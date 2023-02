Tía Zelmira: Pandora abrió su caja de cabangas

3 de febrero de 2023, 8:00 AM

El 28 de enero, en el Estadio Nacional, se presentaron las mexicanas de Pandora y Flans, aunque el plato fuerte lo sirvieron las primeras, como se esperaba. Fue una jornada ventosa y muy fría, especialmente para el público meta de aquella noche, compuesto por adultos, algunos de ellos mayores. Era obligatorio estar bien abrigado o apretado. Sin embargo, el clima no impidió el repaso por aquellos éxitos ochenteros, salpicados en algunos casos por lágrimas de amor, pero no de cocodrilo, eran de verdad. Las doñas en la tarima también lloraron, especialmente María Isabel Lascuráin Arrigunaga, a quien poco le importó que el rímel y la merula de maquillaje se convirtiera en un chilate; ella, la más cantante de todas y también la más querida, no se robó el show porque era suyo; ella se adueñó del corazón de todos y, cuando dieron el tan de las diez para la despedida, no paraba de llorar, pero el púbico la consoló y la arropó con un generoso aplauso. Fue una buena propuesta con canciones más tranquilas de Pandora y de Flans mucho más pop: la fusión funcionó; hicieron una perfecta mancuerna entre canto, baile y mucha nostalgia. El concierto lo abrieron las dos de Flans: Ilse Olivo e Irma Angélica “Mimí” Hernández y las queridísimas Pandoras, las hermanas María Isabel y María Teresa “Mayte” Lascurain y Fernanda Meade, quien puso la nota especial al caerse durante la primera canción.

El repertorio, coreado en todo momento, incluyó los temas más populares de estas señoras con más de 37 años de trayectoria, catalogadas como las mejores y más exitosas de los años 80. Aunque cuesta creerlo, “Inesperado Tour” arrancó el 6 de noviembre en Tijuana y luego de presentarse en una treintena de ciudades mexicanas, viajaron a Ecuador, El Salvador, Guatemala, Colombia, Honduras y Costa Rica, para completar 39 actuaciones; además, a partir de este 3 de febrero ofrecerán otros conciertos en México. Aunque las muchachas andan alrededor de los sesenta años, han tenido la fuerza para cumplir y cumplir bien, cual si fueran quinceañeras. En el Estadio Nacional, el promedio de edad fue de 40 años, puros rocos, porque los millennials, los cristales, los “zeta”, los baby boomers, los centennials, inflencers, tiktokers, generadores de contenido, los troles, algunos roquillos y también varias culipeladas y culicagados, se fueron al Picnic de esa noche en Pedregal, pero esos son enanos de otro cuento, por ahora estamos con los dinosaurios. Hablando de dinosaurios, a mí el “Inesperado tours” me atrapó, me gustó y me convenció, aunque no sabía muchas de las canciones a pesar del entrenamiento de mi esposa La Loba Lilliana Mora, cuya dinámica antes de la gran noche, fue poner las canciones de las “pandorras”, todos los días, a toda hora, hasta el infinito y más allá. De Flans conocía dos: Bazar y No Controles; por cierto, cuando el público empezó a pedir esta última, algunas gritaban “No son troles” y algunos funcionarios se dieron por aludidos.

El repaso incluyó canciones como Cuando no estás Conmigo, No lastimes más, Me gusta ser sonrisa, Gioavanni Amore, No puedo dejar de pensar en ti, Cosas que nunca te dije, Ojalá, Alguien llena mi lugar, La usurpadora, Adiós amor, Debo hacerlo todo por amor, Caray, Querida, Me nace del corazón, Maldita primavera, Hoy por ti mañana por mí, Solo él y yo, Como una mariposa, Tímido, Bazar, Nadie baila como tú, el Noa Noa, Cómo te va mi amor y No controles.



Fue un gran concierto con una buena cantidad de público, muy tranquilo y muy respetuoso. Mi amigo Paul André Tinoco, empresario artístico, se apuntó un diez con esta producción. Buen sonido, excelente montaje y mucho orden. No hubo mayor publicidad en prensa y en televisión ni tampoco notas periodísticas, pero la convocatoria, apoyada en redes sociales y emisoras de radio, funcionó. La “prensa canalla” ignoró el concierto, no hubo notas ni antes ni después, salvo las generosas entregas de Minerva Rojas, de De Boca en Boca. En cambio, en La Nación hubo muchas páginas, crónicas y una crítica de Arturo Pardo para el Picnic. Los tiempos cambian y los lectores también, pero no veo a los jóvenes de hoy, consumidores de mañana, poniéndole atención a los medios tradicionales.



Nuestra Pandora de María Fernanda, María Isabel y Mayte se han dedicado al pop, pop latino y la música mexicana sin olvidar la plancha. La canción “¿Cómo te va mi amor?”, su símbolo, es una composición de Hernaldo Zúñiga, la cual estuvo nominada, en 1987, al Grammy Latino. Estas niñas guardan en su mágica y enigmática caja más de doce millones de copias vendidas, han recibido 32 discos de oro y 15 de platino, han lanzado 18 álbumes de estudio, cuatro en directo y más de cincuenta recopilaciones.



Pandora no fue solamente la primera mujer, sino, como un instrumento de la ira de Zeus, se la responsabiliza por liberar los males de la humanidad, dejando en el interior de su famosa caja la esperanza. De esa manera, el rey supremo del Olimpo impuso el peor castigo a la humanidad. Y todo, recuerden, por el robo de un fuego que nuestro amigo Prometeo nos pasó para que pudiéramos comer caliente, al menos por una vez en nuestra vida. Cuando Pandora se da cuenta, trata de cerrar la caja antes que salga todo y puso en el fondo a la esperanza. De ahí viene el dicho “la esperanza es lo último que se pierde”.