Tía Zelmira: Por siempre Claudia Esquivel

El escultor Jorge Jiménez Deredia cumplió años el pasado 4 de octubre. Es propicia la ocasión para saludarlo, felicitarlo y reiterarle mi cariño y el de mi familia. Lo admiro y le respeto profundamente desde la primera vez que mi colega y amigo Ignacio Santos Pasamontes me habló de él. Ignacio escribió el reportaje, publicado en Teleguía, de La Nación, sobre “Polvo de estrellas”, documental de Mario Cardona estrenado el 8 de abril del 2001 en Teletica Canal 7. Aquel reportaje y la película de Cardona me acercaron al maestro Deredia. Desde entonces he mantenido una amistad cercana con él y su esposa Giselle Zamora, su motor turbo activado por el polvo de estrellas. Los vemos regularmente cuando están por estas vecindades de San Pablo —también de Heredia— y seguimos desde aquí sus pasos cuando exponen en Roma, Génova, Florida o puerto Banús, en España. He pasado provechosos minutos con don Jorge, quien habla sereno y con sobrada elocuencia: convence y deslumbra, pero es necesario ponerle mucha atención a sus viajes por el cosmos, de lo contrario se queda uno tirado. No me gusta presumir, pero con don Jorge es imposible no hacerlo. Recuerdo una noche en su casa de San Pablo, salimos a ver las estrellas y nos regaló una clase magistral de más de una hora sobre astronomía, constelaciones, planetas, galaxias, estrellas y cometas. “Venimos de las estrellas”, dice Jiménez Deredia y luego habla de las misteriosas esferas precolombinas. Las esferas son los reiterados apoyos de Jiménez para la creación de la mayoría de sus obras. Buena parte de la sencillez que ostentan sus piezas, se origina en las milenarias esferas de piedra que nacieron en el sur de Costa Rica, las únicas figuras abstractas que nos legaron las culturas precolombinas, según don Jorge. Gracias don Jorge por su gran y trascendental obra artística y académica, gracias por confirmar que estamos hechos de la misma materia que las estrellas.

Jorge Jiménez Deredia.

Te tengo un vieras

Vieras que el 1º de octubre del 2023, a la edad de 74 años, murió el diplomático Javier Sancho Bonilla, uno de los mejores embajadores de nuestro país. Hombre brillante, trabajador y solidario, a quien conocí en el ejercicio de mi profesión como periodista en La Nación, ejerció la carrera diplomática durante 42 años representando a Costa Rica en países como como Nicaragua, Brasil y Corea del Sur. En sus últimos años de labor, Sancho asumió la Embajada de Costa Rica en Nicaragua en un periodo de fuerte tensión. Llegó a Managua en el segundo semestre del 2012, luego de que Costa Rica careció de embajador en Nicaragua durante dos años, en medio del conflicto por isla Calero. También, le correspondió ser embajador cuando, en diciembre del 2015, la Corte Internacional de Justicia falló en favor de Costa Rica por el caso de isla Calero, al considerar que el gobierno de Daniel Ortega invadió territorio costarricense y lo obligó a pagar una indemnización. La carrera de Sancho se remonta a los años 70. Ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores en 1974 y ejerció cargos como representante ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), embajador en Corea del Sur, embajador en Tailandia, embajador en Brasil, representante ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y director de Política Exterior.

Javier Sancho.

Sobre la labor de Sancho, el periodista Carlos Villalobos, director el espacio radiofónico La Lupa, escribió: no hubo cargo que lo omnubilara, dentro o fuera del país siempre fue el mismo, respetuoso, colaborador, bien informado, con excelente criterio, muy crítico pero elegante y discreto. Ya jubilado mantuvo ese espíritu de identificación con los medios y tuve el honor y el gusto de contar con su aporte varias veces en mi programa La Lupa. Siempre amable, dispuesto, sincero y muy alegre. Compartí con don Javier jornadas extensas de cobertura, temas duros y claves en la vida nacional. También ratos de conversación inteligente y de esparcimiento entre jornadas y siempre me tendió su mano grandota y fuerte pero a la vez cálida y sincera. Parte uno de esos funcionarios públicos que honraron al país con su trabajo y su abnegación. Pero también parte un ser humano especial. Se le extrañará don Javier. Descanse en paz, querido Embajador Sancho.



Vieras que el diplomático José Joaquín Chaverri se reunió esta semana, en el legendario hotel Grano de Oro, con el nuevo embajador de la Unión Europea en Costa Rica, Pierre-Louis Lempereur, un funcionario con amplia experiencia en las relaciones internacionales y quien se mostró muy satisfecho de haber sido destacado como embajador en Costa Rica. Sobre la labor de Sancho, el periodista Carlos Villalobos, director el espacio radiofónico, escribió: no hubo cargo que lo omnubilara, dentro o fuera del país siempre fue el mismo, respetuoso, colaborador, bien informado, con excelente criterio, muy crítico pero elegante y discreto. Ya jubilado mantuvo ese espíritu de identificación con los medios y tuve el honor y el gusto de contar con su aporte varias veces en mi programa La Lupa. Siempre amable, dispuesto, sincero y muy alegre. Compartí con don Javier jornadas extensas de cobertura, temas duros y claves en la vida nacional. También ratos de conversación inteligente y de esparcimiento entre jornadas y siempre me tendió su mano grandota y fuerte pero a la vez cálida y sincera. Parte uno de esos funcionarios públicos que honraron al país con su trabajo y su abnegación. Pero también parte un ser humano especial. Se le extrañará don Javier. Descanse en paz, querido Embajador Sancho.Vieras que el diplomático José Joaquín Chaverri se reunió esta semana, en el legendario hotel Grano de Oro, con el nuevo embajador de la Unión Europea en Costa Rica, Pierre-Louis Lempereur, un funcionario con amplia experiencia en las relaciones internacionales y quien se mostró muy satisfecho de haber sido destacado como embajador en Costa Rica.

Los diplomáticos José Joaquín Chaverri y Pierre-Louis Lempereur. Vieras que Maribel Guardia, en medio del dolor que aún le provoca la partida repentida de su hijo Julián, se mantiene guapísima y muy activa. Sigue con sus presentaciones y con sus giras, pero lo más importante, es que se mantiene bella por dentro y por fuera. Esta semana, por ejemplo, hizo bromas cuando subió una foto con un vestido bien pelado y sexy que se puso, muy “busca pleitos” y “bastante encuerado”, pues con ese vestido cualquiera se busca un pleito con ella. Vieras que Maribel Guardia, en medio del dolor que aún le provoca la partida repentida de su hijo Julián, se mantiene guapísima y muy activa. Sigue con sus presentaciones y con sus giras, pero lo más importante, es que se mantiene bella por dentro y por fuera. Esta semana, por ejemplo, hizo bromas cuando subió una foto con un vestido bien pelado y sexy que se puso, muy “busca pleitos” y “bastante encuerado”, pues con ese vestido cualquiera se busca un pleito con ella.

Maribel Guardia.

Vieras que mi estimada amiga Paulina Peralta, la bailarina flamenca más legendaria de nuestro país, fue reconocida como una de las 200 personas más destacadas de la cultura costarricense. Paulina se ha dedicado durante 63 años a la enseñanza del flamenco. Precisamente Paulina y su equipo trabajan fuertemente para el espectáculo “Flamenco en mis venas”, programado para el próximo 25 de octubre en el Teatro Nacional. Paulina Peralta, Patricia Gallo y Thelma Darkings.

Vieras que al principio de semana se armó un pereque por culpa de una confusión de nombres. Resulta que en el Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural (SINART) nombraron como nuevo director a Luis Carlos Méndez y en algunos medios publicaron que se trataba de Luis Carlos Monge, el Perro de Traba. Lo anterior obligó al productor y director del exitoso espacio A Cachete, de canal 8, a realizar inmediatamente una aclaración. Luis Carlos, quien es muy conocido también por su afición a la lucha libre, dijo que seguirá en Multimedios y que, de ir a Canal 13, sería solamente para sumarse al equipo de transmisiones de las corridas de toros de Zapote, tal y como lo hizo el año pasado. Vieras que al principio de semana se armó un pereque por culpa de una confusión de nombres. Resulta que en el Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural (SINART) nombraron como nuevo director a Luis Carlos Méndez y en algunos medios publicaron que se trataba de Luis Carlos Monge, el Perro de Traba. Lo anterior obligó al productor y director del exitoso espacio, de canal 8, a realizar inmediatamente una aclaración. Luis Carlos, quien es muy conocido también por su afición a la lucha libre, dijo que seguirá en Multimedios y que, de ir a Canal 13, sería solamente para sumarse al equipo de transmisiones de las corridas de toros de Zapote, tal y como lo hizo el año pasado.