Tía Zelmira: ¿Por qué Mariluz no participó en el tope?

Saludo a Yorleny Obando, Marita Rojas, Pablo Sánchez, al juez Aizhen Hyabg y a la psicóloga Analía Murillo quienes cumplen años el primero de enero. Un saludo realmente especial para la empresaria de la moda Syl Jiménez, quien celebra su natalicio en 2 de enero. Otros cumpleañeros de la semana son Cindy Villalta (cumple el 3 de enero), el chef Luis Guillermo Castro (3), la modelo Paola Retana (4), la odontóloga Rita Chaves (4), Ivette Lizano (5) y la exdiputada de Puntarenas Karla Prendas (5). Felicidades a todos mis sobrinos.

Mariluz no pudo participar en el tope por una dolencia

Todo estaba listo para la participación de Mariluz Bermúdez en el Tope Nacional, realizado el pasado 26 de diciembre, pero una enfermedad diagnosticada hace cinco años, le impidió cumplir con su deseo.

La actriz, quien ha intervenido en una decena de telenovelas y series mexicanas, al lado de grandes figuras de aquel país, vino a pasar vacaciones y a disfrutar de las fiestas, costumbres y tradiciones.

Cuando recibió la invitación para participar en el Tope, consiguió un caballo llamado Confitiado, practicó monta con la ayuda de Norlan Narváez y se alistó durante casi una semana, sin embargo, tres días antes del tope, se le activó un padecimiento de las articulaciones, consecuencia de la llamada enfermedad de Lyme; el viernes 23 en sus manos y en otras partes del cuerpo brotaron algunas protuberancias. Se encendió la alarma y Mariluz hizo caso a la advertencia de su cuerpo. La actividad física extraordinaria le activó el padecimiento y, aunque siempre guardó la esperanza de mejorar, el día anterior comunicó su imposibilidad de participar y, como ya había conseguido el caballo y pagado la inscripción, desfiló su hermana Susana.

Claudia Garnier, Mariluz Bermúdez, Claudia Mariana Bermúdez y Gonzalo Bermúdez.

Así las cosas, el día del desfile, se fue con su familia a una tarima de la Municipalidad de San José, ubicada en el Paseo Colón, y desde allí siguió el paso de caballos y jinetes. Como en el sitio había música bailable, se tiró a pista con varias cumbias y merengues. “Allá nunca bailo ese tipo de ritmos, por eso me gusta aprovechar y recordar”. Allí estaban su mamá Claudia Garnier (Miss Costa Rica 1977), sus hermanas Claudia Mariana y Susana (quien llegó después de apearse del caballo) y su papá Gonzalo Bermúdez.



Mariluz saludó al alcalde de San José Johnny Araya, a Jorge Arturo Villalobos, director de Protocolo de la Municipalidad, y a Luis Carlos Araya Badilla, de la Comisión de Fiestas de Palmares. Además, complació a quienes le pidieron tomarse fotos; estuvo sonriente todo el tiempo y probó algunos gallos típicos. Espero una pronta mejoría y que termine de disfrutar, como se merece, las vacaciones.



Mariluz Bermúdez aceptó tomarse una foto conmigo.



Maribel hace una parada obligatoria

En los últimos meses, Maribel Guardia ha estado viajando entre Costa Rica y México, para atender lo relacionado con la enfermedad, operación quirúrgica y convalecencia de su querida mamá Vilma “Mima” Chacón. Además de ver esos asuntos, no ha descuidado sus compromisos artísticos en México.



Entre esos viajes y ocupaciones, Maribel hará una parada obligatoria, durante las próximas dos semanas, para someterse a una intervención por una endometriosis. Ella debía operarse desde el 2021, y ha dejado eso en pausa por la carga de trabajo.



Este año se le juntaron las presentaciones personales con el montaje de “El Tenorio cómico” y las tres funciones semanales de este especial; además de “Albertano y los monstruos”; la grabación de “Corona de lágrimas 2” y las funciones de “Lagunilla mi barrio”. Estos compromisos y la enfermedad de su mamá, la obligaron a trasladar de fecha lo de la operación, sin embargo, ya no se pudo posponer más. En el 2023 hará una gira internacional de “Lagunilla mi barrio”, antes recorrerán varios estados mexicanos y probablemente ese montaje venga a Costa Rica.



También el próximo año aparecerá en una película española, producida en México y España, dirigida por el también español Alfonso Albacete, filme donde cantará el tema principal; Maribel actuará al lado de los españoles Gines García Millán y la encantadora comediante Pepa Chaparro. El 2023 también verá a Maribel de nuevo en la pantalla grande, en una producción de Hollywood: aparecerá cantando en un rodeo mexicano, en los Estados Unidos, en una de las escenas de una producción de Lions Gate. Además, será la nueva imagen de la empresa Sol Beauty and Care especializada en prendas de moldeo, en colaboración con la dueña de la marca, la modelo y empresaria Sol León.



Disautomía

Además, Maribel nació con la enfermedad de disautonomía que no le permite tomar agua después de actividades como el ejercicio, por eso ingiere bebidas isotónicas, como las que usan los deportistas para mantenerse hidratados. Ella se percató de su condición cuando perdió el conocimiento luego de hacer ejercicios y beber agua abundantemente.



“Cuando hacía ejercicio y tomaba agua, primero me sentía como si estuviera medio drogada y perdía el conocimiento, por eso, no ingiero agua porque me deslava (desmorona) completamente el sodio del cuerpo”, explicó. Al parecer, la cantante Yuri padece la misma enfermedad, por eso, han hablado del tema, sin embargo a la intérprete de “La maldita primavera”, le afecta en forma diferente, específicamente le provoca hipertensión.



Si bien la disautonomía puede darle a cualquier persona, las mujeres son las más propensas a padecerlo. El tratamiento, en general, consiste en un cambio de hábitos para llevar un estilo de vida sin complicaciones; también se incluyen medicamentos que deben ser evaluados caso a caso.



Esperamos lo mejor para nuestra querida Maribel. Que su mamá mejore, que la operación de la endometriosis salga bien y que los compromisos y carrera artística sigan transitando por la autopista del éxito como hasta ahora.



Maribel Guardia y Vilma Chacón.

Te tengo un vieras

La noche del 25 de diciembre fui al redondel de toros de Zapote y realmente me llevé una muy buena impresión. Primero vi a la gente muy feliz de regresar a este tipo de actividades después de dos años de suspensión debido a la pandemia. Mis compatriotas se veían contentos, entusiasmados y animados. El campo ferial estaba repleto todavía a altas horas de la noche. Los costarricenses disfrutan de este tipo de entretenimiento y aprovechan para comerse algún platillo típico, para hidratarse, para bailar, para montarse en los juegos mecánicos o para probar un poco de suerte. Es bonito caminar y dar vueltas por la feria, buscando caras conocidas y disfrutar del buen ambiente. Noté mucha seguridad y orden. Para ingresar al campo ferial hay que pasar por un retén donde la Policía Municipal hace una cuidadosa requisa, además, se nota la presencia de oficiales por todos los rincones del lugar; estas acciones transmiten seguridad y lo dejan a uno con ganas de regresar. El redondel, inaugurado ese día, es el más grande de Centroamérica y permite la organización de los famosos toros a la tica, que se realizarán hasta el 8 de enero y que son transmitidos por Canal 13. La verdad es que extrañábamos este tipo de festividad, tan propia de fin de año.

Johnny Araya saludó a los toreros improvisados.

​Al día siguiente, el lunes 26, estuve en el Tope Nacional, otra actividad muy apreciada que tenía tres años de no realizarse. El balance es positivo, la gente también estaba feliz con su realización. Vi miles de jinetes, excelentes caballos, muchachas bonitas, caballeros apuestos y también menos borrachos y borrachas. Se nota también el gran trabajo de la Policía Municipal a cargo de Marcelo Solano, quien ha hecho un excelente trabajo como director de ese organismo. Hubo orden y la necesaria vigilancia en todo momento. Los incidentes fueron neutralizados de inmediato y el público pudo disfrutar de la mejor tradición hípica del país. De nuevo hubo alegría en las calles de la capital, para despedir el año y con la ilusión de recibir el Año Nuevo con la esperanza de que vengan mejores tiempos. Me gustaron los cambios positivos de la organización y realización del tope nacional. Al igual que como sucedió con el Festival de la Luz, no había terminado el tope cuando ya las cuadrillas de limpieza de la Municipalidad de San José, recogían los desechos del camino. Felicitaciones a los organizadores.



Miles de caballistas disfrutaron del orden durante el tope.



Vieras que en el tope vi damas elegantes, diestras en equitación y que realmente disfrutan de esta fiesta hípica. Sin embargo, la que siempre sobresale por su caché y elegancia es doña Laura Collado, quien se caracteriza por vestir sus mejores galas. Esta dama lleva la indumentaria y accesorios adecuados como las joyas y el sombrero y el caballo también va ataviado acorde con el buen gusto de su montadora. Felicidades a esta señora.

Doña Laura Collado fue, como siempre, la más elegante del tope. Foto: Alonso Tenorio.

​Con motivo de las transmisiones de Multimedios Canal 8 de las actividades taurinas, se publicó una foto del profesor Giovanni Calderón, vestido de vaquero y con buen sombrero, sin embargo, justo en la pared del fondo habían pegado una cornamenta que le quedaba encima de la cabeza, por lo que no faltó quienes bromearan sobre esos cachos y algunos hasta la dijeron que era como “El santo Cachón”, pero Giovanni, fiel a su estilo educado, tomó el asunto con mucho humor.

Giovanni Calderón enfrentó bromas por los cachos de la foto.

Vieras que el analista arbitral de Canal 7, Ramón Luis Méndez, es una persona ajena a tomarse fotos o a socializar, es más bien un poco agrio, educado, pero malencarado. Por lo anterior, a muchos les llamó la atención cuando se topó a la gran maestra del flamenco doña Paulina Peralta y, respetuoso y amable, le pidió permiso para tomarse una foto con ella; la dama aceptó gustosa y don Ramón salió sonriente.



Ramón Luis Méndez y doña Paulina Peralta.



