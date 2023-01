Tía Zelmira: Paulina Peralta se retira de los escenarios

13 de enero de 2023, 8:57 AM

La suya fue realmente una vida entregada al arte por pura vocación y mucho amor a lo que hacía. Nunca tuvo ayuda del Estado ni de entidad alguna. Trabajó con las uñas, sufría porque no le alcanzaba el dinero y tenía que andar buscando patrocinios. Hoy, a la hora del retiro, sabe que aquellas penurias valieron la pena. Esta maestra, coreógrafa, bailarina y bailaora valora su entrega a la enseñanza del flamenco y disfruta las satisfacciones que este le dio. Hoy Paulina puede retirarse feliz y tranquila, alejarse de los escenarios y llevar por siempre en su alma y en su corazón a su querido flamenco. “Muchas son las historias que se han parido entre los mundos paralelos de la cotidianidad y la danza, pero ninguno se iguala al de Paulina Peralta, la flamante mujer que ha iluminado todas las tablas de madera con zapateos, floreos y rasgueos. Paulina Peralta es Paulina Peralta. Su nombre no necesita acompañarse de ninguna otra referencia más que de ella misma: su pasión, su intensidad y su eterna vigilia por la tradición española han cavado una ciudad imaginaria en la que hasta el menos interesado en la danza no logra resistirse. Esta vida, que se ha manifestado explosivamente durante 76 años, es una mecha larga que se sostiene con calor español”, escribió el 21 de mayo de 2018, en La Nación, el periodista Jorge Arturo Mora.

​“Ver a doña Paulina bailar resulta tan sencillo como dejar bombear al corazón. Ella no necesita una larga cabellera ni una alta estatura para llamar la atención. Quien la mira girar no podría creer que su mundo artístico no comenzó con la semilla por la que ahora la conocen: la gran maestra del flamenco en Costa Rica”, agregó Mora.



“Yo pienso seguir dándole hasta que Dios me llame. Yo no paro en todo el día, no me gusta descansar y eso se lo inculco a mis estudiantes. Voy a estar con una gran sonrisa el día que muera, porque he vivido intensamente cada segundo, gracias al Todopoderoso que siempre me dio la fuerza para entregarme por completo al flamenco que tanto amo”.



Gracias, Paulina, por tanto amor y tanta entrega. Gracias por acercarnos al alma del flamenco.