Tía Zelmira: Presentador Rafa Pérez es novio de una reina de belleza

Cumpleañeros

El primer saludo es para el presentador y periodista Rafa Pérez Zárate y para el empresario José Luis Simón, quienes celebra su cumpleaños este 18 de noviembre. También celebran su natalicio esta semana el periodista Johnny López (cumple el 19 de noviembre), el periodista Ezequiel Salazar (19), el humorista Carlos Ramos (19), la guapísima reina de belleza Andrea Bermúdez (19), el periodista Luis Alejandro Meneses (19), la empresaria Mariela Molina (19), el empresario Manuel Sequeira (19), la periodista Arlene Raventós (20), la modelo Arys Montero (20), el finquero Guillermo Carvajal (20), el modelo Diego Lobo (21), la periodista Marcela Angulo Grillo (21), la modelo Paola Ramírez (21), el piloto Claudio Lara (23), el fotógrafo Arnoldo Robert (24) y el periodista Luis Enrique Jara Cubillo (24).

¡Exclusiva!

El presentador Rafa Pérez es novio de una reina de belleza.

Rafa Pérez, locutor, periodista y presentador de la revista matutina Giros, de Repretel, Canal 6, anda feliz y realizado con su novia, la bellísima reina de belleza Mahyla Roth Benavides, de 23 años, quien representará a Costa Rica en el certamen Miss Internacional, en Japón, el 13 de diciembre, frente a muchachas de 70 países.

La pareja se conoció a finales de setiembre anterior en Garita Nutrition, prestigiosa clínica de Jonathan Garita, donde Rafa asiste regularmente; ese día, Pérez tenía que hacer unas grabaciones y en eso apareció en escena Mahyla, exótica y bella limonense —cahuiteña para más señas—, hija de padre suizo y madre ramonense. Rafa quedó cautivado por la belleza y la forma de ser de la recién llegada.

Tras conocerse y compartir varias veces, decidieron formalizar el noviazgo y hoy andan felices y contentos por todos lados. Aunque Rafa siempre ha sido muy cuidadoso y reservado con sus asuntos privados, son muchos los que han visto a la pareja en sitios públicos, muy abrazados y cariñosos.

En marzo pasado, en el parque Disney, Orlando, Florida, Rafa se comprometió con su novia de entonces, Marie Anne Soto, sin embargo, serias diferencias de criterios obligaron a la pareja a terminar la relación.

​Exitoso comunicador

Rafa Pérez, con amplia experiencia como locutor radiofónico y quien además posee una maestría en Mercadeo, ingresó como presentador a Giros el 20 de agosto de 2021; ya antes había estado en Giros de la Fama.



Rafa es un apasionado en todos los proyectos que realiza y es por esta razón que ha tenido la oportunidad de entrevistar a grandes directores y talentos de la industria cinematográfica y, además, ha realizado locución de doblajes en películas como Angry Birds 2.



El joven, vecino de Heredia, construyó una carrera desde los 16 años, primero realizando un programa de radio online, pero tiempo después fue la televisora Tica Visión canal 52, quien le ofreció participar en un formato de entretenimiento. Dada su versatilidad para transmitir mensajes positivos, Extra TV 42 lo incorporó a su revista matutina. Ya en Repretel, laboró en Exa FM, Exa TV y Canal 2; después avanzó dentro de la misma organización para ser presentador y conductor de varios formatos.



Madrugador por naturaleza, Rafa considera que las primeras horas de la mañana son vitales para las cosas que tiene que hacer. Siempre se levanta cuando el sol aún no sale y eso le permite disfrutar y hacer con calma sus tareas durante el día.



Bella limonense

La bellísima Mahyla Roth Benavides nació y creció en Cahuita. Asistió a la Universidad de California, Estados Unidos, donde estudió Sociología. Ella se siente orgullosa de su origen y es feliz viviendo en Cahuita, en el bello Caribe de Costa Rica, donde también creció su padre, originario de Kreuzlingen, Suiza.



El 6 de octubre de 2019 fue coronada Miss International Costa Rica 2020 en el centro de eventos del Colegio Humboldt, en Rohrmoser.



Aparte de ser una mujer realmente bella, Mahyla es una muchacha inteligente, dulce, agradable y de muy buen trato; además, se le nota que está muy enamorada de Rafa y que su amor es correspondido.



La verdad es que forman una bonita pareja. ¡Suerte!

​Vamos los ticos

Una de las cosas más agradable de la transmisión del partido de despedida de la Selección Nacional de Futbol, el pasado 9 de noviembre, fue el espectáculo artístico preparado para la fiesta. Por medio de la televisión, pudimos acompañar a quienes abarrotaron las graderías del Estadio Nacional.



Me gustó especialmente la participación de la laureada Banda Municipal de Zarcero, quienes incluyeron un arreglo del tema “Vamos los ticos”, de Freddy Alvez, la mejor canción compuesta para nuestro seleccionado y utilizada por Repretel y Central de Radios, en la mayoría de sus transmisiones, gracias a una decisión tomada por el presidente de esa corporación Fernando Contreras, quien, en el 2013, aceptó el ofrecimiento de Alvez de utilizarla cuantas veces quisieran.



“Durante los últimos años, hemos recibido varias solicitudes de grupos y compositores para que les apoyemos en la divulgación de temas para la Selección, pero no llegaron a convencernos, pues les faltaba lo que el tema de Freddy sí tiene: buen ritmo, alegría, un estilo que promete mantenerse vigente y una letra bien elaborada”, dijo Contreras.



Han surgido varios temas de diversos grupos musicales, algunos mejores y otros más o menos, pero la de Freddy tiene un aire de marcha, de arenga festiva, de triunfo y de melodía para animar y celebrar; es una melodía muy pegajosa, fácil de recordar y de entonar, además, tiene una letra apropiada y muy bien pensada.



Por lo anterior, al escuchar a la Banda Municipal de Zarcero ejecutar “Vamos los ticos”, me sentí feliz y entusiasmado porque esos son dos de los sentimientos promovidos por esa melodía.



Cada año surgen nuevas canciones para la Selección Nacional, incluso se acaba de estrenar una encabezada por Pití Royes, Vanessa González y Joaquín Iglesias… Está muy bien hecha, es bonita, pero me sigue gustando más la de Freddy Alvez.



Ojalá la Federación Costarricense de Fútbol decidiera elegir, de una vez y para siempre, “Vamos los ticos” como la melodía oficial de la Selección Nacional de Fútbol o cualquier otra, pero que tomen una decisión de una vez por todas.



Felicidades a la Banda Municipal de Zarcero y congratulaciones a Freddy Alvez; ellos me llenaron de felicidad y orgullo de ser tico y, al final de cuentas, eso es lo que cuenta.



Outdoor Class con Nany

La guapísima Nany Sevilla será anfitriona de una clase abierta de entrenamiento muy especial, con motivo de la apertura de Orangetheory en el centro comercial Momentum, en Pinares de Curridabat. La actividad, denominada Outdoor Class, será este sábado 19 de noviembre a las 9 a. m. La guapísima y competente entrenadora tendrá muchas sorpresas para los participantes. Pará más información, pueden contactarla por medio del teléfono 8837-1598 o en las redes sociales de Orangetheoryfitnesscr.

​El porvenir de la democracia

Un elenco de diplomáticos, académicos, funcionarios de Gobierno y comunicadores se reunió en Australia para la conmemoración del Día de la Democracia Costarricense, la presentación del libro “Saving Democracy” y el escudriñamiento del futuro de la democracia. La convocatoria fue hecha en conjunto por la Embajada de Costa Rica y la Universidad Charles Sturt.

“Costa Rica considera deber ineludible de los gobiernos democráticos no solo garantizar, ampliar y profundizar, sino también defender y promover la democracia en la comunidad internacional de naciones”, dijo el Embajador Armando Vargas Araya.

Expresó la certeza de que “la hora es llegada para que los líderes políticos de las democracias plenas alcen su voz al unísono, siempre y en todo lugar, a favor de nuestro sistema de vida en libertad y justicia”.

El libro de los autores Mark Evans y Gerry Stoker fue presentado en un panel conducido por Stan Grant, editor de Asuntos Internacionales de la Australian Broadcasting Corporation, con la participación de Michelle Grattan, profesora de la Universidad de Canberra y editora asociada de “The Conversation”; el profesor Evans, vicerrector de Investigación en Charles Sturt University; Jack Jacobs, investigador del Yindyamarra Institute for Democracy. Publicada en Londres, la obra constituye una eficaz plataforma para la actualización de la democracia.

En la junta por la democracia surgieron dos propuestas. Establecer un grupo informal de trabajo entre embajadores de democracias plenas, acreditados en Canberra. Efectuar a comienzos del 2023 un seminario sobre innovaciones institucionales en las democracias plenas.

​Te tengo un vieras…



Vieras que la reconocida modelo, actriz, empresaria y conductora de televisión internacional, Yorleny Maxwell, quien se incorporó recientemente al canal 8 de Multimedios, andaba doblemente feliz esta semana porque apareció un reportaje de ella en la portada de la revista digital Fashion Magazine, que dirige Marco Vasconcelos.



​Vieras que el odontólogo Luis Kaver, el que les pone mejores sonrisas a todos, acaba de obtener un diplomado como experto internacional en rehabilitación y estética dental. Los cursos fueron impartidos por la organización de reconocimiento mundial, conocida como Academia Internacional de Odontología Integral (AIOI), en Rosario, Argentina. “Los años de trabajo y la experiencia son recompensados y esto estimula a seguir la consigna de ofrecer siempre lo mejor como profesionales que somos”.

​Vieras que Costa Rica obtuvo el premio como “el país más deseable”, según la prestigiosa revista británica de viajes y turismo Wanderlust, precisamente en la entrega de premios “Wanderlust Travel Awards 2022”, celebrada el 8 de noviembre en la Torre de Londres. Este reconocimiento es otorgado por una votación de los lectores y consolida a nuestro país como uno de los destinos favoritos de los británicos por su variada oferta turística e iniciativa sostenibles de protección del ambiente.

Vieras que el 8 de noviembre la aerolínea británica British Airways retomó sus vuelos a Costa Rica y volará tres veces a la semana al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Se trata de una relevante noticia de cara al inicio de la temporada alta y los turistas británicos se han convertido en los principales visitantes al país desde Europa en el 2022.



Vieras que esta semana se anunció que la línea Air France ofrecerá cinco vuelos a la semana entre San José y París a partir del 10 de diciembre, superando su oferta previa al inicio de la pandemia. La ruta a Costa Rica se realizará en un avión Airbus A-350 de última generación, que consume un 25% menos de combustible y genera un 40% menos de ruido. William Rodríguez, ministro de Turismo, manifestó que se trata de “una excelente noticia de cara al inicio de la temporada alta y al objetivo que nos hemos marcado de recuperar las cifras de visitación previas a la pandemia antes de finalizar el año 2023”.



