el burro para las procesiones de Semana Santa, seleccionado a los soldados romanos y coordinando con las autoridades de la Iglesia Católica, las celebraciones, incluida la festividad de San José Obrero, patrón josefino. Villalobos también coordina la selección de personajes de la carroza municipal, las luces, los brillos, los trajes, los penachos, las plumas y las lentejuelas; en fin, siempre está en todo y en todas. Lo veo involucrado en la organización de las fiestas taurinas, pero nunca toreando ni lidiando con los improvisados, porque sabe que a su edad no está para corridas ni corneadas. Jorge Arturo es un buen ciudadano, un patriota un defensor de la libertad y un demócrata. Jorge siempre cuenta con todos y nunca olvida a quienes le tienden la mano. Ingresó a la Municipalidad gracias a Alfredo Fallas y a Victorino Venegas y Johnny Araya confió en él desde el primer momento. Tenemos un pequeño problema con el nombre. Jorge viene del griego “ge-ergon”, que significa trabajador de la tierra, en este caso podemos decir que nuestro cumpleañero con costo va a la Feria del Agricultor; dice el libro de los nombres, que los Jorges son simpáticos, entusiastas, comprensivos y encantadores, lo que se conoce como hombres de mundo. Eso sí. En cuanto a Arturo, la cosa está más jodida. Se supone que procede del celta “arz”: oso; aun cuando también se le hace proceder el griego “arktos-ouros”: guardián de la osa, aplicado a la estrella de la constelación del Boyero. Tampoco pegó. De todos modos, Feliz cumpleaños.



Mi nieto chino

Mi nieto Benjamín Vargas Guzmán celebró el pasado 8 de diciembre su primer año de transitar por el mundo, un mundo raro, un mundo de pandemia y nuevas dolencias, pero un mundo también de esperanza. Celebro feliz la presencia de Benjamín, hijo de José Eloy Vargas León Wong y María Fernanda Guzmán Mora García. Benjamín tiene sangre china de su abuela la doctora Julia León Wong, pero también sangre de poeta "nica" y ramonense por culpa de su otra abuela, la periodista Lilliana Mora García. Así las cosas, tenemos a un "chinito" poeta. Benjamín, Ben, viene del hebreo “ben-yamin”: hijo de la mano derecha, es decir, hijo preferido, designando genéricamente al último y predilecto de los hermanos. Su linaje se remonta al hijo menor de Jacob y Raquel, uno de los doce patriarcas de Israel. Son Benjamines famosos el inventor del pararrayos Benjamín Franklin y el músico de jazz Benny Goodman, así como el famoso reloj del Parlamento de Londres, el Big Ben, el gran Benjamín. Además, tengo un benjamín en la caja de herramientas que me sirve para poner bombillos y conectar enchufes. Ya enchufado como abuelo, he disfrutado mucho a este segundo nieto. Hace poco más de cuatro años nació Valentina Sáenz Guzmán, entonces supe lo que era felicidad. Hoy mis días y mis noches giran en torno a Valentina y a su querido primo Benjamín. Como dije, nació Benjamín en un mundo raro, en un mundo distinto y muy difícil por el Covid; él no ha conocido como era este su hogar antes de la pandemia que nos ha cambiado la vida a todos.



Mi nieto, Benjamín Vargas Guzmán. Foto de Leonardo Borges.





Este fin de semana será el Traffic Design



El Traffic Design Weekend, que se realizará este fin de semana (del 17 al 19 de diciembre) presentará atardeceres teñidos de naranja, amigos, música y lo mejor del diseño nacional, a cargo de 25 diseñadores. La exposición se realizará en el Rooftop de Altea Design Escazú, esos tres días de las 11 a.m. a las 7 p.m. “Desde la creación de Traffic hemos velado por la valorización del diseño nacional, y la comercialización de este, como mecanismo de apoyo a la economía naranja. Es por ello que, en el marco de estas fiestas, quisimos desarrollar una exposición en la que los asistentes puedan disfrutar, a la vez que consumen la propuesta de talentosos exponentes costarricenses” destaca Gabriela Delgado, directora de Traffic. Desde ropa deportiva hasta looks para recibir el año nuevo, además de bolsos, accesorios y joyería, se podrán conseguir en el Traffic Design Weekend. Junto a la propuesta de diseño, se podrá disfrutar del vino de Navarro Correas en espacios creados por la firma Elegante Frenesí, dentro de una atmósfera de celebración generada a partir de los beats de Jessi G y otros DJs invitados. El ingreso a la exposición es totalmente gratuito. Con el objetivo de generar una imagen efectiva para promocionar el Traffic Design Weekend, el equipo de producción se alió con María González. Mediante un look de carácter tropical, creado por la maquillista Velvet Salas, la influencer lució prendas de algunos de los diseñadores que estarán en la exposición, ante el lente de Andrés Valverde. Un concepto que en palabras de su creador, Juan José Durán (Monsieur Durán), director de Traffic, refleja la belleza del diseño e invita a disfrutar de esta iniciativa.



María González se alió con Traffic Design Weekend.





Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.