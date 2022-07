Tía Zelmira: Paulina Rubio, la diferencia entre el dolor y el bochinche

8 de julio de 2022, 8:00 AM

Cumpleañeros

Le mando un saludo al diputado Danny Vargas, quien celebra su cumpleaños este viernes 8 de julio. Saludo a mi esposa la periodista Lilliana Mora García, conocida como La Loba —así la bautizó nuestro querido Martín Aldaburu—, quien cumple años —mejor no digo cuántos— el 10 de julio. Esta semana también celebran su cumpleaños Rosalidia Zamora Víquez (cumple el 10 de julio), el exdiputado Roberto Thompson (10), María Elena Carvajal (10), Ana Madrigal Aguilar (10), en Quepos; la esposa de Álex Costa, Rebeca Núñez Sancho (10), el periodista de La Teja Erick Quirós (10), Marco Cercone (12), el fotógrafo Carlos León (12), Mónica Zamora (12), Catalina Mendieta (13), Nancy Montero Contreras (13), María Teresa Rodríguez (13), Karina Ramos (14), Marco Carballo (14) y Wendy Alpízar (14).



¿Osa perezosa? ¡Qué va, muy laboriosa!

Gigi Garita Calderón es una muchacha emprendedora, hija de buenos amigos. He visto algunas notas periodísticas sobre su empresa y no deja de sorprenderme su empeño. Recientemente publicó el siguiente texto:

"Soy Gigi, dueña de Osa Perezosa. Acabo de cumplir 18 años y sigo en el cole. El próximo año entro a la U y me gustaría estudiar negocios y marketing. Amo demasiado a los animales y todo el día estoy pensando en cómo puedo ayudar animales por medio de Osa Perezosa. Trabajo todo el día en hacer Osa Perezosa lo mejor que hay para ustedes. Osa Perezosa nace en mi colegio, cuando nos pidieron que hiciéramos un proyecto de emprendimiento y que desarrolláramos un producto relacionado con nuestra pasión. A mí siempre me ha llamado la atención el cuido de la piel y me fascina todo lo que tiene que ver con cremas y productos para el cuerpo y la cara. Noté que no había muchos productos para gente joven, ¡casi todos eran para personas adultas! Entonces encontré la inspiración para hacer crecer mi negocio. Le puse Osa Perezosa pensando en la naturaleza de mi país. Me parece que es el nombre perfecto para representar una línea de productos que te invita a llevar la vida un poco más suave y a chinearte un poco más. Nuestra Filosofía: Queremos que ames nuestros productos porque son buenos, son lindos y te hacen sentir hermosa y lista para enfrentar nuevos retos todos los días. Nuestra misión es ofrecerte los mejores productos originales para tu cuidado personal al mejor precio. Queremos que te sientas feliz al usarlos porque cuando te sientes bien, ¡te ves aún mejor!"







Gigi Garita

Paulina Rubio, la diferencia entre el dolor y el bochinche

La semana pasada, con motivo de la muerte de Susana Dosamantes, madre de Paulina Rubio, resurgió el tema del enfrentamiento perenne de ellas con Maribel Guardia, por una persona muy querida por las tres. Siempre ha sido Paulina la más interesada en que el tema no se apague y lo atiza una y otra vez.



La vigencia de Paulina es mínima: sus días de gloria se han ido desvaneciendo. Se han ido borrando. Prueba de lo anterior es su más reciente visita a Costa Rica cargada de yerros, fracasos y una exposición altamente negativa y absolutamente innecesaria; quiso ser una diva y terminó como una aprendiz. Su destartalado concierto —¿o desconcierto? — en el Estadio Nacional fue reseñado incluso en publicaciones de Argentina. Desde su arribo a San José armó bronca por los términos del contrato, no quería salir al escenario porque había cuatro gatos y cuatro gatas y, más de hora y media después, cuando finalmente apareció, el público la recibió de mala gana y algunos le gritaron improperios.



Mientras tanto, Maribel Guardia, discreta, prudente, elegante, talentosa y educada sigue brillando con su estrella, alejada de escándalos, berrinches y bochinches. Maribel va por todos los rincones del continente con su gracia y con su arte: nunca tiene enredos, cumple con lo pactado, se presenta en forma impecable, interactúa amablemente con gracia y amabilidad, trata bien a la prensa y logra proyectar esa paz que la inunda y la acompaña siempre.



El expediente invocado por Paulina, una y otra vez, está superado, pero ella insiste en atizar un fuego completamente apagado. Allá en la década de los 80, antes de conocer a Joan Sebastian, Maribel fue acusada de haber destruido el matrimonio de Susana y el empresario español Carlos Vasallo. Maribel, consecuente y justa como es, lo negó, pero reconoció ser la tercera en discordia.



“Yo creo que nadie destruye lo que ya está destruido. Lo que es cierto, es que yo anduve con este señor cuando él estaba separado, pero seguía casado”, dijo Maribel y agregó: “Yo nunca conviví al mismo tiempo con él, cuando estaba con la señora. Yo no era la amante. Si fui la tercera en discordia, porque él no se había divorciado, pero él estaba conmigo”, dijo.

Susana Dosamantes y Paulina Rubio.

Maribel no guarda rencores. El pasado 21 de abril de 2022, poco antes de viajar a Costa Rica para su exitoso concierto en Tilarán, cuando le preguntaron por Dosamantes, quien había sido diagnosticada de un cáncer de páncreas y se encontraba mal, definió a Susana como “una mujer muy querida, muy respetada; el cáncer es una enfermedad que nos da pavor, pero actualmente la medicina puede ayudar si el mal se trata a tiempo. Le pido a Dios porque se recupere y ya verás que va a hacer el milagro”, indicó cuando le cuestionaron sobre si tenía un mensaje para ella. Maribel añadió: “Bendiciones para toda la familia, que Dios los acompañe, y que sobre todo la ilusión es que ella se va a curar, así va a ser, Dios la va a tener en sus manos”.

Maribel Guardia ha seguido adelante con una carrera exitosa sin detenerse en polémicas trasnochadas, porque ese no es su estilo. Maribel se ha consolidado como una de las figuras más señeras del espectáculo latinoamericano como cantante y como actriz; trabaja todas las semanas en teatro, en comedias, en especiales de televisión, en telenovelas y en cine; además es requerida constantemente para conciertos en todo Latinoamérica. Ella es una de las figuras más reconocidas y más queridas en México. Esa tranquilidad y esa paz de espíritu, la mantienen hermosa, jovial, amable y con un cuerpo que envidiaría cualquier veinteañera.



A Paulina, en cambio, le ha servido mantener vigente ese bochinche; cíclicamente revive el tema y vuelve a estar en los medios hablando de un asunto exclusivo de su interés, pues no es capaz de sepultar sus temas recurrentes.



Carlos Vasallo Tomé estuvo casado con las actrices mexicanas Tere Velázquez, primero, y con Susana Dosamantes, hasta 1988, convirtiéndose en el padrastro de Paulina Rubio; después fue pareja de Maribel Guardia. A pesar de las rupturas, Vasallo siguió llevando una buena relación con Susana, con Maribel y con Paulina.



En agosto de 2009, Vasallo confesó querer mucho a Maribel y a Susana y negó que Maribel haya destruido su matrimonio con Dosamantes. Vasallo aclaró la situación y comentó que así ellas tengan problemas, él está bien con todas.



Carlos negó que Maribel haya desarmado su matrimonio con Susana Dosamantes. “A Susana Dosamantes la quiero mucho, me casé con ella y un día nos separamos. Me fui con Maribel Guardia, la quise mucho y después he estado con otras personas”, declaró en su momento. “Yo quiero mucho a Paulina, quiero mucho a Maribel y quiero mucho a Susana, por lo tanto, no tengo ningún problema con ninguna de las tres”.



Incluso para la muerte de Susana Dosamantes, ocurrida hace muy pocos días, Carlos estuvo pendiente de los detalles de su cremación y del funeral. Lo hizo con discreción, generosidad y consideración.

Maribel Guardia siempre evita los escándalos.

A pesar de las aclaraciones contundentes de Vasallo, su hijastra, Paulina Rubio, insiste en tener enfrentamientos públicos con Maribel, quien en todas las ocasiones ha salido elegantemente de la polémica pues, no tiene tiempo para esas escaramuzas.

En julio de 2009, cuando Maribel era conductora del programa Muévete, los productores invitaron a la Rubio, pero cuando Maribel la quiso entrevistar, Paulina la ignoró totalmente, se hizo la indiferente y fingió estar interactuando con el público y dejó a Maribel con la palabra en la boca. El incidente, ocurrido en uno de los programas de mayor rating de Televisa, fue muy comentado por toda la prensa de espectáculos, además, el público condenó la actitud de Paulina, quien para entonces ya tenía fama de “diva”. Maribel, educada como es, no se dio por menos, tragó grueso y siguió adelante como si nada hubiera pasado.



Tras ese incidente, Paulina dijo que lo que le hicieran a su mamá, era tremendo, “lo que me hagan a mí no me importa. Te puedes meter conmigo, lo que quieras, pero madre solo hay una y no te puedes meter con mi madre”, dijo la cantante a un programa de Univisión.



Otro episodio de la discrepancia ocurrió el 23 de diciembre de 2021, cuando Maribel le aconsejó a Paulina tratar mejor a la prensa. En esos días, Rubio llegó al aeropuerto y cuando los periodistas intentaron entrevistarla, no quiso y armó un nuevo berrinche.



Consultada por los reporteros, Maribel dijo que a Paulina le hacían falta unas clases de diplomacia. Maribel destacó la importancia de mantener una relación cordial y cercana con los reporteros y mencionó como ejemplo a la fallecida Carmen Salinas, quien siempre se caracterizó por su trato cercano y amable con los periodistas.

“Siempre hay gente en contra los reporteros, pero ustedes cumplen con su labor de preguntar y nosotros debemos contestar. Si hay una pregunta que no te gusta la eludes”. Finalmente, ante la pregunta si a Paulina Rubio le hacen falta unas clases de trato hacia a la prensa, Maribel Guardia respondió entre risas: “La verdad… Sí, sí, sí”.

Carlos Vasallo es un caballero.

¿Pero, quién es la persona que distanció para siempre a estas tres mujeres? Carlos Vasallo Tomé, nacido en Valencia, España, en 1950, es un prestigioso empresario del sector audiovisual en México y Estados Unidos, fundador de Vasallo TV Group, presidente de América CV Network y el mayor propietario de cine mexicano, con los derechos de exhibición de más de 6.000 películas. Posee la mayor parte de los 6.500 filmes producidos en México entre los años 1930 y 2010. Su librería cuenta con Santa, la primera película sonora filmada en Latinoamérica.

En la lista de los mayores propietarios de cine mexicano le siguen, a gran distancia, el multimillonario Carlos Slim, Televisa y el canal Azteca. Como suministrador de contenidos para televisiones, dispone de los canales Cine Nostalgia y Cine Estelar, el primero en blanco y negro con 2.300 películas listadas, y el segundo con más de 2.000 títulos incorporados. En Estados Unidos, ambos canales superan los 2,5 millones de usuarios.



Vasallo dejó su hogar y su tierra con tan solo 14 años para dedicarse al Teatro y al Cine. En Madrid comenzó como actor y simultáneamente escribía y producía. Con 21 años, ya poseía tres teatros en Madrid. En 1973 viajó por primera vez a México y allí desarrolló la mayoría de su imperio cinematográfico. Es actor, guionista, productor y director de películas españolas y mexicanas donde aparece en los créditos.



Aparte de su larga lista de éxitos en la industria cinematográfica, Carlos Vasallo tiene fama de ser una persona educada, culta, amable y de un trato especial con todos, especialmente con las mujeres, para quienes siempre tiene elogiosos conceptos, respeto y consideración.

La capitana Maribel



Ya que andamos con estos temas, republico una nota de hace siete años:

Grata sorpresa me llevé esta noche del 16 de junio de 2015 cuando me topé con mi querida Maribel Guardia en la entrada del hotel Intercontinental. Yo salía y ella entraba. Sin decir más hice algo que no acostumbro: Le pedí una foto y ella dijo sí. Maribel vino para ser la anfitriona artística de la subasta benéfica de “Funda Mentes por una nueva historia” y este miércoles estará en un almuerzo con los mismos fines. De verdad que cada vez que la encuentro me provoca gran alegría, especialmente cuando compruebo que es una de las costarricenses más universales. Ella es la capitana del equipo tico que juega en grandes canchas del mundo el cual lo integran otros como Las Selecciones Nacionales de Futbol, Keylor Navas, Andrey Amador, Debbie Nova, Iride Martínez, Glenda Umaña, Verónica Bastos, Franklin Chang, Jorge Jiménez Deredia, Carlos Poveda, Elizabeth Odio Benito, Mariluz Bermúdez y otros compatriotas que le dan brillo a este pequeño gran país. Maribel Guardia es sencillamente extraordinaria, por eso, no puedo evitar ni disimular la emoción que me produce verla y saludarla para comprobar que es grande como pocas. Tras de ser realmente talentosa y exitosa, Maribel es cariñosa, hermosa… un gran ser humano. Gracias Maribel por sentirse tan orgullosa de ser costarricenses y de pregonarlo por dondequiera que va. ¡Bienvenida! Nota: a la hora de la foto me sentí cohibido, quizás tímido, algo que pocas veces me pasa. Eso solo sucede cuando se está al lado de alguien a quien uno considera grande.





Maribel Guardia y yo. Foto publicada en junio del 2015.

Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.