Tía Zelmira: Puro derroche en 'Nace una Estrella'

Cumpleañeros

Saludo a la guapísima Carolina Gómez Rivera, con motivo de celebrar su cumpleaños este 16 de julio; festejan su natalicio en esta fecha Angie Quesada, la fotógrafa Gloria Calderón Bejarano, Carlos Federico Monge, Melissa Guzmán y Bryan de la Vega. También celebran esta semana Dax Jaikel (cumple el 17 de julio), mi sobrino Esteban Benavides Rojas (17), mi yerno el chef Luis Diego Sáenz Zúñiga (17), mi cardiólogo Jorge Arauz (17), mi prima Arabella Mora de San Ramón (18), el productor y locutor Eduardo Quirós (18), la periodista Mariamalia Jacobo (18), Viviana Martín, de Avianca (19), mi abogado Pedro Beirute (20), mi enfermera Melissa Bastos Corrales (20), mi querida Vicky Beeche (21) y mi amigo Gary Austin (22).

Cumple años Eduardo Quirós

Este domingo 18 de julio, día de San Eugenio y San Federico, cumple años el reconocido productor, fotógrafo, locutor y animador Eduardo Quirós, quien recientemente ha sobresalido con la realización de producciones televisivas de notable calidad y con su sello inconfundible. Tras ser por muchos años animador de los megaconciertos como los de Imperial, en los que se encargaba de la coreografía, de la animación y también se compraba la bronca de calmar a públicos enardecidos o eufóricos por la razón que fuera, hace seis años decidió poner un alto a esos escenarios abiertos, para dedicarse a cosas más íntimas que tuvieran su sello personal. Entonces buscó una oportunidad en Canal 7 y Paula Picado, directora de Teletica Formatos, le abrió la puerta y le dio un micrófono; empezó en el Último Pasajero y hoy es el primero y el más entusiasta del equipo de Dancing With The Stars (DWTS) y de Tu Cara Me Suena (TCMS) y, para no perder la costumbre, el domingo pasado salió en una coreografía en Nace Una Estrella, interpetando al gigantón de Maui, de la película Moana. Su faceta menos conocida, pero en la que destaca como un profesional de buen gusto son las exquisitas producciones de videos publicitarios, musicales y conciertos, él es lo que llaman un productor multi función. Durante casi 20 años ha realizado producciones internacionales con encargos en toda la región, como lo que ha hecho con Los Ajenos en varios países. Para lograr tales productos, Eduardo se ha capacitado en distintas técnicas artísticas, pubicitarias y musicales. El resultado de esos estudios es sorprendente como un video que le hizo a su hermana la soprano Anayanci Quirós en México junto a un músico de la calle; ella cantó en plena vía pública, sin mayor amplificación y el violonchelista la acompañó, el resultado es un corto que es todo un poema, un detalle de buen gusto, de gran plasticidad y con un contenido profundo y muy conmovedor. También hemos visto algunos cortos sobre la ciudad de San José, con excelente fotografía y gran derroche de tecnología. Hay que buscar por ahí, en redes y en sitios electrónicos, estas maravillas que anda haciendo este muchacho, quien por cierto debe tener alguna gracia adicional escondida. Lo decimos por las que han sido sus novias, tres de las mujeres más hermosas y bellas de nuestro tiempo: Hazel Carvajal, Kimberly Chaves y Montserrat del Castillo, relaciones que él siempre manejó con mucha discreción, con bajo perfil, casi en secreto. Pero… no se vayan que aún hay más: Quirós es especialista en mercadeo de redes, diseño, realización de eventos, dirección y ejecución de herramientas visuales. Feliz cumpleaños Eduardo, es usted un gran profesional y un buen amigo.

De Madrid al Cielo

La semana pasada Alma Fernández Tercero publicó una foto junto a su padre Rafa Fernández, mi esposa Lilliana Mora y yo, para permitirme revivir uno de los mejores momentos de mi vida. Se me ablanda el corazón al recordar mi amistad con Rafa Fernández, artista entre artistas. En Madrid, en su estudio taller de la Calle de Infantas y en su refugio en Hermosilla 99, conocí mi ciudad preferida. Con Rafa fui al Museo del Prado a ver Las Meninas y otras obras de aquel palacio; después nos tomábamos una caña en la Cervecería Alemana y comíamos paella en Casa Poli y, si nos sorprendía la madrugada en esas caminatas, pasábamos por un chocolate con churros a San Ginés, por la Calle Mayor. En aquel refugio familiar madrileño conocí a su esposa Myrna y a sus hijos Miguel y Alma; a Jorge, David y Karla, Lilliana y yo los conocimos en San Pedro de Montes de Oca. Siempre nos vieron como de la familia y así nos sentimos: adoptados casi con papeles. Cuando yo estudiaba en la Universidad de Navarra, viajaba los fines de semana a Madrid y… el lunes, cuando debía regresar a Pamplona, me entraban las ganas de quedarme para siempre en la ciudad más cerca del cielo, en la cuna de los Austria y los Borbón homenajeada por Agustín Lara cuando no la conocía (Cuando llegues a Madrid, chulona mía/ Voy a hacerte emperatriz de Lavapiés/ Y alfombrarte con claveles la Gran Vía/ Y bañarte con vinillo de Jerez…). Mi esposa Lilliana nunca estuvo con nosotros en Madrid, pero aquí en San José nos acercamos a Rafa, a doña Myrna, Alma, Miguel, Karla, David y Jorge. Gracias a esa gran artista Alma Fernández por publicar esa foto de nuestros recuerdos inmortales. Cité a Lara, pero termino con Joaquín Sabina, porque se acerca más a la Madrid de mis recuerdos: “Con su otoño Velázquez, con su Torre Picasso,/ Su santo y su torero, su Atleti, su Borbón,/ Sus gordas de Botero, sus hoteles de paso,/ Su taleguito de hash, sus abuelitos al sol./ Con su hoguera de nieve, su verbena y su duelo,/ Su dieciocho de julio, su catorce de abril/ A mitad de camino entre el infierno y el cielo/ Yo me bajo en Atocha, yo me quedo en Madrid.



Alma Fernández, Rogelio Benavides, Lilliana Mora con Rafa Fernández.



Puro derroche en Nace una Estrella



No me he perdido un solo capítulo de la actual temporada de Nace una Estrella. He visto crecer a los concursantes. Me gusta el espacio, la fotografía, la iluminación, los decorados, la puesta en escena y el vestuario.

Se nota el trabajo en equipo y el amor puesto en todo momento al servicio de un espacio de altísima calidad. Mi felicitación para Paula Picado, Vivian Peraza, Ricardo Cervantes, Mario Gorras, la vestuarista Sandra Carvajal, a los camarógrafos y a todos cuantos intervienen en la realización: son unos profesionales serios, rigurosos y muy responsables.



A este grupo de Teletica Formatos lo he visto de cerca trabajar en Dancing With The Stars y Tu cara me suena; son buenos, activos y se muestran felices. En esta oportunidad, por las limitaciones y restricciones sanitarias, no he podido asistir al estudio, pero lo he seguido desde mi casa, viendo al aire el resultado final un de producto bien elaborado. Buen sabor, ingredientes de primera, excelente cocción, abnegados cocineros y destacados chefs.



El reconocimiento es especial para un espacio producido en medio de la crisis pandémica, con restricciones sanitarias y cuidándose entre todos para no contagiarse y para salir adelante con la tarea de cada semana.



Ya falta poco para la finalización de Nace una Estrella, sin embargo, queda mucho por ver y también por analizar. Por el momento, el balance es muy positivo.

Cortos

Mientras ven Nace una Estrella, muchos hacen chistes, críticas, apuestas y chotas. Otros, como algunos de mis amigos, me mandan mensajes por WhatsApp, porque seguro no tienen con quién verlo —no es el caso de Mario Campos porque lo ve con mi prima Lucy Benavides, quien también opina y dice cosas divertidas—. Yo me divierto haciendo bromas; por ejemplo, el domingo pasado le dije a mi familia que el profesor Gourgen Mkrtychian había salido disfrazado como Maui —personaje de la película Moana—, en una coreografía para Sara Barboza, pero después del corte, Édgar Silva arruinó la broma porque aclaró (en tono de chiste) que no era el tenor quien había bailado. ¡Acharita!



Normalmente los jueces recurren a frases hechas: 1. ¡Qué bárbara!, 2. Estuvo muy bien, pero, hay dos cositas… 3. Me gustó. 4. La piel se me puso chinita (yo que pensaba que se decía se me puso como piel de gallina). 5. He visto un avance. 6. Un cantante tiene que saber interpretar todo tipo de ritmo.



En cuanto a los profesores, sigo creyendo que no entienden su rol, especialmente cuando califican al participante con una nota más baja que los del jurado, olvidando que el cantante es reflejo de lo que ellos les dicen que hagan. Por eso me gusta cuando Joaquín Yglesias les manda recados a los profesores.



Qué curioso. El concursante agradece siempre a los jueces, mas no a los profes.



Qué solidario veo a Marvin Araya con los músicos nacionales. Está muy emotivo últimamente y eso me gusta y me satisface. Bien por él y por los cantantes elogiados.



Uno de los que me escribió fue el maestro en música José Rosa, de origen puertorriqueño, pero con varios años de hacer sus aportes a la educación y promoción de músicos costarricenses. El maestro escribió: Zoran es un talento de exportación. Espero que no se conforme con quedarse aquí. Es un muchacho muy bueno, me encanta. Hay que moverlo afuera, está en un nivel muy alto. La presencia escénica, el dominio del micrófono es para tenerlo a nivel de grandes figuras internacionales.

Sara López es una gran intérprete.







También algunos me escriben diciendo que fulano no cantó bien, que hizo una imitación de tal o cual y otros dicen que este o el otro es un buen intérprete. Hecha la explicación, les comparto algunas observaciones del músico y fotógrafo, Mario Campos, alajuelense, choteador, pero muy serio cuando tiene que serlo:

Acerca de la interpretación musical



Un intérprete musical debe dejar en cada presentación su alma y la del autor encharcadas en el escenario, por cada canción que comunique al público.



En este medio de la música y el espectáculo en que nos movemos muchos, no puedo dejar de lado el hecho de que estamos frente a una gala más de Nace Una Estrella, un esfuerzo más que loable de Canal 7, en tiempos en que la producción en vivo de espectáculos, por razones obvias, se vuelve casi un impensable.



En estos programas de telerrealidad, se debe trabajar con mucho cuidado para que, en cada gala, se cuide una serie de aspectos técnicos y profesionales que no dejen caer la calidad del programa, en este caso, cada domingo por la noche.



Nace Una Estrella, es un formato que busca dar a conocer nuevos talentos del canto popular costarricense. Se trata de valores prácticamente desconocidos y por lo general, sin una carrera artística que los respalde.



Entonces se requieren maestros y jueces especializados en el canto popular, para hacer crecer a cada participante durante el tiempo que se mantenga sin ser eliminado de concurso.



El crecimiento de los noveles artistas se nota cada domingo. Por supuesto, algunos descollarán más que otros, pero, al final, la experiencia adquirida es de mucho valor para ellos.



Este tipo de concursos tienen el pequeño inconveniente, en cuanto a que, una vez finalizado el certamen y habiendo seleccionado los ganadores, el programa se termina y es entonces cuando los concursantes seguirán solos en su camino a alcanzar un lugar de preferencia en el gusto colectivo del público.



Se debe tener cuidado en cuanto a si en verdad la estrella que se pretende escoger al final, es una persona con cualidades extraordinarias para ser un intérprete, o simplemente se va a premiar a alguien que canta bonito, pero siendo una estrella que brilla con luz ajena. Me explico: No es lo mismo que gane un imitador de estilos, a que gane un intérprete capaz de hacer suya cualquier canción que escoja para defender en su carrera.



Porque un buen intérprete debe forjarse no solo en la calidad sonora de su voz; también debe aprender a defender y hacer como suya cada canción y vivirla como si cada presentación fuera una competencia.



Entonces, sin importar quién compuso la obra, intérprete es la persona que, haciendo gala de sus habilidades vocales o instrumentales, vive tal composición como si fuera suya, se apropia de esta; como si se tratara de un tesoro muy preciado, digno de defender ante un público que está dispuesto a aplaudirle, o a tratarle mal, dependiendo de la forma en que lleve a cabo tal interpretación.



Debemos entender la palabra intérprete como aquella persona que da a conocer los efectos y movimientos del alma de un autor, por medio de su vocalización y estilo propio.



El intérprete es el rostro de la canción, a tal grado que, algunas veces, las personas le atribuyen, por error la autoría de las obras. Todo porque el intérprete es quien da a conocer las canciones al público.



Se trata del cantante, o de aquel músico instrumentista sobre quien recae la interpretación principal de la obra. Para mayor claridad del concepto, veamos algunos ejemplos:



Juan Luis Guerra y 4:40. Juan Luis Guerra, además de ser el autor de sus canciones, es el intérprete. 4:40 es el nombre de la agrupación musical que lo acompaña y a cada integrante se le dice ejecutante.



En un concierto para piano y orquesta. El pianista es el intérprete y la orquesta que le acompaña la componen los ejecutantes.



En un grupo de Jazz, cada músico que integra la banda, por la originalidad manifiesta en su forma especial de tocar, será considerado intérprete, especialmente en la parte de los solos, y ejecutante cuando acompaña a sus compañeros solistas.



En el caso de los cantautores, estos son, indivisiblemente, creadores y ejecutantes, al acompañarse con un instrumento, y por supuesto, intérpretes al vocalizar las canciones. Algunas veces, los cantautores se hacen acompañar por otros músicos, quienes participan en calidad de ejecutantes.



Finalmente, cada vez que un concursante, profesor o juez, participe en este tipo de concursos, debería pensar en la originalidad de la interpretación, como clave del éxito de un nuevo artista y tratar de alejarlos del vicio de la imitación o de la copia fiel del original.



Resulta poco grato al final de la jornada, que tanta inversión para producir un evento de esta magnitud, tan solo sirvió para animar a un cantante a seguir la tradición popular costarricense de imitar a quienes grabaron originalmente las canciones, como si se tratara de un fino karaoke.



El gran objetivo de esta competencia deberá ser, siempre, que los concursantes aprendan a brillar con luz propia. Sólo así, lograremos que florezca en este país un mercado altamente competitivo en el campo de la producción musical.





Nancy Dobles presenta “Urban Chic”

“Nancy Dobles by Vizzano” es el nombre de la marca que la presentadora costarricense lanzó al mercado esta semana en colaboración con la afamada empresa brasileña, líder en el mercado del calzado. La colección, que se puede adquirir en tiendas y también en línea, de denomina “Urban Chic”.



Esta propuesta, explicó Nancy Dobles, presenta 8 modelos de sneakers y los diseños están basados en su estilo personal, el cual es descomplicado, cómodo y en tendencia. “Le apostamos a un modo urbano, en el cual la combinación de texturas, las suelas con volumen y los detalles decorativos forman parte de ese diálogo perfecto que hay entre lo sport, moderno, urbano y femenino”; resaltó Nancy.



Desde el pasado 5 de julio hasta el 23 de julio, la empresa Grupo A, distribuidora de Vizzano en Costa Rica, ofrecerá la preventa de esta colección que estará disponible en las tiendas a partir de octubre 2021.



“Estamos muy emocionados, Nancy es una inspiración para la marca, ella ha sido una embajadora excepcional desde el año 2017. Somos conscientes que las colaboraciones en el mundo de la moda son la sensación del momento y queríamos el estilo personal de ella dentro de Vizzano, es la primera vez en Costa Rica que una embajadora produce toda una colección con una firma mundialmente reconocida y nos sentimos muy orgullosos por ello”; expresó Alan Alter, Gerente General de Grupo A.



“La colección Urban Chic de Nancy Dobles by Vizzano es súper versátil y está pensada tomando en cuenta las necesidades de las mujeres modernas para tener un estilo de uso diario, siendo seguras de sí mismas e independientes. Quiero transmitirle a la mujer costarricense que la mente, la imaginación y los sueños no tienen límites. Cada quien se pone sus propios límites o barreras y lo importante es seguir soñando y creer en nosotras para lograr todo, no importa lo difícil o lo largo que sea el camino, tenemos que ser constantes y perseverar”; añadió.



Nancy Dobles tiene varios años de trabajar asociada con la marca brasileña Vizzano.



Niña tica estará en el mundial de golf

Larissa Wheelless, de ocho años, clasificó y se posicionó como una de las mejores golfistas junior del mundo, lo que le permitirá al país tener una gran representación en la competencia más reconocida e importante de golf para niños: el Campeonato Mundial de U.S Kids Golf.



Larissa quien vive en Miami, comenzó a practicar golf con su papá a los cuatro años y desde entonces se ha dedicado a su formación como golfista, participando en torneos locales y regionales de U.S Kids Golf, hasta lograr este gran sueño de ser parte del campeonato mundial, que se realizará en Pinehurst, Carolina del Norte del 29 al 31 de julio.



“Me siento muy feliz y emocionada por clasificar al Campeonato Mundial de U.S Kids Golf 2021, estoy muy orgullosa de representar a Costa Rica, espero poder entrar al top 25 y ganar, para dejar al país muy en alto. Este deporte me ha hecho muy disciplinada, yo le quiero decir a las niñas que luchemos por nuestros sueños, que practiquemos mucho y que nos divirtamos en el deporte que escojamos. Mi sueño es ganar una beca deportiva y jugar en el Protour del LPGA”, explicó la golfista costarricense Larissa Wheelless.



La joven golfista participará en la categoría de ocho años junto con 75 niñas más de todo el mundo. Larissa entrena cinco veces a la semana en Jim McLean Golf School, una de las mejores escuelas de golf de Florida y participa en constantes juegos y fogueos en torneos como el South Florida PGA Junior, Gold Coast Junior Golf y los locales de U.S Kids Golf, además compite en el U.S Kids Miami Local Tour, que termina el 20 de julio y el pasado 11 de julio clasificó al sub-regional de Drive Chip and Putt, que se llevará a cabo el próximo 29 de agosto.



“Estamos muy orgullosos y felices por esta clasificación de Larissa. Verla entrenar desde muy pequeña, esforzarse, ser ordenada y disciplinada también con el estudio, todo por lograr este gran sueño que teníamos como familia, nos llena de auténtica felicidad. Este deporte nos ha unido más, disfrutamos tiempo en familia a tener mayor contacto con la naturaleza. Además, el golf le ayuda a Larissa a tener mejor concentración, a cuidar su salud física y a socializar con otros niños. Esperamos lograr una medalla o trofeo para Costa Rica en este importante campeonato mundial”, mencionó Paola Ramírez, madre de Larissa.



Larissa además de ser golfista, también practica wakeboarding, tennis, esquí y motocross. Cuando tenía un año y siete meses esquió por primera vez en un Cable Park, en el antiguo Nitro City en Panamá, junto con el wakeboarder y atleta de Red Bull, Parks Bonifay. Mientras que, en motocross, su padrino es Travis Pastrana, reconocido atleta de motocross y ganador de medallas de oro en los X-Games.



Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.