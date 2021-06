Tía Zelmira: Raquel Abarca le tocó las bolas al toro

Rogelio Benavides/benapresa@hotmail.com



Cumpleañeros



Saludo en primera instancia a mi amigo y colega Edgardo Camacho quien cumple años este viernes 18 de junio; espero la pase muy bien con su familia en los Estados Unidos, donde reside desde antes de la pandemia. Un abrazo. También saludo al periodista Melvin Molina (cumple el 18 de junio), Kathia Valverde Madrigal (19), Rebeca Valerio (19), el periodista Daniel Quirós (20), La Barbie Emperatriz Patricia Figueroa (21), el modelo y actor Gabriel Molina (21), la periodista Cynthia Briceño (21), la esposa de Keylor Navas Andrea Salas (22), el cantante Pedro Capmany (22), la periodista Rocío Fernández Salazar (23), la periodista Yokebec Soto (23), el periodista Yurguin Zúñiga (24), el periodista Juan Luis Hernández Fuertes (24) y Beatriz Alvarado (24). Felicidades.





El hábito no hace a la monja

Con motivo de las noticias sobre la Convención del Partido Liberación Nacional, La Teja publicó las frívolas e insulsas declaraciones de una conocedora en etiqueta y autoproclamada sabedora de moda y de todo cuanto se le ocurra. El periódico le pidió un comentario sobre la vestimenta de Cinthya Berrocal, esposa de don José María Figueres y esta despotricó impunemente y dijo muchas groserías. Ese tipo de notas y de opiniones, ya deberían estar ausente en los medios; ya nadie se fija en eso y tampoco importa: el hábito no hace al monje, ni a la monja; vivimos en una época donde lo más importante son las emociones y no las apariencias: aquella fue una nota y un contenido machista, sexista y sectario, en estos tiempos inclusivos y donde la diferencia entre los géneros han dejado de ser importantes; si José María Figueres gana las próximas elecciones, su esposa no será ni menos ni más importante por la forma de su vestimenta. Ya esos tiempos pasaron y solo una necia y llena de superficialidades como la “experta” citada por el diario, insiste en hablar de esas majaderías, porque como estudió “etiqueta”, se cree absoluta para hablar de todo y de todos. ¿A quién le importa como vista tal o cual? ¿Acaso la indumentaria nos hace más o menos capaces? Ya pasaron los tiempos de Jackeline Onassis (viuda de Jonh F. Keneddy), cuando su elegancia o forma de vestir eran noticia. Como bien dijo Farid Ayales, hombre de mundo y de ideas claras: “En las pocas intervenciones que le oí —a doña Cinthya— fueron sensatas, humildes y demostraban conocimiento. Me parece insustancial y veleidoso de parte de quienes se dedican a las críticas de la avioneta set de este país y la importancia que le dan a esos asuntos de cómo vestirse cuando hay temas muchísimo más importantes”. Tiene razón mi amigo Farid, ese tipo de noticias a estas alturas, son una majadería. Por suerte, La Teja misma, se dio cuenta de la metida de patas y, el pasado domingo 13 de junio, publicó un amplio reportaje donde habla de las bondades personales y las cualidades intelectuales de doña Cinthya Berrocal; fueron dos páginas completas llenas de verdades y bondades de una persona educada, esforzada y de buenas costumbres. En nombre propio ofrezco disculpas a la señora Berrocal, porque la experta en etiqueta, no lo es en otras cosas como la cortesía y la educación.



En La Mira de Gabbo y Alberto

“En la mira” es un sitio web de entretenimiento con 6 años de informar sobre farándula, espectáculos, así como turismo, gastronomía y estilo de vida, dirigido a personas interesadas, en pocos minutos, en informarse de este tipo de temas. Nació por la pasión de dos amigos de querer hacer lo mismo que otros medios ya habían venido desarrollando desde años atrás, pero diferente: informar con bases y no bajo la especulación. El periodismo rosa se puede hacer con objetividad, respeto y veracidad, esa es la máxima ética y profesional de estos dos comunicadores. Gabbo Martínez y Alberto Lara son los propietarios de “En la mira”, quienes renunciaron a la estabilidad de sus empleos y tomaron el riesgo de emprender en marzo del 2015 este nuevo reto informativo. “El camino no ha sido simple, pero sí muy enriquecedor en muchos aspectos. Con el medio hemos tenido la oportunidad de trabajar de la mano de importantes marcas, dar a conocer la vida de figuras del medio nacional muy reconocidas, quienes han confesado cosas que nunca habían contado ante otros lentes y además hemos tenido la oportunidad de viajar dentro y fuera del país a conocer lugares increíbles”, comentó Martínez. Para Lara la clave de todo ha sido innovar en el tema virtual y romper con lo que se creía de los medios online, que eran sólo un hobbie y por esto mismo ganarse el respeto y hasta admiración de muchos que han pasado por sus programas. “Escuchar de personas que están acostumbradas a trabajar en este medio decirnos que nos admiran y que respetan nuestro trabajo dice mucho. A hoy sólo una persona nos ha negado una entrevista y nos sentimos orgullosos de no obtenerla porque nuestro estilo de informar no iba a cambiar sólo para agradarle. No lo haremos ni con ella ni con nadie”, afirmó Alberto. Dentro de las muchas exclusivas que han tenido se destaca el escándalo de los audios de la exMiss Costa Rica Paola Chacón, destapar los comentarios negativos que emitió Víctor Carvajal contra Pilar Cisneros, el testimonio de Natalia Rodríguez que casi le cobra la vida, las recientes acusaciones de la hermana de Pamela Méndez, los audios de la crisis económica de Choché Romano, las fotos intimas de Brandon Toruño, entre otros.

Ambos jóvenes admiten haber tenido en primicia información que luego fue publicada por otros medios, sin embargo, no se arrepienten de no haberse adelantado a los hechos. “Las exclusivas son todo un tema porque no se trata sólo de sacarlo y ser el primero, sino de demostrar que las cosas son como se dicen desde el inicio. No somos un medio de chismes, no especulamos sobre la vida de alguien. Informamos con bases sobre lo que sucede en ella. Es muy fácil lanzar algo que nos cuentan, otra es comprobarlo. Por eso con 6 años nunca nos han demandado ni amenazado con hacerlo”, mencionó Martínez. Su pasión por lo audiovisual, les permitió incursionar en el cine nacional. Gabbo es director de cine graduado de una importante universidad de Madrid y Lara es productor cinematográfico. Ambos —aún en medio de la pandemia— gracias a la excelente relación con grandes marcas a nivel internacional y nacional, lograron llevar a la gran pantalla la película “En un instante”, historia basada en hechos reales que fue un éxito en su semana de estreno y está por estrenarse en Centroamérica. Acá en el país se puede disfrutar online por medio de Garbo Virtual. Gabbo y Betto, son un ejemplo que no se ocupan grandes recursos para emprender un sueño sino coraje y valentía para enfrentar las complicaciones que puedan surgir en el momento. Ambos son conscientes de que ellos sólo deben trabajar y la vida misma les irá recomenzando poco a poco el esfuerzo de su trabajo. Como periodista y como editor de Tía Zelmira, me complace comprobar que hay talento bueno, muchachos honestos, que hacen las cosas con rigor profesional, con compromiso social, sin necesidad de destruir honras, inventar noticias o escudarse en perfiles falsos. Me alegra saber que esta Gabbo y Alberto son serios y éticos; ellos me hacen recobrar la fe en los nuevos periodistas a diferencia de otros que, sin serlo, andan denigrando, calumniando y difamando a diestra u siniestra. Ojalá pronto esos que así actual sean desenmascarados y puestos en su lugar. Gracias a esta pareja de jóvenes periodistas y productores por ser ejemplo para muchos otros comunicadores. Nota: Si desea conocer el trabajo de estos dos muchachos de En la mira, los pueden seguir en redes sociales como “enlamiracr” o visitar su web enlamiracr.com

María Celeste y Don Francisco se incorporan a CNN en Español

Tras lograr su tercer año consecutivo de crecimiento en el horario estelar de la televisión y de su mayor audiencia digital desde el lanzamiento de CNNEspanol.com, CNN en Español reveló el pasado 15 de junio, que su nueva programación para 2021-2022, en el horario estelar de los domingos, incluirá “Domingo de gigantes” a cargo de la renombrada periodista María Celeste Arrarás y Don Francisco. Con esta nueva programación, la cadena está preparada para reinventar el auspicio de las noticias y ofrecer a los socios comerciales una oportunidad única de ventas televisivas y digitales de 360º en todas sus plataformas. Arrarás liderará el nuevo bloque de documentales e investigación de la cadena, CNN Docufilms con María Celeste Arrarás, a las 8 P.M. (hora de Miami) y debido al éxito alcanzado en la serie especial que presentó recientemente en CNN en Español, y Mario Kreutzberger regresa con una nueva edición de “Don Francisco: Reflexiones” a las 9 P.M. (hora de Miami) , en donde tendrá conversaciones cercanas y que invitan a la reflexión con invitados especiales en torno a la conexión humana y la esperanza en el futuro. Estos dos nuevos programas dominicales en horario de máxima audiencia se unirán a los ya reconocidos En diálogo con Longobardi, con Marcelo Longobardi, y “Oppenheimer Presenta”, con Andrés Oppenheimer, así como al noticiero estrella de la cadena durante el fin de semana, “Mirador Mundial”, con Rafael Romo, todos disponibles en HD junto con el resto de la programación de la cadena. Además de los tres años de fuerte crecimiento en televisión y de terminar un año con su mayor audiencia digital, CNN en Español se ha posicionado como el medio de comunicación más seguido en español en Twitter, Facebook e Instagram. Asimismo, la plataforma de audio de CNN en Español registró un crecimiento interanual de tres dígitos y su año más alto en descargas mensuales, liderando con podcasts como CNN 5 Cosas, Coronavirus: realidad vs. Ficción con el Dr. Elmer Huerta, Aristegui y Desafíos globales de José Levy, entre otros. “CNN en Español cuenta con una audiencia latina joven, de alto nivel, educada y bilingüe como ninguna otra cadena en Estados Unidos, y ha llegado el momento de que las marcas se unan a nosotros para maximizar nuestra relación con este consumidor sofisticado, interesante y en evolución”, dijo Cynthia Hudson, vicepresidenta sénior y directora general de CNN en Español y Estrategia Hispana para CNN/Estados Unidos. “Los latinos son el grupo minoritario más grande y que más consume en el país, y nuestra excelente programación y nuestro inigualable equipo de talento les ofrecen a las marcas alcanzar esta audiencia como ninguna otra”. Otras iniciativas que serán fundamentales en 2021-2022 para CNN en Español son su serie Proyecto ser humano, que representa el esfuerzo de la cadena por concientizar y encontrar soluciones a la discriminación sistémica generalizada a través de la información, así como la programación especial y la cobertura en torno al Mes de la Herencia Hispana para celebrar las contribuciones y la rica cultura de los latinos en Estados Unidos. La cobertura de Voto latino del proceso de las elecciones de medio término de 2022, y la continua expansión de nuestras reconocidas coberturas de contenidos noticioso, negocios, viajes, entretenimiento y reportajes han hecho de CNN en Español un destino principal para que las audiencias latinas de EE.UU. se mantengan bien informadas a través de todas sus plataformas.

Sobre CNN en Español

La cadena de noticias CNN en Español es responsable de varias plataformas multimedia dirigidas a audiencias de habla hispana en todo el mundo, que llega a 62 millones de hogares incluyendo CNN en Español 24 horas de noticias por cable para Estados Unidos, México, y Centro y Sudamérica. Esto unido a CNNEspañol.com, CNN en Español Radio, CNN en Español en Twitter, Facebook e Instagram. La marca CNN en Español brinda una experiencia en múltiples plataformas a los hispanoparlantes en las Américas.



María Celeste Arrarás, Mario Kreutzberger “Don Francisco” y Cynthia Hudson.

Al toro… por los huevos

La abogada Raquel Elena Abarca Mora, integrante de una familia ganadera de gran tradición en Tres Equis de Turrialba, es valiente y decidida: cuando está en la Hacienda Tres Equis, se arrolla las mangas, se pone botas, se llena de boñiga —sin perder el glamur— y trabaja hombro a hombro con quienes laboran en la famosa ganadería 3X, de don Heriberto Abarca, creador de bestias de lidia para las corridas de toros en todo el país. Raquel no le arruga la cara al trabajo, bate barro, atiende partos, monta toros y ordeña vacas. ¿Quién dijo miedo? Pues esta guapa y simpática mujer, quien ahora luce un cuerpo más moldeado y marcado, se fue a Nueva York y una de las metas era encontrarse al gigante toro de Wall Street y tocarle los testículos (huevos o bolas) porque eso es buena suerte; una vez en el sitio, no lo pensó dos veces y de inmediato se le fue al toro por detrás y ¡zaz! Le tocó las bolas. Bien Raquel, muy bien. El Toro de Wall Street o Charging Bull (toro embistiendo) es una escultura de bronce que pesa 3.200 kilos y fue creada por Arturo Di Modica; la obra está situada en el parque Bowling Green, cerca de la Bolsa de Nueva York; el artista gastó todos sus ahorros, $300.000, para crear y situar su toro después de la crisis bursátil de 1987, como un símbolo de la fuerza y el poder de los estadounidenses; la escultura fue idea del artista y no de la ciudad, como se ha dicho. El toro es símbolo de fuerza, de energía. En el lenguaje bursátil, el animal en cuestión tiene que ver con elevarse, subir, crecer, ganar. En España, es símbolo de bravura y lucha. Por todo lo anterior, quienes visitan la Gran Manzana y tienen la oportunidad, pasan por el sitio y le tocan las bolas al toro, el pobre hasta las tiene gastadas y brillantes de tanta tocadera. Ahora Raquel Elena puede presumir de haberle tocado los huevos al toro más famoso del mundo. Ahora bien, cuando la vean, mejor tengan cuidado, es capaz que le quedó la costumbre de andar tocando partes nobles… e innobles.



Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira