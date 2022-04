Tía Zelmira: Regresa el Jazz Fest

Rogelio Benavides Rivas/Editor/[email protected]



Cumpleañeros

Saludo a la guapísima Diana Salinas quien cumple años este 8 de abril. También festejan su natalicio Steph Molina (cumple el 9 de abril), Claudia Garnier (9), Barkley Ramos (9), Ana Ulate (9), Ricardo Moreno (9), el chef Daniel Isea (9), Magda Campos (10), Gabriel Garro (10), Karen Brenes (10), Juan José Andrade (11), Xinia María Davis Morgan (11), Claudio Ciccia (11), Alex Murillo (13), María Fernanda Jiménez (14) y mi sobrino Javier Retana Benavides. ¡Felicidades!





Regresa el Jazz Fest

Del 26 al 30 de abril vuelve el Jazz Fest 2022 del Centro Cultural Costarricense Norteamericano (CCCN) con la participación de destacados artistas y en coproducción con el Teatro Nacional de Costa Rica.



Como anticipación a esta temporada, se realizará un concierto presencial en el Teatro Eugene O’Neill del CCCN, el 19 de abril, a cargo del saxofonista internacional Ed Calle, quien ha participado en más de 10.000 sencillos e innumerables bandas sonoras de películas y televisión con artistas como Frank Sinatra, Celia Cruz, Sylvester Stallone y Andy García.



Calle es ganador del Premio Grammy Latino 2015 al Mejor Álbum Instrumental y 5 veces nominado al Grammy, por lo que sin duda es una oportunidad única para quienes asistan. Las entradas se pueden adquirir en el sitio teo.cr.



Durante el Jazz Fest se contará también con la participación de artistas de la Berklee School of Music, New Orleans Jazz Museum, Florida International University, University of Minnesotta y la Vanderbilt University, Blair School of Music de Nashville; así como de Ed Calle para la presentación virtual de cierre.



“Una gran idea solo es grande si se construye el puente para hacerla sostenible y es lo que vamos a experimentar con esta segunda edición del Jazz Fest. Nos sentimos muy complacidos de ser uno de los escenarios en donde grandes artistas se lucirán y ofrecerán lo mejor de su repertorio; gracias al Centro Cultural por tomarnos en cuenta para ser parte de esta celebración, que llegará a la casa de muchos costarricenses por transmisión virtual y por los distintos canales estatales”, aseguró Karina Salguero Moya, directora general del Teatro Nacional.



En cuanto a los artistas costarricenses, se contará con la presentación del CCCN Jazz Orchestra del Centro Cultural Costarricense Norteamericano, la cantante Sasha Campbell, Mau Escalante, Mishcatt, Josh Quinlan y el jazz de Max Esquivel con su cuarteto.



“Agradecemos a todo el equipo del Teatro Nacional de Costa Rica, en especial a su Directora Karina Salguero, cuyo apoyo ha sido fundamental para el lograr el Jazz Fest en esta casa de historia y cultura costarricense. Igualmente, extendemos un agradecimiento a la Embajada de los Estados Unidos en San José quienes nos posibilitan no solo llevar a adelante este proyecto sino impulsar la educación a través de la música jazz para toda la comunidad costarricense”, expresó Guillermo Madriz, director ejecutivo del CCCN.



Esta será una producción virtual, con dos presentaciones diarias que serán transmitidas a través del Facebook del Teatro Nacional de Costa Rica a las 12:00 m.d. y 7:00 p.m., con una retransmisión a través del Canal 13 Sinart, a partir de las 9 p.m. cada día del festival; extendiendo esta celebración con una retransmisión completa en mayo por el Canal 15 UCR.



El Centro Cultural Costarricense Norteamericano (CCCN) tiene una trayectoria de 75 años liderando la enseñanza del idioma inglés en Costa Rica, e igual cantidad de años siendo avalados por el departamento de estado de Estados Unidos. Además, pertenecen a una red de centros binacionales en Latinoamérica. En el caso de certificaciones, el CCCN cuenta con el respaldo de Educational Testing Service (ETS), organización sin fines de lucro de la Universidad de Princeton, autora de las pruebas TOEIC®.

Parque de Diversiones abrirá en Semana Santa

Del 10 al 17 de abril, fechas en las que se celebra Semana Santa, el Parque Diversiones mantendrá abiertas sus puertas. Durante esta temporada los huéspedes podrán asistir a Parque de domingo a domingo en un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.



“Sabemos que visitar Parque Diversiones siempre es una buena opción para todas las familias y grupos de amigos que están en busca de pasar un día lleno de diversión. Es por eso que este año Parque estará abierto durante toda la semana incluyendo jueves y viernes Santos para que las familias puedan disfrutar de los días libres dentro de la capital”, comentó Susanne Carazo, Gerente Comercial de Parque Diversiones.



En Parque Diversiones niños, jóvenes y adultos podrán disfrutar de la gran variedad de atracciones mecánicas y acuáticas, así como de los divertidos momentos que se viven cuando Tío Conejo, Tío Coyote, Tía Gallina, Tío Chanchito y Tío Tigre recorren las instalaciones de Parque para tomarse fotos e interactuar con el público.



“En Parque Diversiones ofrecemos todas las comodidades necesarias para pasar un gran día, parqueo amplio y seguro, alquiler de casilleros, coches y carritos, una amplia oferta en opciones de comida con más de 12 concesionarios, y por supuesto más de 30 atracciones para el disfrute de todos”, añadió la Gerente.

Los Pases Especiales para ingresar a Parque se pueden adquirir ingresando en la boletería en línea disponible en el sitio web parquediversiones.com.



Con la visitación, Parque Diversiones y la Asociación Pro Hospital Nacional de Niños pueden seguir trabajando para ofrecer servicios de calidad que satisfagan las necesidades y deseos de los huéspedes, y así seguir generando excedentes que permiten continuar con la misión de ayudar al Hospital Nacional de Niños.



Este es el único parque de atracciones en el mundo cuyo objetivo es trabajar para un hospital pediátrico y administrar el servicio del Albergue Santiago Crespo, que también apoya al hospital.



Desde su reapertura en diciembre de 2021, respetuosos de la salud e integridad de sus huéspedes Parque Diversiones aplica los lineamientos establecidos en el Protocolo Sanitario de Funcionamiento aprobado por el Ministerio de Salud, y las normas avaladas por la Asociación Internacional de Parque de Diversiones y Atracciones, (IAPPA) de la cual Parque es miembro desde 1971.



Estas medidas se mantienen vigentes y su cumplimiento sigue siendo requisito para permanecer en Parque; entre las medidas que se aplican destaca el uso de mascarilla obligatorio para permanecer en las instalaciones, demarcación de distanciamiento físico, el cual debe resguardar cada usuario en forma responsable (de 1,8 metros), lavado de manos y áreas específicas para consumo de alimentos.

Parque Diversiones no solicita código QR de certificado de vacunación.





Everardo Herrera sigue sumando



Con Costa Rica en eliminatorias mundialistas desde la de México 1986 a la de Catar 2022, el reconocido periodista y comentarista deportivo Everardo Herrera suma diez eliminatorias que le ha correspondido cubrir. “Llevo una decena de eliminatorias mundialistas ininterrumpidas con mi amada Selección, aunque como aficionado empecé a los 10 años para Alemania 74. He pasado en estos años por altas y bajas de mi equipo nacional y logramos desde 1996 convencer a la afición y al país que todos nos vistiéramos de rojo, en una campaña inolvidable de mi programa radiofónico Al pie del deporte. Desde Alejandro González, Marco Rojas hasta Keylor Navas en la portería con su clase mundial. Y los otros grandes jugadores que han pasado desde entonces hasta hoy con quienes conservo amistad.

Llevamos cinco mundiales mayores, dos pases a segunda ronda, una inauguración de una copa del mundo y estamos a un paso de llegar a la sexta. La unión y la alegría del país en torno a La Selección son lo máximo, una verdadera marea roja, una sola piel y ese ¡ticos, ticos, ticos!, que estremece el alma cuando brota de voces apasionadas de todos los rincones. He compartido con mis ídolos del fútbol nacional, pero también de admirados periodistas y compañeros, ya varios han muerto, sin embargo, sus grandes recuerdos me acompañan. Infinidad de crónicas de fútbol en prensa escrita, radio, televisión e internet he hecho en estos años al lado del fútbol y nuestra Sele que nos une, nos hace un colectivo y nos hermana. El viaje de tantos años gracias a Dios vale la pena”.

Facebook: oportunidad con responsabilidad

Facebook es una herramienta fundamental para el comunicador actual, sin embargo, hay que saber utilizar esa red en forma responsable. Facebook nos suministra información, pero esta no es siempre certera no es confiable. Facebook es una vitrina inmediata a la sociedad actual: gustos, tendencias, novedades y similares. Aquí podemos descubrir de qué está hablando la gente hoy, que le molesta, que le preocupa que le gusta o disgusta. También nos podemos informar de noticias de última hora o de aquellas que los medios convencionales, por diversas razones no publican. Facebook también nos permite hacer encuestas rápidas o bien nos puede ayudar a conseguir información sobre usos y servicios. Pero siempre hay que tener mucho cuidado con la información que de allí se saca, siempre hay que corroborar datos y confirmar informaciones.

Recordemos también que hay muchos perfiles falsos y que muchos andan anónimamente en esta red, para perjudicar, engañar y hasta estafar. Como digo, es una buena herramienta para medir el comportamiento social pero nunca es la última palabra. En Facebook muchos se meten para insultar cobijados en el anonimato que le brinda la intimidad de su computadora. En Facebook abundan los irresponsables. Decía el gran teórico de la comunicación y escritor Umberto Eco que “Las redes sociales generan una invasión de imbéciles. El drama de Internet es que ha promovido al tonto del pueblo al nivel de portador de la verdad. Las redes sociales le dan derecho de palabra a legiones de imbéciles que antes hablaban sólo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la colectividad. Enseguida (a éstos) los callaban, mientras que ahora tienen el mismo derecho de palabra de un premio Nobel. Es una invasión de imbéciles”, acotó entonces el ensayista. “Si la televisión había aprobado al tonto del pueblo, ante el cual el espectador se sentía superior, el drama de Internet es que ha aprobado al tonto del pueblo como el portador de la verdad”, insistió Eco.

El libro de mi vida

El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez, ha sido y será por los siglos de los siglos, mi libro. Hoy tengo 63 años, más de los que tenía Florentino Ariza cuando navegó con Fermina Daza, el Magdalena. Hace veintitantos años, con las frases que le hurté a Gabriel, conquisté a la loba Lilliana Mora, mi amor infinito. En otras palabras, si no hubiera existido este libro no la habría podido enamorar y me habría perdido a una gran mujer. Yo trabajaba en el periódico La Nación, copiaba un párrafo y se lo mandaba a ella... Desde entonces, una vez sí y otra también, cuando hablo cuestiones de amor, siempre lo cito, especialmente aquella frase que dice que uno viene a esta vida con los polvos contados y polvo que no se echa, se lo lleva a la tumba. Claro lo que no dijo Gabo es que, a estas alturas del partido, los polvos son cada vez más contados...





El que dice malas palabras es más honesto

De acuerdo con un estudio reciente, las personas que dicen malas palabras son más honestas que aquellas que no suelen hacerlo. El estudio afirma que las personas que tienden a decir malas palabras lo hacen para expresarse y no para perjudicar a otro. Además, la honestidad se asoció a mayor cantidad de insultos en el estudio con voluntarios. Un estudio las malas palabras pueden hacer feliz a una persona en general. El hábito de hacerlo tiene un efecto directo en el alivio de dolores, favorece la expresión de sentimientos, promueve conexiones sociales y mejora la salud mental. Según el estudio, las malas palabras mejoran la circulación sanguínea, elevan la liberación de endorfinas y promueven la sensación de calma, control y bienestar.



Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.