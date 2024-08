Tía Zelmira: Ramón Luis es un hombre raro

Periodista: Rogelio Benavides / [email protected].



Cumpleañeros

Comienzo esta grata sección saludando a mi amiga Claudia Alfaro, conocida internacionalmente, desde Singapur hasta México, como Claudia de Alajuela, quien cumple años este 17 de agosto. Espero que pase muy feliz en unión de su esposo y de toda su familia liguista. También saludo a la presentadora Sylvia Blanco, con motivo de celebrar su natalicio este 18 de agosto. Otros cumpleañeros de la semana son el productor Yarent Castro (cumple el 18 de agosto), la periodista Jennifer Segura (18), el cantante Saret Waloo (19), don Manuel Acosta (20), de la Gerencia de Canal 7; el abogado Joaquín Cordero Martínez (20), el chef José Salazar (20), la empresaria Jetty María Campos (21), el locutor Adrián Barahona (21), la periodista Ericka Morera (22) y la modelo Karla Arce Obando (22).



Ramón Luis es un hombre raro

El pasado lunes 12 de agosto, a los 103 años, falleció Piedades Vega Umaña, la querida mamá del árbitro y analista televisivo Ramón Luis Méndez Vega. Esa noche, Ramón recibió a un grupo de amigos en su casa, compartió una copa de tinto español y habló de la vida, pero no de la muerte, de la cercanía con su fallecida madre, pero ignoró al cáncer de garganta que lo jode desde setiembre de 2023.



“El momento más duro de la vida: mi madre ha fallecido. La amé, la amo y la amaré”, escribió Ramón desde adentro, pero por fuera parecía el mismo de siempre: rudo, desconfiado, muy macho alfa. Solo su mejor amiga y compañera la periodista Gaby Jiménez le sacó algunas sonrisas y algunas frases amables casi piropos.



A Ramón, quien en menos de un mes cumplirá 68 años, lo conocí hace unos años en una fiesta de cumpleaños de don Rodrigo Arias Sánchez, nos sentaron en la misma mesa y me quedó viendo con cara de pocos amigos; nos presentó una amiga en común, de aquellos años, de cuyo nombre no quiero acordarme.



Lo recuerdo homofóbico y escribiendo sobre ese tema en la columna de Diario Extra, pero luego lo vi llevándole un ramo de flores a un connotado y cotizado médico estético gay, que le practicó una cirugía a su querida hija Melissa.

Después lo vi cargando yerberas de colores para poner en las mesas del restaurante Estación Atocha Don Bosco, solo porque le daba la gana; la entrega de esas flores se interrumpió durante la parte más crítica de su enfermedad, pero hace una semana regresaron las flores, que como no saben hablar, no pueden decir cuánto las quiere y cuánto disfruta llevándolas, porque sabe el sentimiento que estas provocan en muchas personas.



Sí, gracias a las flores hemos descubierto el Ramón Luis por dentro, hemos visto su alma y hemos sabido de su corazón generoso y agradecido. El embate de su enfermedad y la muerte de su querida madre, han mostrado al verdadero ser humano detrás de este polémico profesional del arbitraje. Una vez, mi hija mayor se lo encontró en la piscina del hotel Corobicí y lo saludó temerosa, porque él se estaba bronceando ataviado con una tanga (hilo) morada que evidenciaba sus genitales; cuando ella me cuestionó si no estaba él muy mayor para andar en aquellas desnudeces, le dije que a él no le importaba nada. Cuando le pude consultar sobre el tema, me contestó eso, que le importaba poco o nada lo que pensaran.



Entonces comprobé que este señor, aparentemente, viene de un mundo raro, como dice la canción de José Alfredo, que no sabe llorar, que no entiende de amor... “Es preciso decir otra mentira, les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor y que nunca he llorado”. A Ramón le gusta cantar y antes lo hacía en el karaoke de Elvis, pero estoy seguro que nunca cantó esa canción porque él si ha amado y también ha llorado, por eso es más raro.



Tres décadas

Con 30 años de desempeñarse como el polémico analista arbitral de Canal 7, Ramón Luis es único en este país; probablemente algunos se llaman igual, pero cuando uno dice Ramón Luis, no hace falta decir su apellido, porque todos saben quién es. Polémico y cabezón, es atrevido y muy necio. Genio y figura dura, dichosamente la madurez lo ha ido ablandando.



Cuando habla de su cáncer dice, tajantemente, fiel a su estilo, que la muerte es lo más seguro que tenemos. El tratamiento de esa terrible enfermedad, la radioterapia y la quimioterapia han dejado marcas en su rostro, pero él ya las aceptó y decidió hablar con los medios de ese proceso para acompañar a las personas que están pasando por algo similar.

De acuerdo con su percepción, lo suyo no es una enfermedad, sino una circunstancia adicional en su vida. Durante todo este proceso encontró refugio en sus familiares, en especial en sus hijos Luis Alberto y Melissa, así como en su querida Teky, una furiosa perra que lo acompaña siempre.

Ramón Luis Méndez.

Al principio, la primera sesión de radioterapia le afectó su ojo izquierdo, al punto de que aún lo tiene cerrado y no sabe si recuperará la vista. Para él, este es su único cambio físico notable y tanto él como los especialistas que lo han visto, están satisfechos con la evolución favorable. Al principio se alejó de los medios y de las redes antisociales, pero hace muy poco decidió compartir todos los aspectos de su dolencia.

El balance es positivo. Él se siente tranquilo y el público se ha identificado y solidarizado con él. Aunque por las secuelas en su rostro no ha podido retomar sus funciones como analista televisivo de Canal 7, su mayor sueño es volver a las cámaras, pero lo hará cuando se sienta preparado y confiado, porque el apoyo de las autoridades de la televisora lo tiene, no lo ha perdido.



​“Nunca me ha gustado el drama. Lo que sí me ha gustado es el apoyo que cientos de personas me han manifestado y sus oraciones. Creo que todo eso forma parte de la tranquilidad que tengo (...) No tengo de qué quejarme con Dios, porque es más lo positivo que he recibido en mi vida que lo negativo. El que no está preparado para la muerte, no lo está para la vida”, dijo en una entrevista con Sofía Sánchez, de La Nación, publicada apenas el pasado 28 de junio. Además, ha tratado de transmitir este sentimiento de paz a su familia y seres queridos, para que convivan con la circunstancia con serenidad. Por eso es que también “tiene todo listo” en el caso de su muerte, ya sea que ocurra en los próximos días o en los siguientes 10 años, sin importar si es a causa del cáncer u otra eventualidad", dijo.

Ramón Luis siempre ha creído que prepararse para la muerte es, en realidad, prepararse para vivir plenamente, pues reconoce que ningún ser humano es inmortal. Ahora, adaptado a su nueva realidad, desea utilizar su plataforma para conectar con personas que están enfrentando situaciones similares y decirles que el negativismo no ayuda.



El coleccionista

Empresario, coleccionista de autos, vinos y de cuadros de Rafa Fernández, Ramón ha ido varias veces donde asustan, pero no se ha asustado, porque quien asusta es él. Hoy por hoy, tozudo como es, le sigue sacando tarjeta roja directa a todo cuanto considera una violación al reglamento en las canchas de la sociedad.

Ramón a veces se pasa de necio y aunque antes se creía un sabelotodo, ahora es capaz de darle a otros la razón. Sí, la edad, la experiencia y la interacción social, le han bajado unas cuantas rayitas de terquedad. Digo esto porque lo aprecio y porque —qué jodido— desde hace diez años me incluyó en su corta lista de amigos y, lejos de asustarme, lo agradecí.



Ramón, quien ahora está triste por la muerte de su querida madre y quien no se ha arrugado con lo del cáncer, está listo para pelear contra el destino. De por sí, siempre ha sido autoritario y mandón, pero no matón. En la cancha también fue polémico y asumía las consecuencias de sus decisiones, porque, a su juicio, un árbitro nunca va a quedar bien ni con estos ni con aquellos.

Seguramente, por eso no hace nada para caer mal, pero tampoco se esfuerza en caer bien. Para los incrédulos, siempre repite una y otra vez su frase: el fútbol es un negocio para los vivos y una pasión para los tontos… y esa misma quiere en su epitafio. Así es Ramón, quien a veces dice cosas atrevidas, sin pensarlo dos veces. Es herediano, pero reconoce a Saprissa como el equipo más grande del país. Además, le va al Necaxa.



Don Ramón Luis: gracias por las flores y por si quedara alguna duda, como dice Sabina, este rosario de cuentas infelices calla más de lo que dice, pero dice la verdad. ¿Verdad o mentira? Solo este sabra*, sabrá.



*La palabra sabra procede del ebreo tzabar (nombre del cactus opuntia), en alusión a la tenacidad y carácter espinoso de esta planta del desierto, que detrás de las espinas esconde un interior tierno y un sabor dulce. El cactus es comparado con los judíos israelíes, que son duros por fuera, pero delicados y dulces por dentro.



Hojas (nopal) y fruto (tuna) del cactus, un fruto espinoso por fuera, pero dulce y tierno por dentro.



​Te tengo un vieras

Vieras que Maribel Guardia está realmente triste y con el corazón partido porque tiene que alejarse durante dos meses de su papel en la obra Lagunilla, mi barrio.

​“Amo esta obra y a los compañeros tan talentosos que se han convertido a lo largo de casi dos años en una segunda familia”, indicó la costarricense.

Maribel se unió a Lucía Méndez en Cómplices, junto a un grupo de reconocidas estrellas del espectáculo mexicano; esta serie es, precisamente, una producción de Pedro Antonio Torrez Méndez, el hijo de Lucía, en la que también intervendrán Marjorie de Souza, Laura Flores, Ernesto Laguardia, Emmanuel Orenday, Paco de la O y Mónica del Carmen.

También se anunció la participación del actor costarricense Gary Centeno. Esta producción, sobre la cual hay mucha expectativa en el medio, se difundirá por medio de la plataforma de streaming ViX.

Maribel Guardia.

Vieras que Gustavo Vargas, talentoso estilista costarricense, que tiene varios años de laborar en Univisión de Estados Unidos, estaba feliz la semana pasada porque le tocó maquillar a David Bisbal para una entrevista que le hizo Jorge Ramos. Gustavo ha tenido que embetunar y enmerular a varios famosos de verdad.

David Bisbal, Gustavo Vargas y Jorge Ramos.

Vieras que Verónica Bastos ha demostrado que es bastante auténtica y ocurrente. Cuando viene al país se queda con sus hermanas y toda la primada en Alajuela y disfruta a más no poder de aquellos jolgorios que arman; además, comen tacos de una soda cerca de La Agonía, porque esos le encantan a su hija Amanda.

Cada vez que la periodista viene al país, a su regreso se lleva un montón de carajadas que solo se consiguen aquí. Por ejemplo, la última vez se llevó unas bolsas de maní garapiñado y como ella iba directo a Nueva York, para hacer los trámites del colegio de su hija, le tomó una foto al paquete de maní con la gran ciudad al fondo.

El garapiñado de Verónica Bastos en la gran ciudad.

Vieras que la guapa periodista Gabriela Jiménez, atendiendo ocupaciones de su trabajo en 7 Estrellas, se fue a Chile a visitar los viñedos más importantes de aquel país. En la gira pudo conocer las distintas uvas y los procesos de elaboración de los vinos chilenos, que son reconocidos en todo el mundo. Gaby no es de tomar mucho, pero al menos hizo algunas catas para entender y apreciar mejor todo el tema vitivinícola. ¡Salud!

Gaby Jiménez probó los vinos chilenos.

Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.