Tía Zelmira: “Petición” es un canto a Costa Rica

Cumpleañeros

Saludo en forma especial al empresario Willy Driessen quien cumple años este 23 de julio. El 24 de julio cumple años el periodista Luis Miguel Rojas, quien ha destacado en el área de los espectáculos con muy buenos resultados; domina el tema y genera polémica, cuando quiere. Otros cumpleañeros de la semana son Adrián Araya (24 de julio), María Auxiliadora Aguirre (24), Juan Carlos Laclé (25), Miss Costa Rica Brenda Castro (25), el comediante Álex Costa (25), el periodista Everardo Herrera Soto (25), Rodrigo Arias Sánchez (26), el abogado Román Fallas (27), el periodista Iván Meza (28), el futbolista Alfredo Piedra Gutiérrez (28) y el empresario Oscar Rojas Cambronero (29).



Rebeca Ugalde será mamá

La periodista Rebeca Ugalde, quien desde hace unos años vive en Kortenberg, Bélgica, anunció esta semana que ella y su esposo Michael Wyns, con quien se casó en el 2019, están esperando a su primogénito. Antes de irse a Europa, Rebeca trabajó en el periódico La República, en la Toyota y en el Ministerio de Relaciones Exteriores.



“Estamos esperando el nacimiento para finales de agosto y no tenemos palabras para expresar tanta felicidad y gratitud con Dios. En diciembre cumpliré los 47 años y aunque soy una mujer de espíritu joven y por la fantástica genética de mi madre y las Varela, no se me notan tanto. El cuerpo lo sabe bien. Por mi edad me han catalogado como de alto riesgo, pero he tenido un seguimiento médico excelente y mi buena genética y vida saludable me han ayudado, por eso hemos esperado hasta este momento para compartir nuestra alegría, pues bendito el cielo que la criaturita y yo hemos estado y seguimos estando muy bien y por eso decidí contarles en qué he enfocado mi energía últimamente”.



“Soy muy afortunada porque en mi vida me he realizado en muchísimas áreas, he tenido logros profesionales maravillosos, he viajado un montón, he disfrutado miles con mis amigos, he tenido tiempo de crecimiento conmigo misma, en fin, he hecho lo que he querido hacer, le he sonreído a la vida y ella me ha sonreído de vuelta con todo y los retos que todos topamos en este caminar. Ahora vivo esta nueva etapa como una mujer plena, feliz y llena de paz y confianza, lista para darle lo mejor de mí a esta personita que pronto conoceremos y desde ya bendecimos”.

La Foto de La Machita

Hace unos 33 años —no logro precisar cuántos— tenía que ilustrar un reportaje para la revista Enfoque, de La Nación, sobre los niños y las matemáticas, que había escrito mi amiga Giuliana Vicarioli.

Entonces tomé unas fotos a María José Guzmán “La Machita” que me quedaron bastante bien, a pesar de que no soy fotógrafo. Una vez publicadas, las fotografías pasaron a formar parte del archivo propiedad del periódico La Nación. Me olvidé del tema.

Varios años después, en abril de 1996, La Administración de José María Figueres, específicamente el Consejo Social, publicó un folleto sobre el Plan Nacional de Combate a la Pobreza y allí, en la página 32, venía la foto de La Machita que le había tomado cuando era apenas una niña.

Investigué un poco y resulta que los editores de la publicación gubernamental compraron varias fotos a La Nación, entre ellas la de esta historia. Hoy María José Guzmán tiene 39 años y es la madre de mi adorada nieta Valentina.

María José Guzmán Mora cuando tenía si acaso seis años.

Petición por Costa Rica

Un grupo de reconocidos músicos decidió grabar un tema llamado “Petición por Costa Rica”. La idea surgió ante la devastadora crisis, económica, pandémica y social por la que atraviesa nuestro país, “hemos puesto en riesgo una serie de valores y cada vez se hace necesario reencontrar una senda que nos permita rehabilitar la sociedad”.



La violencia, los ataques desmedidos de unos contra otros en redes sociales, la falta de cooperación y lucha por fortalecer la democracia, entre otros factores claramente visibles en el día a día, nos obliga a hacer un llamado a la conciencia de quienes habitamos este país.



“Petición”, es un canto por Costa Rica; es despertar en cada ciudadano ese sentido de pertenencia que hemos perdido durante décadas, por un país que nos ha dado tanto. La canción busca el abrazo sincero de todos, recobrar la sonrisa perdida en nuestros rostros, poner nuestros ideales, la esperanza y la fe por encima de las vicisitudes que podamos estar pasando.



A 24 años de haber logrado un importante triunfo internacional en Lima, Perú, luego de obtener el Segundo Lugar con la canción “La hora cero” en el Festival OTI de la Canción, Erick León, Mario Campos y Álvaro Esquivel decidieron trabajar un canto de unión para Costa Rica. Esta vez, han invitado a participar a un representante de la música nacional, como es el reconocido y carismático cantante Javier Cartín, por su calidad interpretativa, su experiencia y por el cariño que este país le tiene.



De acuerdo con los promotores, la idea es sacar este canto a finales de agosto y compartirlo con toda la nación, como un llamado a la unión, al abrazo y a la concordia. La producción dará inicio a partir de la segunda semana de agosto. Esperamos que este canto sea adoptado por los medios, no como un “favor”, sino como una convencida necesidad de unir al país, una vez más, a través de la música, dijeron.



Sueño real

Lucid Dream comenzó a sonar esta semana, al fusionar la pasión por la música de la reconocida DJ Irma López y el Dj Roberto Lugari, productor y compositor. Juntos elaboraron y compusieron este tema con el cual quieren dar a conocer una nueva opción musical. Esta es la primera canción que realizan juntos y representa el inicio de una serie de producciones que seguramente nos dejarán con ganas de bailar y de escuchar más. El tema se fundamenta en los ritmos electrónicos, especialmente Techhouse. Su ritmo marcado de 124 BPM fue realizado a partir de instrumentos virtuales y percusiones reales y digitales, y al escucharlo nos trasmite movimiento y gran energía. El tema se encuentra en Spotify, Youtube, Applemusic y demás plataformas musicales bajo los perfiles de DJ Lugari / Dj Irma López.

