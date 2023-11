Tía Zelmira: ¿Quiénes estarán en la lista negra?

3 de noviembre de 2023, 8:45 AM

Tras el anuncio la semana pasada, en esta misma página, del reencuentro de la Fiesta de Negro, muchos se han acercado para saber más detalles y, lo más importante, confirmar si están invitados. La actividad se realizará el lunes 4 de diciembre en la disco Mood, ubicada en el pleno centro del Paseo Colón; se trata de una edificación de tres pisos, moderna, con luces y sonido diseñado especialmente para lograr un ambiente de fiesta sana y divertida. Para poder ingresar, es necesario vestir totalmente de negro y entregar un juguete no bélico, nuevo, sin envolver o libros para niños, cuyo valor sea igual o mayor a los diez mil colones.

​En estos días estamos programando las presentaciones artísticas, así como los desfiles, de hombres y mujeres, quienes lucirán los trajes de baño para la próxima temporada veraniega.



Tomen nota: el lunes 20 de noviembre se publicará el primer borrador de la lista, con el propósito de hacerle las correcciones correspondientes; si alguien aparece y no quiere o no puede ir, debe avisarlo, igualmente si alguno cumple con los requisitos para estar y no apareció, podrá someter su nombre a consideración o revisión. La nómina definitiva saldrá el 27 de noviembre en esta columna, así como en los sitios de Tía Zelmira en las distintas plataformas. Una semana después, el 4 de diciembre, llegará la hora de la verdad, el día de ¡puerta! Y, nada de caritas.