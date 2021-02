Tía Zelmira: Parejas enredadas en sus redes

Rogelio Benavides/benapresa@hotmail.com

Cumpleañeros

Andrea Quirós, guapa presentadora de televisión, celebra este 19 de febrero su natalicio; esperamos que la pase bien en compañía de su hija Camila y llena de todo el amor que se merece. El 20 de febrero es el cumpleaños del maquillista internacional Kevin Segura, quien actualmente destaca en España por su trabajo profesional. Otros cumpleañeros de la semana son la diseñadora y empresaria Marine Simoneau Chartrand (cumple el 20 de febrero), Alejandra Cordero Campos (21), la modelo Adriana Elizondo (22), el presentador de 7 Estrellas Wálter Campos (22), la humorista Natalia Monge (23) y el pintor don Isidro Con Wong (25).

Parejas enredadas en sus redes

Se los dije: ya no quedan parejas, todas las relaciones terminaron enredadas en sus propias redes. Ignoro quién inició esta pandemia rompe relaciones. Todos al final han tenido que reconocer públicamente que donde hubo amor y furor, ya no queda nada, nadita de nada. Empezaron Mauricio Hoffman y Ericka Morera, también Keyla Sánchez y el famoso doctor Rodrigo Marín y Fabiola Herra. Parece mentira, pero la única que logró revertir el proceso —o enredo— fue Melissa Mora, porque en cuanto se filtró que ella había firmado el inicio del proceso de su divorcio, lo negó todo y “confesó” que amaba a su esposo; luego para su cumpleaños se fueron al Hotel Fiesta (con toda la familia Mora Ramírez) y aquello fue pura miel, nada más que miel y solamente miel. Volviendo al tema, son las mismas parejas las que se delatan al publicar fotos en las redes antisociales y los periodistas que ven más de la cuenta —como tiene que ser— descubren el alejamiento, que algo no anda bien, y luego viene el destape. Así las cosas, es cuestión de sentarse a ver pasar las distintas telenovelas locales y esperar el desenlace. Sin quieren triunfar, deben callar. Recuerden que quien come callado, come dos veces y tiene derecho al postre, pero no a comer afuera, le toca comida casera.

Melissa llegó a los 33

El pasado miércoles 10 de febrero cumplió 33 años Melissa Mora, ícono indiscutible de sensualidad y belleza. Melissa está cada vez más guapa y eso, inevitablemente, levanta envidias, leyendas y cuestionamientos y como muchos quisieran conquistarla, hasta le inventan divorcios. Melissa no está para esos trámites, lo suyo es cantar y encantar, mover el bam bam con el sacabún, así como promover y vender su exitosa marca Troya, los jeans que levantan colitas, miradas y otras carajadas. El nombre Melissa significa dulce como la miel. Y así es ella, absolutamente dulce, tierna y muy sincera; en entrevistas recientes ha sorprendido a todos con su elocuencia y seguridad. Si nos adentramos un poco en esta bonita, necesariamente tenemos que hablar de su bien proporcionado cuerpo, con una piel dorada y suave que cubre unas curvas peligrosas y unas redondeces finamente esculpidas. No pasa inadvertida, siempre deja huella. Como buena acuariana, Melissa ama la libertad, pero cuando su corazón es sorprendido por el amor, queda cautiva en sus redes, completamente atrapada y absolutamente fiel. Además, las acuarianas tienen algo de magas, por eso, todos los que se le acercan quedan encantados y flechados con su magia. Melissa cumplió 33, pero pareciera que es al revés: 33, por delante o por detrás, siempre brilla con luz propia. Cumple 33 pero parecen 23, siempre joven, siempre hermosa, indiscutiblemente linda.



Un sueño hecho realidad

La guapísima Stefanny Baldí, reconocida modelo y talentosa diseñadora de modas, se casó con el empresario Jorge Castro en un marco pensado por ella, exactamente a su medida. Un sueño hecho realidad. Ella ideó todo, no dejó nada al azar ni cabo sin amarrar. La actividad sirvió, además, como estreno y prueba de la casa de modas y galería de diseño Baldí Design, que Stefanny abrió recientemente en Belén, donde hay sala de diseño, área de confección, sala de exhibiciones y estudio fotográfico. La novia fue la encargada de elaborar los vestidos de las niñas, de las damas y el segundo traje que ella usó en la fiesta: un vestido sexy cuyo pecho estaba forrado con finas piedras de Swarovski, que fue una sorpresa pensada para el novio. Ella lució todo el tiempo radiante y feliz, a pesar de que su amado padre murió 20 días antes del matrimonio. Verla entrar en caballo, con su traje blanco fue algo mágico: lo hizo porque así le hubiera gustado a su padre. Las lágrimas bajaron en aquel momento clave de la ceremonia. Fue una conexión espiritual con su progenitor y con sus familiares más cercanos. El vestido fue diseñado y confeccionado por el talentoso Kevin Rojas; se trata de una verdadera obra de arte, llena de pequeños y grandes detalles como finas plumas que le dieron un aire especial a la novia, quien parecía que flotaba, que volaba blanca y pura. El velo lo hizo Stefanny y el tocado, otra diseñadora. La ceremonia y la fiesta se realizaron en Campo Lago en una soleada tarde de verano y contó con la presencia de familiares, así como modelos, maquillistas, vestuaristas, estilistas, pestañistas y demás “istas”. Destacó la asistencia de la guapísima Karen Herrera, así como de la madrina la doctora Ana Yannil Zúñiga, de la clínica Rejuvenese. También estaban las hermanas Susan y Laura Aguirre, así como de la despampanante Lola Wright. Fue muy comentada y celebrada la asistencia de “El cabro más macabro” Bryan Ganoza, quien precisamente será parte de la familia Baldí Design, pues liderará la línea deportiva masculina. Definitivamente que todos los detalles y la felicidad de aquel mágico momento, Stefany Baldí los llevará para siempre en su corazón, pues todo salió como ella lo soñó y pudo, además, poner a prueba su nuevo taller y casa de modas. Ahora la recién casada se siente plena, realizada y con mucha esperanza en su futuro como esposa y como empresaria de la moda y del diseño.

El vestido fue diseñado por Kevin Rojas.



Ahora sí, se soltó el semental



Para este febrero, el humorista Roque Ramírez no quiso quedarse atrás con el festejo del mes del amor y creó una parodia diferente y original. Se trata de la primera temporada de “Los sueños del semental”, que promete mucho entretenimiento y humor sano, de acuerdo con la promotora Alejandra Giusti.

La musicalización de esta primera entrega pertenece a la canción "Dime cómo Quieres", interpretada originalmente por Christian Nodal y Angela Aguilar. Misael interpretado por Roque Ramírez, a quien lo vemos todos los fines de año en los toros de Repretel y lo escuchamos en Pelando el Ojo, de Radio Monumental, contó con la colaboración de las guapísimas cantantes Elena Umaña, Vanessa González y Melissa Mora, quienes disfrutaron mucho todo el proceso de este proyecto al que fueron invitadas a participar como idea original de Roque, por medio de la promotora Alejandra Giusti, quien coordinó y logró unir estos talentos, para obtener un resultado final divertido y gratificante. De acuerdo con Giusti “el elenco celebró y valoró la incorporación de la marca de botas Angus porque fueron el complemento perfecto para el tipo de producción. Agradecemos el apoyo de esta empresa que creyó desde el primer momento en esta iniciativa que será el principio de muchas”. La letra del tema fue adaptada por Ricardo Sáenz y Roque Ramírez y se grabó en el estudio de Alejandro Castro. Todo el video se desarrolló en la bella Hacienda Salitrillo; ubicada en Aserrí, la producción general fue realizada por la empresa Show Marketing, con el apoyo de Danny Calvo y la dirección de cámaras de Gustavo Cosenza y Ana Cosenza. También se contó con el apoyo de la maquillista profesional Mirlen Quesada y del diseñador Edén Pernía, encargado de la portada.

Te tengo un vieras…

Vieras que el periodista, presentador y mercadólogo Rafa Pérez, fue contratado para hacer un anuncio de la aplicación Batsë, que reúne a los taxistas oficiales del país; resulta que cuando fue a la entrevista también le pidieron que se encargara del mercadeo y de toda la producción de la campaña y, aunque él no quería ser juez y parte, le dijeron que lo querían en ambas posiciones, como productor y como actor; en la campaña también aparecen sus excompañeros de Giros de la Fama Charlyn López y Diego Díaz, además del modelo Kevin Mora, el campeón de Fitness Jonathan Garita y la modelo Marianella Carvajal. Me gusta la campaña y celebro el trabajo profesional y certero de este joven, quien tiene mucho futuro en estas aguas del mercadeo, la actuación y la publicidad.



Charlyn López y Rafa Pérez.



Vieras que esta semana nos sorprendió la muerte del médico Martín Nassar, esposo de la presentadora y reconocida chef Cristiana Díaz, conocida como Cristina Nassar. Le enviamos a ella y a toda la familia nuestro más sentido pésame.



Vieras que las hermanas Aguirre causan barullo por dondequiera que vayan porque alborotan el panal con su belleza, especialmente si llegan juntas. Se trata de Laura, Susan y Verónica Aguirre quienes son unos mujerones, altas, bien desarrolladas y con unas curvas súper peligrosas. Por cierto, Laura, quien destacó en El Chinamo de diciembre pasado, achicó las tetas hace unos días porque eso es lo que se usa ahora que se aplica aquello de que teta que mano no cubre, no es teta, es ubre. La verdad es que como ella es alta, ahora se ve más elegante y estilizada.

Susan Aguirre, Rogelio Benavides, Laura Aguirre y Verónica Aguirre.



Vieras que Nancy Dobles, dejó su trabajo como presentadora de la Rueda de la Fortuna. Dice la Chacarita que para ella fue una gran experiencia participar en ese programa. “Me voy agradecida con todo el equipo de producción y feliz por la nueva amistad que me dejó el programa. Arie García, sos un gran ser humano, me encantó conocerte. Seguiremos en contacto”. Por cierto, en un disco con lo mejor de la diva María Callas, se parece a Nancy Dobles. Pónganle atención.

Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.