Tía Zelmira: Por primera y única vez, Julián, Joan Sebastian y Maribel cantaron juntos aquí

5 de mayo de 2023, 8:00 AM

Cumpleañeros



Un saludo especial para la doctora Jessica Alfaro Salas, cumpleañera del 5 de mayo. El bailarín Michael Rubí cumple años el 6 de mayo. También celebran su natalicio esta semana la presentadora y reina de belleza Shakira McDonald (cumple el 6 de mayo), el actor y comediante Mauricio Astorga (6), el zar de los gimnasios George Angulo (7), la presentadora Guiselle López (7), la influencer Sharon Segura (8), la empresaria Kenia Gutiérrez (11), el maestro José Rosa (11), la licenciada en Nutrición Kimberly Chaves (11), el analista y asesor internacional Carlos Loría-Chaves (11) y el empresario y experto en telecomunicaciones Ricardo Taylor Capón (11).



Fue aquí en Palmares donde Julián, Joan Sebastian y Maribel cantaron juntos por primera y única vez

Recuerdo la fecha y aquella noche como si fuera hoy. Me invitaron al Festival Ranchero de Palmares 2013 porque sería distinto y especial: la protagonista era mi querida y admirada Maribel Guardia, quien cantaría con su exesposo Joan Sebastian, según lo anunciaban los afiches, pero aquel día hubo una sorpresa mayor: cantó con ellos el hijo de ambos, Julián Figueroa. Era algo inédito, fue la primera y única vez que los tres cantaron juntos en un escenario.

Así se anunció el concierto.



​Fue un 12 de enero. Un espectáculo bien producido. Primero cantó Maribel, después Joan Sebastian, sin duda un ídolo de la canción mexicana y autor de varios éxitos interpretados por él y por otros cantantes, y, al final, invitaron a Julián a subir al escenario; eso no estaba en el programa ni en el contrato, fue una iniciativa de los padres del muchacho.



Como anécdota, tengo muy presente la pena que pasé cuando Maribel, despampanante y bella, me invitó a subir a bailar… y yo no sé bailar. Me quedé mudo, tieso, sordo y muy apenado.



Buscando en mis archivos encontré uno de los comentarios publicados en Tía Zelmira: “Asistí con un grupo de amigos palmareños, encabezados por don Luis Carlos Araya y su esposa Clary, quienes son excelentes anfitriones. En determinado momento, Maribel Guardia me invitó a subir al escenario a 'bailar' con ella. La verdad enmudecí. Casi me da un patatús. La solicitud que me hizo Maribel Guardia me tomó por sorpresa. A mí esas cosas me dan pena. Sin embargo, no podía resistirme a una invitación hecha por una mujer tan hermosa como ella. Yo no sé bailar y la verdad es que cuando me vi frente a aquel mujerón quedé congelado. Maribel es irresistible, yo soy un caballero y no me quedó más que abrazarla e intenté dar unas vueltecillas. Tengo amistad con ella y ese fue un gesto en consonancia con la confianza que nos tenemos. La verdad es que, ya en el escenario, me olvidé de todo, hasta de bailar”.

Maribel Guardia me puso a dar vueltas en el escenario.



​También comenté entonces: "La participación de Maribel Guardia, Joan Sebastian y Julián Figueroa, el hijo de ambos, en el Festival Ranchero Palmares 2013, fue un éxito en todos los sentidos. Asistí con un grupo de amigos, entre ellos René Castro, Irene Pacheco, Roberto Thompson, Shirley Calvo, Maureen Ballestero, Fabio Molina, y el alcalde de San José, Johnny Araya. Reitero mi felicitación y profunda satisfacción por la idea de la Asociación Cívica Palmareña (ACP) de presentar, en su exitoso Festival Ranchero, a Maribel Guardia. Se le hace un reconocimiento a la costarricense más internacional de todos los tiempos. Maribel es un verdadero orgullo nacional. Es una mujer hermosa, bella, talentosa, simpática y humilde, a pesar de sus comprobados logros artísticos y de su innegable talento".



Aunque lo escribí y lo documenté con mis publicaciones de archivo, luego Marco Chacón, esposo y mánager de Maribel, quien también se encargó de dirigir la carrera de Julián, me confirmó la semana pasada que el concierto de Palmares fue la primera y única vez que cantaron juntos, Joan Sebastian, Maribel y Julián. “En esa ocasión, Julián todavía no se lanzaba oficialmente, el concierto en realidad fue de Joan Sebastian y Maribel, a mí me contrataron los dos artistas y Julián subió a cantar como invitado de ellos, él todavía no se lanzaba, ni tenía un show montado aún”, confirmó Marco Chacón.



Julián Figueroa y Maribel Guardia.

​Julián Figueroa habría cumplido años el 2 de mayo

Un emotivo y revelador texto publicó Maribel Guardia el pasado martes: “Hijo amado, en este 2 de mayo cumplirías 28 años. Te extraño con el alma desgarrada. Quizá soy egoísta porque estás en un mejor sitio, cerquita de Dios, pero mi corazón todavía no entiende de planos etéreos. Me quedo con tantos recuerdos inolvidables. Aunque hay momentos en que no logro respirar y me tiemblan las piernas, recuerdo que tuve la suerte de ser tu mamá por el tiempo que Dios quiso, recuerdo que tuve el privilegio de conocer tu alma llena de luz, tu aguda inteligencia, tu negro sentido del humor, tu talento y tu música. Nos dejaste tu carne y tu sangre en ese nieto hermoso en el que puedo mirar tus ojos. Saldré adelante, hijo adorado, no te preocupes por mí, tu luz me va a acompañar hasta que Dios decida reencontrarnos. Mientras tanto, aquí celebraremos y honraremos tu vida”, escribió Maribel.



Verónica Bastos, Julián Figueroa y Maribel Guardia.



​Museo de Arte ignora a Rafa Fernández

Según denunciaron Alma y Miguel Fernández, en el Museo de Arte Costarricense montaron una exposición acerca de los 45 años de esa institución y no incluyeron ninguna obra de su padre, Rafa Fernández.



“La semana pasada asistí a la inauguración de la muestra titulada Trayectorias, exposición conmemorativa de los 45 años del Museo de Arte Costarricense (MAC), donde se excluye la obra y trayectoria de mi padre”, escribió Alma, quien es pintora, curadora de arte y galerista.



Por su parte, Miguel Fernández, presidente de la Fundación Rafa Fernández, escribió:



"Es lamentable ver cómo una institución dedicada a la promoción y difusión del arte puede ignorar la trayectoria de uno de los artistas nacionales más importantes e influyentes, como es el caso de Rafa Fernández, en la exposición conmemorativa de los 45 años del Museo de Arte Costarricense.



Es inexcusable que los directores y curadores del museo hayan tomado la decisión inexplicable de omitir la obra de un artista cuya trayectoria está ampliamente reconocida en el ámbito artístico internacional, y cuyas obras se encuentran en colecciones públicas y privadas alrededor del mundo, incluyendo museos de renombre como el Museo de Arte Latinoamericano de Washington DC, el Museo Goya en Fuende todos Zaragoza, España, y la Galería Uffizi en Florencia, Italia, entre otros.



Rafa Fernández fue reconocido en múltiples ocasiones, incluyendo el Premio Nacional de Pintura en tres oportunidades; el Premio Magón por su trayectoria de vida en el ámbito artístico y cultural del país, y el benemeritazgo de la patria como el más alto honor que se otorga a un ciudadano costarricense.



Internacionalmente, expuso su obra en importantes galerías de Washington DC, New York, Miami, Florida, Tucson, Arizona; Caracas, Bogotá, Ciudad Panamá, Ciudad Guatemala, Tegucigalpa, Santo Domingo; en Europa en París, Madrid, Barcelona, Cosenza, Torino, Venecia, y Roma, donde la crítica siempre fue positiva.



Son pocos los artistas que tienen una trayectoria como la del maestro Rafa Fernández, lo que hace aún más sorprendente que haya sido ignorado en esta exposición.



No solo eso, sino que el catálogo de la exhibición es impreciso, atribuyendo erróneamente la iniciativa del Museo de la Miniatura al departamento de Artes Plásticas del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, cuando en realidad fue iniciativa del propio artista Rafa Fernández, quien no solo propuso y conceptualizó el museo, sino que también se encargó de lograr las donaciones necesarias para su creación.



Es decepcionante, aunque no es de extrañar, ver cómo una institución dedicada a la promoción del arte, ignora la trayectoria de un artista nacional tan importante y tergiversa la historia en su favor y en detrimento del creador original. Este tipo de decisiones solo pueden atribuirse a la ignorancia o la mezquindad de los responsables del museo.



Es claro que la dirección recae sobre algunas personas y es imperativo que actúen con la debida diligencia, es lo que espera y merece el espectador y el artista. Lo que hace la diferencia entre la mediocridad y la proyección, es lo que puede hacer grande a un museo o hacer que pase inadvertido.



La huella de Rafa Fernández está escrita en piedra; no espero que eso sea reconocido por estas, pero sí que quede en evidencia lo limitado y estrecho de su actuar".

Rafa Fernández es uno de los pintores más reconocidos mundialmente.



