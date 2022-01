Tía Zelmira: Rafael Ángel Calderón y Gloria se casarán de nuevo

Rogelio Benavides Rivas/Editor/[email protected]



Cumpleañeros

Este 29 de enero cumple años la guapísima Massiel Benavides, a quien le envío un cariñoso saludo. También cumplen años esta semana el doctor Luis Soto Caravaca (cumple el 30 de enero), la periodista Karen Dondi (30), Sary Valverde (31), la productora Jenny Marín (31), el respetado médico Mario Sibaja Campos (1º de febrero), la promotora Mónica Coll (1º), la cantante Sasha Campbell (1º), el empresario Guillermo Constenla (1º), doña Olga Cozza (1º) y la periodista Natalia Suárez Calderón (2 de febrero).



Mujer clave de nuestra televisión

El próximo 1º de febrero cumple años doña Olga Cozza, viuda de Picado, presidenta de Televisora de Costa Rica; ella es sin discusión alguna, una mujer clave en el desarrollo de la televisión costarricense, en virtud de su cercanía con su esposo René Picado Esquivel, quien murió inesperadamente el 14 de mayo de 1969.



La partida repentina de Don René cerró una etapa muy importante para la televisión, al mismo tiempo que dejó abierta otra, no menos desafiante e incierta, que había que enfrentar con la misma visión y madurez, reto que asumió doña Olga, al lado de experimentados y leales colaboradores de la compañía. Sin duda una tarea difícil en aquellos años para cualquier mujer. Doña Olga asumió el compromiso y sacó adelante la empresa.



Por eso esta gran señora debe ser reconocida como la que, finalmente, consolidó la primera empresa televisiva del país y la supo proyectar con una clara visión de futuro, para convertirla en lo que es hoy.



Ella, sin saber mayor cosa de las complejidades de la televisión, supo preguntar, recurrir a la persona apropiada que le aconsejara y actuar con sentido común y discernimiento.



Como ha dicho siempre su hijo René Picado Cozza, doña Olga es muy humilde y no lo dice, pero todo lo que es hoy la empresa, se debe a ella, sin duda.



Doña Olga nació el 1º de febrero de 1937, hija de un inmigrante italiano, el señor Roque Cozza Bruno quién provenía de la localidad de Murano-Italia y de la costarricense María de los Ángeles Soto. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio María Auxiliadora y luego en el Inmaculate Heart of Mary en California, Estados Unidos donde finalizó su segunda enseñanza. A la formación recibida en su hogar y estos colegios religiosos inicio su gran devoción a Dios y a la Virgen María, devoción que la ha distinguido siempre como una persona muy espiritual y caritativa.



Mi respeto y profunda admiración para doña Olga Cozza, quien no ha recibido el reconocimiento oficial que se merece como una de las mujeres más influyentes en la historia contemporánea de nuestro país. Honor a quien honor merece y ella se lo tiene sobradamente merecido.



Doña Olga Cozza.

Rafael Ángel Calderón y Gloria Bejarano se casarán de nuevo

El expresidente de la República, Licenciado Rafael Ángel Calderón Fournier y Gloria Bejarano Ahumada celebran 50 años de casados el próximo 25 de febrero y, para celebrar tan significativa fecha, harán una renovación de votos matrimoniales. La ceremonia será ese día en la Iglesia de Herradura, Cantón de Garabito; después ofrecerán una recepción en el hotel Marriott Los Sueños, en donde brindarán “por estos primeros cincuenta años en los que hemos aprendido a caminar juntos, a mirar en la misma dirección y respetar nuestras diferencias, a sembrar y cosechar, a luchar por lo que amamos y amarnos sin condición”, dice la tarjeta de invitación.



“Juntos hemos construido una familia, un hogar en el han crecido nuestros hijos y hoy sus hijos alegran nuestras vidas. Juntos hemos compartido sueños, luchas, triunfos y derrotas, momentos de dolor y también de alegría, hemos enfrentado turbulencias y navegado en aguas tranquilas. Siempre juntos, siempre unidos, siempre bendecidos”, escribió doña Gloria.



La de Rafael Ángel Calderón y Gloria Bejarano es la historia de una pareja que ha estado junta toda la vida. Se conocieron en México cuando el Benemérito de la Patria y Reformador Social de Costa Rica Doctor Rafael Ángel Calderón Guardia tuvo que irse a aquel país donde, junto con su familia sufrió, el dolor del exilio. Lejos de su familia, de su gente y de una legión de costarricenses que se beneficiaron con las garantías Sociales que él promulgó.



Tres años tenía Rafael Ángel cuando nació su compañera de vida. Por entre los barrotes de la cuna, contemplaba Rafael Ángel, aquel 5 de febrero de 1952, a esa criatura que más tarde sería su esposa. Transcurrieron varios años para que esta pequeña comenzara a conocer los trascendentales cambios que había protagonizado aquel médico, de gestos amables, de tono adusto, severo pero exigente, quien todos los días soñaba con regresar a su Patria y a los suyos. Gloria y Rafael Ángel crecieron escuchando sobre los revolucionarios cambios, sobre la reforma social que puso fin a la miseria y a la explotación de los costarricenses más desprotegidos.



Junto a Rafael Ángel, Gloria soñó y conoció las nostalgias del exilio, la melancolía por ese país que está lejos y al que no se puede llegar. Fue en 1972 cuando Gloria y Rafael Ángel regresaron recién casados, llenos de planes e ilusiones. Al llegar fundaron un partido juntos y estuvieron en tres agotadoras campañas para llegar a la Presidencia de la República.



“Tengo muy presente aquellos años en los que Rafael Ángel formaba sus equipos de baseball; me encantaba jugar, y solo porque él decía, me permitían ingresar al grupo”, cuenta doña Gloria. A él no le preocupaba que yo fuera niña, por lo que yo ponía todo mi esfuerzo para no defraudarlo”.



“Me contaron que llegó a conocerme a la cuna, yo no recuerdo cuando lo vi por primera vez, solo sé que desde siempre estuvo cerca, crecimos juntos. De niños fuimos compañeros de juegos y en nuestra juventud fuimos amigos, acepté ser su novia y comenzamos a tejer sueños y a compartir ilusiones. Nos casamos, dejé mi país para fundar con él una familia en una tierra nueva y hermosa, vinieron los hijos, llegaron retos, pruebas dolorosas, desilusiones, así como grandes satisfacciones. Llegaron los nietos y con ellos nuevas alegrías y más bendiciones. No hay duda que el Señor ha sido bueno con nosotros, hace 50 años unimos nuestras vidas en el amor, amor que se ha multiplicado y compartido”.



Rafael Ángel Calderón y Gloria Bejarano son una pareja enérgica, intuitiva, decidida y profundamente convencida de la igualdad de la condición humana. Son personas de mucha sensibilidad frente a la injusticia y la pobreza. Son dirigentes formados en los ideales democráticos y, a la vez, tenaces opositores de toda forma de opresión autoritaria.







Gloria Bejarano y Rafael Ángel Calderón se casaron el 25 de febrero de 1972.



Mi amigo el guerrero

El viernes pasado cumplió año mi amigo don Orlando Guerrero. Lo saludo con respeto y cariño. Su nombre Orlando tiene origen en el latino “Rodolandus”, proveniente a su vez del germánico “Ortland” que significa famoso por sus batallas y el que representa la espada del país o bien “el que da gloria al país”. Mi querido Orlando, patriota de verdad, interesado en las soluciones de los problemas de nuestro querido país, aceptó postular su nombre como candidato a Vicepresidente de mi amigo Rolando Araya, al lado de mi colega y amiga Ana Lupita Mora. Serio y certero, siempre tiene una opinión crítica sobre la realidad nacional. Orlando es mente de pensamiento firme. Se expresa como pensador ágil, con capacidad analítica y tendencia a armonizar contrarios. Recibe impulso en las empresas que requieren de tacto, diplomacia. Amplia comprensión, penetrante adaptación y fusión de lo ancestral y lo actual. Ama complacer y recibir. Quienes llevan este nombre son de naturaleza diligente, cuidadosa y emotiva. Tienen originalidad, adquieren intelectualidad y reciben autoridad. Ama lo posible y lo imposible. Le gusta sentirse realizado y mejorado. En cuanto a su apellido Guerrero, proviene de un sobrenombre aplicado a alguien que tenía relación con la guerra, el que guerrea, soldado, de porte marcial. En este país de labriegos sencillos, de paz sin cañones, cuesta entender esos términos militares, pero de todos modos le mando 21 cañonazos de felicidad y un abrazo grande de mi parte, de Lilliana Mora y de mi familia donde lo queremos y lo respetamos.

René Picado, Orlando Guerrero y Rogelio Benavides, el 18 de diciembre del 2021.

¡Qué bonito volver!





El fin de semana tuve la suerte de regresar a Finca Damas. Ahí están ahora las oficinas administrativas de Palma Tica, División de Quepos. Tengo buenos recuerdos de este lugar porque cuando ahí estuvieron las oficinas de la United Fruit Company, mis padres Rogelio Benavides Ramírez y Emilia Rivas Canales laboraron ahí, se conocieron y se casaron, incluso mi madre se desempeñó como telefonista en la central de Damas, en Bartolo y en Quepos, frente a donde hoy está la Marina Pez Vela. En Damas vivió mi papá y allí están enterrados mi abuela Digna, mi tío Carlos y mi tía Mélida. Mi padre también formó parte de la asociación que impulsó la construcción del estadio de Damas. Estas fotos de Eloy Vargas León nos dan una idea de cómo están distribuidas las casas donde viven quienes hoy se desempeñan en la parte administrativa de Palma Tica; también se pueden apreciar el palmar, el estadio, la recta entre Parrita y Quepos y la distancia que hay con la orilla del mar.

Damas está rodeada de plantaciones de palma africana. Foto: Eloy Vargas León.





Golfito, camanance de arena





Don Álvaro Vargas Lizano, poeta, doctor en imposibles y experto en perfidias, según la placa pegada en la puerta de su oficina, es el creador de la famosa frase: Golfito, camanance de Arena, donde ríe la pena y suspira el amor; luego dedicó otro poema a su segundo puerto querido titulado “Gracias Quepos”. Vargas Lizano, quien falleció hace unos años, fue el primer presidente Municipal de Golfito y siempre trabajó en la Compañía Bananera de Costa Rica. Hermano de la gran cantante Chavela Vargas, le tributó respeto, admiración y mucho amor y ella lo visitaba en Golfito y en Quepos, cada vez que podía. En la foto aparece don Álvaro con su esposa Auxiliadora Simoni, con quien tuvo dos hijos: Yasmín y Manrique.





Álvaro Vargas y Auxiliadora “Chilo” Simoni.

Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.